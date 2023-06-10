14 комментариев

Итальянские Непобедимые против Команды мечты.

29 лет назад примерно в эти же дни Пеп Гвардиола плакал в клубном автобусе «Барсы». Его мир рухнул. Все, во что верил молодой распасовщик, оказалось пусть не ложью, но и не единственной истиной. Вес нового знания разрушил окружение игрока. Друзья разбежались, потому что утратили веру. Он боялся, что остался один.

Крах начался 18 мая 1994-го – в день, когда «Барса» сыграла в финале ЛЧ.

«Барса»-94 была одной из самых результативных команд всех времен. «Милан» защищался лучше всех

В футболе было не так много команд, менявших его. И еще меньше таких, как «Барса» первой половины 1990-х. Каталонцы опередили время. Кройфф использовал модули с тремя форвардами, чтобы разыгрывать лишнего в естественных треугольниках на краях, и строго определял позиции для каждого исполнителя в каждом игровом эпизоде. Владение было настолько плавным, будто игроки пасовали по памяти.

«Барса» была так хороша, что заслужила прижизненный лингвистический памятник – ее назвали Командой мечты. Но гениальность иногда отличается от безумия только успехом. Никто бы не обратил внимания на переворот, если б он не сработал. Каталонцы выиграли 4 чемпионства подряд, взяли несколько внутренних кубков и три европейских (включая Кубок чемпионов в 1992-м). Кройффа слушали как пророка.

Все эти трофеи «Барса» не просто собрала – смяла всех на пути. К 1994-му она казалась всесильной. Каталонцы забили 123 гола во всех турнирах. Даже сегодня цифра была бы космической. Во времена, когда нулевые ничьи стоили почти как победы, она считалась невероятной.

Соперник был полной противоположностью. «Милан» забивал и окапывался в штрафной. На этом игра заканчивалась. Пробиться через Барези, Мальдини и Костакурту было нереально. За всю Лигу чемпионов они пропустили 2 гола. Дома взяли скудетто 36 забитыми в 34 турах. Во всех турнирах закончили на ноль 34 из 52 матчей.

Их называли Непобедимыми, потому что в первом же сезоне с Капелло они прошли Серию А без поражений.

Каталонцев заранее назвали победителями. Ожидалось, что разгромом «Милана» они закончат эру оборонительного футбола

Если и было что-то, о чем сожалел Йохан Кройфф, то наверняка его поведение перед финалом 1994 года. «Милан» воплощал все, что он ненавидел. Голландец шел не за титулом – ему нужна была голова последнего оплота оборонительного футбола. Закопав итальянцев в их штрафной, он покончил бы с игрой от защиты.

Йохан никогда не был скромником – и потому объявил еще до игры: «Барселона» – фаворит. «Милан» ничего не стоит. Их игра основана на защите, а наша на нападении. Чтобы усилиться, они платят за Десайи. А мы за Ромарио».

Европа уже примеривала новый бриллиант в корону Кройффа. Никто не сомневался, что миланцев сомнут. Mundo Deportivo объявила, что самой сильной «Барсе» в истории противостоит худший «Милан» эпохи Берлускони. Капелло называли лузером, недостойным соревноваться с непревзойденным Йоханом.

Испанская телепередача вышла с таким превью финала: «Милан» изобразили закрывшимся бронированным монстром. «Барсу» – победителями. На тактической доске каталонцев не было ни фишек, ни плана. Только надпись: «Чемпионы». Газеты заранее публиковали Кройффа с Кубком чемпионов в руках.

«Милан» молчал. В 1994-м чемпионат закончился раньше ради подготовки к чемпионату мира, и Капелло воспользовался паузой для восстановления игроков. Итальянцы две недели готовились к «Барсе». Параллельно тренер тестировал новые варианты защиты – Барези и Костакурта пропускали игру. Фабио попробовал центр из Десайи и Мальдини, проверил Тассотти и Пануччи на разных флангах, перетасовывал игроков местами. И в конце концов нашел вариант, который его устроил.

«Дерзость Кройффа подстегнула нас. Каталонцы были настолько самоуверенными, что сфотографировались с кубком, – вспоминал Альбертини. – После дисквалификации Барези и Костакурты у нас осталось всего два варианта: либо искать оправдания, либо играть как великий клуб. В том «Милане» не было запасных. Мы все были игроками старта. И всегда считали себя лучшими».

Кройфф верил, что прогресс всегда побеждает отсталость. Газеты писали, что в 1994-м нападение важнее защиты. Весь мир ждал не просто матч. Это было столкновение идеологий. Финальная битва за красоту футбола. Ликвидация последней косной команды, стоявшей на пути эволюции.

За несколько минут до игры каталонцы сфотографировались с Кубком чемпионов – как будто уже взяли его. Кройфф сформулировал всего одну установку: «Вы лучше, вы победите».

«Милан» выиграл 4:0 – это крупнейший разгром в финалах ЛЧ

Этот глубокий план не учел одного – сопротивления. На 22-й минуте Савичевич ушел от двоих и в борьбе бросил мяч на дальнюю штангу. Массаро замкнул.

Сам по себе гол ничего не значил – «Барса» всегда забивала больше. Но за полтайма стало ясно, что ей предстоит особенный матч. Каталонцы не добирались даже до штрафной. Соперник заблокировал единственную более-менее стоящую попытку удара. Все принципы, вся сияющая красота стиля теперь казались чересчур романтичными и даже наивными. Против «Милана» как будто бы вышли школьники: крошечные, испуганные, не имеющие представления, насколько настоящее далеко от мечтательных планов.

«Мы приехали забрать Кубок, а не бороться за него. Нам не хватило сосредоточенности и плана», – вспоминал тренер «Барсы» Карлес Решак. На 45-й минуте Донадони вспорол фланг и скатил на Массаро – на перерыв ушли со счетом 2:0.

«Они планировали переиграть нас с помощью владения и преимущества в скорости, – объяснял Деметрио Альбертини. – У нас была тяжелая команда, я с ростом 180 сантиметров был одним из самых мелких в составе. Ромарио, Серхи, Бегиристайн и остальные должны были перебегать нас. Но мы не позволили.

Знаете, что это был за «Милан»? Невероятно дисциплинированный и безукоризненно профессиональный. Мы никогда не останавливались».

Каталонцы сбежали на перерыв, чтобы услышать пророка. Только Кройфф мог разбудить их и прервать кошмар. Но он растерялся еще больше команды. Согласно воспоминаниям, тренер не произнес ничего связного. Его будто нокаутировали. Он путался, смешивал языки и неожиданно умолкал, а когда начинал снова, запинался и уходил в себя.

Капелло просто сказал: «Продолжаем». Миланцы послушали. На 47-й минуте Савичевич в бессознательной вспышке чистого творчества насмешливо забросил за спину Субисаррете – 3:0. «Я даже не понял, что он сделал. Первой мыслью было, что матч закончился, осталось дождаться свистка. Будь я на его месте, даже не догадался бы так ударить», – рассказывал Альбертини.

«Худшая ночь в моей жизни. После третьего мы поняли, что все кончено», – подтвердил вратарь. Но Капелло еще не насытился. Десайи проломился сквозь маленьких каталонцев и забил еще один мяч – чтобы никто больше не недооценивал «Милан».

Даже годы спустя Кройфф не осознал причины разноса. Анализируя матч, он сказал: «Дело не в том, что мы играли плохо, а в том, что не пытались играть». Но дело было именно в том, что «Барса» играла. А «Милан» вышел ее раздавить.

В тот день Дрим-тим умерла – и казалось, что подобной больше не будет

«Афинский финал стал началом конца», – признавался каталонский тренер Решак. В раздевалке никто не сказал ни слова. Кройфф молча осмотрел всех, сделал круг и вышел. «Все словно умерли. Команде нужна была поддержка, но она не получила ее», – вспоминал клубный администратор.

Взбешенный голландец обрел речь только на следующий день. Субисаррету выставили из клуба. Лаудруп ушел в «Реал». Ромарио поссорился с тренером и Стоичковым. Христо задержался на год и объявил: «Или я, или Кройфф». Больше Йохан ничего не выиграл. Он планировал покончить с оборонительным футболом, но проиграл и потерял все. Разгром разнес «Барсу» на атомы.

Вот почему Гвардиола плакал в клубном автобусе. Команда мечты умерла.

Казалось, что сама мечта тоже погибла. Пеп реанимировал ее 14 лет спустя – и в конце концов снова столкнулся с безжалостной миланской контратакой.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Alain Gadoffre / Contributor, Shaun Botterill / Staff, David Rogers / Staff; globallookpress.com/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst; East News/AP Photo/Bruno Mosconi