Жизнь Роналдо на пенсии: покрестился, женился в третий раз, тяжело рулит «Вальядолидом» и «Крузейро»

У него целая бизнес-империя.

Роналдо завершил насыщенную карьеру 12 лет назад. В молодости бразилец обожал яркую жизнь, тусовки, секс и алкоголь. После ухода из футбола (и с возрастом) приоритеты изменились. Теперь Роналдо – набожный семьянин, который рулит собственной бизнес-империей. Не верите? Сейчас убедитесь!

Покрестился в 46 лет

Роналдо никогда не казался религиозным человеком. Разве что однажды он участвовал в Матче мира, организованном Папой Римским. А президент Бразилии Дилма Русеф в 2014-м посетила понтифика и подарила ему футболку сборной и мяч с автографом Роналдо.

Но в сентябре 46-летний бразилец вдруг сообщил, что покрестился в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

«Сегодня особенный день. Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса».

Женился в третий раз – на модели и бизнесвумен

Всего через 12 дней после крещения уже 47-летний Роналдо женился. Супругой стала бразильская модель Селина Локс. Церемония бракосочетания прошла на Ибице.

Селине 33 года. Она начинала карьеру как фотомодель, снималась для Vogue, Dior и других известных брендов. Параллельно девушка основала бренд косметики Celina Locks Beauty. Роналдо и Селина встречаются с прошлого года, а в январе бразилец сделал ей предложение.

Селина – третья жена Роналдо. Хотя некоторые медиа написали, что бразилец женится в четвертый раз. Но нет. Ему по ошибке приписали брак с бразильской топ-моделью и актрисой Сюзанной Вернер. Они встречались три года, но не состояли в браке.

Официально Роналдо был женат на футболистке Милене Домингес и актрисе Марии Беатрис Антони. Но Уинсли Кларксон, писавший автобиографию Рона «21-летний гений», еще много лет назад говорил, что у бразильца было не менее 200 женщин.

В любом случае Роналдо обожал секс и не скрывал этого. Вот его мощный спич перед ЧМ-2002: «Уже шесть лет перед каждым матчем я занимаюсь сексом. Но есть важное условие – мужчина должен играть пассивную роль. Это расслабляет и делает его счастливым. Я отвожу пассивному сексу минимум два часа. Главное, сдержать себя и не проявлять активность. Иначе расходуется много энергии, которой может не хватить на поле».

«Вальядолид» – главный проект Роналдо. Бразилец обещал еврокубки, но пока клуб в Сегунде (еще он жалуется на судей и властей)

По словам Роналдо, несколько лет после завершения карьеры он очень много развлекался и тусил, лишь изредка участвуя в официальных мероприятиях. Из-за такого образа жизни бразилец сильно поправился. Когда тусовки поднадоели, он задался экзистенциальным вопросом: «А чем мне вообще заниматься в жизни?»

«Я серьезно напрягся: тренировать не хотел, работа агента не интересовала. Тогда я понял, что однажды хотел бы купить клуб и сделать что-то важное для него».

Роналдо начал готовиться к роли будущего владельца:

«Я провел три года в Лондоне, изучая маркетинг и спортивный менеджмент. У меня также был опыт работы в команде второго дивизиона в США. Когда почувствовал, что готов, я пошел на больший риск, а затем пришло время приобрести «Вальядолид».

В сентябре 2018-го сделка состоялась. Роналдо купил 51% акций «Вальядолида» за 30 млн евро и стал его мажоритарным акционером. За несколько лет он увеличил долю до 82%.

«Я купил клуб на деньги из своего кармана. Никаких внешних инвестиций или фонда. У меня нет партнеров. Это мой проект, и мне нравится, что так и есть».

На презентации Роналдо наговорил много пафосных фраз: пообещал болельщикам Лигу чемпионов (на тот момент клуб только поднялся в Примеру) и заявил о желании оставить после себя солидное наследие (тут речь шла о реконструкции стадиона, территории вокруг нее и базы). Но реальность оказалась чуть суровее.

В 2021-м DAZN выпустил шестисерийную. документалку «Президент». В ней видно, как Роналдо вовлечен в работу клуба, встречается с деловыми партнерами, посещает матчи. Заплатив за долю в «Вальядолиде», он дополнительно погасил 19 млн евро долга, починил табло, обновил тренажеры в качалке, перестроил VIP-трибуну, газон и систему полива.

Когда «Вальядолид» играл в Ла Лиге, бразилец инициировал премии для футболистов. Например, за победу над «Атлетико» обещал 150 тысяч евро сверху. После сохранения места в Примере Роналдо пригласил весь состав и штаб отдохнуть на Ибицу. Еще он в постоянном контакте с тренерами и всеми сотрудниками. По слухам, номер Роналдо есть у каждого игрока, и в случае чего те могут обратиться за помощью.

«Роналдо всегда о чем-то думает, – говорит директор «Вальядолида» Давид Эспинар. – Он просит регулярный отчет по абонементам, видам газона и читает все письма с жалобами».

На фоне сложного положения клуба он отказался от зарплаты. Финансовый год был закрыт с убытком 5,2 млн евро. На этом проблемы не закончились.

Как бы красиво Роналдо ни говорил о Лиге чемпионов, против реальности не попрешь: за эти годы «Вальядолид» занимал места с 13-го по 18-е и уже дважды вылетал из Ла Лиги.

Сначала болельщикам не понравилась продажи лидеров: «Вальядолид» за 12 миллионов продал Мохаммеда Салису, спустя сезон за 8,5 миллионов в «Валенсию» ушел Маркос Андре. В первом матче после продажи Андре фаны скандировали: «Вы избавились от нашего любимца». Кстати, в 2023 году Маркос вернулся.

