Децибел Беллини – легендарный диктор «Наполи» («Гон-са-ло»!). Он все лето тренировал произношение фамилии Хвичи

«Мечтаю умереть на стадионе имени Марадоны».

В футболе очень много профессий, но большинство из них в тени. Взять дикторов на стадионах – мужчины с поставленным голосом (иногда в возрасте) сидят с микрофонами в каморках, объявляют составы, дежурную информацию вроде правил поведения и мало чем врезаются в память.

Но «Наполи» и Даниэле «Децибел» Беллини все перевернули, доказав, что диктор может быть звездой. Мощно разогревать публику. Вдохновлять игроков на победы. И купаться в популярности.

Децибел прославился в 2013-м. После матча Лиги чемпионов с «Дортмундом» (2:1) он выложил в ютуб, как на стадионе «Наполи» объявляет гол Игуаина, стоя в костюме на бровке с микрофоном. И 9 раз во весь голос орет «Гон-са-ло!». Болельщики не менее страстно отвечают: «И-гу-а-ин!». За сутки ролик собрал 400 тысяч просмотров (сейчас уже более 6 миллионов). И сделал Беллини звездой. Даниэле работает и создает атмосферу на каждом домашнем матче «Наполи» уже 13 лет. И его вклад в первое за 33 года чемпионство очевиден. Пришло время познакомиться поближе!

Децибел стали диктором «Наполи» случайно – и сразу на матче с «Юве»

«Я родился в самом красивом городе мира, нашем Неаполе», – говорил Беллини.

С детства, как и многие неаполитанцы, Даниэле болел за «Наполи». Самое яркое воспоминание – празднование чемпионства на улицах с родителями.

Рядом с кроватью маленького Беллини всегда стояла фотография Марадоны. Каждую ночь мальчик ложился спать счастливым, потому что аргентинец играет за его команду. А когда повзрослел, фотку Диего сменила футболка «Наполи» на стене.

«Клуб – это как подруга. Сестра. Мама. Это что-то особенное. Я повесил футболку у себя дома, потому что каждый день я думаю об этой команде как о ком-то близком», – признавался Децибел в одном из интервью.

В начале 90-х Даниэле было 12-13 лет, и он устроился диджеем на радио, параллельно пробуя себя в организации мероприятий и коммуникациях. Беллини рос как спец и прыгал с одной станции на другую, пока не попал на Radio Marte (радио-партнер «Наполи», сейчас называется Kiss Kiss), где задержался надолго.

Кстати, прозвище Децибел появилось случайно и еще в 1995-м. Даниэле работал на скромной станции. И его приятель-ведущий за 5 минут до эфира сказал, что теперь будет называть его Децибелом. Так он и врезался слушателям в память.

Март 2010 года. Обычный день. Вдруг Беллини прилетает нестандартное предложение – заменить приболевшего диктора на стадионе «Наполи». Причем не на дежурном матче, а на центральной игре с «Ювентусом». Вообще к Даниэле обратились в последнюю очередь. Просто около 10 человек до него отказались: кто-то просто не захотел, у других были планы на выходные.

Децибел быстро и с удовольствием согласился, но не рассчитывал на большой успех: «Я думал, что-то пойдет не так, и я не справлюсь. Был уверен, что в лучшем случае отработаю несколько матчей. Но все вышло куда лучше».

Наступил день матча.

«Это было 25 марта 2010 года, игра с «Юве», – вспоминал Беллини. – Мы победили 3:1, я в том единственном месте, где хочет быть каждый неаполитанец в день такого матча – на стадионе. Помню радость от того, что находился у бровки рядом с кумирами. Но, честно говоря, я мало что еще помню из-за эмоций».

Первая фраза Даниэле как диктора «Наполи»: «Добро пожаловать на стадион «Сан-Паоло». Он так нервничал, что опирался о стоявший рядом стол. А первая его мысль, когда толпа заревела в ответ: «Что происходит? Неужели все это реально?»

«Наполи» выиграл, Беллини не облажался. И ему сказали приходить на следующей неделе. «Помните, что мы в Неаполе очень суеверные, – говорил Децибел. – Так продолжалось год, может, два, игра за игрой. Я всегда боялся, что мы проиграем и мне скажут, что все. Но в тот год мы выиграли много матчей».

Беллини уникален стилем: голос, поведение, многократное скандирование

Когда Беллини пришел на стадион «Наполи», ему не дали никаких инструкций: «В большинстве клубов диктор – это не та должность, о которой сильно думают. Он зачитывает технику безопасности, говорит не использовать лазеры, не зажигать файеры. Объявляет составы, замены и называет имена игроков, забивших голы. Все остальное – зрелище и шоу».

Именно в этом Даниэле и преуспел. Вдохновляться было некем, поэтому пришлось самому вырабатывать стиль. На руку играло, что он не запирался в комнатке на стадионе, а был полноценным участником событий: стоял у бровки, переживал с командой и болельщиками. Еще он болел за «Наполи», поэтому громко и искренне орал, когда любимая команда забивала. Нельзя не отметить и приятный голос Децибела.

Собственно, главной фишкой и стало многократное скандировании фамилии забившего игрока. 16 сентября 2012 года на стадионе «Наполи» Кавани стал самым результативным уругвайским игроком за всю историю чемпионатов Италии. И Беллини решил красиво обыграть это: «Он носил номер 7. И я решил произнести его имя семь раз. Так все началось».

Вскоре это стало традицией: после каждого гола уругвайца Даниэле семь раз выкрикивал его имя, а толпа отвечала выкриком фамилии. Беллини загружал видосы с матчей в соцсети и ютуб, по чуть-чуть набирая тысячи, а потом и сотни тысяч просмотров.

Самый большой успех пришел к нему в 2013 году. Когда Игуаин забил «Дортмунду», Беллини объявил имя девять раз. «Я стал первым человеком в мире, который скандировал имя игрока девять раз подряд на стадионе», – подчеркивал Даниэле.

При этом Децибел понимает, что он далеко не главный герой на стадионе. Главные – болельщики. Его задача разогревать и использовать их энергию, направляя в нужное русло – поддержку команды.

Как готовится к матчам: тренирует фамилию Хвичи, обсуждает тонкости с игроками

Без тренировок в деле Децибела никуда, но они ситуативные.

Иногда перед матчами он делает упражнения для голоса и тренирует дыхание. Перед тем, как объявить имя игрока несколько раз, Беллини делает глубокий вдох, чтобы избежать нехватки воздуха. Не менее важно – отдыхать перед матчами, чтобы быть в форме на все сто. И беречь себя, чтобы не заболеть.

«Для меня главное – не сорвать голос, – говорил Децибел. – Поэтому перед играми надо быть очень осторожным. Перед важными матчами я всегда стараюсь находиться в тепле, не перемерзать, не пью холодного и не выхожу без надобности из дома. Если не делать этого, могу повторить историю того приятеля, вместо которого я оказался на «Сан-Паоло».

Отдельная история – взаимодействие Беллини с новичками. «Я тренировался все лето над произношением фамилии Хвичи! Даже обратился к грузинским друзьям, чтобы они поставили правильное произношение и помогли мне. И да, они реально мне очень помогли», – говорил он в интервью Eurosport.

Когда в 2016-м «Наполи» подписал Милика, Беллини летел с предсезонки в одном самолете с командой, и там был агент поляка. Так вот они целый час обдумывали, как лучше объявить его имя, когда он забьет гол.

«Игроки проявляют интерес, – объяснял Беллини. – Они знают, что их имена будут кричать на весь стадион, поэтому хотят убедиться, что все сделано наилучшим образом. Я общаюсь со всеми новыми футболистами и узнаю, как они хотят, чтобы я их объявлял».

Децибел работает в «Наполи» бесплатно. Выступал как диджей на свадьбах Жоржиньо и Мертенса

Как думаете, сколько должен зарабатывать диктор стадиона?

Беллини вот говорит, что ничего не получает: «Я работаю бесплатно. Потому что «Наполи» – это не работа, а страсть». Основная работа – радио, телик плюс выступления на свадьбах в качестве диджея.

Возможно, именно работа на мероприятиях приносит больше всего. Прайс на его услуги стартует от двух с половиной тысяч евро. Футболистов «Наполи» такой ценник не останавливал, и они приглашали его на свои свдьбы. Децибел выступал с сетом у Жоржиньо и Мертенса.

«У Дриса вся церемония проходила на фламандском языке, поэтому я не понимал, что происходит. Но после того, как они сказали «Да» и поцеловались, Мертенс повернулся ко мне и крикнул: «Даниэле, Даниэле, иди сюда». Мне не очень хотелось, но я подошел и взял микрофон».

Беллини сделал глубокий вдох. И крикнул по-итальянски: «Дамы и господа, Дрис! Мер-тенс!».

***

Хоть работа в «Наполи» и не приносит Децибелу денег, он не собирается уходить.

«Мечтаю заниматься ей до 120 лет. Давайте поставим для начала планку в 100 лет. Я мечтаю умереть на этом стадионе, который теперь носит имя великого Диего Марадоны. Я бы хотел, чтобы там было мое надгробие».

Фото: instagram.com/decibelbellini; instagram.com/officialsscnapoli; East News/CARLO HERMANN / AFP