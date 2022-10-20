«Балабанов показывал Россию того времени, сейчас беспредела меньше». Григорий Дронов летом уехал в НХЛ, но уже вернулся

Поговорили с защитником «Магнитки».

На прошлой неделе Григорий Дронов официально подписал контракт с «Металлургом», который он покинул в мае ради НХЛ. В Америке у него получилась запутанная история: заключил пробный контракт с «Аризоной», побывал в тренировочным лагере «Каролины», а через несколько дней после объявленного контракта с клубом – неожиданный камбэк.

Мы поговорили с Григорием и разобрались в ситуации.

В НХЛ ничего не подписывал

– Почему решил вернуться в Магнитогорск?

– Не хотел мотаться между НХЛ и АХЛ. Мне сказали, что в «Каролине» восемь защитников, и для меня места нет. Чтобы подняли из фарма – надо было ждать травмы игроков основы, а молиться на это я не хотел. Позвонил агенту и сказал, чтобы он начал переговоры с «Металлургом».

– А почему поехал именно в «Каролину»?

– Она самый большой интерес проявила. И там было место для леворукового защитника – поэтому остановились с агентом на этом варианте.

– Когда ехал в «Каролину», знал состав команды? С кем придется конкурировать?

– Да. Но на тот момент не было защитника Кэлвина де Хаана. А когда я приехал, с ним уже подписали контракт.

Я планировать начать играть с третьей пары, а дальше – все зависело бы от меня. В команде из восьми защитников было только трое леворуких, и до появления Де Хаана у меня были шансы.

Я хорошо себя показал в тренировочном лагере, но там все защитники сильные и на больших контрактах. Следовало ожидать постоянной ротации.

– Знал, что будет двусторонний контракт?

– Да. Когда ехал в Америку, рассматривал АХЛ – когда приехал, увидел уровень лиги и понял, что не хочу там играть. На турнире новичков можно было это почувствовать, так как многие игроки из АХЛ – это не мое. Лига, конечно, хорошая, но я подумал, что лучше играть в России и стараться выиграть Кубок Гагарина.

– Как тебя отпустили в Россию через два дня после заключения контракта?

– Мы не заключали контракт, а только пришли к договоренностям. Я должен был идти его подписывать на следующий день, но не стал. Вообще не было никаких официальных соглашений. Рад, что так вышло. Руки были развязаны, и я смог вернуться в КХЛ.

Скажу сразу, не было финансового фактора в решении вернуться. Я и так знал, какие будут суммы, это не имело значения. Не впечатлил уровень АХЛ – не увидел ничего сверхъестественного.

– Почему не стал рассматривать другие варианты в НХЛ?

– Мной интересовались сильные клубы, я оценил свои шансы и они там невелики. Тем более составы к старту сезона уже были сформированы.

– У тебя же был пробный контракт с «Аризоной». Почему туда не вернулся?

– У них другие проблемы, но я не буду подставлять генменеджера. У него свой интерес.

– Ты вернулся в Россию, когда идет частичная мобилизация. Не было опасений?

– Нет, не боюсь ее.

– Как тренер «Магнитки» Илья Воробьев отреагировал на эту ситуацию?

– Он позвонил и сказал, что будет ждать меня в «Металлурге». Но я и так знал, что смогу вернуться – мы об этом говорили еще до отъезда.

– Контракт предложили такой же, как в прошлом году, или больше?

– Так как отсутствовал почти три месяца, получу меньше, чем в прошлом сезоне.

– Почему контракт на год?

– Посмотрим, как дальше будет складываться. Я не закрываю для себя возможность еще раз съездить в Северную Америку, если будут предложения. Только теперь буду опытнее и сначала все взвешу, чтобы понимать свою роль в команде.

– Испортились отношения с агентом после несложившейся поездки в Америку?

– Нет. Мы спокойно поговорили, он понял мое желание вернуться. Я тоже ни на кого не обижаюсь – понимал, куда еду.

– Не жалеешь, что так все сложилось?

– Нет. Много нового почерпнул для себя в плане подготовки, тактики, даже жизненные моменты. Я ничего не потерял, кроме игр, но их будет еще много.

Я увидел североамериканский стиль, он активный. Особенно в «Каролине» – нельзя останавливаться, все время в движении – и защитники, и нападающие. Никогда столько не бегал.

Жил у агента, тренировался с Брылиным

– Как у тебя с английским?

– Ну так, пару слов могу сказать. Или простые предложения, например, составить, но развернутая речь пока не дается.

Пытался в Америке говорить на ломаном английском, переводчик помогал. Оформлял сим-карту – там девушка только на смену, похоже, вышла – и я ее как загрузил: что русский, что еле разговариваю. А она уже прям уставшая была и сказала: «Все, отделение закрывается, давайте до понедельника». Так и не оформил, пришлось еще раз идти.

