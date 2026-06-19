  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ламин Ямаль: «Месси – лучший в истории и доказывает это в каждом матче. Я не хочу подражать Мбаппе или забивать потому, что это сделал Лео. Забить 16 и вылететь – не то, к чему я стремлюсь»

0
Ламин Ямаль: «Месси – лучший в истории и доказывает это в каждой игре. Я не хочу подражать Мбаппе или забивать потому, что это сделал Лео. Забить 16 и вылететь – не то, к чему я стремлюсь»
Ямаль: Месси – лучший игрок в истории, я не хочу подражать ему, Мбаппе и Холанду.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о форвардах Лионеле Месси, Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.

О нападающем сборной Аргентины

«Месси – лучший игрок в истории. Если у кого-то есть сомнения, то это потому, что они сами их ищут.

Больше нечего сказать, он лучший. В каждом матче Месси доказывает, что он лучший в истории».

О том, что его сравнивают с Мбаппе, Холандом и Месси

«Я не хочу, чтобы это стало для меня навязчивой идеей. Речь не идет о том, чтобы подражать Мбаппе или, если Месси забивает гол, тоже хотеть забить. Нет, меня это не волнует.

Они на 10 лет старше меня. И во-вторых, у меня другой стиль игры. Я хочу прислушиваться.

Я могу забить 16 голов, а потом проиграть в полуфинале. Так что это не то, к чему я стремлюсь», – сказал 18-летний Ямаль в интервью TVE .

***

Большой разбор 1-го тура ЧМ – в новом ролике МЯЧ Production

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура24522 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Barca Universal
logoЭрлинг Холанд
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoМанчестер Сити
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Месси конкурирует с Холландом, Мбаппе, Кейном, Олисе и Ямалем

Кристиано конкурирует с инфлюенсерами, онлифанщицами и инстасамкой:)
Ответrigobersong
Месси конкурирует с Холландом, Мбаппе, Кейном, Олисе и Ямалем Кристиано конкурирует с инфлюенсерами, онлифанщицами и инстасамкой:)
Ставить Ямаля в этот ряд рано, ему еще нужно доказать и заслужить. Молодой талантливый проспект - еще не звезда, много таких сгорело на пути к величию.
ОтветSilent2006
Ставить Ямаля в этот ряд рано, ему еще нужно доказать и заслужить. Молодой талантливый проспект - еще не звезда, много таких сгорело на пути к величию.
Ямаль не звезда:))🤣🤣🤣
Ну в общем адекватный ответ от Ямаля, всё по делу! Месси лучший игрок и в этом нет сомнений, он со временем потерял только скорость, всё остальное при нём, чем и доказал забив 3 Алжиру, если бы Месси бегал, как в старые времена, еще с длинными волосами, то забил бы 9! Не забываем, что у Лео два хет-трика Реалу, причём самый первый в карьере был сливочным) Мбаппе даже более эффективен на ЧМ и в плане реализации, плюс он также чемпион мира и финалист за гораздо меньшее время, это честно, посмотрим, что будет дальше… Холанд отличный забивной форвард, статистика в ЛЧ пока самая лучшая на количество сыгранных матчей среди всех, в Сити тоже более, чем хорош, ну и лидер сборной - без сомнений! Ямаль техника безупречная, в его 18 впечатляет очень, пас отменный, дриблинг на высшем уровне и хороший удар с левой, однозначно один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, а с поправкой на его возраст - best of the best!
Пока не Месси. Но стремиться к нему надо. Всё впереди у Ламина. И эта надежда радует!
Забивать, потому что забил Лео, хочет другой товарищ
Как же его много...
интересно, какой-то контроль качества пизdezha комментатора существует на матч тв? или любой пьяный дворник может придти раьотать в штат?
Роналду: "Я хочу подражать Путину, и не уходить потому, что он тоже не уходит, это то, к чему я стремлюсь"
Странно... Хорошо сказал. Вперед в свои года. Будут и другие... Но Ямаль хорошо взвешивает, что у него все впереди... Но он будет не один... Всегда борьба
Не будет лучше игрока, чем Месси.
По крайней мере - что я увижу на протяжении своей жизни.
Говорю, как очень не любящий и Лионеля, и Криштиану.
Меня всю жизнь раздражало это противостояние.
И постоянный срач на ветках про это...

Молодежь, возможно, и увидит, может, новый гений родится - но этот новый гений точно не Ямаль.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гонка бомбардиров ЧМ-2026: Месси – единоличный лидер, но не фаворит
вчера, 14:55
Кейн стал главным претендентом на «Золотой мяч» у букмекеров. Дембеле и Олисе – в топ-3, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 5-й
вчера, 11:21
Бекхэм о ЧМ: «Я бы сказал, что Англия победит, но есть Франция, Испания, Бразилия, Аргентина. Наличие Ямаля, Мбаппе, Месси, Роналду и Неймара воодушевляет»
14 июня, 05:28
Рекомендуем
Главные новости
США – Австралия. 2:0 – гол Фримана засчитан с помощью ВАР. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Как далеко пройдет Бразилия? Предскажите весь ЧМ-2026
24 минуты назадСпецпроект
ЧМ-2026. США против Австралии, Бразилия сыграет с Гаити, Шотландия – с Марокко, Турция встретится с Парагваем
сегодня, 16:25
Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом. Контракт с хавбеком – до 2029-го
сегодня, 18:35Фото
Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка. Судья не наказал Месси за наступ на икру Манди, Мак Аллистера – за удар локтем в лицо Мазе (TSA)
сегодня, 18:31
«Роналду все еще невероятен, продолжает делать свою работу и забивать. Криштиану критикуют в 41 год, но так же было, когда он был на пике». Защитник «Аль-Фатеха» Фернандеш о португальце
сегодня, 18:16
Шварц о задачах «Динамо»: «Знаю, что многие ждут трофея. Первое, что мы можем, – создать подходящую атмосферу и наш стиль игры»
сегодня, 17:56
«Неймар – первый в мире футболист сборной на удаленке!» Президент Бразилии потроллил форварда на встрече с гражданами
сегодня, 17:47Видео
У 57-летнего Мостового родился сын: «Послал фото Роберто Карлосу – отвечает: «Не похож»
сегодня, 17:22
Тебас назвал заявления Переса «неприемлемыми» и согласился с претензиями «Барсы», направив ей ответ на письмо Юсте (Mundo Deportivo)
сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Коне прооперировали после перелома ноги на матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ
6 минут назад
Мухин прошел медосмотр в «Ростове» и завтра подпишет 3-летний контракт. Хавбек расторг контракт с ЦСКА (Иван Карпов)
35 минут назад
«Трамп хочет предотвратить проникновение в страну злоумышленников». Член администрации Белого дома Джулиани о жалобе Ирана по поводу виз в США
45 минут назад
«Брайтон» предложил 45 млн фунтов за Вушковича. «Тоттенхэм» не продал 19-летнего защитника за 30 млн
сегодня, 18:54
Кристенсен и «Барса» продлят контракт до 2028 года. К 30-летнему защитнику обращались итальянский и польский клубы, но он предпочел остаться
сегодня, 18:42
Балогун, Маккенни, Суттар и Чиркати – в стартовых составах США и Австралии на матч ЧМ-2026
сегодня, 17:50
Дибала может вернуться в «Ювентус», «бьянконери» связывались с агентом форварда. «Рома» предлагает 2,5 млн евро в год по новому контракту, аргентинец хочет 3 млн и бонусы
сегодня, 17:48
Защитник Гаити Поген не был в стране с 5 лет: «Там опасно, слишком много проблем. Я не возвращался туда после моего усыновления, родная семья переехала в Доминикану»
сегодня, 17:33
Российский болельщик встретил в США Томера «####### братан». Бразилец сказал: «Я скучаю по русским людям, я люблю Россию!»
сегодня, 16:53Видео
Cборные Канады и Катара повздорили после матча. Лопетеги был недоволен 9 минутами добавленного времени и тем, что канадцы продолжали атаковать, когда катарцы играли вдевятером
сегодня, 16:44
Рекомендуем