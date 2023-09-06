Гвардиола и политика: топит за независимость Каталонии, считает Испанию авторитарной, восхищается голосованием за Брексит

А еще критиковал НАТО.

Пеп Гвардиола – разносторонний человек. Тренер «Ман Сити» стильно одевается, любит гольф, разбирается в кино, изысканной еде и хорошей музыке. Пеп может поддержать беседу на любую тему: об экономике, технологиях и политике. И, конечно же, о футболе.

О политике могла бы получиться содержательная беседа с Юргеном Клоппом. Немец открыто называет себя левым и просто вылитый социалист («Моя политическая позиция такая: если у меня все хорошо, я хочу, чтобы и у других дела шли хорошо»).

Пеп тоже политически активен: топит за независимость Каталонии, периодически покусывает правительство Испании и иногда высказывается на общие темы, из чего можно вытянуть кусочки его картины мира.

Перед вами – самый полный гид по политическим взглядам Пепа Гвардиолы.

Фанат политики: называл себя левым, но предпочитает наблюдать со стороны

В ноябре 2018-го во время паузы на матчи сборных Гвардиола прилетел в Барселону с важной миссией – проведать в тюрьме бывшего лидера Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчеса и председателя организации «Омниум културал» Жорди Куишарта. Они получили по девять лет срока за организацию и проведение референдума об отделении Каталонии в 2017-м (в 2021 году их помиловали).

В тюрьме Пеп толкнул речь о лидерстве и командной работе, а после дал интервью тюремному радио Voces del aire, где программно рассказал о политических взглядах.

• «Мне очень нравится политика, потому что она показывает, что такое человек. Я не верю в крокодилов и не думаю, что львы лучше нас. Человек хорош сам по себе, и мы должны направить его, чтобы извлечь из всего этого максимум пользы».

• «Я очень левый, прежде всего по эгоистическим соображениям: если людям будет лучше, то и мне будет безопаснее. Моя семья научила быть на стороне слабого. Мне не нравятся люди, которые сильны со слабыми и слабы с сильными».

• «Мне нравится наблюдать за политикой со стороны, у меня нет смелости. Для политики нужно много смелости, у вас должны быть очень ясные идеи, а я интуитивен. Мне нравится смотреть со стороны, хотя мы все обязаны свободно выражать свое мнение».

После победы в КЕЧ перефразировал каталонского политика. Предпочел бы играть за Каталонию, а не Испанию

Чтобы подобраться к еще одной активности Пепа, отмотаем время назад.

Придя к власти в 1939 году, генерал Франсиско Франко ликвидировал демократические институты в Испании и все, что связано с обособленностью Каталонии: административную автономию, правительство и администрацию. Под запрет попал каталанский язык.

В 1961 году, когда каталанский все еще был забанен, появилось движение «Омниум културал». Оно объединило много людей, считавших образование лучшим инструментом для защиты каталанского языка и культуры. Популярность «Омниум културал» привлекла внимание франкистских властей, и в 1963-м организацию закрыли.

Следующие несколько лет группа работала подпольно, борясь против диктатуры, за демократию, восстановление политических институтов каталонского самоуправления, каталанский язык и развитие культуры региона. Вскоре «Омниум културал» опять легализовали. А среди членов организации были Пеп Гвардиола и его семья.

Пеп всегда считал себя каталонцем. Не испанцем. Неудивительно, что он так много дал «Барсе», которую поэт и прозаик Мануэль Васкес Монтальбан называл «символической и безоружной армией Каталонии».

В 1992-м «Барса» выиграла Кубок европейских чемпионов. Во время празднований 21-летний Пеп стоял на балконе Дворца Женералитета в Барселоне. Повязав на шею каталонский флаг, молодой полузащитник высоко поднял трофей и прокричал: «Ciudadanos de Cataluña, ya la tenemos aquí» («Граждане Каталонии, это [кубок] уже здесь»).

Гвардиола перефразировал Жозепа Тарраделласа, бывшего президента Каталонии, который с того же балкона сказал ликующей толпе «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí» («Граждане Каталонии, я здесь») после возвращения из изгнания, где провел 23 года из-за режима Франко. Кстати, Тарраделлас болел за «Барсу» и в первый же уикэнд после возвращения пошел на «Камп Ноу».

