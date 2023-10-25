Никто в Италии не забивал красивее Куальяреллы! И мало кто так страдал

Травля, травмы, голы через себя.

Фабио Куальярелла ушел в 40 лет, так и не дождавшись еще одного контракта. Концовка воплотила недосказанность его карьеры – обещавшей намного больше, чем вышло в итоге, всегда отступавшей недалеко от вершины.

Тем не менее провожать Куалью таким совсем не хочется. Что бы ему ни мешало, как бы ни тормозила судьба, в одном компоненте он реализовался полностью, без остатка. Таким мы его и запомним.

Фабио Куальярелла, самый искусный бьющий, которого мы застали, ушел из футбола.

17 декабря 2006-го, «Реджина» – «Сампдория» 0:1. Ножницы через себя с возвращением на ноги

В феврале 2001-го стальная труба, торчавшая посреди дряхлого автомобильного моста, лишила страну 17-летнего Никколо Галли. Италия скорбела. Галли считали самым талантливым защитником поколения. Венгер верил, что в будущем тот станет капитаном «Арсенала» и сборной.

Куальярелла и сам был неплох: в детстве получил прозвище Белый Пеле, в 17 дебютировал в Серии А и побеждал с юношеской сборной на престижных турнирах. В другой вселенной они с Галли заменили бы золотое поколения, и сборная не потеряла бы несколько турниров с игроками уровня Дзадзы. Но гибель друга ввела его в депрессию. Потухший форвард свалился в любительскую Серию D.

История раскрывает характер Куальи. Он не был обычным завершителем с эмоциональным диапазоном отбойного молотка и не мог забивать с раздраем в душе; его голы были искусством, актом чистого творчества от величайшего художника решающего касания. Они требовали искры.

Поиски и переосмысление заняли несколько лет. В 2005-м Фабио вернулся в Серию А, через год перешел в «Сампдорию» и вскоре получил шанс – лидера клуба поймали на допинге. Резервный форвард пробрался в старт. И не подвел.

Куальярелла забил 9 голов в следующих 14 матчах, но настоящий подарок приберег к зимним праздникам. Гол «Реджине» – самый необычный в карьере. Фабио безупречно пробил ножницами, но не упал на спину, а вернулся на ноги. Творцу не пристало приземляться в грязь.

Само собой, то была не первая и не последняя бисиклета. Куальярелла собрал 9 голов через себя и боковыми ножницами. Только Уго Санчес забил больше.

1 апреля 2007-го, «Кьево» – «Сампдория» 1:1. Любимый гол Фабио – с 38 метров не глядя

Тренер «Сампдории» Вальтер Новеллино рассказывал, как молодой Куальярелла шлифовал дальний удар: «Мы ставили на ворота цветные флажки, чтобы Фабио лучше их видел. Он становился спиной к воротам, оборачивался, запоминал цвета, а потом бил с разворота, сбивая флажки. Сто раз. После тренировок он брал мячи и флажки и оттачивал точность.

Каждый его гол кажется незабываемым, но для меня лучший – в ворота «Кьево». Безумный удар, воплощение проделанной работы. Такие решения всегда были в генах Фабио».

Куальярелла тоже считает его лучшим в карьере. Борьба в центре, отскок, безукоризненная обработка неудобного выноса и катапульта с лета вторым касанием – с расстояния, которое большинство постеснялось бы преодолеть пасом.

Сразу после гола одноклубник Бадзани покрутил пальцем у виска. Все верно, нормальные футболисты так не забивают.

31 января 2009-го, «Наполи» – «Удинезе» 2:2. Гол с лета, на который способны единицы

В мае 2007-го «МЮ» предложил за Куальяреллу 15 миллионов евро. Маротта отказал, и пока «Сампдория» набивала цену, Роналду и Руни получили другого напарника. Фабио перешел в «Удинезе». Его место в Манчестере занял Тевес.

Впрочем, Куалья повеселился и во Фриули. На второй год он втащил команду в четвертьфинал Кубка УЕФА, последовательно выбив «Спартак» и «Зенит», а там едва не вынес «Вердер» – чуть-чуть не хватило. Фабио стал третьим бомбардиром с 8 голами в 11 матчах. Попутно он пополнял портфолио неповторимых мячей.

Роналдо и Баджо обводили вратарей. Дель Пьеро канонизировал обводящие удары. Криш забил больше 150 пенальти. Бирхофф мог бы забивать головой гвозди.

У каждого великого бьющего была фишка, которая ассоциировалась с ним. Куальярелла запомнится величайшим специалистом по голам с лета. Как бы неудобно ни летел мяч, какого наклона корпуса ни требовал – Фабио все равно ловил его на ногу.

Гол назвали лучшим за год в Италии.

6 января 2010-го, «Аталанта» – «Наполи» 0:2. Гол, который отправил в отставку Конте

Тем же летом «Наполи» выложил за нападающего рекордные 18 миллионов евро. Куальярелла вернулся домой и забил 11 голов за сезон.

