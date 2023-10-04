Сухой лист
Блог

Как «Црвена Звезда» взяла Кубок чемпионов: гении Просинечки и Савичевич, запрет на ничьи дома, унылый финал

Деян Савичевич
Синиша Михайлович Синиша Михайлович
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Роберт Просинечки
Марсель Марсель
Бавария Бавария
Црвена Звезда Црвена Звезда
Любко Петрович
Дарко Панчев
Драгиша Бинич
Футбол Футбол

Клещенок – о команде, где в каждой линии были уникумы.

Две недели назад «Этихад Стэдиум» встретил «Црвену Звезду» насмешливым чантом: «Мы чемпионы Европы, вам никогда не спеть этого!»

Нам не особо нужен повод, чтобы вспомнить чудо-команду 1990-х. Но спасибо фанатам «Ман Сити»: их сложные отношения с историей подарили веселый зачин.

«Црвена Звезда» собрала главных талантов Югославии. Кубок чемпионов был не мечтой, а целью

Как и многие, эта история началась с человека, который видел больше других и верил так сильно, что казался мечтателем. Его звали Драган Джаич. В 1968-м он блеснул на Евро и едва не выиграл «Золотой мяч», а 10 лет спустя закончил лучшим крайком в югославской истории. «Црвена» нашла великому сербу место в администрации.

«Для меня придумали должность спортивного директора. Никто не знал, что она значит, – смеялся Драган. – Я тоже не понимал. Однажды я объявил, что «Звезда» возьмет еврокубок в ближайшие пять лет. Все смеялись, но я ошибся лишь в сроках. Мы взяли его через три года».

Чтобы выполнить обещание, Джаич собрал дрим-тим из главных талантов золотого поколения. Первый камень в основание команды упал в 1987-м. «Црвена» приехала в Загреб, и на трибуне Драгана потревожил незнакомый мужик. Он сказал, что у его 18-летнего племянника – наполовину хорвата, наполовину серба, – сложности с контрактом в местном «Динамо». И его можно забрать бесплатно.

«Я не воспринял его всерьез. Вокруг меня крутились сотни таких персонажей, – рассказывал Джаич Jutarnji List. – Чтобы отвязаться, я пригласил его парня на просмотр в следующий вторник. В назначенное время я вышел, чтобы взглянуть на командную тренировку. Вижу, играет какой-то парень в синем, и думаю: «Кто это?» Я начисто забыл о просмотре. Но в каждом касании мяча виден был уровень. Такой талант невозможно было не заметить».

Новичком оказался безвестный Роберт Просинечки. В его карьере было всего несколько матчей за хорватское «Динамо», но в новом клубе Жути сразу стал основным, и неудивительно. Из слабых мест у него были только лень и чрезмерная любовь к искусству. Он почти никогда не пасовал раньше, чем обводил, и никогда не делал ничего банального. Бывали дриблеры, которые избегали лишних движений, а для Роберта лишнее и было футболом.

«Когда я увидел его, подумал: «Он вообще не бегает, как он будет играть?» Но он получал мяч, и все говорили: «Боже, он гений!» – вспоминал нынешний тренер «Вулвз» Гари О’Нил. – У Просинечки невозможно было отобрать мяч, он мог переступами накрутить всю команду. Это было словно игра в футбол с отцом. Он выкуривал пару сигарет в перерыве и буквально не мог бегать, тренировался в том темпе, в котором хотел, но от него захватывало дух. Он делал невероятное».

Через год Джаич вывез из Черногории другого мага – Деяна Савичевича по прозвищу Гений. В его игре не было насмешливой статики Просинечки. Электрический черногорец обходил соперников беспощадно стремительно: ничего лишнего – только длинные легкие ноги, идеальное владение телом и каскад движений с точнейшим микроконтролем.

«Савичевич сводил с ума, – делился тренировавший его в «Милане» Капелло. – Он тренировался, когда хотел. Он делал что хотел. Говорил что хотел. Но когда мы играли с великой «Барсой», я хотел бороться огнем против огня – а Деян был невероятно талантлив. Он делал вещи, на которые способны только гении».

