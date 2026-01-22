Достал с 40 сэйвами против «Колорадо», Келлер с 2+1 и Ларкин с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Лукаш Достал, Клейтон Келлер и Дилан Ларкин – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Детройта» Дилан Ларкин с 2 (1+1) очками в матче с «Торонто» (2:1 ОТ). Он забил победный гол в овертайме.
Вторая звезда – нападающий «Юты» Клейтон Келлер с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ). Он сравнял счет за 35 секунд до конца третьего периода, а затем забросил решающую шайбу в овертайме.
Первая звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 40 бросков из 41 в игре с «Колорадо» (2:1 ОТ).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
