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Децибел Беллини – легендарный диктор «Наполи» («Гон-са-ло»!). Он все лето тренировал произношение фамилии Хвичи

Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Даниэле Беллини
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«Мечтаю умереть на стадионе имени Марадоны».

В футболе очень много профессий, но большинство из них в тени. Взять дикторов на стадионах – мужчины с поставленным голосом (иногда в возрасте) сидят с микрофонами в каморках, объявляют составы, дежурную информацию вроде правил поведения и мало чем врезаются в память. 

Но «Наполи» и Даниэле «Децибел» Беллини все перевернули, доказав, что диктор может быть звездой. Мощно разогревать публику. Вдохновлять игроков на победы. И купаться в популярности. 

Децибел прославился в 2013-м. После матча Лиги чемпионов с «Дортмундом» (2:1) он выложил в ютуб, как на стадионе «Наполи» объявляет гол Игуаина, стоя в костюме на бровке с микрофоном. И 9 раз во весь голос орет «Гон-са-ло!». Болельщики не менее страстно отвечают: «И-гу-а-ин!». За сутки ролик собрал 400 тысяч просмотров (сейчас уже более 6 миллионов). И сделал Беллини звездой.  Даниэле работает и создает атмосферу на каждом домашнем матче «Наполи» уже 13 лет. И его вклад в первое за 33 года чемпионство очевиден. Пришло время познакомиться поближе!

Децибел стали диктором «Наполи» случайно – и сразу на матче с «Юве»          

«Я родился в самом красивом городе мира, нашем Неаполе», – говорил Беллини.

С детства, как и многие неаполитанцы, Даниэле болел за «Наполи». Самое яркое воспоминание – празднование чемпионства на улицах с родителями. 

Рядом с кроватью маленького Беллини всегда стояла фотография Марадоны. Каждую ночь мальчик ложился спать счастливым, потому что аргентинец играет за его команду. А когда повзрослел, фотку Диего сменила футболка «Наполи» на стене.

«Клуб – это как подруга. Сестра. Мама. Это что-то особенное. Я повесил футболку у себя дома, потому что каждый день я думаю об этой команде как о ком-то близком», – признавался Децибел в одном из интервью.

В начале 90-х Даниэле было 12-13 лет, и он устроился диджеем на радио, параллельно пробуя себя в организации мероприятий и коммуникациях. Беллини рос как спец и прыгал с одной станции на другую, пока не попал на Radio Marte (радио-партнер «Наполи», сейчас называется Kiss Kiss), где задержался надолго.

Кстати, прозвище Децибел появилось случайно и еще в 1995-м. Даниэле работал на скромной станции. И его приятель-ведущий за 5 минут до эфира сказал, что теперь будет называть его Децибелом. Так он и врезался слушателям в память.

Март 2010 года. Обычный день. Вдруг Беллини прилетает нестандартное предложение – заменить приболевшего диктора на стадионе «Наполи». Причем не на дежурном матче, а на центральной игре с «Ювентусом». Вообще к Даниэле обратились в последнюю очередь. Просто около 10 человек до него отказались: кто-то просто не захотел, у других были планы на выходные.

Децибел быстро и с удовольствием согласился, но не рассчитывал на большой успех: «Я думал, что-то пойдет не так, и я не справлюсь. Был уверен, что в лучшем случае отработаю несколько матчей. Но все вышло куда лучше». 

Наступил день матча.

«Это было 25 марта 2010 года, игра с «Юве», – вспоминал Беллини. – Мы победили 3:1, я в том единственном месте, где хочет быть каждый неаполитанец в день такого матча – на стадионе. Помню радость от того, что находился у бровки рядом с кумирами. Но, честно говоря, я мало что еще помню из-за эмоций». 

Первая фраза Даниэле как диктора «Наполи»: «Добро пожаловать на стадион «Сан-Паоло». Он так нервничал, что опирался о стоявший рядом стол. А первая его мысль, когда толпа заревела в ответ: «Что происходит? Неужели все это реально?»

«Наполи» выиграл, Беллини не облажался. И ему сказали приходить на следующей неделе. «Помните, что мы в Неаполе очень суеверные, – говорил Децибел. – Так продолжалось год, может, два, игра за игрой. Я всегда боялся, что мы проиграем и мне скажут, что все. Но в тот год мы выиграли много матчей». 

Беллини уникален стилем: голос, поведение, многократное скандирование

Когда Беллини пришел на стадион «Наполи», ему не дали никаких инструкций: «В большинстве клубов диктор – это не та должность, о которой сильно думают. Он зачитывает технику безопасности, говорит не использовать лазеры, не зажигать файеры. Объявляет составы, замены и называет имена игроков, забивших голы. Все остальное – зрелище и шоу». 

Именно в этом Даниэле и преуспел. Вдохновляться было некем, поэтому пришлось самому вырабатывать стиль. На руку играло, что он не запирался в комнатке на стадионе, а был полноценным участником событий: стоял у бровки, переживал с командой и болельщиками. Еще он болел за «Наполи», поэтому громко и искренне орал, когда любимая команда забивала. Нельзя не отметить и приятный голос Децибела.

Собственно, главной фишкой и стало многократное скандировании фамилии забившего игрока. 16 сентября 2012 года на стадионе «Наполи» Кавани стал самым результативным уругвайским игроком за всю историю чемпионатов Италии. И Беллини решил красиво обыграть это: «Он носил номер 7. И я решил произнести его имя семь раз. Так все началось». 

Вскоре это стало традицией: после каждого гола уругвайца Даниэле семь раз выкрикивал его имя, а толпа отвечала выкриком фамилии. Беллини загружал видосы с матчей в соцсети и ютуб, по чуть-чуть набирая тысячи, а потом и сотни тысяч просмотров.  

Самый большой успех пришел к нему в 2013 году. Когда Игуаин забил «Дортмунду», Беллини объявил имя девять раз. «Я стал первым человеком в мире, который скандировал имя игрока девять раз подряд на стадионе», – подчеркивал Даниэле. 

При этом Децибел понимает, что он далеко не главный герой на стадионе. Главные – болельщики. Его задача разогревать и использовать их энергию, направляя в нужное русло – поддержку команды.

Как готовится к матчам: тренирует фамилию Хвичи, обсуждает тонкости с игроками

Без тренировок в деле Децибела никуда, но они ситуативные. 

Иногда перед матчами он делает упражнения для голоса и тренирует дыхание. Перед тем, как объявить имя игрока несколько раз, Беллини делает глубокий вдох, чтобы избежать нехватки воздуха. Не менее важно – отдыхать перед матчами, чтобы быть в форме на все сто. И беречь себя, чтобы не заболеть.  

«Для меня главное – не сорвать голос, – говорил Децибел. –  Поэтому перед играми надо быть очень осторожным. Перед важными матчами я всегда стараюсь находиться в тепле, не перемерзать, не пью холодного и не выхожу без надобности из дома. Если не делать этого, могу повторить историю того приятеля, вместо которого я оказался на «Сан-Паоло». 

Отдельная история – взаимодействие Беллини с новичками. «Я тренировался все лето над произношением фамилии Хвичи! Даже обратился к грузинским друзьям, чтобы они поставили правильное произношение и помогли мне. И да, они реально мне очень помогли», – говорил он в интервью Eurosport. 

Когда в 2016-м «Наполи» подписал Милика, Беллини летел с предсезонки в одном самолете с командой, и там был агент поляка. Так вот они целый час обдумывали, как лучше объявить его имя, когда он забьет гол.

«Игроки проявляют интерес, – объяснял Беллини. – Они знают, что их имена будут кричать на весь стадион, поэтому хотят убедиться, что все сделано наилучшим образом. Я общаюсь со всеми новыми футболистами и узнаю, как они хотят, чтобы я их объявлял». 

