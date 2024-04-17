Винисиус вблизи: перевез семью из опасного района, набил на спине Джордана и Пеле, равнодушен к тачкам

И запустил образовательный проект.

Мы все знаем, какой Винисиус футболист. Можем хоть каждую неделю наблюдать за его игрой (иногда по два раза). Но все это лишь верхушка. А какой же Вини человек?

Перевез родню подальше от опасного района. Живет с мамой и братом в Мадриде

Папа Винисиуса вкалывал на стройке. А мама Фернанда присматривала дома за четырьмя детьми (три мальчика и девочка). Семья ютилась в небольшой квартирке. И обитала в Сан-Гонсалу, пригороде Рио. Город кишел преступностью и насилием. Сейчас те, у кого есть смартфон, могут скачать приложение, которое в режиме реального времени покажет, в какую часть города лучше не соваться.

С деньгами было туго, зарплату задерживали. Но родители делали все, чтобы дети не ощутили взрослых проблем. Для Вини, например, всегда находили подержанные бутсы – не убитые, но сильно дешевле новых. В 6 лет бразилец привлек внимание скаутов, просматривавших одаренных детей на улицах бедных районов. Так парень попал в филиал академии «Фламенго».

Поездка до тренировочной базы занимала около 90 минут (иногда дорога затягивалась из-за происшествий в Рио и перекрытых улиц). За логистику отвечала мама, потому что отец тогда уехал на заработки в Сан-Паулу и находился примерно в 350 километрах от семьи.

Мама ехала с Вини и его маленьким братом Хосе до района Рио Гавеа – это примерно две трети пути. Остаток дороги мальчик преодолевал сам. Фернанда с Хосе в это время около четырех часов ждали Винисиуса с тренировки. Иногда мама присутствовала на занятиях. Потом все вместе ехали домой. И так почти каждый день.

«Мама с братом Винисиуса тихо сидели в углу зала и смотрели, как он тренируется. Они были хорошими людьми. Это была прекрасная семья. Они приглашали Патиньо, его тренера, на барбекю. С деньгами было туго, но Бог хранил их», – рассказывал администратор академии Жоау Сикейра.

Спустя несколько месяцев семья накопила денег, благодаря чему Винисиус доезжал на тренировки на фургоне, отвозившим его с дома и до базы. В 14 лет Вини переехал к дяде и тете, которые жили недалеко от академии.

Уже в 17 лет отступные Винисиуса составляли 30 млн евро, о нем говорили как о будущей звезде, бразилец мелькал на обложках. Потом контракт с «Реалом» при всего 17 минутах во взрослом футболе. С тех пор Вини больше не нуждался в деньгах. И первым же делом перевез всю родню подальше от Сан-Гонсалу – в хороший район Рио. Мама Винисиуса и младший брат живут с ним в Мадриде.

«[Перевезти близких] это одно из моих лучших решений. Я знаю, как тяжело там жить. Я видел много перестрелок, потому что обитал недалеко от фавелы. Я боялся за своего брата и за то, что с ним может что-то случиться. Мечта многих людей вроде меня, живущих в бедном городе – переехать в место получше, – рассказывал Винисиус после перехода в «Реал».

«Он не потеряет улыбку». Винисиус всегда кайфовал, играя в футбол

Помимо большого таланта, Винисиуса от остальных отличала жизнерадность. Бразилец по-настоящему кайфовал от футбола.

«Однажды я увидел, как Вини перебросил мяч через голову одного защитника, затем второго, а потом остановился перед воротами, – вспоминал Сикейра в интервью The Athletic. – Он оглянулся и засмеялся. Я не знаю, почему именно. Может, он подумал: «Ух ты, как я это сделал?» Но все, кто смотрел, рассмеялись – его одноклубники, семьи и даже представители другой команды».

Директор академии «Фламенго» Карлос Новаль рассказывает, что Винисиус всегда показывал радость. Кстати, они до сих пор регулярно переписываются в вотсапе, а вингер «Реала» старается по возможности навещать Новаля и академию в Рио.

«Вини распространял счастье, куда бы он ни пошел. Эта широкая улыбка на его лице, немного озорная. Он всегда шутит. Это было заразно», – отмечал Новаль.

При этом бразилец всегда выкладывался по полной. В том числе потому, что видел в футболе единственный шанс обеспечить семью. «В нем всегда был этот драйв. Он отдавал все силы на поле, зная, что футбол позволит ему помочь семье и окружающим. Это было в его голове еще с юных лет», – говорил директор.

«Винисиус был счастливым ребенком. Он никогда не потеряет эту улыбку. Но Вини также был бойцом. У него была выдержка», – считает Сикейра.

Остается скромным

Слава и деньги не испортили Винисуса. Так считают те, кто с ним работал.

«С моей точки зрения, он не слишком изменился. Конечно, деньги изменили жизнь его семьи, но он по-прежнему приземленный человек. Он приглашает меня и мою семью на вечеринку по случаю дня рождения каждый год. Относится ко мне с большим теплом и уважением. Вокруг него хорошие люди»», – делился экс-тренер Винисиуса в академии «Фламенго» Хильмар Попока.

