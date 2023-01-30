Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Все очень серьезно.

Дани Алвес в тюрьме уже больше недели – 20 января его арестовали по обвинению в изнасиловании.

Любовь Курчавова рассказывает подробности дела: что известно о показаниях жертвы и самого Алвеса, есть ли улики, какие у футболиста условия в тюрьме, как реагирует его семья и что его может ждать дальше.

Алвеса задержали через 20 дней после предполагаемого изнасилования. Он под стражей без права внесения залога – чтобы не уехал из Испании

Об обвинениях в адрес Алвеса стало известно 31 декабря.

После ЧМ-2022 мексиканский «Пумас» дал Дани отпуск. Он полетел на Тенерифе, а затем заглянул в Барселону, где 30 декабря Алвес сходил в местный клуб Sutton – там-то все и случилось.

Как написало издание ABC, предполагаемая жертва сообщила, что Алвес домогался ее и засунул руку под нижнее белье.

Вскоре Алвес сделал заявление: «Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, есть ли там кто-то. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, господи. Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я».

1 или 2 января Алвес покинул Барселону. В эти же дни полиция начала расследование и собрала улики: опросила потерпевшую и свидетелей получила кадры с камер видеонаблюдения и заключение врачей. Оставалось только допросить Дани.

Почти на две недели все затихло, а 19 января испанский телеканал Antena 3 сообщил , что Алвеса арестуют. Через сутки это действительно произошло. После допроса Дани доставили в суд и избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога (суд посчитал риск того, что Алвес покинет Испанию, слишком большим).

На следующий день после ареста «Пумас» расторгли контракт с бразильцем.

Что мы знаем из показаний жертвы?

23-летняя девушка в суде восстановила события того вечера. Показания потерпевшей изложила каталонская газета El Periódico.

Девушка отправилась на дискотеку около 2 часов ночи в сопровождении двух подруг. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила девушек пройти с ними в VIP-зону клуба, и те пошли. После нескольких минут общения с мексиканской компанией официант Sutton подошел к трем подругам и сказал им, что их хочет пригласить один клиент. Девушки отказали. Но клиент настоял на своем, и официант вернулся, отметив, что клиент – его друг. Девушки в итоге согласились и пошли к столику в VIP-зоне.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли, когда появились три подруги. Одним из двух мужчин был Алвес, другим – друг футболиста. Алвес представился как «Дани, игрок в петанк». Однако мексиканцы узнали Алвеса и сообщили девушкам, кто он. По словам заявительницы, футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать, приставал к ним и трогал.

После этого он встал позади жертвы и начал говорить ей слова, которые она не понимала – возможно, потому что он говорил по-португальски. В этот момент Алвес якобы крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды, несмотря на сопротивление. Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее следовать за ним и войти. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать. По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставалась только одна подруга. Выйдя из клуба, девушка разрыдалась, и тогда сотрудники спросили ее, что произошло.

Предполагаемой жертве оказали помощь в комнате, где также присутствовал менеджер клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу. В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала суду медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь.

Картину дополнили показания свидетельницы – одной из девушек, которая была в клубе вместе с потерпевшей. По данным газеты La Vanguardia, свидетельница рассказала, что футболист «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места» перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей.

Слова свидетельницы совпали с показаниями заявительницы, которая изложила суду аналогичную версию событий.

El Periódico со ссылкой на показания охранника, работавшего в Sutton в ту ночь, рассказала , что перед уходом после предполагаемого изнасилования Алвес попросил выпить напоследок в баре. La Vanguardia написала, что Алвес, покидая ночной клуб, прошел мимо плачущей девушки и проигнорировал ее.

Что говорит Алвес? Его версия событий менялась трижды

На суде Алвес вел себя самоуверенно и считал, что его не накажут. Он признал, что находился в клубе, но заявил, что был там непродолжительное время, и отрицал сексуальное насилие. По мнению судьи, эта версия противоречит доказательствам, которые собрала полиция.

Бразилец, по данным TV3, трижды дал противоречащие друг другу показания.

1. Сначала сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании.

2. Затем заявил, что видел ее, но ничего не было.

3. Потом объяснил, что это девушка накинулась на него, пока он собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Но это не все неточности.

По данным El País, в ходе предварительного заседания Дани сказал, что зарабатывал в «Пумас» 30 тысяч евро в месяц. У судьи была копия контракта Алвеса с мексиканским клубом, из которого следовало, что зарплата Дани – 300 тысяч евро в месяц. Эту сумму «Пумас» выплачивали Алвесу при помощи спонсоров.

Вскоре радиостанция Cadena SER сообщила , что Дани попросил о еще одном допросе.

На нем Алвес вновь запутался в показаниях. По информации El Mundo, жертва бразильца описала одну из татуировок Алвеса – в виде полумесяца на правой стороне живота.

