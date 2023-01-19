Недосказанность Бэйла – сожаление для всего футбола. 7 голов, которые это докажут

Клещенок – о Гарете.

Никита Киселев безупречно описал парадокс Бэйла. Гарет был совершенным спортсменом. Он мог бы играть в бейсбол, регби, мог пружинистым бегом рваться к олимпийскому золоту в легкой атлетике. Но занялся видом, к которому скоро остыл.

Возможно, поэтому он не добился всего, чего мог. Но разве его карьера была таким уж большим разочарованием? Вот 7 моментов, напоминающих о его величии.

20 октября 2010-го, «Интер» – «Тоттенхэм» – 4:3. Культовый забег, вспоровший лучшую команду планеты

Имя Гарета Бэйла почти всегда сопровождает беспомощность Бартры, но тот гол я не поставлю даже в тройку его лучших забегов. Совершенный атлет уничтожил разменную пешку, что в этом такого? Культовым для меня останется другой спринт – против «Интера».

О великолепии 21-летнего Бэйла уже ходили кое-какие слухи. Скауты «Саутгемптона» разыскали его в 10 лет. В 14 он пробежал 100-метровку за 11,4 секунды, а в 16 так же стремительно проскочил валлийскую иерархию сборных – в течение 10 месяцев дебютировал за команды U17, U19, U21 и взрослую. «Тоттенхэм» заплатил за несовершеннолетнего спринтера 15 миллионов евро.

Шумиха была оправданна. Гарет воплощал образ идеального британского футболиста. Он был очень быстрым, очень сильным, очень прыгучим и очень бьющим – то есть один делал все то, чем величайшие англичане выделялись по отдельности. Вдобавок он появился во времена Кафу и Роберто Карлоса. Британцы дождались современного фулбека – и он грозил превзойти всех.

На континенте от него еще не сходили с ума, но все изменилось 20 октября 2010 года. «Тоттенхэм» в дебютной для себя Лиге чемпионов вышел против лучшей команды мира. «Интер» Жозе Моуринью только что выиграл требл и начал поход за новым. Скорое старение еще не угадывалось. 21-летний Бэйл, уже переведенный на фланг полузащиты, совсем не пугал: против него играл сам Майкон.

Начало соответствовало ожиданиям. К 35-й минуте «Интер» повел 4:0. А на 52-й Бэйл подхватил непримечательную скидку на своей половине и разорвал бронированную оборону с футсимовской нереалистичностью.

Чтобы стало совсем нескучно, Гарет добавил еще два гола. «Тоттенхэм» проиграл, но с того дня о Бэйле заговорили все.

21 августа 2010-го, «Сток Сити» – «Тоттенхэм» – 1:2. Замыкание с лета в касание

Бэйл начинал левым защитником, сжигавшим соперников забегами со своей половины – и одно время казалось, что перевод выше притушит блеск (так уже случалось с Роберто Карлосом – поле заканчивалось слишком быстро). Матч со «Стоком» был одним из первых после окончательного перехода в полузащиту. Гарет доказал, что раскроется в атаке.

Глядя на этот гол, каждый раз поражаюсь атлетической одаренности Бэйла. У него были не только скорость, мощь, прыжок и удар – великолепная координация тоже вошла в набор.

25 февраля 2013-го, «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3. Гол, который мог бы вызвать у соперников чувство неполноценности

В 2015-м Гарет Бэйл сказал: «Я десятка, не вингер. В этой роли я показываю все лучшее».

Слова отсылали к последнему сезону в «Тоттенхэме». Гарет приблизился к пику физической формы, окончательно обосновался в атаке, но не соответствовал образу среднестатистического вингера так же, как раньше не соответствовал идее фулбека. Любой функционал был для него слишком узким. Четкая позиция ограничивала его – и он заиграл без нее. Виллаш-Боаш предоставил ему свободу.

Вот почему Бэйл-2012/13 – одно из лучших явлений десятилетия. Дело не в 26 голах за сезон, а в том, что его роли даже не было определения. Он существовал в особенном измерении. В какой-то степени – уникальном. Мир получал бюджетных Месси, видел вторых Роналду. Тем Бэйлом мог быть только сам Бэйл. Он не формировал командный футбол. Он сам был командой.

Матч с «Вест Хэмом» – пример пикового валлийца. Он делал с соперником что хотел. Когда игра каким-то чудом вырулила в 2:2, Гарет протащил мяч со своей половины (наверное, в тысячный раз), напугал защитника стыком и слег с подсечки; атака запнулась. Пока он лежал, беспомощные одноклубники даже поперек катили с опаской.

