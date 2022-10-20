Казахстанская Федерация хоккея представила новую детскую программу: все хоккейные школы страны будут работать по одной системе

18 октября состоялась презентация республиканской программы подготовки хоккеистов «JAS NOMAD». Программа разработана специалистами Казахстанской федерации хоккея совместно с филиалом Уральского государственного университета физической культуры г. Екатеринбург (УралГУФК) и Республиканским учебно-методическим и аналитическим центром по физической культуре и спорту (РУМАЦ РК) при поддержке министерства культуры и спорта РК (МКС РК), фонда «Самрук-Қазына» и Фонда поддержки индустрии туризма и спорта «Sport Qory».

«Программа Jas Nomad состоит из 10 блоков от 5 до 15 лет, плюс отдельный по подготовке вратарей. В целом, блок состоит из более 350 страниц – это и психологическая, и ледовая подготовка, и вне льда, есть отдельный раздел для родителей. Это наш стратегический шаг, большой задел на будущее, это база, каждый тренер должен быть индивидуален, вносить свои наработки, но базовые принципы полностью отражены в программе. Мы ежегодно планируем собирать обратную связь со всех хоккейных школ Казахстана для того, чтобы вносить поправки, руководствуясь комментариями тренеров», – заключил генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

Глеб Каратаев

В рамках презентации выступили члены рабочей группы – руководители КФХ и представители ВУЗов. Запись презентации доступна на youtube-канале Kazakhstan Hockey. Первые блоки программы уже опубликованы на официальном сайте программы – http://jasnomad.kz/.

На презентацию были приглашены руководители и тренеры хоккейных школ Казахстана, для которых и была создана программа. Своим мнением о новой программе подготовки поделился руководитель ХК «Стрижи», г. Алматы Инар Утеев: «Мы придерживаемся методологии и тесно сотрудничаем с Казахстанской федерацией хоккея, федерация регулярно давала свои рекомендации и сейчас это все обобщено в единую систему, мы этого долго ждали. Все клубы у нас в Казахстане придерживаются одной схемы, это советская базовая школа куда добавлены разные американские, европейские наработки в области подготовки хоккеистов высокого уровня. Я вижу в этом перспективу особенно для молодых тренеров, для опытных – повод освежить знания, это всегда здорово. Учиться нужно в любом возрасте и внедрять новые методики в действие».

По завершению официальной части состоялся мастер-класс для хоккеистов в возрасте 6-7 лет с участием экс-игроков сборной Казахстана, ныне тренеров – Талгата Жайлауова и Константина Пушкарева.

«Это хорошая идея для будущего, весь Казахстан будет объединен одной программой. Все будут готовиться под одним знаменателем, чтобы казахстанский хоккей только развивался. Для нас тренеров — это стимул работать над обучением и развитием юных хоккеистов. На мастер-классе мы показали те упражнения из программы, по которым в дальнейшем весь Казахстан будет заниматься» - рассказал Талгат Жайлауов.

Талгат Жайлауов

JAS NOMAD – программа развития и совершенствования системы подготовки хоккеистов, включающей в себя все аспекты организационной, тренировочной, соревновательной деятельности, а также принципы поэтапного развития физических, умственных, эмоциональных и познавательных качеств детей и подростков. В Программе суммирован и адаптирован к современным условиям и местному менталитету опыт и подходы в подготовке профессиональных игроков ведущих хоккейных держав современности и ИИХФ.

Фото: КФХ