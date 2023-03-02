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В тесте необходимо сопоставить гонщиков «Формулы-1» с номерами, под которыми они выступали в серии, начиная с 2014 года. Тогда их впервые разрешили выбирать, а ранее распределяли в соответствии по результатам предыдущего чемпионата.

В тесте упомянуты только те номера, под которыми пилоты участвовали хотя бы в одной гонке, а также номера новичков сезона-2023. Некоторые номера повторяются, потому что использовались разными гонщиками.

Замечание. Некоторые пилоты за этот период использовали по два номера. Поэтому имена повторяются, а для них также указаны сезоны, в которых на их болидах было одно из чисел. Для этих гонщиков необходимо сопоставить не только номер, но и упомянутые сезоны его применения.

При любом ответе (верном или неверном) один из пилотов пропадает из верхнего поля. В случае верного ответа, кнопка подсвечивается зелёным цветом, и ее больше нельзя нажать. В случае неверного ответа, кнопка подсвечивается красным цветом, потом снова становится серой и ее можно нажимать повторно.

После завершения теста правильные сопоставления пилотов с номерами можно посмотреть с помощью кнопок PREV и NEXT.

Тест также можно пройти здесь.

Блог и телеграм-канал с тестами на различные темы.

Также можно пройти тесты о гонщиках Формулы 1 различных эпох:

1990–1999, 2000–2009, 2010–2019.

Другие тесты о Формуле 1 и автоспорте:

Все команды Формулы 1 с 1990 года.

Все страны, гонщики из которых выступали в Формуле 1.

Все страны, в которых проходили гонки Формулы 1.

Страны, в которых проходил ралли-рейд «Дакар».