– Расскажи про тренировочный лагерь.

– Проводился в Колорадо, Аспен. Организовано все было своеобразно, как-то по-домашнему. У агента [Пола Теофаноса] жил, мы вместе все варились. Жили в одном доме, а не в отеле – была такая семейная обстановка.

Кроме меня, было еще два русских парня. Один совсем молодой – ему 16, а второй моего года – Максим Андреев. Он раньше в ЦСКА играл и уехал учиться в колледж в Америке. Так что нас было трое русских и еще американцы с канадцами.

– И чем занимались в свободное время?

– Да я бы не сказал, что его прям много было. Мы тренировались по три раза в день. Вечером могли собраться и сходить куда-то покушать или в джакузи, у агента оно было под открытым небом. Хорошие условия.

Готовили сами, сразу на всех. Я тоже готовил, жарил стейк один раз. А так, жарили бургеры, сосиски. Ну и вечером в ресторан могли сходить.

– Кто вас там тренировал?

– У нас был Сергей Брылин, который стал помощником главного тренера в «Нью-Джерси».

– Когда ехал в лагерь, уже знал, в какую команду попадешь?

– В этой ситуации тяжело было как-то сразу выбрать. Они же все боялись вопроса с армией – из-за истории с Федотовым. Им показалось это очень серьезным, у генменеджеров были даже собрания на этот счет. Опасались, что русский игрок может не приехать.

Поэтому в России у меня было два предложения: от «Аризоны» и еще не помню кого. А когда уже приехал в Америку, так сразу еще четыре клуба заинтересовались: «Айлендерс», «Коламбус», «Каролина» и, по-моему, «Рейнджерс». Они увидели, что я уже здесь и готов играть – в этом дело.

– Ты с этими клубами проходил какие-то собеседования?

– Нет, все шло через агента. Мне он говорил в общих чертах, да и я особо не расспрашивал – я такой человек, который не станет докапываться. Как будет – так будет. Потом осталось два клуба, которые на 100% хотели меня подписать, мы выбирали и пришли к одному.

– К «Аризоне»?

– Нет, к «Каролине».

– Но ты же проходил сборы с «Койотис»?

– Да. Сначала я приехал в тренировочный лагерь агента 26 июня. А лагерь «Аризоны» начинался примерно 11-12 июля. Были хорошие условия, только уровень немного не тот – там совсем молодые игроки приехали. Это только смущало, на тренировках было не очень интересно. А так, в основном были тесты – это самое тяжелое. Еще жара такая приличная стояла. Пустыня и +45 градусов. Получилось, что после завершения лагеря развития я еще остался на два дня и спокойно лежал на солнце у бассейна. Один, делать нечего, в Америке все по карточкам – а мои не работали. У меня была наличка, и я все время находился в отеле. Кушал, сидел у бассейна и все.

36 часов до Нью-Йорка, с военкоматом порядок

– Как добирался до Америки? Это же была явно непростая история.

– Через Ташкент, Стамбул и Нью-Йорк – потом уже Роли. Дорога до Нью-Йорка у меня заняла 36 часов. Так как если сразу через Стамбул, получаются очень дорогие билеты, а через ташкентские авиалинии вообще шикарно. Самолеты хорошие и дешевле намного, там бизнес-класс стоит как эконом в турецких.

– Не было опасений, что могут не пропустить на границе после истории с Капризовым?

– Нет, у меня все в порядке с военкоматом и визой. Да и мне кажется, у него не было никаких проблем, не знаю. Больше говорят об этом.

– С военкоматом не было проблем, а твоя фамилия фигурировала в 2020 году в деле о покупке военного билета. Это правда?

– Да, было такое. Но я же понимал, когда это делал, что будет ответственность, не с Луны ведь свалился. Но а какой вариант? Идти служить? Я учился тогда, да и сейчас. Просто повестки приходят всегда, но забрать тебя не могут. Ты должен являться на медобследования каждый раз, когда тебе ее присылают. Но на это нет времени. А когда призыв – тебе звонят с вопросами, почему вы не явились. Чтобы избавить себя от этого, пришлось пройти такой путь.

– Потом аннулировали военник?

– Да. Но я учусь уже на четвертом курсе и пока нет проблем. Потом думаю в магистратуру поступать.

– На кого учишься?

– Со спортом связано. Я специалист в области физической культуры – так более солидно звучит, чем физкультурник. Там менеджмент и все вместе, в МГТУ. Только нечасто посещаю вуз, очень жалко людей, которые меня редко видят. Для них это тоже проблемы, но действительно нет времени, особенно в этом году. Я выполняю все задания, но именно посещаю очень редко, раз в семестр.

– Ты уехал в Америку спонтанно или давно планировал?

