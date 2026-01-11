Семин о руководителях клубов: «Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Игрокам я всегда мог говорить то, что думаю»

Семин о руководителях клубов: порой непонятно, почему они кого-то убирают.

Экс-тренер «Локомотива », «Ростова » и «Мордовии» Юрий Семин высказался о своем отношении к руководителям клубов.

– Вы человек, для которого футбол – вся жизнь. Как вы при таком трепетном отношении к своему делу переживали неудачи?

– Для меня очень сложной была ночь после проигранного матча. Все время думаешь, что не так сделал. А проходили сутки, я отходил. Ориентир у меня был такой: повлиять на руководителей и болельщиков я не могу. Либо они меня любят, либо нет. А они любят тех, у кого есть результат. Так же, как и руководители. Поэтому я всегда ориентировался на то, что мне подвластно.

– И кто же был вам подвластен?

– Игроки. От них зависит результат и моя дальнейшая работа. Руководителям в голову не залезешь, мозги не вставишь. Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Поэтому ориентироваться надо на свою профессию. Вот у меня с игроками всегда были хорошие, честные отношения, я всегда мог говорить им то, что думаю. И они мне так же.

Но самое важное – не кубки, медали, а внимание болельщиков. Я пришел в команду, когда на трибунах было 200 человек, “Локомотив” был клубом с самой низкой посещаемостью. И чего я пошел туда? А потому что люди приятные пригласили. И мое самое большое завоевание в том, что команда от Первой лиги дошла до самого верха вместе с болельщиками. Теперь за нас переживали не двести человек, а полстраны.

Это получалось само собой, нет какого-то рецепта. Но мне никогда не было стыдно перед клубом. Люди по сей день распевают мое имя на трибунах и узнают на улице. Это мое самое сильное завоевание, – сказал Семин.