Первые прокаталонские высказывания Пепа появились, когда он еще играл за «Барсу» и сборную Испании. «Я каталонец из Каталонии. Поэтому, если бы существовала сборная Каталонии, я бы играл за нее», – говорил он La Vanguardia в 1997-м. Спустя год футболист поддержал запуск платформы Pro-Selections, которая начала сбор подписей за официальный статус каталонской сборной.

Гвардиола опять разоткровенничался, когда завершил карьеру в сборной и доигрывал в Катаре. «Если меня вызывали в сборную страны, я, как игрок чемпионата Испании, ехал. И был рад этому. Законы предписывали, что мы должны играть за сборную Испании. Сборная Каталонии не могла выступать в европейских и международных турнирах. Но нельзя отрицать чувства. А я чувствую тесную связь со своей страной, с Каталонией. Страной, которая 800 лет имела свой язык, все свое», – говорил Пеп в 2004-м.

Спустя много лет Гвардиола повторил тезис: «Если бы существовала сборная Каталонии, я бы играл за нее, потому что родился в Санпедоре. Но на тот момент у меня не было такой возможности, поэтому я с радостью выступал за Испанию и выкладывался на все сто».

Активно участвовал в движении за независимость Каталонии и голосовал на референдуме. А его самолет обыскивала полиция

Возглавив «Барсу» в 2008-м, Пеп периодически напоминал о позиции. В тот же год перед класико заявил, что Каталония – это страна. Затем уже в еврокубках поддержал каталонского журналиста. Тот сказал, что в УЕФА его упрекали за вопросы на каталанском, поэтому он сейчас спрашивает на испанском. Пеп попросил не менять язык вопроса.

В «Барселоне» Гвардиола также получил золотую медаль каталонского парламента. В речи тренер выступил с посланием, которое некоторые интерпретировали как призыв к каталонцам добиться самоопределения: «Никогда не забывайте: если мы поднимемся рано, очень рано, без упреков и оправданий, и приступим к работе, то мы – неудержимая страна. Поверьте, нас не остановить».

Движение за независимость Каталонии активизировалось уже после ухода Пепа из «Барсы». В 2012-м Пеп, находясь в творческом отпуске в Нью-Йорке, с помощью видеосвязи подключился к миллионному митингу в Барселоне – его обращение вывели на большой экран в центре города: «Всем привет из Нью-Йорка, теперь вас на одного больше».

Испанская версия The Huffington Post пишет, что для «каталонских сепаратистов» Гвардиола представлял идеальный образ: культурный, спокойный, образованный, знает много языков, а еще и профессионал экстра-класса.

Дальше события развивались стремительно: 23 января 2013 года парламент провозгласил Декларацию о суверенитете («Каталония – суверенный политический и правовой субъект в составе Испании»), а на 2014-й запланировали референдум об отделении (нужно было ответить на вопросы: «Должна ли Каталония стать государством?», если да, то: «Должно ли государство Каталония быть независимым?»).

Правительство Испании заморозило референдум. Вместо него провели опрос о политическом будущем Каталонии, не имеющий юридической силы. Уже работая в «Баварии», Гвардиола слетал на родину, чтобы проголосовать. Тогда из 2,25 млн каталонцев более 80% высказались за выход автономной области из состава Королевства.

В сентябре 2015 года в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы. Но и тут не обошлось без Пепа. Он вошел в список партии «Демократическая конвергенция Каталонии», выступающей за независимость региона от Испании. Гвардиола не собирался избираться в региональный парламент, просто хотел поддержать курс блока и его лидера Артура Маса. Из-за этого тренер попал в список сепаратистов от испанской полиции. «Гвардиола мобилизовал сторонников независимости региона», – говорилось в рапорте.

На 1 октября 2017 года назначили окончательный референдум, где голосующим предложили ответить на следующий вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?». За несколько месяцев до референдума Гвардиола зачитал манифест в поддержку процедуры.

«Пути назад нет. Некоторое время назад было немыслимо достичь этой точки. Можете ли вы представить себе, что однажды у нас будет полный суверенитет и мы создадим государство с нуля?! Лучшие экономисты создадут более справедливую экономику, что лучшие юристы напишут лучшие законы. Это возможность, которая у нас есть», – говорил Гвардиола.