Новаль полностью согласен: «Он всегда был простым и скромным ребенком. Честно говоря, Вини – в числе лучших людей, которых я встречал в жизни. Я имею в виду человека, а не футболиста. Он никогда ни о ком не скажет плохого слова. У него всегда улыбка на лице, Винисиус всегда относится ко всем одинаково, даже сейчас, когда он знаменит».

Не любит водить авто. И не особо фанатеет от тачек

Многие футболисты, когда дорываются до денег, становятся похожи на рэперов. А важный атрибут типичного рэпера – это дорогие машины. Если глянуть соцсети Вини, машин там нет совсем. Бразилец спокойно относится к авто.

В первые пару лет в «Реале» у него восве не было водительских прав. И до базы его подбрасывали другие футболисты. Как-то медиа засекли, что Вини ехал в машине с другим бразильцем Каземиро, и тот активно ему что-то рассказывал (журналисты допустили, что речь шла о футбольных советах).

Есть ли права у Вини сейчас, до конца неясно. Потому что почти всегда его возит водитель. Автопарк бразильца состоит в основном из спонсорских машин Audi и теперь BMW, которые в разные сезоны выдавали футболистам «Реала». В гараже у Вини также есть Lamborghini Urus.

Запустил образовательный проект в Бразилии и получил приз имени Сократеса

После подписания первого профессионального контракта Винисиус по чуть-чуть начал помогать школам в Сан-Гонсалу. Когда доходы бразильца и карьера резко пошли вверх, он задумался о чем-то более стабильном и стратегическом. Так в начале 2021-го появился Instituto Vini Jr. Цель – совместить технологии и спорт для обучения молодых бразильцев.

Для этого команда Вини придумала приложение Base. Оно ориентировано на начальную школу (с 1 по 5 классы) и детей 6-10 лет. Если у ученика нет телефона, ему бесплатно выдают смартфон с установленным приложением. Base стилизовано под спортивный турнир: три сезона, в каждом четыре уровня соревнований – региональный, национальный, континентальный и мировой (плюс предсезонка).

В каждом определенное количество вопросов, за которые начисляются трофеи. По версии разработчиков (Instituto Vini.Jr совместно с преподавателями) геймификация позволяет вовлекать детей в учебный процесс, на простых вещах объяснять им математику или португальский язык.

А еще дети могут проводить до двух часов в день в специальных классах. Там ребята сидят на пуфах, смотрят видео и пользуются техникой, где им доступен образовательный софт.

«Это очень полезный опыт как для моей учебной программы, так и для моего собственного обучения, а дети просто с ума сходят от использования технологий. Приложение работает в соответствии со школьной программой.

В Бразилии у нас есть Единая Национальная Учебная База, и приложение адаптировано к этим нормам. В нем есть игровая часть, ориентированная на особенности футбола. Другими словами, оно заставляет учеников думать, что они играют, соревнуются в чемпионате», – восхищалась учительница муниципальной школы Сан-Гонсалу Мариана.

Винисиус инвестировал в проект больше двух миллионов евро из личных денег. У Instituto Vini Jr есть также крупные партнеры и спонсоры.

«Футбол – это мечта, но разве не будет чудесно, если мы поможем детям выбраться из бедности с помощью образования? – объяснял Жуниор The Guardian. – Я не хочу, чтобы дети хотели стать новыми Винисиусами, Неймарами и Роналду. Я хочу, чтобы они могли идти учиться на врачей и специалистов во всех областях жизни».

В 2023 году за усилия в сфере образования Вини получил приз имени Сократеса от France Football, который вручается футболистам за достижения вне футбола.

Стал послом доброй воли ЮНЕСКО

В феврале 2024-го Винисиуса назначили послом доброй воли ЮНЕСКО. Событие историческое, потому что до Жуниора послом организации был только один бразильский футболист. Пеле.

Как сообщили в ЮНЕСКО, в роли после доброй воли Винисиус сосредоточится на продвижении образования для всех. В его обязанности будут входить выступления на международных конференциях организации, перед государствами-членами и широкой публикой, а также поддержка образовательных программ ЮНЕСКО по всему миру.

Согласно статистике, 250 миллионов детей и подростков не имеют возможности посещать школу. Эта цифра увеличилась на 6 миллионов с 2021 года. Кроме того, семь из десяти детей не умеют читать и понимать простой текст к 10 годам.

Узнаем Вини через татуировки

Лучший способ узнать человека – глянуть на его татуировки.

«У меня есть татуировка в виде маленького мальчика и футбольного поля со словом «доказать». Также у меня есть тату, посвященное победе на Клубном чемпионате мира, и еще одно – двум голам, которые я забил на Кубке Либертадорес в составе «Фламенго». А также дата, когда я начал играть как профессионал», – рассказывал Вини.

На спине у него целая картина. Там изображен Пеле, баскетболисты Майкл Джордан и Кобе Брайант и боксер Мохаммед Али. Также на английском написано слово «менталитет».

На ноге цитата: «До тех пор, пока цвет кожи будет важнее яркости глаз, будет война».

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill, Aitor Alcalde, Florencia Tan Jun