Фанаты бунтовали и из-за слабых результатов – даже протестовали против Роналдо. Возможно, их сильно смутил контраст между обещаниями и реальностью. Роналдо, впрочем, тоже недоволен. Подводя итоги прошлого сезона, президент признал, что руководство могло допустить «ошибки при планировании».

Еще Роналдо жаловался на судей: «Сколько бы мы ни жаловались, судьи не собираются меняться. Почему арбитры молчат? Жалобы на судейство должны научить нас тому, что ничего не меняется».

Внезапный хейт прилетел в адрес Роналдо и после смены эмблемы «Вальядолида» летом 2022 года. Новое лого адаптировали под диджитал-эпоху, облегчили и упростили. Но фанаты взбунтовались, что «Вальядолид» забивает на традиции (в такой ситуации уже были «Барса» и «Атлетико»).

Хотя при Роналдо «Вальядолид» стал интереснее с точки зрения стиля и красоты. В 2023-м клуб подписал контракт с Kappa и представил крутую форму в коллаборации с местным художником Mr. Zé, который работает в стиле каллиграффити (дизайн джерси сделали тоже в этом стиле).

Другая головная боль Роналдо – отношения с властями. Бразилец задумал масштабную реконструкцию, благоустройство стадиона и облагораживание территории вокруг. Помочь с этим обещал мэр-социалист Оскар Пуэнте. Но что-то пошло не так.

«Мы вложили в стадион более 18 миллионов евро. Я понимаю, что [бюрократические] процедуры могут быть медленными, но Пуэнте мало что сделал для «Вальядолида». «У нас были обещания городского совета, которые не материализовались», – жаловался Роналдо.

В марте этого года делу дали ход. Клуб заключил с городским советом концессионный договор на 50 лет. Простыми словами: «Вальядолиду» и Роналдо разрешили реконструкцию за свой счет объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности.

Планы у «Вальядолида» большие. Клуб хочет построить два тренировочных центра, мини-стадион у главной арены и новые офисы. Мини-стадион будет на территории нынешней парковки, прилегающей к северной трибуне домашней арены «Вальядолида».

Городской совет также одобрил проведение трехэтапной реконструкции главного стадиона и установку новой крыши. Тут построят новую трибуну на 4500 зрителей и расширят вместимость арены до 32 тысяч. Все работы по реконструкции должны закончить к 2067 году. В рамках реконструкции до 2035 года появятся новый фасад, лестницы и лифты. Стоимость всех работ – 48,7 миллионов евро.

Большую часть реконструкции планируют профинансировать за счет доходов от шумной сделки Ла Лиги с инвестфондом CVC.

Роналдо не скрывает, что его конечная цель – продать клуб за сумму, сильно превышающую стоимость покупки. Но будет это не в ближайшие годы. Для начала бразилец хочет вывести клуб на новый уровень и создать наследие.

«Крузейро» – еще один проект Роналдо

В 2019 году бразильский «Крузейро» влип в проблемы. Клуб впервые в истории вылетел в Серию Б, а еще влез в долги на миллиард бразильских реалов (больше 150 миллионов евро). Все было настолько плохо, что игрокам задерживали зарплату. Клуб готовился к банкротству.

На помощь пришел Роналдо, купивший 90% акций клуба. Именно в «Крузейро» он начинал карьеру. Но даже вечнопозитивный бразилец дал неутешительный прогноз: «Крузейро» находится в реанимации. Действовать пришлось жестко.

В первые недели Роналдо сменил менеджмент и тренера и договорился со многими футболистами о снижении зарплаты. Были и отказы: легендарный для клуба вратарь Фабио не захотел снижать оклад и ушел, что спровоцировало протесты болельщиков. В сумме получилось снизить расходы на треть.

Подход Роналдо сработал. «Крузейро» чуть вылез из долговой ямы и вернулся в высший дивизион.

Футбольные клубы – часть бизнес-империи. Еще есть сеть академий, маркетинговое агентство и продакшн

В 2015-м Роналдо открыл франчайзинговую сеть академий Ronaldo Academy. Там преподают футбол для детей от 4 до 17 лет по методике «Будь феноменален». Ребят учат принимать нестандартные решения и давать волю креативу. За три года филиалы появились в более чем 100 странах, включая Бразилию, Колумбию, Коста-Рику, США и Китай. В сети академий сейчас обучаются более 6 тысяч детей.

В 2017-м Роналдо стал совладельцем спортивного маркетингового агентства Octagon. Оно продюсирует креативы для разных брендов и сотрудничает с суперзвездами вроде Неймара. Через год бразилец основал кинопродакшн Beyond Films, который в основном делает видеопродукты, связанные с самим Роналдо. Тогда же появился очередной проект – агентство R9 Gestão Patrimonial & Financeira. Замысел простой – упрощать футболистам жизни. Спектр услуг широкий – финансовое планирование, управление активами, консьерж-сервис, управление семейными делами, налоговые и юридические консультации. Первым клиентом стал Габриэль Жезус.

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Несмотря на занятость, Роналдо находит место для отдыха. Он любит порубиться в покер и большой теннис. Много путешествует. И все так же популярен. Роналдо регулярно снимается в документалках (последний раз мелькал в сериале про Бекхэма). За последние четыре года только про него вышло 3-4 фильма. Возможно, однажды про Роналдо снимут еще один фильм – где все будут восхищаться его «Вальядолидом» и многомиллионной бизнес империей.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Angel Martinez, Buda Mendes; instagram.com/ronaldo; realvalladolid.es