Чтобы дар двух художников не пропал зря, Джаич забрал из «Вардара» самого безжалостного бомбардира страны – Дарко Панчева. К 23 годам македонец забил больше 100 мячей за клуб и сборную. В 1989-м «Звезда» заманила либеро Миодрага Белодедича, уже побеждавшего в Кубке чемпионов со «Стяуа», и продвинула собственного воспитанника Юговича – неиссякаемого полузащитника с классным пасом. Год спустя пришел Синиша Михайлович.

Финальный штрих Джаич сделал в 1990-м, назначив главным Любко Петровича. Сегодня это мемный старик, застрявший на обочине большого футбола: в 2019-м он позвонил с трибун журналисту, а не помощнику, и психовал, что тот не слушает указаний и делает неправильные замены. Тогда он был 43-летним тактиком с впечатляющим игровым видением.

Петрович расположил игроков в ассиметричной 1-3-5-1 с быстрыми розыгрышами низом. Когда надо было, Югович и Белодедич задавали ритм позиционным атакам и обеспечивали точность короткого перепаса. Но чаще югославы обходились без затяжного владения. «Црвена Звезда» была гипервертикальной контратакующей командой, максимизировавшей феноменальные качества атакующей линии.

Югославы охотились за мячом в активном среднем прессинге, рассчитанном на мощь и бесконечную энергию Юговича и Михайловича. Если не получалось, запирались в позиционной обороне с пятью защитниками: Синиша опускался ниже и становился левым крайним.

Особенной эту крепость делала позиция Драгиши Бинича – он оставался так высоко справа, что иногда принимали за форварда. Серб пробегал 100-метровку за 10,5 секунды, и Петрович по максимуму эксплуатировал его скорость: перехватив мяч, «Звезда» забрасывала на Бинича – догнать было почти нереально.

В этом была фишка недооцененной команды. Удары Михайловича разбивали стены. Савичевич и Просинечки обвели бы даже на одной ноге. Бинич стартовал как спорткар. Почти у каждого было хотя бы одно качество уровня лучших в мире.

«Црвена Звезда» дошла до полуфинала, по разу разгромив каждого соперника

Выдающийся контратакующий потенциал «Звезды» обусловил выраженную черту. Забив первыми, югославы отходили ниже и крошили соперника сквозь раскрытые пространства. Пропустив, мучились с позиционной защитой (если, конечно, соперник не думал, будто атаковать дальше – хорошая мысль).

Первым соперником – в том, что сегодня было бы 1/16, – оказался «Грассхоппер». Швейцарцы неожиданно открыли счет и надежно заперлись, не позволив ничего, кроме ответного гола. «Црвена» вылетела в Цюрих с неприятной ничьей в багаже. Но шансов у соперника оказалось меньше, чем представлялось. На 12-й минуте Панчев рванул за спины и протолкнул вратарю между ног, а в начале второго тайма еще одним рывком заработал пенальти – Просинечки реализовал. В следующие полчаса югославы забили еще два и вышли на «Рейнджерс».

Перед первым матчем Грэм Сунесс отправил помощника на разведку. Вернувшись из Белграда, Уолтер Смит доложил: «Нас отымеют!» И не соврал. Югославы выиграли дома 3:0, добавили еще один гол в Глазго (1:1) и попали на дрезденское «Динамо». Немцев хватило на полтайма – когда Просинечки забил со штрафного, они посыпались. Закончилось теми же тремя мячами.

Дома дрезденцы очень быстро вышли вперед, но вскоре угасли. В начале второго тайма Савичевич накрутил троих и сравнял счет, а на 69-й минуте Югович нашел Панчева в штрафной. Трибуны сошли с ума. Поле оказалось под обстрелом, и судья остановил матч – югославам отдали 3:0.

В полуфинале ждала «Бавария».

Югославы прошли «Баварию» благодаря скорости Бинича и гению Савичевича

Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными – и то, что на «Баварию» лучше не попадать в полуфинале, одна из них. Мюнхенцы считались фаворитами Кубка чемпионов. Мало кто сомневался, что они возьмут титул; единственным конкурентом виделся «Марсель», но даже ему было далеко до роботизированной безжалостности немцев.

«Црвена» скоро прочувствовала ее. Отбор возле своей штрафной, полминуты вертикального владения без потерь, проникающий пяткой, элегантная подсечка – так баварцы открыли счет. Команда, которая забивает так в полуфинале КЧ, может все. Шла 24-я минута – у гостей хватало времени, чтобы насладиться всемогуществом с первого ряда.

