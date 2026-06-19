Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о форвардах Лионеле Месси, Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.
О нападающем сборной Аргентины
«Месси – лучший игрок в истории. Если у кого-то есть сомнения, то это потому, что они сами их ищут.
Больше нечего сказать, он лучший. В каждом матче Месси доказывает, что он лучший в истории».
О том, что его сравнивают с Мбаппе, Холандом и Месси
«Я не хочу, чтобы это стало для меня навязчивой идеей. Речь не идет о том, чтобы подражать Мбаппе или, если Месси забивает гол, тоже хотеть забить. Нет, меня это не волнует.
Они на 10 лет старше меня. И во-вторых, у меня другой стиль игры. Я хочу прислушиваться.
Я могу забить 16 голов, а потом проиграть в полуфинале. Так что это не то, к чему я стремлюсь», – сказал 18-летний Ямаль в интервью TVE .
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По крайней мере - что я увижу на протяжении своей жизни.
Говорю, как очень не любящий и Лионеля, и Криштиану.
Меня всю жизнь раздражало это противостояние.
И постоянный срач на ветках про это...
Молодежь, возможно, и увидит, может, новый гений родится - но этот новый гений точно не Ямаль.