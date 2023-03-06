10 комментариев

Елизавета Туктамышева проживает в фигурном катании эпоху за эпохой. Очередной успех – бронза в финале Гран-при России в невероятно острой конкуренции.

А что бы она сказала себе, если бы вернулась на 10 лет назад – в возраст ее нынешних соперниц?

Перед вами открытое письмо чемпионки мира и Европы, амбассадора G-Drive себе 16-летней.

«Помню себя в 16 лет – 2013-й, я только-только выиграла чемпионат России, готовлюсь к чемпионату Европы. Тело начинает меняться, я с этим пытаюсь бороться, но не слишком удачно.

Я была такой же, как сейчас – легкая на подъем, веселая. Но 10 лет назад, наверное, более легкомысленная: 16 лет – замечательный возраст, хочется и спортом заниматься, и с друзьями побыть. Это время взросления, когда ты еще маленькая, но думаешь: когда же я уже стану взрослой? Тогда чувствовался юношеский максимализм – думала, что я взрослая, на все есть мнение. Такой подросток с характером, но не сильно тяжелым – все равно я была послушной девочкой в каких-то вопросах.

Победа на ЧР-2013 – очень неожиданная для меня: я заболела и на произвольную выходила с температурой под 38. Не думала о местах. Когда откатала произвольную, пошла на трибуну к друзьям – смотреть соревнования дальше. Я даже сначала не поняла, что победила. Полный шок…

Цели были самые высокие: поехать на чемпионат Европы, на мир – и везде хорошо выступить. Но глобально не мыслила.

В принципе не помню такого момента, чтобы у меня шла игра в долгую. Не думала, что через 10 лет буду кататься. Я всегда плыву по течению: есть задачи здесь и сейчас, придерживаюсь плана, который выстроила на сезон, месяц, неделю, день. Не стояло такой задачи: кататься долго. Но и мыслей закончить тогда, конечно, не возникало.

Один из ключевых моментов в карьере – после неудачного олимпийского сезона я сломала ногу. Пошла очень сильная перезагрузка, я нашла человека, массажиста, который был мне нужен в тот момент. Ментально она меня поддерживала и вдохновляла. Именно эта перезагрузка позволила мне оставить след в истории фигурного катания.

Второй момент: после побед у меня было два неудачных сезона – в 2016-м и 2017-м. Я тогда почти потеряла веру в себя, потому не чувствовала, что во мне есть уникальность. И тут вспомнила, что я все-таки Лиза Туктамышева и не могу просто так сдаться – начала учить тройной аксель, стала его делать стабильно. И вот 2018-й, когда я его восстановила окончательно, – это второй ключевой момент в карьере.

Это еще не отчаяние, но я тогда понимала, что если что-то не изменить сейчас, то как раз к нему приду. А я не хотела, чтобы у меня появились серьезные мысли заканчивать. У меня всегда было ощущение, что я еще могу, могу лучше, что это не мой предел.

В первой ситуации тоже не было мыслей бросать. Да, я переживала, что не попала на Олимпиаду в Сочи, но в силу юности и легкого отношения к жизни не так сильно погрузилась в эти дебри отчаяния. Я верю, что ничего не происходит просто так. Я воспользовалась по максимуму таким моментом в жизни – переключилась, отдохнула.

Я никогда не отказываюсь от своего жизненного опыта – все, через что мы проходим, делает нас теми, кто мы сейчас.

Никогда не было такого, что я где-то недоработала – и спорт меня наказал. Я всегда очень ответственно подходила к тренировкам, почти не пропускала: если чувствовала в себе силы идти, то всегда выкладывалась. У меня это работает наоборот: нет такого, что я недорабатывала, поэтому были плохие результаты. Но были чрезмерные ожидания, если я сильно хорошо работала – ждала, что это точно пойдет на пользу. А фигурное катание – это не только про «быстрее, выше, сильнее», но еще и про концентрацию, про психологическую готовность к старту.

Конечно, это очень сложный спорт, нужно держаться в хорошей форме. Но серьезную роль играет ментальная подготовка. Есть ли у тебя спортсмен внутри или нет? Ведь очень много талантливых фигуристов, которые не могут выступать на соревнованиях чисто, не добились того, чего могли бы, будучи психологически устойчивыми к стрессовым ситуациям.

