«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором

Гол не спасает.

Роберт Левандовски, даже несмотря на гол в ответном матче, неожиданно блекло провел серию против «Вильярреала». Команда Эмери отлично справилась с главной угрозой мюнхенцев.

•‎ Поляк явно провалил первую игру: он всего дважды бил по воротам (до створа добрался только один удар), меньше всех касался мяча из игроков старта (29 касаний – столько же у Мюллера, сыгравшего 60 минут) и сделал меньше всех пасов (16).

•‎ Первый тайм ответной игры Роберт тоже начал неудачно: 14 касаний и 9 передач (меньше только у Мюллера), ни разу не пробил по воротам и вообще был близок к удалению. Буквально за пять минут он дважды опоздал накрыть Рауля Альбиоля и попал ему шипами по ноге.

В первый раз Славко Винчич зафиксировал фол и выписал поляку желтую.

А во второй раз, кажется, просто не заметил нарушения, хотя игроки «Вильярреала» требовали удаления. Отметим, что ВАР не может просматривать эпизоды на вторую желтую.

Хотя касание кажется очевидным – и Альбиоль всячески пытался обратить внимание судьи на фол. Но безуспешно.

•‎ В начале второго тайма Левандовски оживился – и забил одним из своих двух ударов. Правда, не без помощи Рульи – аргентинец выскочил из ворот и застрял в полупозиции.

•‎ Этот гол – единственное полезное действие Роберта во втором тайме. 30 касаний – меньше только у замененного Мусиалы. 17 передач – даже среди игроков «Вильярреала» меньше только у Данжумы, который не доиграл до конца.

И это все на фоне слухов о переходе в «Барселону»: каталонцы очень хотят видеть поляка, он согласился, но «Бавария» не планирует его отпускать (опроверг даже Оливер Кан).

Трансферная сага повлияла?