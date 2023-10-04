Как «Црвена Звезда» взяла Кубок чемпионов: гении Просинечки и Савичевич, запрет на ничьи дома, унылый финал

Клещенок – о команде, где в каждой линии были уникумы.

Две недели назад «Этихад Стэдиум» встретил «Црвену Звезду» насмешливым чантом: «Мы чемпионы Европы, вам никогда не спеть этого!»

Нам не особо нужен повод, чтобы вспомнить чудо-команду 1990-х. Но спасибо фанатам «Ман Сити»: их сложные отношения с историей подарили веселый зачин.

«Црвена Звезда» собрала главных талантов Югославии. Кубок чемпионов был не мечтой, а целью

Как и многие, эта история началась с человека, который видел больше других и верил так сильно, что казался мечтателем. Его звали Драган Джаич. В 1968-м он блеснул на Евро и едва не выиграл «Золотой мяч», а 10 лет спустя закончил лучшим крайком в югославской истории. «Црвена» нашла великому сербу место в администрации.

«Для меня придумали должность спортивного директора. Никто не знал, что она значит, – смеялся Драган. – Я тоже не понимал. Однажды я объявил, что «Звезда» возьмет еврокубок в ближайшие пять лет. Все смеялись, но я ошибся лишь в сроках. Мы взяли его через три года».

Чтобы выполнить обещание, Джаич собрал дрим-тим из главных талантов золотого поколения. Первый камень в основание команды упал в 1987-м. «Црвена» приехала в Загреб, и на трибуне Драгана потревожил незнакомый мужик. Он сказал, что у его 18-летнего племянника – наполовину хорвата, наполовину серба, – сложности с контрактом в местном «Динамо». И его можно забрать бесплатно.

«Я не воспринял его всерьез. Вокруг меня крутились сотни таких персонажей, – рассказывал Джаич Jutarnji List. – Чтобы отвязаться, я пригласил его парня на просмотр в следующий вторник. В назначенное время я вышел, чтобы взглянуть на командную тренировку. Вижу, играет какой-то парень в синем, и думаю: «Кто это?» Я начисто забыл о просмотре. Но в каждом касании мяча виден был уровень. Такой талант невозможно было не заметить».

Новичком оказался безвестный Роберт Просинечки. В его карьере было всего несколько матчей за хорватское «Динамо», но в новом клубе Жути сразу стал основным, и неудивительно. Из слабых мест у него были только лень и чрезмерная любовь к искусству. Он почти никогда не пасовал раньше, чем обводил, и никогда не делал ничего банального. Бывали дриблеры, которые избегали лишних движений, а для Роберта лишнее и было футболом.

«Когда я увидел его, подумал: «Он вообще не бегает, как он будет играть?» Но он получал мяч, и все говорили: «Боже, он гений!» – вспоминал нынешний тренер «Вулвз» Гари О’Нил. – У Просинечки невозможно было отобрать мяч, он мог переступами накрутить всю команду. Это было словно игра в футбол с отцом. Он выкуривал пару сигарет в перерыве и буквально не мог бегать, тренировался в том темпе, в котором хотел, но от него захватывало дух. Он делал невероятное».

Через год Джаич вывез из Черногории другого мага – Деяна Савичевича по прозвищу Гений. В его игре не было насмешливой статики Просинечки. Электрический черногорец обходил соперников беспощадно стремительно: ничего лишнего – только длинные легкие ноги, идеальное владение телом и каскад движений с точнейшим микроконтролем.

«Савичевич сводил с ума, – делился тренировавший его в «Милане» Капелло. – Он тренировался, когда хотел. Он делал что хотел. Говорил что хотел. Но когда мы играли с великой «Барсой», я хотел бороться огнем против огня – а Деян был невероятно талантлив. Он делал вещи, на которые способны только гении».

Чтобы дар двух художников не пропал зря, Джаич забрал из «Вардара» самого безжалостного бомбардира страны – Дарко Панчева. К 23 годам македонец забил больше 100 мячей за клуб и сборную. В 1989-м «Звезда» заманила либеро Миодрага Белодедича, уже побеждавшего в Кубке чемпионов со «Стяуа», и продвинула собственного воспитанника Юговича – неиссякаемого полузащитника с классным пасом. Год спустя пришел Синиша Михайлович.

Финальный штрих Джаич сделал в 1990-м, назначив главным Любко Петровича. Сегодня это мемный старик, застрявший на обочине большого футбола: в 2019-м он позвонил с трибун журналисту, а не помощнику, и психовал, что тот не слушает указаний и делает неправильные замены. Тогда он был 43-летним тактиком с впечатляющим игровым видением.

Петрович расположил игроков в ассиметричной 1-3-5-1 с быстрыми розыгрышами низом. Когда надо было, Югович и Белодедич задавали ритм позиционным атакам и обеспечивали точность короткого перепаса. Но чаще югославы обходились без затяжного владения. «Црвена Звезда» была гипервертикальной контратакующей командой, максимизировавшей феноменальные качества атакующей линии.

Югославы охотились за мячом в активном среднем прессинге, рассчитанном на мощь и бесконечную энергию Юговича и Михайловича. Если не получалось, запирались в позиционной обороне с пятью защитниками: Синиша опускался ниже и становился левым крайним.

Особенной эту крепость делала позиция Драгиши Бинича – он оставался так высоко справа, что иногда принимали за форварда. Серб пробегал 100-метровку за 10,5 секунды, и Петрович по максимуму эксплуатировал его скорость: перехватив мяч, «Звезда» забрасывала на Бинича – догнать было почти нереально.

В этом была фишка недооцененной команды. Удары Михайловича разбивали стены. Савичевич и Просинечки обвели бы даже на одной ноге. Бинич стартовал как спорткар. Почти у каждого было хотя бы одно качество уровня лучших в мире.

«Црвена Звезда» дошла до полуфинала, по разу разгромив каждого соперника

Выдающийся контратакующий потенциал «Звезды» обусловил выраженную черту. Забив первыми, югославы отходили ниже и крошили соперника сквозь раскрытые пространства. Пропустив, мучились с позиционной защитой (если, конечно, соперник не думал, будто атаковать дальше – хорошая мысль).

Первым соперником – в том, что сегодня было бы 1/16, – оказался «Грассхоппер». Швейцарцы неожиданно открыли счет и надежно заперлись, не позволив ничего, кроме ответного гола. «Црвена» вылетела в Цюрих с неприятной ничьей в багаже. Но шансов у соперника оказалось меньше, чем представлялось. На 12-й минуте Панчев рванул за спины и протолкнул вратарю между ног, а в начале второго тайма еще одним рывком заработал пенальти – Просинечки реализовал. В следующие полчаса югославы забили еще два и вышли на «Рейнджерс».

Перед первым матчем Грэм Сунесс отправил помощника на разведку. Вернувшись из Белграда, Уолтер Смит доложил: «Нас отымеют!» И не соврал. Югославы выиграли дома 3:0, добавили еще один гол в Глазго (1:1) и попали на дрезденское «Динамо». Немцев хватило на полтайма – когда Просинечки забил со штрафного, они посыпались. Закончилось теми же тремя мячами.

Дома дрезденцы очень быстро вышли вперед, но вскоре угасли. В начале второго тайма Савичевич накрутил троих и сравнял счет, а на 69-й минуте Югович нашел Панчева в штрафной. Трибуны сошли с ума. Поле оказалось под обстрелом, и судья остановил матч – югославам отдали 3:0.

В полуфинале ждала «Бавария».

Югославы прошли «Баварию» благодаря скорости Бинича и гению Савичевича

Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными – и то, что на «Баварию» лучше не попадать в полуфинале, одна из них. Мюнхенцы считались фаворитами Кубка чемпионов. Мало кто сомневался, что они возьмут титул; единственным конкурентом виделся «Марсель», но даже ему было далеко до роботизированной безжалостности немцев.