– Еще в 2021 году собирался, после сезона, когда мы вылетели от «Авангарда». Но была такая ситуация, что пообещал Илье Петровичу остаться. Проходили сборы перед чемпионатом мира, на них решалось, кто поедет в Ригу – мне агент сказал, чтобы я работал. Ну я доработался до того, что поехал на турнир – и после него у меня было два предложения из НХЛ. Но раз я уже сказал Воробьеву, что останусь, то не мог по-другому сделать – понимал, что пообещал.

– Но Воробьев уже готовился к тому, что ты уедешь?

– В этом году, после сезона, не было такого разговора. Думаю, в клубе понимали, что я все-таки уеду. Не было такого, чтобы меня уговаривали остаться – выставили квалификационное предложение, и на этом переговоры закончились. После Америки я приехал в Магнитогорск и пришел тренироваться, там Сергей Юрьевич [Гомоляко] меня вызвал, мы с ним поговорили, он пожелал удачи, и все.

Драфт не имеет значения, 20 тысяч на молодежке

– Ты ведь даже не задрафтован.

– Это вообще ничего не значит. Раньше переживал: я выходил на драфт уже после игры на МЧМ и вроде бы должны были выбрать, но нет – и я расстроился. Мне отец говорил, что это даже в плюс, но я вообще не видел ничего положительного! Он говорил, что потом узнаю о преимуществах – и вот только в это межсезонье я понял, о чем он. Я могу выбирать, куда переходить. А тогда был расстроен, ведь для каждого важно, чтобы его выбрали.

– На МЧМ-2017 у нашей сборной был сильный состав – Капризов, Гурьянов, Воробьев, Тренин. Каково было играть с ребятами, которые старше на год?

– Спокойно, я и в детской школе играл за 1997 год. Поэтому тут не было проблем. Я, конечно, понимал, что у них свой уже наигранный состав и не буду получать там столько времени, сколько хотел бы. Просто выполнял свою роль.

– Чем запомнился турнир?

– Первый матч играли с канадцами, и его очень хорошо запомнил: арена в Торонто была забита, 20 тысяч человек. Я был в шоке! Впервые в жизни такое увидел. Там под потолком даже были места. У меня в памяти отложилось, что люди прямо впритык с потолком сидят. Затрясло прилично от увиденного. А после первой игры уже стал раскрепощеннее. Да и на других матчах не было столько народу.

– С таким сильным составом заняли только третье место. Почему?

– Да просто не повезло на буллитах. Я думаю, что именно с этим связано. Помню, мы сидели с Валерием Николаевичем Брагиным после МЧМ и душевно разговаривали, очень долго. Он сам сказал: пройди мы в финал, канадцев бы точно обыграли. Открытое общение с тренером для меня тогда было в новинку. Он рассказывал про свои прошлые сборные и про нас. Про каждого честно говорил, в чем добавить надо или еще что. Тому же Гурьянову после игры сказал работать над руками. А мне: «Увидимся с тобой на следующем МЧМ». И сглазил. Я получил травму и не поехал.

Как было: позвонил Брагин, а я вообще не играл в «Магнитке» из-за травмы. Мы пообщались – и я сказал, что приеду, хотя вообще не выходил тогда. В Новогорске уже вышел на лед, и была просто адская боль, ведь перелом только зажил на голеностопе, я вообще ничего не мог. Понимал, что бесполезен для команды. Позвонил отцу, все рассказал, был очень расстроен. Он мне ответил, что смысла там находиться и тратить время нет, надо говорить тренерскому штабу как есть и не мучаться. Я подошел, сказал что не помощник сейчас команде и уехал. После слов отца был уже спокоен. В итоге я вернулся на лед только перед игрой с «Авангардом» в середине января.

– То есть, когда тебе звонил Брагин, его не смутило, что ты долго не выходил на лед?

– Я объяснил ему, что хотел доказать, что смогу, было желание помочь. Ходил вообще спокойно, ничего не беспокоило, все нормально. А вот когда надел коньки и вышел на лед, уже не очень.

– А что за травма была?

– Играли с «Ак Барсом», мне Клинкхаммер закинул шайбу, я разворачиваюсь, а он побежал в давление и по коньку мне подсечку сделал. Я прямыми ногами влетел в борт. Даже на видео заметно, как лодыжка сложилась пополам, я прямо полз по льду.

Отдых в России, недвижимость в Москве

– Отдохнуть успел, прежде чем ехать в Америку?

– Вполне. Никуда не ездил, в городе был. Проводил время с друзьями, с собаками. У нас Магнитка – маленькая Швейцария, горнолыжный курорт зимой, летом – озеро с пляжем. Плюс погода идеальная. Все лето мы на Банном провели, на Тургояк ездили. В Москву один раз с ребятами ездили по делам на машине – приключение небольшое, хорошо время провели.

– Заграницу даже не планировали?

– Хотели, но не получилось. У меня были непонятны конкретные даты, когда уеду в Америку, когда вернусь. Поэтому график сбивался, а когда приехал – начали смотреть и ничего не нашли нормального. Мы в Турцию хотели.

– Живешь отдельно от родителей?

– Да, конечно. Я сначала купил себе квартиру, а потом уже дом. Почему-то с самого детства хотел жить в своем доме. У нас был сад, я ходил за водой на ручеек. И по дороге стоял коттеджный поселок с красивыми домами, я все время туда приходил и представлял, как у меня будет дом. И спустя какое-то время купил его напротив этого поселка как раз.

– Это самая крупная покупка?

– Ну, машина примерно столько же стоит. В Магнитогорске ведь не так дорого, как в Москве, например.

– А в другом городе не думал приобрести недвижимость?

– Думал. В Москве хотел в этом году. Но выросли цены, да и не было времени на это – ехать туда, смотреть. Отложил пока.

– Почему в Москве?

– Самое простое вложение денег и, можно сказать, беспроигрышное. Чтобы не потерять деньги, не потратить их на что-то бесполезное. А квартиру можно сдать, плюс вряд ли она будет дешеветь по Москве.

– Ты родился в Магнитогорске, играл только там. Раньше не было желания сменить обстановку?

– Нет, только «Магнитка» – для меня это принципиально. Пока от меня не откажутся, в КХЛ я только здесь хочу играть. У нас прекрасные условия, шикарная команда, отличный владелец, который всегда хочет побеждать. Город может кому-то не нравиться, но для меня это не проблема. Я всю жизнь тут провел. В Магнитогорске нет ничего такого, маленький, но для меня он хороший, для меня он лучший. На данный момент.

– На данный момент?

– Ну мы же все живем, дальше не знаю, что будет.

Контрстрайк, Месси, Балабанов

– Интересуешься еще каким-то спортом, кроме хоккея?

– За контрстрайком слежу, за дотой могу. У них такой же полноценный сезон с турнирами, как раз сейчас начался новый. Первый турнир «Бласт», «Нави», допустим, без Симпла играли. Нравится еще российская команда Gambit, сейчас из-за политической ситуации они перешли в Cloud9.

– Сам играешь?

– Да. В основном в контру, в доту не играл около года. Повышаю уровень, у нас своя команда даже есть из пяти человек. Но они, конечно, такие себе игроки. Просто не у всех есть время играть чаще, даже я не всегда играю, а в плей-офф так вообще времени не было. Здесь как: пропускаешь – и потом уже все, как будто тебе валенки на руки надели, и ты уже совсем не в то играешь.

– В этой команде есть хоккеисты?

– Марк Янчевский, который в «Ак Барсе» сейчас. Остальные друзья не связаны с хоккеем. Но сейчас не до игр будет.

За футболом тоже раньше следил, сейчас меньше. Нравится испанский, европейский. Раньше, когда «Барселона» играла в крутой футбол, было интересно. А сейчас не могу смотреть все эти навесы, набросы – не мое. Хотя именно «Барселона» меня и влюбила в футбол. Но что поделать, у всех бывает перестройка, дай бог, Хави оставит клуб на этом пути и будет дальше его развивать.

– А любимый игрок?

– Месси. Он лучший. Нравится его стиль, что он не просто по мячу в ворота попадает, а от него можно ждать разносторонней игры.

– Наверняка, в поездках ты посмотрел много фильмов, сериалов. Какие мог бы выделить?

– Я тот еще киноман. Нравятся все жанры: комедии, боевики, Марвел, ДС. Все, кроме ужастиков, их вообще терпеть не могу. Хотя, если по телику попадаются, интересно становится. Понравилась спортивная драма «Человек, который изменил все» про бейсбол. Нравятся фильмы на реальных событиях. Недавно посмотрел «Груз 200»

– И как тебе? Он очень жестокий.

– Вообще топовый. Он, конечно, жуткий, с кошмарными сценами, но он о том, как как люди жили в то время и в каких ситуациях могли оказаться, попав, например, на такого полицейского. Просто показана Россия того времени. Мне в принципе нравятся фильмы Балабанова: «Жмурки», «Брат», «Кочегар».

– И сильно ли изменилась у нас ситуация в стране с тех пор?

– Конечно. Очень сильно.

– Думаешь, сейчас не осталось беспредела?

– Да, конечно, остался, просто в меньшей степени. Я думаю, что сейчас вряд ли такое есть. Мы многого не узнаем, если сами это не проживем и не встретим в жизни. Но с виду мы можем сказать, что лучше стало.

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров, Крис Бэрри; Instagram/dronov001; metallurg.ru; nhl.com