Когда судья спросил Дани об этом, футболист выдвинул две разные версии. Алвес подтвердил, что у него есть такая татуировка, но заявил, что девушка набросилась на него, когда он сидел на унитазе. Услышав это, судья отметил, что жертва никак не могла увидеть татуировку, если бы Алвес сидел, так как его живот был бы закрыт рубашкой.

После замечания судьи Алвес вновь изменил показания. Он заявил, что жертва не столько набросилась на него, а скорее сам бразилец встал с унитаза, из-за чего девушка увидела тату.

Также Дани заявил, что секс был по обоюдному согласию. Потерпевшая это отрицает.

Спустя несколько дней Кристобаль Мартелл, новый адвокат Алвеса, который раньше работал с Лионелем Месси, Карлесом Пуйолем и другими людьми из мира футбола, объяснил, что Дани менял показания, так как хотел скрыть измену от жены

А что с уликами?

Сначала каталонское издание El Taquigrafo заявило, что у него есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Алвес с девушкой были в туалете 47 секунд. Но сами кадры не показало.

У газеты El Periódico другие сведения – по ее версии , из записей с камер следует, что Алвес и его предполагаемая жертва были в туалете не менее 15 минут. Это подтверждают показания потерпевшей.

Как вскоре сообщила та же El Periódico, судебный врач в ходе осмотра обнаружил царапины на колене потерпевшей, что говорит о борьбе. Также были получены остатки семенной жидкости, которые теперь должны быть сопоставлены с образцом ДНК Алвеса.

Кроме того, полиция осмотрела туалет, где произошло предполагаемое изнасилование. Там были найдены отпечатки пальцев жертвы и еще одного человека – вероятно, Дани. По мнению специалиста по расследованию случаев сексуального насилия, расположение отпечатков подтверждает версию девушки и не соответствует ни одной из версий, высказанных Алвесом.

Первые показания девушка дала уже в день происшествия. Один из полицейских, общавшихся с потерпевшей, случайно включил камеру на форме. На видеозаписи можно услышать, что девушка дает показания, совпадающие с ее иском, которые она подала через 2 дня. Кроме того, спустя 20 дней она описывала инцидент точно так же – в отличие от Алвеса, неоднократно менявшего показания.

Адвокат девушки Эстер Гарсия Лопес рассказала, что Алвес не пользовался презервативом, поэтому потерпевшей пришлось принимать лекарства для профилактики венерических заболеваний. Еще пострадавшей пришлось пить снотворное, так как после изнасилования она не могла спать.

«В этом деле больше доказательств, чем обычно, – сказала адвокат в интервью UOL. – Не думаю, что так вышло из-за обвинений в адрес известного человека. Скорее всего, причина в том, что все делалось незамедлительно. Моя клиентка покинула клуб на скорой. Часто бывает так, что женщины приходят в полицию через 15 дней, месяц или два. К этому моменту улики исчезают – нет нижнего белья, невозможно обратиться в больницу для ДНК-исследования. Ее осмотрели в день совершения преступления. Да, заявление в полицию она написала не сразу, но утром следующего дня полиция уже работала. Это очень важно. Когда она приехала в больницу, ее попросили оставить нижнее белье. Другая девушка могла бы пойти домой [после изнасилования], принять душ и постирать всю одежду от отвращения».

Что грозит Алвесу?

От 4 до 12 лет тюрьмы.

Летом 2022-го в Испании был принят новый закон, известный как «Только «да» значит «да». По нему за домогательства можно попасть в тюрьму на срок от 1 года до 4 лет. За изнасилование (вне зависимости от его способа) предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Предварительное заключение Алвеса может растянуться на срок до 2 лет, но в особых случаях оно может быть продлено еще на 2 года. Дани взяли под стражу без права внесения залога из-за серьезности предъявленных ему обвинений, а также из-за весомых улик, собранных следствием. Кроме того, у Испании нет соглашения об экстрадиции с Бразилией. Если бы Дани уехал туда, испанская полиция не смогла бы его задержать.

Дани еще может выйти из-под стражи до вердикта судьи – для этого его адвокаты должны представить существенные улики, которые значительно изменят ход дела. Если это случится, у него могут изъять паспорт и запретить выезд из Испании.

По данным El Mundo, адвокаты Алвеса уверены в наличии доказательств того, что секс Дани с девушкой из клуба был по взаимному согласию (одним из доказательств считают планировку VIP-зоны заведения – попасть в нее можно через лестницу рядом с диджеем, а туалет, где предположительно произошло изнасилование, находится внизу, ближе к выходу). Они ожидают, что апелляцию на решение суда о заключении без права выхода под залог удовлетворят в течение месяца. Как пишет La Vanguardia, адвокаты готовы предоставить суду гарантии, что на время расследования Алвес останется в Барселоне.

Обычно на расследование подобных преступлений уходит от полутора до двух лет.

Уже известно, что предполагаемая жертва Алвеса отказалась от компенсации – она хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму.