Бэйл встал, получил мяч и, не найдя адресата для паса, пронзил девятку. Как будто это действительно просто.

29 марта, 2014-го, «Реал» – «Райо Вальекано» – 5:0. Спринт от своей штрафной

Молодой Бэйл как-то сказал: «Я предпочитаю испанский футбол – он очень техничный, основан на владении мячом. У «Тоттенхэма» всегда были проблемы с испанцами. Надеюсь, в будущем попробую себя в других лигах».

Сегодня эти слова выглядят странно – кажется, будто энергетика Бэйла всегда плохо ассоциировалась со слегка апатичным испанским футболом. Но валлиец перешел в Ла Лигу не для того, чтобы адаптироваться к ней. Он пришел взломать ее. И пусть по разным причинам не получилось , был момент, когда самый дорогой игрок мира оправдывал громкий статус.

Бэйл был Холандом до появления Холанда – абсолютом физических возможностей футболиста, подчиненным максимальной эффективности. В заточенном на совершенно другой фланг «Реале» он так и не раскрылся, но первое время оставался собой – по крайней мере, когда получал мяч. Гарет делал результативное действие каждые 75 минут (22+19 в 44 матчах). Иногда казалось, что совсем скоро дуумвират падет, и мир увидит нового обладателя «Золотого мяча».

Гол «Райо Вальекано» – один из тех, что выбрасывают расправу над Бартрой из тройки лучших проходов Бэйла. Три соперника, 10 секунд от своей штрафной до чужой, обманка в противоход.

11 июня 2016, Уэльс – Словакия – 2:1. Фирменный штрафной с меняющейся траекторией

Возможно, Бэйл так и не дотянул до лучшего игрока в валлийской истории. Но ему удалось то, что так и не сделал Гиггз: Гарет подхватил безнадежного середняка, вывел на Евро и в каждом следующем матче дарил болельщикам маленькое чудо – пока не добрался до полуфинала.

Начались эти чудеса в первом же туре – штрафным против словаков. В следующем туре Гарет положил со штрафного англичанам (кто еще укладывал со стандартов в 2 матчах Евро подряд?), но пробил проще – для Харта можно было не париться.

А здесь – фирменная техника Гарета: мощно пущенный мяч, сменивший траекторию посреди полета.

2 ноября 2016-го, «Легия» – «Реал» – 3:3. Идеальный удар издали с лета

Многие считают, что карьера Бэйла пошла на спад с переходом в «Реал». В этом есть смысл – на уровень последнего сезона в «Тоттенхэме» он так и не вернулся. Но даже в Мадриде он далеко не сразу превратился в обузу. И разочарованием стал не сразу.

У него был мощный первый сезон. Потом полезный второй. И если выбирать момент, когда футбол от него отвернулся, то именно этот – в сезоне-2016/17.

На второй год в «Реале» (2014/15) Гарет потерял в продуктивности. На третий вернул, но проиграл травмам. А с четвертого началось сразу все. В сезоне-2016/17 валлиец получил четыре повреждения и пропустил 31 матч, а в оставшихся выглядел совершенно необязательным. 9 мячей в 27 играх – это уже не Бэйл. Себя он напоминал нечастыми вспышками.

Матч с «Легией» до первой серьезной травмы – как раз из таких. Бэйл моментально приноровился к отскоку от Криша и с ходу вогнал мяч в девятку.

26 мая 2018-го, «Реал» – «Ливерпуль» – 3:1. Ножницы в финале Лиги чемпионов

Так была ли карьера Бэйла разочарованием? Да, была. Он поманил мир обещанием футбола, которого тот еще не видел – футбола биороботов, воплощенных супергероев из старых футсимов, равно неподвластных законам физики и обычным эмоциям. И не сдержал его.

Он и правда мог быть Холандом до самого Холанда, пусть и не в плане ролевого отождествления – десяткой с рывками Кака и физикой Вьери. Не получилось. Может, из-за травм. А может, просто разлюбил футбол – и потому не захотел ждать, как Бензема, пока камеры отвернутся от другого фланга.

Со временем кости устали от массы, мышцы потеряли эластичность и скорость, и настоящий Бэйл исчез – так по-настоящему и не раскрывшись. Но одно свое качество он сохранил до конца. Когда задача становилась по-настоящему сложной и парень с другого края терялся, Гарет не подводил. Даже если победный гол в финале ЛЧ можно было забить только ножницами.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos