Чинахов забил 4-й гол в 11 играх за «Питтсбург». В «Коламбусе» было 3 шайбы в 29 матчах

Егор Чинахов забил 4-й гол в 11 играх за «Питтсбург».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:1).

Он провел на льду 14:35, нанес два броска в створ, допустил три потери, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из трех (33,3%), завершив встречу с полезностью «плюс 3».

Чинахов начинал сезон в «Коламбусе », за который набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах при полезности «минус 6». В «Питтсбурге» у него 4+1 за 11 игр и полезность «плюс 5».