«Я устала слышать о том, что это наша стратегия, которая нужна, чтобы вызвать больше доверия, – призналась адвокат девушки Эстер Гарсия Лопес в интервью UOL. – Я была в шоке. Я сразу объяснила ей, какие права она имеет. Помню ее взгляд. Она сказала: «Эстер, мне достаточно повезло – у меня хорошие условия жизни. Мне не нужна компенсация. Я хочу, чтобы он сел в тюрьму». Она была очень откровенна в этих словах, и это поразило меня. Я сказала: «Понимаю, но у вас есть право на компенсацию. Вы получили травмы, вам нанесли моральный ущерб». Но она стояла на своем: «Мне не нужны деньги. Если речь будет идти только о компенсации, я не буду вас нанимать».

Где сидит Алвес? Как он адаптируется в тюрьме?

Первая ночь Алвеса в тюрьме прошла тяжело – деталями поделилась La Vanguardia. Дани был крайне подавлен, почти не ел и не разговаривал, но был уважителен к персоналу. Он не помнил ни одного номера телефона, поэтому никому не звонил.

Сначала Дани посадили в тюрьму Brians 1, а через пару дней перевели в Brians 2 – ради его безопасности. Газета El País писала , что в новой тюрьме Алвеса посадили в отдельную камеру с собственной душевой. Это позволило ему не ходить в общую душевую, как в Brians 1.

Потом администрация тюрьмы решила, что для облегчения адаптации Дани нужен сокамерник, которого тоже обвиняют в совершении изнасилования. Футболиста поселили вместе с бразильцем Коутиньо – тезкой игрока «Астон Виллы», выступавшего за «Барселону». Оказалось, что это бывший телохранитель Роналдиньо.

El Periódico сообщала , что у Алвеса в тюрьме нет привилегий. Он живет как обычный заключенный – в камере площадью 6 квадратных метров – по тому же распорядку, что и все остальные (подъем – в 8:00, отбой – в 22:00). Писали, что Дани стойко держится.

La Vanguardia рассказала , что в четверг Алвес впервые сыграл в футбол с другими заключенными. Это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных – они хотели посмотреть за игрой Дани. Газета отметила, что адаптация Алвеса в тюрьме проходит «образцово».

В эфире телеканала Telecinco сообщили , что Дани получил первые тюремные деньги – каждую неделю заключенным приходит по 100 евро на специальную карту. На них футболист купил четыре банки тунца, шесть йогуртов, шампунь, дезодорант и четыре энергетических напитка. На эти покупки Алвес потратил 17,33 евро.

Дани общается с другими заключенными – газета La Vanguardia даже поделилась речью , которую футболист якобы произнес в тюрьме. «Я приму все, что произойдет, – заявил Алвес. – Я покинул дом, когда мне было всего 15 лет. В своей жизни я справлялся с очень сложными ситуациями. Это будет еще одна из таких, и она тоже пройдет. Я ничего не боюсь».

Что говорят близкие Алвеса?

Алвес и модель Жоана Санс вместе с 2015-го года. В 2017-м они сыграли секретную свадьбу на Ибице, хотя до этого девушка дважды отказывалась выходить за Дани замуж.

Вскоре после ареста Санс поддержала Алвеса. «Я знаю, кто мой муж, – написала она. – Я знаю, что он уважительно относится ко всем. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к моему мужу в VIP-зонах заведений, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Затем она добавила: «Я прошу журналистов, которые сейчас находятся у моего дома, уважать мое личное пространство в это время. Моя мать скончалась неделю назад. Я только начала осознавать, что ее больше нет рядом, а теперь мучаюсь из‑за ситуации с мужем. Я потеряла две важнейших опоры в своей жизни. Проявите немного эмпатии вместо того, чтобы искать новости в чужой боли. Спасибо».

Пока всплывали все более и более неприятные подробности дела, Санс молчала, но 27 января совершила довольно красноречивый поступок, удалив почти все совместные фото с Дани из инстаграма – их осталось всего 11.

Брат Алвеса Ней уверен, что Дани оклеветали. «Мой брат попал в ловушку, – заявил он в эфире Espejo Publico. – Моя семья не сдастся. У моего брата безупречная карьера, в ходе которой он играл по всему миру, и эта неразбериха, в которую его впутали, его карьеру топит. Мы определенно сделаем все, чтобы вытащить его из этой демоническо-дьявольской схемы, в которой он оказался».

Поддержала Дани и бывшая жена Дана Динора. Они были женаты с 2008 по 2011 год, у них двое детей. «Дани никогда бы этого не сделал, – говорила она в интервью Telecinco. – Говорю это, потому что знаю его уже 22 года. Это кошмар, такого не может происходить на самом деле. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Это шок и для наших детей. Это подростки, поэтому они очень тяжело переживают случившееся. Его семья подавлена, потому что они хотят увидеться с ним, но не получают такой возможности».

Расследование дела Алвеса продолжается.

Фото: REUTERS/Henry Romero/File Photo, Bruna Casas; instagram.com/danialves; globallookpress.com/Pau Venteo/Keystone Press Agency, Cover Images/Keystone Press Agency