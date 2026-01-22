Ротенберг проведет мастер-класс для детей в Лобне: «Уникальный шанс получить опыт и советы от тренера высочайшего уровня»

Ротенберг проведет мастер-класс для детей в Лобне.

Главный тренер сборной «Россия 25», вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг проведет мастер-класс для детей в городе Лобня, Московская область.

«Мастер-класс от главного тренера сборной России – Романа Борисовича Ротенберга!

22 января приглашаем всех юных хоккеистов на наш мастер-класс в Лобне. В Центральном парке Роман Борисович Ротенберг проведет открытую тренировку для детей в рамках проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений».

Это уникальный шанс для ребят получить опыт и советы от тренера высочайшего уровня прямо в своем городе. Упражнения будут направлены на развитие ключевых навыков: координации, владения клюшкой и скорости мышления. Сделаем хоккей доступным в каждом районе!» – сказано в телеграм-канале «Красная Машина ДВОР».

Фото: t.me/rmdvor