В день референдума Пеп из Англии отдал голос по почте и прокомментировал события на родине: «Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать. Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум».

За независимость проголосовали более 90%. Но власти Испании не сидели без дела. Еще в день референдума полиция применяла грубую силу против голосующих. Когда Каталония все же объявила о независимости, Испания пошла на более жесткие меры. В ноябре были арестованы восемь членов каталонского правительства, а на следующий день выписан международный ордер на арест президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона (он сбежал в Брюссель).

Как-то семья Гвардиолы прилетела в Барсу на выходные на самолете. Как только они приземлились, в салон с обыском ворвалась полиция – из-за подозрений, что на борту мог быть Пучдемон. Обыски частных самолетов, прилетающих в Барселону, проходили регулярно. Так сильно хотели найти Пучдемона.

Пеп называл Испанию авторитарной страной

У Гвардиолы непростые отношения с Испанией. Тренер не упускает возможности укусить правительство страны. Свежее заявление – призыв к властям отчитаться о теракте в Барселоне.

17 августа 2017 года 22-летний Юнес Абуякуба на Fiat Talento наехал на пешеходов на улице Рамбла, что привело к гибели 13 человек, а еще 100 получили травмы различной степени тяжести. В тот же день в муниципалитете Альканар в результате двух взрывов погиб один человек, около десяти получили ранения.

В городе Камбрильс фургон террористов также наехал на людей, из-за чего один человек погиб, а шестеро пострадали. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

«Сколько нам еще ждать, чтобы точно узнать, что произошло 17 августа? Испанский Женералитет, мы хотим знать правду. Вы здесь для этого. Стыд – вот что я чувствую.

Всем пострадавшим и их родственникам хочу сказать, что не проходит ни дня, чтобы я не думал о вас», – говорилось в сообщении на странице главного тренера «Манчестер Сити» в твиттере.

Но больше всего Гвардиолу задевает отношение Испании к вопросу независимости Каталонии. Пеп топит за демократию и считает, что Испания отнимает у его народа право на волеизъявление.

«Мы призываем всей европейские и международные демократические государства поддержать нас, чтобы защитить находящиеся под угрозой права Каталонии: свободу политического самовыражения и право голосовать против законов авторитарного государства», – говорил Гвардиола до референдума.

Когда политической верхушке Каталонии вынесли суровые приговоры, Пеп опять вышел на связь – на платформе за независимость Каталонии под названием «Цунами демократии».

«Сегодня Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на честный суд.

Это неприемлемо в Европе XXI века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения.

Ни у кого из членов испанского правительства не хватило смелости для того, чтобы решать этот конфликт через диалог и уважение. Они выбрали репрессии в качестве своего единственного ответа.

Инициатива в движении за независимость Каталонии исходит из низов. Оно базируется на долгой истории политической самостоятельности региона. Со стороны Испании это ни ксенофобия, ни эгоизм. Они просто используют силу, чтобы ограничить разнообразие.

Мы не прекратим бороться, пока репрессии не будут остановлены. Мы будем это делать, пока право на самоопределение не начнут уважать, как это было сделано в Шотландии и Квебеке.

Мы требуем демократического решения от правительства Испании. Чего мы просим? «Испания, давай сядем и поговорим», – доносил позицию Гвардиола.

При этом тренер нарвался на критику – например, от лидера оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас: «Я восхищалась Гвардиолой как футболистом и тренером, но должна осудить его ложь как «политика». Это очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре. Нашей демократии подходит любая идеология, не нарушающая закон. Здесь же речь идет не о несогласии, а о мятеже».

Носил желтую ленту в поддержку Каталонии на матчах «Сити» и нарвался на штраф

Гвардиола использовал медийность, чтобы привлечь внимание к проблемам Каталонии. С конца октября 2018-го тренер «Ман Сити» выходил на матчи с повязанной на грудь желтой ленточкой. Это символ сторонников независимости Каталонии и требование освободить членов правительства автономии Жорди Куишара и Жорди Санчеса, которых испанские власти обвинили в организации мятежа.

Футбольная ассоциация Англии обратила внимание на желтую ленту Гвардиолы только в середине декабря. С тренером провели разъяснительные беседы и выписали два формальных предупреждения.

Гвардиола не реагировал на письма из Футбольной ассоциации.

«Надеюсь, скоро я смогу снять это», – здесь тренер «Ман Сити» имел в виду, что прекратит носить желтую ленту, когда все осужденные выйдут на свободу.

Возможно, Футбольная ассоциация ничего бы не заметила, если бы не Жозе Моуринью, работавший в «Манчестер Юнайтед».

«Знаю Пепа много лет, – говорил португалец перед манчестерским дерби в начале декабря. – Знаю все его чувства к своей стране. Но переносить это в футбол… Я не знаю, какие правила на этот счет. Если правила позволяют, то он свободный гражданин и может делать это, но я не уверен, что допускаются любые политические сообщения. Это просто мое мнение. Думаю, мне бы ничего такого не разрешили».

Гвардиола вновь проигнорировал все предупреждения и надел желтую ленточку на матч Кубка Англии против «Уигана». Это стало поводом для дисциплинарного дела. FA обвинила Гвардиолу в нарушении запрета на использование политической символики на матчах.

«Это могла быть хоть звезда Давида, серп и молот, свастика или изображение Роберта Мугабе – мы не хотим видеть ничего из подобного», – говорил глава Футбольной ассоциации Мартин Гленн. Правда, потом он извинился за такие аналогии.

Все закончилось штрафом в 20 тысяч фунтов для Пепа. И обещанием больше не носить желтую ленту.

Восхищался демократией в Англии на фоне Брексита

Учитывая печальный опыт референдума в Каталонии, Пеп восхищался Великобританией и ее выходом из Европейского союза. Основанием для решения тогда послужил консультативный референдум 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход из ЕС.

«Что меня больше всего восхищает в культуре Англии, с чем я вас и поздравляю, так это ваше право голосовать. Вы решаете, вы принимаете решение. Демократия – она такая», – с восторгом говорил тренер «Ман Сити».

При этом Пепа не смущало, что у иностранцев могут возникнуть проблемы с работой в Великобритании. Он даже был готов уйти в случае необходимости.

«Работа и правила должны быть одинаковыми для всех. Почему футбол должен выделяться? Юристы или архитекторы не смогут работать, а футболисты – да? Почему? Я думаю, что все должно быть одинаково, но, опять же, вы можете голосовать, и не во всех местах это возможно», – говорил Пеп, похоже, с отсылкой на Каталонию.

Пепа не пригласили в чат победителей Олимпиады-1992 из-за политических взглядов

Сборная Испании выиграла футбольный турнир на Олимпиаде-1992 в Барселоне. Состав был супертоповый. В числе лидеров – 21-летний Гвардиола, только что выигравший Кубок европейских чемпионов, 22-летний Луис Энрике, тогда выступавший за «Реал». Из «Барсы», помимо Пепа, на Олимпиаду взяли скоростного латераля Альберта Феррера.

Капитаном олимпийской сборной был центральный защитник Роберто Солособаль (больше 300 матчей за «Атлетико»). Опорную зону забетонировал Абелардо. На лавку неожиданно посадили вратаря Санти Канисареса («Реал» в то время гонял его по арендам), все шесть матчей в воротах провел Тони Хименес из «Райо». В атаке разрывали Альфонсо (потом поиграл за «Реал», «Барсу» и главную сборную) и Кике.

Тренером Испании был экс-игрок «Реала» Висенте Мьера. До олимпийской сборной он уже совершал чудеса: например, занял со скромным хихонским «Спортингом» второе место в Ла Лиге и вывел в еврокубки.

Короче, успех был знатный. Но спустя много лет Пеп стал изгоем и не общается с бывшими партнерами по той сборной.

«Помню, в 1992 году Гвардиола очень сдержанно говорил с нами о политике, – рассказывал Канисарес в 2020-м. – Мы могли даже беззаботно пошутить над этим. Если кто-то был ультраправым, это не имело значения. Просто приколы. О политике мы говорили с удовольствием, совсем не так, как сейчас, вне зависимости от того, с Гвардиолой или нет.

Сейчас все отвратительно. Мы не терпим друг друга. Пеп сказал, что влюблен в Каталонию. Но он всегда был рад, что его вызывали в Испанию. Однажды мы плакали после поражения. Я никогда не видел, чтобы он жаловался.

