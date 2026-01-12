Матч окончен
«Интер» сыграл вничью с «Наполи» – 2:2. Мактоминей сделал дубль, Чалханоглу забил с пенальти
«Интер» поделил очки с «Наполи».
«Интер» сыграл вничью с «Наполи» (2:2) в 20-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Федерико Димарко открыл счет на 9-й минуте. Скотт Мактоминей на 26-й забил ответный мяч. Хакан Чалханоглу на 73-й реализовал пенальти. Мактоминей на 81-й сделал дубль.
