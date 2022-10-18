Инсайды о «Локо» от помощника Циннбауэра: отказ от стиля «Ред Булла», сокращение бюджета на 20 млн евро

Говорит Фадлу Давидс.

В этом сезоне РПЛ поражает количеством тренерских перестановок. Самое удивительное назначение главного случилось в «Химках – Николая Писарева хватило аж на 21 день.

Шок, но есть тренер, который проработал еще меньше. Фадлу Давидс помогал главному тренеру «Локомотива» Йозефу Циннбауэру всего 12 дней. 27 сентября клуб объявил о его назначении, а уже 8 октября «Локо» разгромили в Сочи – пошли масштабные изменения.

Вы вряд ли что-то слышали о Давидсе, но для болельщиков «Локо» Фадлу наверняка запомнится как очень странный человек.

Для объявления о назначении он создал аккаунт в запрещенной соцсети, а по ходу кубкового матча с «Химками» выложил в сторис текущий счет (это произошло в районе 70-й минуте при 5:0 в пользу «Локо»).

После ухода из клуба Давидс поговорил с южноафриканским медиа Times Live. Мы выбрали главные моменты разговора.

«Локо» отказался от игры «Ред Булла» после увольнения Комппера. Циннбауэру обещали зимние трансферы

Циннбауэр стал главным тренером «Локомотива» 30 июня. Считалось, что так клуб закрыл позицию «пиджака», который был необходим из-за отсутствия лицензии Pro у Марвина Комппера.

После начала сезона «Локо» постоянно говорил, что главный – Циннбауэр. Источники Sports.ru утверждали, что это – лишь способ избежать штрафов, главным оставался Комппер, а Циннбауэр отвечал лишь за позиционную атаку.

Давид фактически подтвердил информацию Sports.ru: «У Комппера не было лицензии УЕФА Pro, и Циннбауэра позвали, чтобы дополнить атакующую составляющую игровой философии».

После ухода Комппера Циннбауэр стал полноценным главным. Давидc утверждает, что с Циннбауэром «Локо» должен был серьезно изменить игровой стиль: «Комппера, как и персонал, в «Локо» привел Ральф Рангник для воплощения философии «Ред Булла».

Когда Комппер ушел, Циннбауэру позволили позвать своих людей для отказа от этой философии. Джо сказали: «‎Мы знаем, что у тебя есть свой стиль. Ставь его».

В последние пять лет Циннбауэр тренировал только «‎Орландо Пайретс». Во время работы в ЮАР Циннбауэр не очень четко описывал свои предпочтения: «‎Очень доминирующее владение мячом, но не как у Гвардиолы с игрой в одно-два касания, с отлаженными быстрыми контратаками». После расставания с «‎Пайретс» Джо говорил так: «‎Я лучше проиграю матч, но буду играть в атакующий футбол, а не парковать автобус, чтобы удержать 1:0».

Короткий отрезок в «‎Локо» подарил один вывод: в отличие от Комппера Циннбауэр совсем не настаивает на постоянном давлении без мяча на чужой половине поля. При Джо упала интенсивность прессинга, на два метра опустилась высота линии защиты, резко снизилось количество прессинг-действий на чужой половине поля.

По словам Давидса, если бы Циннбауэр продержался до зимы, получил бы игроков под новую концепцию: «Когда я присоединился к клубу, Томас Цорн сказал, что если мы дадим результат, высшее руководство, скорее всего, поддержит нас, приобретя игроков, которые подойдут под нашу систему. Так что у нас была цель – подойти к январю в хорошей позиции».

Бюджет «‎Локо» сократился на 20 миллионов евро. Теперь клуб делает ставку на более опытных игроков

После увольнения Циннбауэра Фадлу встретился с гендиректором «‎Локо» Владимиром Леонченко.

«Он сказал, что по сравнению с прошлым сезоном бюджет снижен на 20 млн евро. У нас была очень молодая команда, но после увольнения всего руководства и персонала у клуба новый вектор. В январе будут повышать средний возраст команды за счет более опытных игроков», – говорит Давидс.

Давидс считает, что молодые игроки «‎Локо» не справились с давлением после поражений

Давидс подробно разобрал последние матчи «‎Локо» перед увольнением штаба Циннбауэра и руководства: «‎У нас была реальная возможность оттолкнуться от кубковой победы над «‎Химками» (5:0), закрепить успех в следующей игре (против «Урала» в РПЛ). Но бывает, что все, что только можно, идет не так. Мы пропустили гол и получили красную в начале матча.

С «Уралом» даже в меньшинстве при 0:1 мы чувствовали, что у нас есть качество, чтобы отыграться. Но когда игроки оказались в такой неприятной ситуации по сезону, сложно перевернуть их восприятие, заставить поверить, что они все еще могут победить». По мнению Давидса, в матче против «Сочи» (0:4) команду сломили промах Педриньо при счете 0:1 и ошибка Даниила Худякова, которая привела ко второму голу.

Главный вывод Фадлу – психологическая слабость игроков. «‎В команде много молодых талантливых игроков, но они не смогли справиться с давлением большого клуба – когда их критикуют фанаты и медиа. Нельзя винить Джо, потому что пять матчей недостаточно для внедрения нового стиля. Тем более, когда клуб попал в такую негативную спираль».

Фадлу позитивно оценивает короткий опыт в «‎Локомотиве»: «Если бы заранее знал, чем все закончится, все равно поехал бы. Это был огромный опыт. Обратная связь от клуба и от игроков дает мне уверенность в том, что я могу тренировать на этом уровне. Мы были способны воплотить то, к чему стремились.

Просто нам не повезло, что скопилось такое давление. Тренеры должны принимать это: мы никогда не должны распаковывать чемодан. Это буквально то, что произошло со мной в России».

За расторжение контракта Давидсу полагается неустойка. Ее размер Фадлу не уточнил: «‎Я вполне доволен той компенсацией, которую получу».

Блог «‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф; Instagram/davidsfadlu; VK/fclokomotiv