Наверняка мог и больше. Но именно тогда его окончательно поглотила история, которая станет известна намного позже. Незадолго до переезда Фабио потерял доступ к старому мессенджеру и обратился к полицейскому, к которому обращались все в родном Кастелламаре – Раффаэле Пикколо. Тот отвечал за кибербезопасность. Он помог без заведения дела.

Вскоре нападающему и его родителям начали приходить странные письма. Иногда это были угрозы, иногда обвинения в педофилии и связях с мафией. Иногда просто фотошоп с футболистом в гробу. И ничего не помогало. Сталкер находил их везде: дома, на работе, с любым новым номером.

Мир потерял краски. Де Лаурентис на всякий случай не звонил ему со своего телефона. Родители оказались на грани нервного срыва. Творческий форвард с каждым туром играл хуже и в новом году выдал двухмесячную безголевую серию.

Бергамский запуск на первой космической стал последним перед критическим спадом. Фабио прибил «Аталанту» первым касанием в матче. На следующий день Конте уволили.

Полгода спустя Фабио перешел в «Юве», чтобы избавиться от преследователя. Неаполитанцы возненавидели его. Позднее выяснилось, что сталкером был тот самый коп, и футболиста простили. Город ответил ему высшей формой неаполитанского покаяния: Каморра разыскивала Пикколо, чтобы наказать за разрушенную карьеру Куальи.

24 июня 2010-го, Словакия – Италия 3:2. Безупречная подсечка за шиворот

Путь в сборной олицетворяет всю карьеру Фабио: история разочарований, разбавленная вспышками творческого величия. Максимальным ее выражением стали последние минуты итальянцев на чемпионате мира в ЮАР.

Рев вувузел, антонимичный всему сложному и прекрасному, заполошные итальянцы, горящие 1:3, когда для плей-офф необходима ничья, вторая минута добавленного времени. Фабио Куальярелла посреди хаоса и суеты. С ногой вместо кисти и цейтнотом вместо холста.

Не знаю никого больше, кто пробил бы в такой ситуации. Точно никого, кто забил бы.

5 октября 2014-го, «Наполи» – «Торино» 2:1. Идеальный ориентированный контроль с завершением с лета

Четыре года в «Ювентусе» обесценили Фабио. Он начал с 9 голов за несколько месяцев, порвал кресты и к возвращению угодил в очередное дело о договорняках. Он, конечно, в них не участвовал. Следователи раскручивали «Наполи», и адвокат Паоло Каннаваро сделал крайним нового туринского форварда. Шаг показался юристу логичным: неаполитанцы ненавидели Куальяреллу.

Судьба словно намеренно занимала голову форварда чем угодно, кроме игры. Когда Фабио очистил имя и заодно разобрался с Пикколо – его наконец разоблачили, – было поздно. «Юве» возглавил Конте. А Конте никогда никого не ждал. Спец по шедеврам просидел несколько лет в ротации и перешел в «Торино».

Куальярелле был 31 год. Он больше не подавал надежды, не вызывался в сборную и вообще не котировался всерьез. Казалось, он потерял все, кроме редких невероятных голов. Но первый же сезон разубедил всех. Фабио забил 17 мячей. Один из первых классный – неаполитанцам. По блату.

Открывание на самой линии, рывок на остатках выдающейся взрывной скорости, идеальная обработка и точнейший удар с лета. Не гол, а визитка.

2 сентября 2018-го, «Сампдория» – «Наполи» 3:0. Одна из лучших пяток в истории

Летом 2018-го Криштиану Роналду высадился в Италии и с ходу атаковал трон лучшего бомбардира, вроде как принадлежавший ему по умолчанию. Но разбился о парня на два года старше; 36-летний Куальярелла забил 26 мячей и обошел конкурента, с которым должен был пересечься намного раньше – в Манчестере.

Сезон-2018/19 стал пиком его карьеры; памяткой, как все могло бы быть, и напоминанием тем, кто в это не верил. А начался он с фантастического гола в Неаполе. Фабио оказался в положении, из которого почти невозможно забить – из-за кросса на неудобной высоте, ориентирования тела и расположения соперников. Но забил.

«В моей голове промелькнуло, что бить надо пяткой, а не подъемом, – рассказывал Куальярелла сайту FIFA. – Ударь я подъемом, и мяч медленно прилетел бы в руки вратаря. Я мог придать ему скорость, только если бы ударил пяткой. Но я поражаюсь каждый раз, когда вижу повторы этого гола. Ножницы, пушки издали… мы видим их постоянно. Мы видим удары пятками, когда мяч стелется по земле недалеко от ворот. Но забить пяткой вот так, в полете далеко из-за пределов вратарской, непросто. Надо быть немного безумным».

ФИФА номинировала гол на премию Пушкаша. Форвард поставил в тройку своих лучших работ.

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Фабио Куальярелла однажды сказал: «У меня было многое, но я мог добиться намного большего». Так и есть. Тем не менее мы провожаем не нападающего, который забил 244 гола, хотя мог 500. Мы провожаем нападающего, который забил как минимум 4 мяча пятками, 9 ножницами и больше 40 с лета.

Даже форвардам, забивавшим под тысячу, такое не снилось. Они оставят истории великие цифры. Куальярелла – неповторимую красоту.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino