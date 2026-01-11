Родриго избежал травмы бедра и готов сыграть с «Барсой». У Рюдигера дискомфорт в колене, но защитник «Реала» не хочет пропускать финал Суперкубка
Родриго избежал травмы бедра и готов сыграть с «Барсой».
Вингер «Реала» Родриго избежал травмы задней поверхности бедра и готов сыграть в сегодняшнем финале Суперкубка Испании с «Барселоной».
В полуфинальном матче с «Атлетико» (2:1) бразилец, автор победного гола, был заменен на 87-й минуте.
Защитник «Мадрида» Антонио Рюдигер проходит лечение из-за дискомфорта в левом колене, но не хочет пропускать класико. В четверг немец был заменен на 69-й минуте.
