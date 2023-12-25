«Зенит» заговорил о травле в интернете. Почему это крайне важно – обсуждаем с психологом

Любовь Курчавова – о кибербуллинге.

В ноябре «Зенит» провел важную акцию: на протяжении недели рассказывал о травле в интернете и ее последствиях. Клуб выпускал карточки с советами для тех, кто сталкивается с агрессией, рассказывал о пугающей статистике и привлекал футболистов к разговору на болезненную тему.

С агрессией в интернете сталкиваются не только профессиональные спортсмены – нередко границы переходят и в комментариях на Sports.ru. Поэтому мы считаем разговор на эту тему очень важным.

Мы поговорили с менеджером соцпроектов «Зенита» Валерией Башук и психологом проекта «Травли Нет» Андреем Дяченко, чтобы выяснить, чем опасна травля в интернете и как с ней бороться.

«Зенит» шел к теме кибербуллинга не один год. На готовность говорить повлияли неуверенные результаты

Валерия Башук: «Понимаем, что наш клуб способен привлекать внимание к важным и громким социальным проблемам: например, Международному дню человека с синдромом Дауна, Международному дню слепых и так далее. Это довольно понятные темы, с которыми мы работаем, развивая инклюзивный футбол. Есть же темы, которые способны чему-то научить болельщиков. В таких случаях мы выступаем за профилактику, фиксируя проблему и рассказывая, что с ней можно сделать.

Кибербуллинг – нестандартная для нас тема. В футболе и в спорте в целом ее поднимают не так часто. К обсуждению мы шли не первый год. В прошлом году в «Зенит» уже обращались из VK (экосистема придумала день борьбы с кибербуллингом, который проходит ежегодно 11 ноября – Sports.ru), но тогда мы не взялись – наверное, тема была не так близка клубу. В этом году мы не очень уверенно начали сезон – это факт – и схватили много хейта. Не скажу, что столкнулись с сумасшедшей волной негатива, но все-таки эта проблема с августа была рядом. И тут к нам вновь обратились коллеги из VK, показали статистику и рассказали, что более 50% пользователей сталкиваются с буллингом в интернете. Мы решили, что сейчас находимся в понятном контексте и можем всерьез об этом поговорить – возможно, даже немного на своем примере.

Есть еще одна причина, по которой мы считаем, что эта тема важна. Уровень негатива и агрессии в окружающем нас мире за последние годы заметно повысился. Это касается и того, как люди общаются в соцсетях.

Мы говорили на эту тему аккуратно: например, не рассказывали, что в кибербуллинге есть не две, а три стороны – жертва, наблюдатель и агрессор. Нарочно избегали этих понятий, но давали полезные советы и рассказывали, что можно сделать, если человек столкнулся с этим – неважно, в какой роли».

Не все футболисты были готовы открыто говорить о травле в интернете

– Конечно, тему можно было бы раскрыть еще шире, если бы у нас в составе был условный Дзюба, которому эта проблема невероятно близка. Наверное, тогда история получилась бы ярче.

Мы столкнулись с тем, что не все футболисты готовы поговорить о кибербуллинге честно – даже с нами, сотрудниками клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием – они и не обязаны делиться личными историями. Но, конечно, были и те, кто хотел говорить открыто – Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков. В итоге футболисты поддержали акцию, записав видеообращение.

У «Зенита» много идей ко Дню борьбы с кибербуллингом. Например, предложили VK менять оскорбления на белые сердечки – символ акции

– При работе над проектом нас по всем вопросам консультировали коллеги из VK. Над карточками с рекомендациями работали их специалисты, а также сотрудники фондов и организаций, которые помогают справиться с насилием в интернете.

VK проводит День борьбы с кибербуллингом 11 ноября, в этот день у нас был крупный, важный матч (с «Краснодаром» – Sports.ru). Мы намеренно не вкладывали все в один этот день, а распределили мероприятия на неделю. Поэтому неделя борьбы с кибербуллингом у «Зенита» началась с 10 ноября.

Когда мы начали обсуждать проект с VK, рассчитывали, что он будет не одноразовым, а как минимум ежегодным. На старте общения «Зенит» дал набор идей, как помогать людям не вести себя в соцсетях агрессивно. Были такие: автоматическая замена нехороших слов на белое сердечко (это символ акции – Sports.ru), появление плашечки с просьбой воздержаться от агрессии при попытке отправить комментарий с оскорбительными словами. Мы предлагали не удалять эти комментарии, а воспитывать пользователей, говорить о недопустимости такого поведения.

Коллеги из VK взяли паузу, потом вернулись и сообщили, что пока это невозможно – есть ряд юридических препятствий. Кроме того, не всегда легко понять, что относить к оскорблениям. Может, в следующем году удастся реализовать что-то подобное.

«Даже если одного-двух людей это зацепило, все уже не зря». Что мотивирует говорить об агрессии в интернете?

– Если наши болельщики увидят, что клуб серьезно относится к вещам, о которых говорит, то постепенно культура общения в интернете может измениться.

Подумайте: накануне важнейшего матча первого круга мы поменяли эмблему – вместо двух звезд появились сердечки. Фанат может сказать: «Что вообще здесь происходит? Какие сердечки?» Негативные реакции были, но не очень много. Встречался посыл: «Вот зачем вы накануне такого матча занимаетесь какой-то ерундой?» А вот не ерундой.

Особенно важно было начать говорить на эту тему перед большим матчем, чтобы показать, как серьезно мы настроены. Исследование VK говорит, что есть группа особо восприимчивых людей. После кибербуллинга они могут уйти в депрессию (по статистике VK, жертвы после столкновения с агрессором раздражались (46%), чувствовали обиду (26%), растерянность (17%), тревогу, страх и подавленность (16%) – Sports.ru). Главная цифра – 57% пользователей соцсетей сталкиваются с агрессией. Огромное количество.

На первый взгляд может показаться, что это не очень серьезные проекты, но через такие акции мы очень о многом говорим. Наш посыл в том, что даже если одного-двух людей это зацепило, то все уже не зря. А мы знаем, что зацепило не одного и не двух – это видно по реакции аудитории.

Говорим о насилии в интернете с психологом. Что особенного в кибербуллинге? И как с ним бороться?

Андрей Дяченко: «Отличительна черта кибербуллинга в том, что это организованное и систематическое действие, в котором чаще всего участвует не один человек. Например, если это разовая акция, связанная с негодованием вокруг какой-то темы, то это вряд ли будет считаться кибербуллингом.

Главное правило – никогда не отвечать на сообщения буллера. Это только разжигает агрессию и приводит к тому, что человек, подвергшийся кибербуллингу, эмоционально сильнее включается в происходящее. В такой ситуации агрессора невозможно переубедить. Цель буллинга – просто проявить агрессию.

Кибербуллинг очень часто сопровождается взломом аккаунтов, поэтому стоит настроить двухфакторную аутентификацию. Сменить номер и параметры приватности – это классические способы, но, по нашему опыту, люди нередко ими пренебрегают. Также нужно сохранять доказательства травли: делать скриншоты, не удалять письма и аудио. Многим сложно сделать это самостоятельно – все-таки непросто заставить себя заново посмотреть на оскорбления. В таком случае стоит попросить кого-то из близких. Также стоит блокировать профили, с которых поступают оскорбления и угрозы, подавать на них жалобу администрации соцсети или сайта.

Часто говорят: «Зачем блокировать аккаунты, если эти люди просто создадут новые?» Но очень важно понимать, что на блокировку аккаунта уйдет меньше времени, чем у агрессора – на создание нового. Тут время и силы – на нашей стороне. Поэтому не стоит прекращать бороться просто из-за того, что человек заново создает аккаунт.

Также можно на несколько дней отказаться от использования соцсетей, если работа не связана с необходимостью постоянно находиться онлайн. Это поможет расслабиться и не так сильно включаться в процесс травли. Если в рамках кибербуллинга поступают угрозы, с этим можно обращаться в правоохранительные органы.

И, конечно, нельзя забыть про свой психологический фон. Если кибербуллинг вас тревожит, вам сложно с этим справиться, нужно обратиться к психологу или хотя бы рассказать близким о том, что происходит. Выговориться – лучший способ справиться с ситуацией».

Почему люди агрессивно ведут себя в интернете?

– Мы выделяем четыре основных причины, которые могут быть сопряжены между собой. Агрессоры:

● мстят за то, что сами были жертвами;

● стремятся к контролю и авторитету;

● занимаются этим ради развлечения или запугивания;

● ведут себя так, чтобы быть как все.

Грубо говоря, агрессоры либо тешат эго, либо подстраиваются под нормы группы. Если группа пользователей начинает кого-то травить, то ее участник, даже если он не очень согласен с этой травлей, скорее всего, подключится. Прежде всего, ради собственной безопасности.

Агрессор способен остановиться сам? Или это возможно только после психологической помощи?