Но вышло иначе. В конце тайма югославы неожиданно ответили в чисто своем стиле: забрали мяч у лицевой и за 11 секунд довели до чужой сетки. Рецепт выглядел просто: изящный короткий розыгрыш для выхода из-под давления, заброс на ход Биничу, прострел и замыкание Панчева. Через полчаса «Звезда» выпустила ремейк: Савичевич сбежал от защитника и тонко пробил под опорную киперу. Теперь на атаку ушло 9 секунд. Хозяева так и не отыгрались.

Белградский матч начался с прохода Савичевича: черногорец ушел от троих и схватил по ногам в отчаянном жестком подкате. Опорник зря думал, что спас «Баварию» от пропущенного зря: Михайлович моментально наказал со штрафного.

Немцы очнулись только во втором тайме. Провал югославской защиты закончился выходом вдвоем на одного кипера, но форвард чудом покатил мимо ворот. На 62-й вратарь привез со штрафного, и поплывшие хозяева тут же пропустили второй. Счет по итогам двух матчей стал равным.

В следующие 20 минут обе команды не реализовали несколько выходов один на один, а закончилось все максимально нелепо: Аугенталер по красивой дуге подрезал в свои ворота прострел Михайловича.

Синиша поучаствовал в обоих голах, но главным героем стал неудержимый Савичевич – удивительно, что немцы сохранили позвонки после его обводок.

«Црвена Звезда» засушила финал, но в серии пенальти была безупречна благодаря странному югославскому правилу

В финале белградцев встретила игрушка Бернара Тапи – суперзвездный «Марсель», который позволял себе держать в запасе мастеров масштаба Стойковича и Тигана. Французскую атаку составляло трио Уоддл – Папен – Абеди Пеле – настолько пугающее, что мало кто осмеливался оставлять им пространство.

Петрович не стал исключением. «Думаю, мы сыграли самый скучный финал в истории Кубка чемпионов, – описывал впоследствии Синиша Михайлович. – Если б мы пошли в атаку, точно проиграли бы: французы превосходили нас опытом. За несколько часов до матча Петрович сказал: «Если мы прижмем их, окажемся уязвимы перед контратаками». Я спросил, что тогда делать, и тренер ответил: «Коснувшись мяча, отдай его сопернику». Так мы просидели 120 минут, почти не владея мячом».

Такой подход был преступлением против таланта Савичевича и Просинечки. Но он сработал. Аутсайдер дожил до послематчевых пенальти, даже не пытаясь контратаковать.

В том сезоне югославская федерация опробовала необычное правило: в местном чемпионате запретили ничьи. Спорные матчи разруливались 11-метровыми. Послематчевая серия не была лотереей для «Црвены Звезды»: весь год они готовились к ней в домашней лиге.

Белградцы не промахнулись ни разу – и забрали трофей.

***

В 1991-м Панчев и Савичевич поделили 2-е место в голосовании на «Золотой мяч». Просинечки стал пятым. Македонец стал одним из самых дорогих игроков мира и потерялся в «Интере» – его до сих пор помнят по первой половине карьеры (210 голов к 26 годам). Жути c его фристайлом не прижился нигде и за десять лет скатился от «Реала» и «Барсы» к Чемпионшипу. Черногорец быстро приучил, что остановить его может только перелом, рано начал ломаться и тоже не реализовался – хотя и стал героем еще одной ЛЧ, уже в «Милане».

Югославия раскололась, и они больше не собирались – иначе французы вряд ли продрались бы через полуфинал ЧМ-98. Поколение недобрало признания и трофеев. Но когда англичане прилетят в Белград, сербские фаны точно спросят, чем был «Ман Сити», когда Савичевич и Просинечки захватывали континент.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фотоальбом карьеры Синиши Михайловича: титул с «Лацио», хет-трик со штрафных, дружба с Манчини

