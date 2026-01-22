Чинахов забил 4-й гол в 11 играх за «Питтсбург». В «Коламбусе» было 3 шайбы в 29 матчах
Егор Чинахов забил 4-й гол в 11 играх за «Питтсбург».
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).
Он провел на льду 14:35, нанес два броска в створ, допустил три потери, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из трех (33,3%), завершив встречу с полезностью «плюс 3».
Чинахов начинал сезон в «Коламбусе», за который набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах при полезности «минус 6». В «Питтсбурге» у него 4+1 за 11 игр и полезность «плюс 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