– Агрессоры очень редко обращаются за психологической помощью, но да, конечно, это один из способов коррекции поведения.

Сам он остановится, если сменит жертву. Агрессор может просто устать, если не получает желаемой обратной связи от объекта буллинга. В таком случае весь этот процесс не принесет ему желаемого эмоционального удовлетворения, поэтому он либо на какое-то время затихнет, либо найдет новую жертву.

В буллинге, который происходит в реальности, свидетели могут повлиять на ситуацию. В рамках кибербуллинга нужно действовать по тому же шаблону, что и жертвы. То есть не реагировать. Чем меньше обратная связь на агрессивные комментарии, тем выше вероятность того, что [агрессору] это станет неинтересно.

Часто цель кибербуллинга – разжигание конфликта и токсичное обсуждение. Больше ничего.

Кто может стать жертвой кибербуллинга?

– К сожалению, нет общих портретов жертв кибербуллинга. Травля – очень стихийный процесс. Жертву часто выбирают случайно. Ищут, скорее, повод, а не определенную личность, подходящую под те или иные критерии.

Травля – это нерешаемая конфликтная ситуация, в рамках которой находят выход любые неприятные эмоции агрессора. Например, если в школе класс состоит из отличников, травить могут ребенка, который учится плохо. А если средних учеников в классе больше, попасть под травлю может отличник. Так что нарисовать общую картину невозможно. Поэтому мы всегда говорим, что жертва травли не виновата.

Дети наиболее уязвимы к травле, и не всегда они пойдут с такой проблемой к родителям. Как по поведению ребенка заметить, что его травят?

– Ребенок не хочет идти в школу, у него постоянно плохое настроение. Он всегда раздражен, подавлен, мало разговаривает. Такое поведение может быть связано и с другими проблемами, но если мы видим, что ребенок очень много времени проводит дома, редко выходит на улицу, приходит из школы с ужасным настроением, можно попробовать узнать у него, в чем причина. Если он не рассказывает, стоит связаться с классным руководителем.

Тем, у кого еще не слишком большие дети, я бы посоветовал попытаться донести до ребенка, что он должен рассказать родителю или хотя бы учителю, если его травят. Это очень важно, потому что в ходе травли силы совершенно не равны. Жертва травли мало что может сделать, чтобы ее прекратить, поэтому необходимо уравновешивать силы и искать соратников.

Соратники подростков – это взрослые. Если нам [на горячую линию] звонят подростки, мы сразу же спрашиваем, рассказали ли они о происходящем родителям, могут ли они это делать. Если с родителями не очень хорошие отношения, мы просим их обратиться ко взрослому, которому они доверяют – например, к учителю.

В рамках травли очень важно обращаться за помощью.

Что делать, если близкий человек рассказал, что его травят? Достаточно просто проявить понимание?

– Да. Также важно не забывать о собственном психологическом состоянии, потому что переживать травлю близкого тоже сложно. Сначала нужно справиться со своими эмоциями, потом – с эмоциями близкого человека.

Когда вы оба справились с эмоциями, нужна простая поддержка: выслушать, расспросить о чувствах. На этом этапе возможны агрессивные выкрики, проявления грусти и отчаяния. Нужно помнить, что человек имеет право на эти эмоции.

Почему кибербуллинг нельзя недооценивать?

– В первую очередь она опасна для эмоционального состояния. Кибербуллинг чреват тревожными расстройствами и эмоциональными расстройствами в целом.

Сейчас степень погруженности людей в сеть очень высока, это неотъемлемая часть нашей жизни. Даже не по нашему решению, просто такова современная жизнь. И выходит, что целая сфера жизни у человека становится абсолютно напряженной. А в этой сфере еще и мало что можно контролировать.

Человек постоянно напряжен. У него снижается работоспособность, часто наступают нарушения сна. Это может привести к ухудшению состояния здоровья и росту суицидального риска. Иногда после такого опыта в сети люди переходят к социальной изоляции в реальности. То, что сказано в сети, начинает отражаться на их коммуникации вживую.

Публичные люди очень часто сталкиваются с кибербуллингом, поэтому со временем теряют чувствительность к его классическим проявлениям. Более чувствительными они становятся, когда оказываются в ситуации, которая неприятна им самим. Если ты не справляешься с какой-то неудачей, то постоянные упреки в твой адрес насчет этого становятся довольно болезненными. В таких случаях нужно обращаться к психологу. Лучший способ для публичных людей тот же – не нужно отвечать на агрессивные комментарии.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Maksim Konstantinov/Global Look Press