Сейчас я потерял с ним связь. Все мы – те, кто играл в 1992-м, – поддерживаем связь. Все, кроме одного: Пепа Гвардиолы. Наверное, потому что он сейчас известный парень. Я не критикую его. Знаю, что он в стрессе из-за работы. Мне очень неловко, когда Гвардиола плохо отзывается об Испании. Не знаю, когда он отключил свой мозг».

Пеп дипломатично ответил Санти и напомнил, что тот сам не пригласил его в чат в вотсапе, где общаются победители Олимпиады. «Я люблю Каталонию, свою страну, но также безмерно люблю Испанию и храню невероятные воспоминания о тех годах», – добавил тренер «Ман Сити».

Альфонсо тоже жестко критиковал Пеа: «Гвардиола – одно из самых больших разочарований за мою жизнь в футболе. Я горжусь тем, что испанец. Мы столько вместе пережили и теперь видеть вот это... Такая ситуация разочаровывает».

«Альфонсо и Канисарес, партнеры по сборной в то время, сейчас очень резки, так как я играл за национальную команду. Это было отличное время, и я отдавал себя полностью ради команды»», – опять отвечал Гвардиола.

В Гвардиоле видели будущего главу правительства Каталонии. Но Пеп считает, что каждый должен быть на своем месте

В 2019-м в надежных источниках появилась информация, что каталонский политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии. «В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – сказал Мас.

По информации El Confidencial, партия «Вместе за Каталонию» рассматривает Гвардиолу в качестве будущего лидера, который может возглавить Женералитет Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии).

Но сам Пеп, похоже, не собирается в политику и считает, что каждый должен быть на своем месте. «Если человек хорошо справляется со своей работой, это не значит, что он может стать хорошим политиком. Если я хороший тренер, это не значит, что я смогу стать хорошим министром спорта или культуры», – говорил он в интервью Voces del aire.

Называл НАТО неудачниками весной 2022-го

Гвардиола следит за ситуацией в мире и при возможности высказывает мнение. Весной 2022-го Пеп выдал спич.

«Пoлитики способны предотвращать такие события, но это происходит, потому что они неудачники, полные неудачники.

Они занимают свои места, чтобы предотвращать такое, но это случается, потому что они не в состоянии это сделать. Такое не происходит ради флага или клочка земли.

Это происходит в Cиpии, Пaлecтине, Югocлaвии, где невинных людей невозможно подкупить. Когда деньги не замешаны, нет и никаких столкновений.

HATO, страны Европы – неудачники, полные неудачники», – заявил тренер.

Поддержал Black Lives Matter и извинялся за историческое обращение с темножкоими

В медийном поле Пеп производит впечатление сознательного и ответственного гражданина. Но при этом ему не раз прилетали претензии из-за работы на клуб, принадлежащий ОАЭ, где, как известно, есть проблемы с правами человека. Гвардиолу называли элементом мягкой силы. То есть человеком, через которого ОАЭ отмывает имидж.

В 2019-м у Пепа спросили про права человека, на что он ответил очень уклончиво, заявив о готовности защищать их везде: «Если я нужен, на меня могут рассчитывать по части защиты прав человека. Здесь, в арабских странах, где угодно. Мы должны бороться против расизма, дискриминации по половому признаку. Выступать за равенство между мужчинами и женщинами. Я всегда буду за это. Неважно, где и когда».

Также Гвардиола поддерживал Black Lives Matter и преклонял колено в июне 2020-го. «Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это. Мы должны послать тысячу миллионов сообщений для чернокожих. Мне стыдно и неловко за то, что белые люди делали с чернокожими», – признавался каталонец.

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Летом The Guardian написал, что Пеп планирует завершить карьеру в 2032-м. Тогда ему будет 61 год. Возможно, самое время для старта политической карьеры. С поддержкой в Каталонии у Гвардиолы точно не будет проблем.

Фото: eastnews.ru/JOSEP LAGO; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Denis Doyle, Jan Kruger, Chris McGrath, David Ramos, Nicolas Carvalho Ochoa, Carl Court, Jasper Juinen, Beate Mueller; Matthias Oesterle/Global Look Press