«Црвена» скоро прочувствовала ее. Отбор возле своей штрафной, полминуты вертикального владения без потерь, проникающий пяткой, элегантная подсечка – так баварцы открыли счет. Команда, которая забивает так в полуфинале КЧ, может все. Шла 24-я минута – у гостей хватало времени, чтобы насладиться всемогуществом с первого ряда.

Но вышло иначе. В конце тайма югославы неожиданно ответили в чисто своем стиле: забрали мяч у лицевой и за 11 секунд довели до чужой сетки. Рецепт выглядел просто: изящный короткий розыгрыш для выхода из-под давления, заброс на ход Биничу, прострел и замыкание Панчева. Через полчаса «Звезда» выпустила ремейк: Савичевич сбежал от защитника и тонко пробил под опорную киперу. Теперь на атаку ушло 9 секунд. Хозяева так и не отыгрались.

Белградский матч начался с прохода Савичевича: черногорец ушел от троих и схватил по ногам в отчаянном жестком подкате. Опорник зря думал, что спас «Баварию» от пропущенного зря: Михайлович моментально наказал со штрафного.

Немцы очнулись только во втором тайме. Провал югославской защиты закончился выходом вдвоем на одного кипера, но форвард чудом покатил мимо ворот. На 62-й вратарь привез со штрафного, и поплывшие хозяева тут же пропустили второй. Счет по итогам двух матчей стал равным.

В следующие 20 минут обе команды не реализовали несколько выходов один на один, а закончилось все максимально нелепо: Аугенталер по красивой дуге подрезал в свои ворота прострел Михайловича.

Синиша поучаствовал в обоих голах, но главным героем стал неудержимый Савичевич – удивительно, что немцы сохранили позвонки после его обводок.

«Црвена Звезда» засушила финал, но в серии пенальти была безупречна благодаря странному югославскому правилу

В финале белградцев встретила игрушка Бернара Тапи – суперзвездный «Марсель», который позволял себе держать в запасе мастеров масштаба Стойковича и Тигана. Французскую атаку составляло трио Уоддл – Папен – Абеди Пеле – настолько пугающее, что мало кто осмеливался оставлять им пространство.

Петрович не стал исключением. «Думаю, мы сыграли самый скучный финал в истории Кубка чемпионов, – описывал впоследствии Синиша Михайлович. – Если б мы пошли в атаку, точно проиграли бы: французы превосходили нас опытом. За несколько часов до матча Петрович сказал: «Если мы прижмем их, окажемся уязвимы перед контратаками». Я спросил, что тогда делать, и тренер ответил: «Коснувшись мяча, отдай его сопернику». Так мы просидели 120 минут, почти не владея мячом».

Такой подход был преступлением против таланта Савичевича и Просинечки. Но он сработал. Аутсайдер дожил до послематчевых пенальти, даже не пытаясь контратаковать.

В том сезоне югославская федерация опробовала необычное правило: в местном чемпионате запретили ничьи. Спорные матчи разруливались 11-метровыми. Послематчевая серия не была лотереей для «Црвены Звезды»: весь год они готовились к ней в домашней лиге.

Белградцы не промахнулись ни разу – и забрали трофей.

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В 1991-м Панчев и Савичевич поделили 2-е место в голосовании на «Золотой мяч». Просинечки стал пятым. Македонец стал одним из самых дорогих игроков мира и потерялся в «Интере» – его до сих пор помнят по первой половине карьеры (210 голов к 26 годам). Жути c его фристайлом не прижился нигде и за десять лет скатился от «Реала» и «Барсы» к Чемпионшипу. Черногорец быстро приучил, что остановить его может только перелом, рано начал ломаться и тоже не реализовался – хотя и стал героем еще одной ЛЧ, уже в «Милане».

Югославия раскололась, и они больше не собирались – иначе французы вряд ли продрались бы через полуфинал ЧМ-98. Поколение недобрало признания и трофеев. Но когда англичане прилетят в Белград, сербские фаны точно спросят, чем был «Ман Сити», когда Савичевич и Просинечки захватывали континент.

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Фото: Gettyimages.ru/RENARD eric/Corbis, Ross Kinnaird/EMPICS