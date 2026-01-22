Карлсон сделал 600 ассистов в регулярках НХЛ – все за «Вашингтон». Только у Хедмана и Летанга больше передач за один клуб среди действующих защитников

Карлсон сделал 600 ассистов в регулярках НХЛ – все за «Вашингтон».

Защитник «Вашингтона » Джон Карлсон набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4).

На счету 36-летнего игрока стало 600 ассистов за карьеру в регулярках – все в составе «Кэпиталс». Он 11-й защитник в истории НХЛ, сделавший столько голевых передач в одном клубе.

Среди действующих игроков обороны больше только у Виктора Хедмана (635 передач за «Тампу») и Криса Летанга (619, «Питтсбург»).

В этом сезоне на счету Карлсона 40 (9+31) очков за 47 матчей при полезности «плюс 12».

«Вашингтон» начал переговоры с Карлсоном о продлении контракта. У 36-летнего защитника 38 очков в 45 матчах сезона