Децибел работает в «Наполи» бесплатно. Выступал как диджей на свадьбах Жоржиньо и Мертенса

Как думаете, сколько должен зарабатывать диктор стадиона? 

Беллини вот говорит, что ничего не получает: «Я работаю бесплатно. Потому что «Наполи» – это не работа, а страсть». Основная работа – радио, телик плюс выступления на свадьбах в качестве диджея. 

Возможно, именно работа на мероприятиях приносит больше всего. Прайс на его услуги стартует от двух с половиной тысяч евро. Футболистов «Наполи» такой ценник не останавливал, и они приглашали его на свои свдьбы. Децибел выступал с сетом у Жоржиньо и Мертенса. 

«У Дриса вся церемония проходила на фламандском языке, поэтому я не понимал, что происходит. Но после того, как они сказали «Да» и поцеловались, Мертенс повернулся ко мне и крикнул: «Даниэле, Даниэле, иди сюда». Мне не очень хотелось, но я подошел и взял микрофон». 

Беллини сделал глубокий вдох. И крикнул по-итальянски: «Дамы и господа, Дрис! Мер-тенс!».

***

Хоть работа в «Наполи» и не приносит Децибелу денег, он не собирается уходить.

«Мечтаю заниматься ей до 120 лет. Давайте поставим для начала планку в 100 лет. Я мечтаю умереть на этом стадионе, который теперь носит имя великого Диего Марадоны. Я бы хотел, чтобы там было мое надгробие». 

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Фото: instagram.com/decibelbellini; instagram.com/officialsscnapoli; East News/CARLO HERMANN / AFP

34 комментария

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VictorVallecano
Надо им туда Генку Орлова диктором. Он и без тренировки всех проскандирует как следует.
+76
-10
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Trash Talking
То легендарное видео с Игуаином в мемори! Не понимаю, почему только оно завирусилось. Недавно как раз был на его канале - там полно по антуражу соответствующих роликов, с тем же, например, Кавани.
+60
0
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volens-docens
А что бы на Спортсе не взять с него пример и не начать называть Хвичу по фамилии - Кварацхелия? Что сложного-то?
+37
-4
+33
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Lifar Skladchikov
Ответ VictorVallecano
Надо им туда Генку Орлова диктором. Он и без тренировки всех проскандирует как следует.
Геннадий "Ден Ван Ваарц" Орлов, он же человек с бесконечным количеством пар обуви )
+24
-3
+21
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Спортлото
Ответ Lifar Skladchikov
Геннадий "Ден Ван Ваарц" Орлов, он же человек с бесконечным количеством пар обуви )
Любимая сборная Геннадия Орлова - Дер вар Сар, Брохост (Бранбророркхорст), деВарт, Хуикхт, денвар Ваарт, Булхауз, Руд ван Нестроой (Нистлстрой), Круифт.
И легендарное - Роман щелочку нашел ! Щелочку !
+21
0
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Nerazzurri-88
Ответ Lifar Skladchikov
Геннадий "Ден Ван Ваарц" Орлов, он же человек с бесконечным количеством пар обуви )
Рууд ван Нистелстрой)
+17
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Артем Андреев
Ответ volens-docens
А что бы на Спортсе не взять с него пример и не начать называть Хвичу по фамилии - Кварацхелия? Что сложного-то?
Не раньше, чем Хави станет Хавьером Эрнандесом, а Чичарито - Хавьером Балькасаром.
+15
-7
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Голубая Эскадра
Гонсало… Игуаин… Это было до мурашки круто
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Almaz KENZHEBEKOV
побольше бы таких материалов, круто
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Rojo Crio
Имя - Зачёт!
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haibr
Ответ шампион
Никогда про него не слышал, но в какой-то из игр Наполи обратил внимание - когда забил Осимхен, диктор кричал в микрофон, и забитый стадион кричал вместе с ним, а Осимхен праздновал с трибунами и кайфовал от этого процесса не меньше, чем от самого гола. Такое единство, всеобщее воодушевление. Когда Осимхена купит богатый клуб, и он будет говорить слова благодарности Наполи и болельщикам, это явно будут не просто формальные слова.
Так Гамшик второй в истории бомбардир Наполи, Армандыч третий. Первый Дрис Мертенс)
+3
0
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Nerazzurri-88
Ответ Trash Talking
То легендарное видео с Игуаином в мемори! Не понимаю, почему только оно завирусилось. Недавно как раз был на его канале - там полно по антуражу соответствующих роликов, с тем же, например, Кавани.
А мне безумно нравился их крик "champions" в конце гимна Лиги Чемпионов. Это до одури просто и гениально.