Фото: Gettyimages.ru/RENARD eric/Corbis, Ross Kinnaird/EMPICS

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куколд24
Очень жаль что сегодня такое в принципе невозможно
Из года в год одни и те же победители с кучей кэша на кармане Реалы, Баварии, Челси и прочие
Разрыв между богатыми и бедными колосальный. Всё идёт к Суперлиге ((
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
И вот по прошествии лет все стало на свои места. Сербы слабы в футболе. А вот хорваты все время на виду
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ответ Куколд24
Очень жаль что сегодня такое в принципе невозможно Из года в год одни и те же победители с кучей кэша на кармане Реалы, Баварии, Челси и прочие Разрыв между богатыми и бедными колосальный. Всё идёт к Суперлиге ((
Дело ещё и в том, что это был Кубок. Чемпионов. Где играли только чемпионы. Теперь с созданием лиги чемпионов и околочемпионов условия стали тепличными для богатых клубов занимающих четвертые места в своих дорогих чемпионатах. Стало ли интереснее? Стало. Стало ли справедливее?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panki hoi
Забавно, что кубок взял Белодедич, который в 1986 брал его со Стяуа. Взять два кубка чемпионов с такими командами это чудо какое-то )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chekatilo
Ответ KMR
И вот по прошествии лет все стало на свои места. Сербы слабы в футболе. А вот хорваты все время на виду
Почему такое разделение?
По вашему комментарию выглядит, что вы разбираетесь в этом вопросе (разнице между хорватским и сербским футболом). Вот интересно узнать ответ от разбирающегося человека.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zidancheg
Брате, не пиши отдельно "Црвена", пиши отдельно "Звезда". Очень режет глаза. Прямо до боли.

Я могу ошибиться, конечно, ибо не профессиональный филолог-славист, но сколько сербскую прессу не читал, никогда не видел, чтобы сербы так писали сами. Большинство читателей, скорее всего, знает, но, на всякий случай напишу, что слово "црвена" - это прилагательное, которое догадайтесь сами, какой цвет обозначает. Причём ударение в этом слове падает на редуцированный (очень короткий по долготе) гласный, который притаился между [ц] и [р].
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntOn
Югович, Савичевич, Просинечки, Михайлович, Панчев - что не имя, то звезда!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Очень хорошая статья, прямо вот побывал в том времени.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garp
Хорошая была команда, но Савичевич - реально чувак на грани гениальности.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
встретили "Звезду" чантом "Champions of Europe" - сомневаюсь что Звезда это вообще при делах, просто пели в честь начала нового сезона ЛЧ, учитывая что Сити стал шестым обладателем "ушастого" от Англии - легко догадаться что эта тема распространена на Альбионе

стандартная перепалка, условный матч Форест-Сити, на один и тот же мотив:

Форест: "Champions of Europe - you’ll never sing that"
Сити в ответ: "Champions of Europe - you’re weren’t even born"
Форест в ответ: "Champions of Europe - you won’t be alive"

и вот про "You never sing that" и "You won’t be alive" Сити слушали постоянно - и от Виллы и от Фореста, и конечно от Юнайтед, и теперь пелось это не для звездашей (повторюсь, это исключительно внутренняя английская подколка, которую временами выносит на европейскую сцену)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Levaevich
Очень жаль, что расслоение между клубами все больше.
И историй вроде Стяуа, Црвены или даже Аякса, мы больше не увидим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
neuner
Ответ Куколд24
Очень жаль что сегодня такое в принципе невозможно Из года в год одни и те же победители с кучей кэша на кармане Реалы, Баварии, Челси и прочие Разрыв между богатыми и бедными колосальный. Всё идёт к Суперлиге ((
Реал и Бавария в районе 10 го места по затратам на трансферы при этом выигрывают чаще всех денежных мешков типа ПСЖ, Сити, Юнайтед
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Звездаш
Огромное спасибо! Дополню ещё одной историей. Первым пенальти послематчевой серии финала у "Олимпика" должен был бить Драган Стойкович, один из лучших игроков в истории "Црвены Звезды", её символ и многолетний капитан, в 1990 году перешедший в "Олимпик". Он отказался пробивать этот пенальти. Вместо него вынужден был бить Мануэль Аморос. Не забил и именно этот пенальти стал единственным промахом "Олимпика". Ходили слухи, что Тапи (владелец "Олимпика") после матча готов был наброситься на Стойковича с кулаками. После этого карьера у Стойковича в "Олимпике" не заладилась. Аренда в Италию, редкие появления на поле и окончательная продажа в 1994 г. в Японию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Историю Миодрага Белодедича можно было раскрыть по-детальнее. Это самая любопытная рекрутинговая операция Джаича.
Румын сербского происхождения который со Стяуа ушастого брал в 1986 году, в 1988 вероломно скипнул в Югославию, за что Чаушеску впаял заочно ему 10 лет тюрьмы, румыны даже добились дисквы от УЕФА на один год. Мио отсидел год бана, а когда вышел то зацементировал оборону Звезды.
Привезти молодых талантов с подконтрольных республик ума много не надо, а провернуть такое, это уже совсем другое дело.
К слову у Белодедича в Румынии потом все нормально сложилось, в 90е регулярно вызывался в сборную, съездил на ЧМ и Евро со сборной. Сегодня работает в местной федерации на административной должности.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Все-таки была своя прелесть, когда побеждали школы, а не бюджеты. И неважно это югославский футбол, гений Лобановского, немецкая машина или португальское чудо Моуриньо - был какой-то свой узнаваемый стиль, почерк
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestttttttofthebest
Автору ставлю плюс)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kot_azur
Помню этот финал. Его можно было прекратить сразу же и переходить к пенальти, настолько скучной была игра.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Личное мнение: если бы Югославия не распалась, то она бы и взяла ЧМ-94 или ЧМ-98. Все эти Шукеры, Просинечки, Михайловичи, Савичевичи и прочие это просто бомба, а не состав. Вратаря только топового не было, хотя и Ладич неплох был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Печально, что теперь такое невозможно. Сейчас одни и те же морды в полуфинале, где есть куча бабла и возможность скупить все, что блестит и плохо лежит. Расслоение все больше, но уефу это устраивает, ведь деньги в карман текут, а на остальное плевать. Когда Црвена Звезда брала "ушастого", Сити только-только вернулся в высший дивизион Англии. Без больших денег так бы и бултыхался где-нибудь.
Тогда побеждали не деньги, а мозги, которые нельзя было собрать в одном месте и тогда в турнире играли исключительно чемпионы своих стран. Уровень чемпионата это уже другой разговор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
Ответ пользователю под ником "Питер Пэн" : наши может звездами и не стали, но были довольно известными в Европе легионерами...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Ответ Куколд24
Очень жаль что сегодня такое в принципе невозможно Из года в год одни и те же победители с кучей кэша на кармане Реалы, Баварии, Челси и прочие Разрыв между богатыми и бедными колосальный. Всё идёт к Суперлиге ((
Порту 20 лет назад сделал такое, были близки , несколько раз Вильяреал, Аякс, Монако
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ligalaiz
Ответ chekatilo
Почему такое разделение? По вашему комментарию выглядит, что вы разбираетесь в этом вопросе (разнице между хорватским и сербским футболом). Вот интересно узнать ответ от разбирающегося человека.
Потому что оно логчное и подкрепленное статистикой?

Или нельзя говорить что Хорваты лучше тупо потому что Сербы братушки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilyas Ahmed
концовку автор смазал, потому что игроки были на виду по большей части в 90х. Савичевич стал звездой главного клуба эпохи, Просинечки прекрасно помню по шикарным играм в Реале, Михайлович и Югович были звездами Серии А, Белодедичи был авторитетом в сборной и в Испании играл, Стоянович против Спартак за Антверпен играл. И много югославов было в разных топ-лигах: Раткович, Джорджевич, Юрич, Найдоски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denisque78
Очень хороший текст, все по делу и понравилось. Кроме одного: Бавария в том сезоне точно не была фаворитом турнира КЕЧ. Какая уж там "роботизированная безжалостность немцев" - в том сезоне Баварию начало лихорадить, они проиграли бундеслигу "Кайзерслауртерну" (!) и вообще начали серию из трех сезонов без побед. А однозначным фаворитом был "Марсель". Тем более после того как прошел европейского гегемона тех лет - "Милан".
Еще кстати "Спартак" в том розыгрыше был офигенен. Вынесли двух полуфаворитов - "Наполи" с Марадоной и "Реал" с Бутрагеньо, но попали на звездный "Марсель"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Интересно, что и Просинечки и Синиша Михайлович (а вместе с ними и не менее великие Бобан, Шукер, Миятович, Роберт Ярни и тд), выступпвшие за Югославию, с треском проиграли сборной СССР в финале молодежного чемпионата Европы-1990 2:4 и 1:3. Тогда за наших играли Канчельскис, Шалимов, Юран, Кирьяков, Колыванов, Мостовой. Только вот бывшие юги стали в итоге звездами мирового футбола и выиграли почти все, что возможно, а наши, увы..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий