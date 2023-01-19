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Недосказанность Бэйла – сожаление для всего футбола. 7 голов, которые это докажут

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Клещенок – о Гарете.

Никита Киселев безупречно описал парадокс Бэйла. Гарет был совершенным спортсменом. Он мог бы играть в бейсбол, регби, мог пружинистым бегом рваться к олимпийскому золоту в легкой атлетике. Но занялся видом, к которому скоро остыл.

Возможно, поэтому он не добился всего, чего мог. Но разве его карьера была таким уж большим разочарованием? Вот 7 моментов, напоминающих о его величии.

20 октября 2010-го, «Интер» – «Тоттенхэм» – 4:3. Культовый забег, вспоровший лучшую команду планеты

Имя Гарета Бэйла почти всегда сопровождает беспомощность Бартры, но тот гол я не поставлю даже в тройку его лучших забегов. Совершенный атлет уничтожил разменную пешку, что в этом такого? Культовым для меня останется другой спринт – против «Интера». 

О великолепии 21-летнего Бэйла уже ходили кое-какие слухи. Скауты «Саутгемптона» разыскали его в 10 лет. В 14 он пробежал 100-метровку за 11,4 секунды, а в 16 так же стремительно проскочил валлийскую иерархию сборных – в течение 10 месяцев дебютировал за команды U17, U19, U21 и взрослую. «Тоттенхэм» заплатил за несовершеннолетнего спринтера 15 миллионов евро.

Шумиха была оправданна. Гарет воплощал образ идеального британского футболиста. Он был очень быстрым, очень сильным, очень прыгучим и очень бьющим – то есть один делал все то, чем величайшие англичане выделялись по отдельности. Вдобавок он появился во времена Кафу и Роберто Карлоса. Британцы дождались современного фулбека – и он грозил превзойти всех.

На континенте от него еще не сходили с ума, но все изменилось 20 октября 2010 года. «Тоттенхэм» в дебютной для себя Лиге чемпионов вышел против лучшей команды мира. «Интер» Жозе Моуринью только что выиграл требл и начал поход за новым. Скорое старение еще не угадывалось. 21-летний Бэйл, уже переведенный на фланг полузащиты, совсем не пугал: против него играл сам Майкон.

Начало соответствовало ожиданиям. К 35-й минуте «Интер» повел 4:0. А на 52-й Бэйл подхватил непримечательную скидку на своей половине и разорвал бронированную оборону с футсимовской нереалистичностью.

Чтобы стало совсем нескучно, Гарет добавил еще два гола. «Тоттенхэм» проиграл, но с того дня о Бэйле заговорили все.

21 августа 2010-го, «Сток Сити» – «Тоттенхэм» – 1:2. Замыкание с лета в касание

Бэйл начинал левым защитником, сжигавшим соперников забегами со своей половины – и одно время казалось, что перевод выше притушит блеск (так уже случалось с Роберто Карлосом – поле заканчивалось слишком быстро). Матч со «Стоком» был одним из первых после окончательного перехода в полузащиту. Гарет доказал, что раскроется в атаке.

Глядя на этот гол, каждый раз поражаюсь атлетической одаренности Бэйла. У него были не только скорость, мощь, прыжок и удар – великолепная координация тоже вошла в набор.

25 февраля 2013-го, «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3. Гол, который мог бы вызвать у соперников чувство неполноценности

В 2015-м Гарет Бэйл сказал: «Я десятка, не вингер. В этой роли я показываю все лучшее».

Слова отсылали к последнему сезону в «Тоттенхэме». Гарет приблизился к пику физической формы, окончательно обосновался в атаке, но не соответствовал образу среднестатистического вингера так же, как раньше не соответствовал идее фулбека. Любой функционал был для него слишком узким. Четкая позиция ограничивала его – и он заиграл без нее. Виллаш-Боаш предоставил ему свободу.

Вот почему Бэйл-2012/13 – одно из лучших явлений десятилетия. Дело не в 26 голах за сезон, а в том, что его роли даже не было определения. Он существовал в особенном измерении. В какой-то степени – уникальном. Мир получал бюджетных Месси, видел вторых Роналду. Тем Бэйлом мог быть только сам Бэйл. Он не формировал командный футбол. Он сам был командой.

Матч с «Вест Хэмом» – пример пикового валлийца. Он делал с соперником что хотел. Когда игра каким-то чудом вырулила в 2:2, Гарет протащил мяч со своей половины (наверное, в тысячный раз), напугал защитника стыком и слег с подсечки; атака запнулась. Пока он лежал, беспомощные одноклубники даже поперек катили с опаской.

Бэйл встал, получил мяч и, не найдя адресата для паса, пронзил девятку. Как будто это действительно просто.

29 марта, 2014-го, «Реал» – «Райо Вальекано» – 5:0. Спринт от своей штрафной

Молодой Бэйл как-то сказал: «Я предпочитаю испанский футбол – он очень техничный, основан на владении мячом. У «Тоттенхэма» всегда были проблемы с испанцами. Надеюсь, в будущем попробую себя в других лигах».

Сегодня эти слова выглядят странно – кажется, будто энергетика Бэйла всегда плохо ассоциировалась со слегка апатичным испанским футболом. Но валлиец перешел в Ла Лигу не для того, чтобы адаптироваться к ней. Он пришел взломать ее. И пусть по разным причинам не получилось, был момент, когда самый дорогой игрок мира оправдывал громкий статус.

Бэйл был Холандом до появления Холанда – абсолютом физических возможностей футболиста, подчиненным максимальной эффективности. В заточенном на совершенно другой фланг «Реале» он так и не раскрылся, но первое время оставался собой – по крайней мере, когда получал мяч. Гарет делал результативное действие каждые 75 минут (22+19 в 44 матчах). Иногда казалось, что совсем скоро дуумвират падет, и мир увидит нового обладателя «Золотого мяча». 

Гол «Райо Вальекано» – один из тех, что выбрасывают расправу над Бартрой из тройки лучших проходов Бэйла. Три соперника, 10 секунд от своей штрафной до чужой, обманка в противоход.

11 июня 2016, Уэльс – Словакия – 2:1. Фирменный штрафной с меняющейся траекторией

Возможно, Бэйл так и не дотянул до лучшего игрока в валлийской истории. Но ему удалось то, что так и не сделал Гиггз: Гарет подхватил безнадежного середняка, вывел на Евро и в каждом следующем матче дарил болельщикам маленькое чудо – пока не добрался до полуфинала.

Начались эти чудеса в первом же туре – штрафным против словаков. В следующем туре Гарет положил со штрафного англичанам (кто еще укладывал со стандартов в 2 матчах Евро подряд?), но пробил проще – для Харта можно было не париться.

А здесь – фирменная техника Гарета: мощно пущенный мяч, сменивший траекторию посреди полета.

2 ноября 2016-го, «Легия» – «Реал» – 3:3. Идеальный удар издали с лета

Многие считают, что карьера Бэйла пошла на спад с переходом в «Реал». В этом есть смысл – на уровень последнего сезона в «Тоттенхэме» он так и не вернулся. Но даже в Мадриде он далеко не сразу превратился в обузу. И разочарованием стал не сразу.

У него был мощный первый сезон. Потом полезный второй. И если выбирать момент, когда футбол от него отвернулся, то именно этот – в сезоне-2016/17.

На второй год в «Реале» (2014/15) Гарет потерял в продуктивности. На третий вернул, но проиграл травмам. А с четвертого началось сразу все. В сезоне-2016/17 валлиец получил четыре повреждения и пропустил 31 матч, а в оставшихся выглядел совершенно необязательным. 9 мячей в 27 играх – это уже не Бэйл. Себя он напоминал нечастыми вспышками.

Матч с «Легией» до первой серьезной травмы – как раз из таких. Бэйл моментально приноровился к отскоку от Криша и с ходу вогнал мяч в девятку.

26 мая 2018-го, «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1. Ножницы в финале Лиги чемпионов

Так была ли карьера Бэйла разочарованием? Да, была. Он поманил мир обещанием футбола, которого тот еще не видел – футбола биороботов, воплощенных супергероев из старых футсимов, равно неподвластных законам физики и обычным эмоциям. И не сдержал его.

Он и правда мог быть Холандом до самого Холанда, пусть и не в плане ролевого отождествления – десяткой с рывками Кака и физикой Вьери. Не получилось. Может, из-за травм. А может, просто разлюбил футбол – и потому не захотел ждать, как Бензема, пока камеры отвернутся от другого фланга.

Со временем кости устали от массы, мышцы потеряли эластичность и скорость, и настоящий Бэйл исчез – так по-настоящему и не раскрывшись. Но одно свое качество он сохранил до конца. Когда задача становилась по-настоящему сложной и парень с другого края терялся, Гарет не подводил. Даже если победный гол в финале ЛЧ можно было забить только ножницами.

Видео

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История легендарного гола Бэйла. Его спринт против Бартры восхитил даже Усэйна Болта

Карьера Бэйла в цифрах: матчи, голы, трофеи, безумная зарплата и бесконечные травмы

Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏

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Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

25 комментариев

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Alexandr Sokolov
Ответ Anvar Umarov
Не однозначно, стата Нея как знаю лучше, но по кубкам да Бейл впереди, но все заслуженно ли? Последние года ведь он почти не играл, и да я сам фанат Реала, и очень сильно хотел стобы Бейл полюбил футбол в Реале, но к сожалению
а Ней прям играет?)) то карнавалы, то ДР, то красные (которых у него много)
начало сезона было хорошее, но это к ЧМ готовился

посмотрим что в ЛЧ смогут показать, но сомневаюсь, что далеко зайдут (если Баварию смогут пройти)

Бейл воспользовался своим шансем в свое время, высоко взлетел, а дальше травмы/лень/личные какие-то проблемы с Зиданом (возможно), который мариновал на банке

Славная выдалась карьера, не всем хочется играть до посинения и оставшиеся годы лечить последствия игры в преклонном для спорта возрасте (вон пример - надаль в теннисе, когда тело уже сдается)
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Alexandr Sokolov
Первый гол Бэйла, который увидел - это с ворота Сток Сити, очень красивый и технически сложный. Сразу подумал, что я о нем еще увижу :)
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superpab
В первом видео очень порадовали моменты с великолепным Дзанетти. И с молодым Коутиньо тоже. Я уж и забыл, что он когда-то в Интере играл))
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gerudes
Ответ AF007
Играл бы весь Реал на Бэйла, а не Роналду, еще неизвестно, кто бы стал вторым игроком поколения. Но для инстаграма выгоднее было продвигать более смазливую мордашку
После ухода Роналду попытались уже на Бэйла играть, ага. Как будто он так ломался раз в месяц, потому что ему пасовали редко.
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superpab
Ответ ColonelKurtz
Бейл - пятикратный чемпион ЛЧ. Бейл вытащил сенсационно сборную в полуфинал ЧЕ, Бейл играл как зверь в ТТХ. После 30 Бейл начал ссыпаться, ссыпаться из - за невероятных скоростей, такое бывает. По мне так Бейл свой максимум показал, и этот максимум был прекрасен. Он выиграл куча трофеев, заработал куча денег и сейчас может спокойно покатать свою лунку. Вот у кого точно будет недосказанность в конце карьеры - Азар и Неймар. Первый - лучший дриблер Европы, второй - самый техничный футболист поколения - не вошли в кагорту культовых и великих, хотя для этого все было
Азар да. А у Неймара ещё есть шанс
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компотик
Чем длиннее у него была грива и борода, тем реже он играл на топовом уровне за Реал и чаще получал травмы.
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buryat
Ответ Redsfan
Выбрал не тот клуб для цветения - из тени Роналду нельзя было вылезти. Хотя конкретно для меня именно Бэйл был лидером атаки Реала в сезоне 2015/16, нежели Криштиану. И вместе с Гриззом должен был разыгрывать тот Золотой мяч.
Только лидер вместе со всем Реалом в том сезоне без Роналду поставил в Вольфсбурге на грань катастрофы проход в ЛЧ. А "не лидеру" в ответке срочно пришлось оформлять после травмы хет-трик)
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Denisque78
То что Бэйл очень много умел - бесспорно. К тому же он это демонстрировал в течение примерно 10 лет. Да, далеко не в каждом матче. Но карьера у него прекрасная получилась
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добрый грек
Гол Барселоне в финале кубка (первый приход Карло)- просто огонь.
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Anvar Umarov
Ответ Andy93
Ну кстати если сравнивать Бейл то реализовался получше Нея.
Не однозначно, стата Нея как знаю лучше, но по кубкам да Бейл впереди, но все заслуженно ли? Последние года ведь он почти не играл, и да я сам фанат Реала, и очень сильно хотел стобы Бейл полюбил футбол в Реале, но к сожалению
0
0
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Aleus Marcus
Ответ AF007
Играл бы весь Реал на Бэйла, а не Роналду, еще неизвестно, кто бы стал вторым игроком поколения. Но для инстаграма выгоднее было продвигать более смазливую мордашку
даже в том моменте (выше), где Бэйл убегает от 3 защитников и за ним бегут на бешенных скоростях Карим, Рональду и Каземиро, Гарет сам забивает, а принцесса недовольно взирает наверх, а Каземиро сразу подбежал и поздравил
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axel9910
Быстро остыл? Он 20+ лет отдавал всего себя этому спорту! Ничего себе у вас "быстро"
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iegord
Бейл все всем доказал. 5 ЛЧ, куча важнейших голов (победные в 2 финалах лч), культовые моменты, которые будут во всех хайлайтах 10-х годов, статус героя для Уэльса, один из лучших индивидуальных сезонов в АПЛ. Теперь может со спокойной душой заниматься тем, чем нравится
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madaev
Демо версия игрока
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AF007
Ответ Вася И
Да что за ерунда. Не играй бы хави и иньеста на леонельти тоже не было бы месси. Самое тупое если бы которое я в жизни слышал - принадлежит тебе.
Месси за счет дриблинга и созидательных навыков не так зависим от партнеров, как замыкатель
+6
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Andy93
Ответ Слава Чирков
Эх, помню как Неймар и Бейл считались новыми "Роналду и Месси" Вот только никто не учел, что Роналду и Месси - инопланетяне
Ну кстати если сравнивать Бейл то реализовался получше Нея.
+2
0
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Юрий Безуглый
Бэйл мог стать лучшим игроком мира. Но даже без этого у него выдалась великолепная карьера. Увы, не такая, какой многие ожидали, но наши ожидания - наши проблемы. Не пятикратного победителя ЛЧ и бронзового призёра Евро с командой-золушкой.
+4
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Вася И
Ответ AF007
Играл бы весь Реал на Бэйла, а не Роналду, еще неизвестно, кто бы стал вторым игроком поколения. Но для инстаграма выгоднее было продвигать более смазливую мордашку
Да что за ерунда. Не играй бы хави и иньеста на леонельти тоже не было бы месси. Самое тупое если бы которое я в жизни слышал - принадлежит тебе.
+36
-6
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Crawling
Ожидания завышены сильно.
0
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Redsfan
Выбрал не тот клуб для цветения - из тени Роналду нельзя было вылезти. Хотя конкретно для меня именно Бэйл был лидером атаки Реала в сезоне 2015/16, нежели Криштиану. И вместе с Гриззом должен был разыгрывать тот Золотой мяч.
+8
-1
+7
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Плеймейкер87
Бэйл всё всем доказал!
+2
0
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Кенигсбергер
На континенте от него еще не сходили с ума, но все изменилось 20 октября 2010 года. «Тоттенхэм» в дебютной для себя Лиге чемпионов вышел против лучшей команды мира. «Интер» Жозе Моуринью только что выиграл требл и начал поход за новым.
---------------------------
Вот только к моменту игры с ТТХ это был уже Интер Рафы Бенитеса.
+5
-1
+4
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AF007
Играл бы весь Реал на Бэйла, а не Роналду, еще неизвестно, кто бы стал вторым игроком поколения. Но для инстаграма выгоднее было продвигать более смазливую мордашку
+18
-11
+7
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ColonelKurtz
Бейл - пятикратный чемпион ЛЧ. Бейл вытащил сенсационно сборную в полуфинал ЧЕ, Бейл играл как зверь в ТТХ. После 30 Бейл начал ссыпаться, ссыпаться из - за невероятных скоростей, такое бывает. По мне так Бейл свой максимум показал, и этот максимум был прекрасен. Он выиграл куча трофеев, заработал куча денег и сейчас может спокойно покатать свою лунку. Вот у кого точно будет недосказанность в конце карьеры - Азар и Неймар. Первый - лучший дриблер Европы, второй - самый техничный футболист поколения - не вошли в кагорту культовых и великих, хотя для этого все было
+39
-1
+38
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Слава Чирков
Эх, помню как Неймар и Бейл считались новыми "Роналду и Месси"
Вот только никто не учел, что Роналду и Месси - инопланетяне
+12
-2
+10
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