https://www.youtube.com/watch?v=dNJjpW0A0fc
+4
-1
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шампион
Никогда про него не слышал, но в какой-то из игр Наполи обратил внимание - когда забил Осимхен, диктор кричал в микрофон, и забитый стадион кричал вместе с ним, а Осимхен праздновал с трибунами и кайфовал от этого процесса не меньше, чем от самого гола. Такое единство, всеобщее воодушевление. Когда Осимхена купит богатый клуб, и он будет говорить слова благодарности Наполи и болельщикам, это явно будут не просто формальные слова.
+2
0
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CKEIITUK
Геннадий aka Тоби вейдервельдт Орлов осуждает
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Sheykh Amir
То ради чего стоит родиться в Неаполе...
+2
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Экспертное мнение
Ответ Спортлото
Любимая сборная Геннадия Орлова - Дер вар Сар, Брохост (Бранбророркхорст), деВарт, Хуикхт, денвар Ваарт, Булхауз, Руд ван Нестроой (Нистлстрой), Круифт. И легендарное - Роман щелочку нашел ! Щелочку !
Неее, самое легендарное от Орлова вот https://www.youtube.com/watch?v=IQqJjd2zjmg
+3
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Trash Talking
Ответ Nerazzurri-88
А мне безумно нравился их крик "champions" в конце гимна Лиги Чемпионов. Это до одури просто и гениально. https://www.youtube.com/watch?v=dNJjpW0A0fc
Мне кажется, внутри чаши это еще устрашающе звучит :)
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Спартак Уокер
А что сложного в имени Хвичи может фамилию сразу не произнесешь но имя то лёгкое
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Dima
Аж мурашки по коже когда отвечают болельщики ему
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DIN27
был как-то в Неаполе, в 2016 году.. и по количеству сувениров на развалах определил популярность игроков у неаполитанских болел.. 1.Марадона 2 Игуаин 3 Гамшик... Гамшик, блин! он реально был популярен в Неаполе!
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Aleksei Safjanov
Ответ DIN27
был как-то в Неаполе, в 2016 году.. и по количеству сувениров на развалах определил популярность игроков у неаполитанских болел.. 1.Марадона 2 Игуаин 3 Гамшик... Гамшик, блин! он реально был популярен в Неаполе!
если не ошибаюсь - как раз в 2016 году Игуаин резко стал предателем и врагом для всего Неаполя, перейдя в Ювентус)
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Andrew G
Вот и тот самый первый раз, 25 марта 2010 года - https://www.youtube.com/watch?v=xf-3xDUfgxU
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Say Hello to the Robots
То есть, это он придумал завершающий повтор фамилии произносить по слогам? Или такое дикторы практиковали до него? А то сейчас многие этому подражают.
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DrDro
А у меня в памяти момент, когда Уткин комментировал какой-то матч Наполи и после очередного перформанса Децибела сравнил его с нашими на тот момент: бу-бу-бу )
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Demyan Grachev
Ответ Lifar Skladchikov
Геннадий "Ден Ван Ваарц" Орлов, он же человек с бесконечным количеством пар обуви )
длинной своей рукой дерварсар...
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