Я отпустила ситуацию, сказала: пусть идет как идет, позволяю себе просто наслаждаться. Сняла с себя ответственность и напряженность – и начало получаться.

Вот мои советы 16-летней себе.

1) Относись к соревнованиям спокойнее. В этом возрасте ты все равно очень волнуешься. Но со временем поймешь, что нужно легче относиться к стартам. Конечно, это важная часть жизни, но то, что ты переживаешь – никому на пользу не пойдет. Нужно спокойно выходить, снижать градус ответственности. Не сомневайся в себе, не сомневайся в себе! Твое тело все знает и умеет, учись доверять ему. Мне и тогда это говорили, но это надо прочувствовать, это придет с опытом.

2) Когда что-то не получается на тренировках, не зацикливайся на этом. Меньше смотри на других, кто как работает. Надо больше ощущать свой организм, потому что все разные. Иногда я думала, что недостаточно работаю, говорила тренерам, что мне нужно больше – чтобы я лучше прыгала, чтобы быстрее вращалась. Но это может только навредить, потому что ты выходишь из своего ритма. Больше слушай себя, не смотри на других и ищи, что помогает именно тебе.

3) И еще совет – о питании. Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой.

Но наоборот, нужно есть – надо только научиться не переедать. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта. Когда ты придешь к гармонии с едой, с тем, как ты выглядишь, – у тебя в спорте сразу все пойдет по-другому. Питание, которое тебе нравится, очень важно – оно поможет не загоняться по поводу веса. Это так упрощает жизнь! Ты настолько сильнее сможешь вкладываться в тренировки, что даже удивительно.

Во время пубертата я жила в перманентном стрессе: всегда нужно следить за весом, следить, сколько ешь. Если переел – надо голодать на следующий день.

Я понимала, что вес – это важно в фигурном катании. От этого никуда не уйдешь, но и от своей природы – тоже. Если бы у меня не было эмоционального расстройства с едой тогда, то, возможно, таких изменений в организме бы не произошло.

Дело было и в эмоциональной составляющей – как ты относишься к еде. Взросление в любом случае не пережить легко – тело начинает оформляться, становится более женственным. Поэтому один год нужно потерпеть, психологически не сломаться. Я выбиралась из этого после 2017-го так. Сказала себе: «Кто они все такие, что могут решать, как мне выглядеть, как питаться?» Это не обращение к конкретному человеку, а скорее абстрактное.

В конце концов, я поборола это, дала себе свободу: ты можешь есть все, что хочешь, просто питайся интуитивно. Это ключ к здоровому телу. Когда организм получает то, что ему надо, он наполнен, витамины в норме – не хочется дополнительно сладкого.

Сейчас я сладкое почти не ем, мне не нравится шоколад. А раньше я очень хотела сладкое из-за того, что оно запрещено. Переборола это, когда отпустила ситуацию и взяла под контроль еду, ха-ха: я стала хищником, а она стала моей добычей, а не наоборот.

Я стала спокойнее и поняла, что это не стоит стресса и переживаний. Я хочу быть счастливым человеком, разрешила себе об этом не париться – как только сделала это, сразу ушло желание все есть. Захотела поесть – приготовила, не переела и так пришла в хорошую форму. Почему я так долго в спорте? Именно потому, что у меня нет проблем с весом – у меня нет этого ежедневного стресса.

Огромную роль играют люди вокруг. Мне очень помог Андрей Лазукин, который долго спасал меня, поддерживал, говорил, что я лучшая. Мне повезло с группой, у нас хорошие ребята. Повезло, что у меня адекватные и классные тренеры – Алексей Николаевич Мишин очень разумно подходил к этому вопросу, Татьяна Николаевна Прокофьева меня всегда поддерживала. Мы все решаем вместе, они не бросают спортсмена, когда у него проблемы. Так было и со мной. Поэтому мне хочется проводить с ними часть своей жизни, мне это нравится.

Я пришла к Алексею Николаевичу совсем маленькой – в 9 лет. Ничего не осознавала, даже не знала, кто такой Мишин – знала только, что это тренер Евгения Плющенко, это единственная информация. Я и подумать не могла, что так обернется жизнь, что мы так долго будем вместе работать.

Я чувствую, что Алексей Николаевич хорошо ко мне относится, и я к нему безумно хорошо отношусь. Всегда знаю, что он меня не бросит ради другого спортсмена, он все время со мной занимается, полностью участвует в моем тренировочном процессе, он заинтересован, чтобы я стала еще лучше. Меня очень вдохновляет его желание сделать из меня лучшую версию. Я уже думаю, что ничего не смогу, а Алексей Николаевич всегда говорит: ты еще это сможешь, давай.

Он хорошо меня понимает, у него есть подход ко мне. Иногда я о чем-то подумаю, а он уже предлагает то же самое. Я удивляюсь: как это вообще работает? Зачем менять что-то, когда все настолько комфортно и хорошо? И Алексей Николаевич не стоит на месте, развивается как тренер, и я развиваюсь вместе с ним. Это позволяет всей нашей группе идти вперед.

Алексей Николаевич очень мудрый в плане общения и очень отходчивый. Мне что-то может не понравиться, а он пытается сгладить углы. Конечно, бывают разногласия, но это на 10 минут – и потом все в порядке. У него уравновешенная психика, он не позволяет себе эмоционально воспринимать те мелочи, из-за которых я могу вспылить. И это круто, я такому пока не научилась. Я в принципе не очень эмоциональный и вспыльчивый человек, но бывают такие моменты – и Алексей Николаевич принимает удары на себя. Он молодец!

С годами понимаешь, осознаешь, что это твой тренер. Лет 6 назад я окончательно пришла к тому, что мне ничего не нужно менять. Самое главное для спортсмена – не угаснуть, постоянно искать новое, развиваться. И моя группа, Алексей Николаевич и Татьяна Прокофьева мне это дают.

Тренеров обычно меняют, если есть проблемы, недопонимание. У меня такого не было. Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна дополняют друг друга – к обоим можно прийти за советом, поговорить. Это уже моя семья.

Я бы посоветовала себе быть смелее тогда. Я всегда сомневаюсь в себе, поэтому хорошо, что есть Алексей Николаевич, который говорит, что я могу больше. Надо быть смелее, и тогда сможешь больше выучить.

Я ощущала, как меняется фигурное катание. Как раз лет 10 назад мы приходили после сезона и постепенно начинали с легких тренировок. А когда фигурное катание стало резко развиваться, пошли четверные, пришлось поменять себя и понять, что если хочешь продолжать, то нужно быть более требовательной к себе и сразу приступать к работе по максимуму.

Меняется подход к технической подготовке – ты увидишь высокую конкуренцию и поймешь: значит, возможно постоянно прыгать тройные, не срывать. Это вошло в норму – и если не хочешь проигрывать, то надо приложить усилия. Чем сильнее развивается фигурное катание, тем сильнее должна развиваться ты.

Если бы я знала, что так обернется, то я бы сказала себе: учи четверные сейчас, тебе это потом пригодится. Это было бы полезно еще в детстве – в 12, когда я учила тройной аксель – с моей тогдашней детской смелостью идти во многооборотные прыжки. Я бы уже тогда учила и четверной сальхов, и четверной тулуп, и, может быть, четверной лутц. Сейчас мне было бы намного легче.

Я бы не стала говорить себе 16-летней о том, чего добьюсь. Это может сработать и в хорошую сторону, но может и навредить. Ожидание того, что ты это сделаешь, может перевернуть психологию, может все изменить не в твою пользу. Я бы оставила все, как есть. У меня оставалось бы ощущение, что я могу – и этого достаточно. Любую ситуацию можно перевернуть в свою пользу, так что даже не намекала бы себе о будущих победах.

А вот про программы рассказала бы себе 16-летней. Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея. Не было такого, что цель: вот, в этом году сделаю так, покажу, какие программы могу катать. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя. Если я что-то откатала – значит, чувствую себя в этом комфортно. Я не буду катать образы, которые мне непонятны или к которым я не готова.

Я бы ничего не меняла в своих программах за эти 10 лет – всему свое время, все они были уместны.

К термину «зрелое женское катание» отношусь спокойно. Главное, чтобы все было красиво, на уровне, чтобы трогало душу. Чтобы спортсмен понимал, что он катает, и мог переживать те эмоции, которые от него требуются в программе. Я бы назвала этот термин мемом, потому что спорт есть спорт, и если есть гениальный спортсмен, то он и в юном возрасте может откатать зрелые программы – и не важно, сколько ему лет.

Не скажу, что у меня изменился стиль. Я просто дошла до момента, когда могу показывать что-то более женственное, глубокое. Это не смена стиля, все это всегда было во мне. Когда ты созрела это показать – тогда показывай. А пока эта идея тебе в руки не упала, эту музыку не предложили, значит, ты к этому просто еще не готова.

Банально было бы сказать: реагируй проще на критику. Но все равно к некоторым комментариям нужно относиться снисходительно. У тебя есть команда, близкие люди, которые могут подсказать. Не надо зацикливаться на том, что пишут в интернете – больше слушай окружение. Если есть здравые комментарии, то попытайся прислушаться. Если постоянно говорят одно и то же, то, может, что-то можно поменять. Но близкие люди всегда скажут, где ты недоработала, где можешь что-то улучшить. Слушай тех, кому доверяешь.

Важна поддержка и партнеров. Их было не так много, но сейчас появляются. Раньше не было такого, что мне предлагали контракты, а я отказывалась. У меня всегда предложения от хороших спонсоров, сейчас, например, сотрудничаю с G-Drive – бренд помогает развиваться и совершенствоваться, разделяет мои ценности.

Рада, что благодаря сотрудничеству с ними я познакомилась с интересными людьми и побывала на разных спортивных мероприятиях, особенно автоспорта стало много в моей жизни. Для меня важно, чтобы я сама являлась пользователем того, что рекомендую. Поэтому с G-Drive у меня все органично – я заправляюсь на заправках «Газпромнефти», бывает, беру здесь кофе или перекусываю в кафе. Никогда не возникало плохих ассоциаций со спонсорами, всегда все было отлично.

Елизавета Туктамышева с автогонщиком Романом Русиновым и авто- и мотогонщицей Анастасией Нифонтовой на открытии G-Drive Арены

Когда ты только начинаешь зарабатывать, то думаешь: вау, сколько денег, могу купить одежды и сумок. И потратить все на себя, не вкладываясь в будущее – такая вот эйфория от крупных денег. Сейчас я подхожу к финансовым вопросам очень осознанно. Например, хочу купить дом – уже с прицелом на будущее, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

Но себе 16-летней я скажу: конечно, балуй себя! Пока тебе 16, есть деньги – потрать их. Да, можно было бы отложить, но там не такие большие деньги, чтобы сразу купить квартиру или машину. Так что не вижу смысла советовать себе: давай-ка заканчивай тратить. Пусть кайфует ребенок! Еще что-нибудь сделаешь, заработаешь. Но потом, когда появятся уже более крупные суммы, я, конечно, начну откладывать деньги и не буду много тратить на шопинг.

Мне сложно думать о будущем. Если в 16 лет я жила моментом, то сейчас это еще более выражено. Откатаю сезон, после него шоу, что будет дальше – загадывать не хочу. Все слишком непредсказуемо.

Главное, что я хочу посвятить часть жизни развитию – что-то поизучать, окончить курсы. Я чувствую недостаток в образовании, поэтому хочется наверстать. Не знаю, что это будет, я ищу, ведь самое сложное – выбрать правильное направление.

Пока нет страха жизни после спорта. Мне кажется, он появляется в тот момент, когда ты решил уйти, а потом понимаешь, что тебе нечем заняться. И ты оказался в дыре, из которой нужно срочно выходить, чтобы занять себя чем-то, а ты не знаешь чем – так появляется апатия. Мне кажется, заранее ты этого не боишься.

Но с этим всегда помогают психологи. Я иногда занимаюсь с психологом, чтобы лучше себя понять, чтобы понять, куда двигаться. Не нужно пренебрегать психологами, это всегда очень хорошая помощь – не потому, что у тебя что-то с головой не в порядке, а чтобы лучше разобраться в себе. Это поможет плавно пережить момент, когда ты заканчиваешь одно серьезное дело и начинаешь другое».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Иван Баринов, Сергей Новоселов, Лев Ивлев

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