Батистута опережает Месси по голам на ЧМ. Он был лучшим бомбардиром Аргентины на 9 турнирах подряд

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Клещенок – о неудержимой девятке.

Когда Габриэль Батистута перешел в «Рому», ультрас праздновали не появление новой звезды. Они отмечали победу. 31-летний аргентинец обладал настолько устрашающей репутацией, что его трансфер сам по себе считался гарантией чемпионства. И впрямь свершившееся скудетто легализовало миф о неукротимой девятке – бомбардире, с которым невозможно не выиграть.

На самом деле Батигол выиграл не так уж и много. Но аура неудержимости сопровождала его всю карьеру – скорее из-за стиля, чем из-за реальных трофеев. Габриэль не был техничным и утонченным. Он не петлял, не хитрил, не финтил. Даже направление бега почти не менял. И все равно добирался до ворот из любой точки поля.

Батистута целиком выразился в качествах, прямо противоположных обычным представлениям о красоте – резкости, ударе и силе. Любили его потому, что он ничего не делал наполовину, и каждое из этих качеств предложил миру в предельно максимизированном виде – таком, что простота становилась прекрасной. Набирая скорость, Бати парадоксально наращивал мощь и устойчивость и летел напролом, врезаясь в защиту как пушечное ядро. Потом он заряжал могучий удар – вратари не всегда реагировали, даже если мяч летел с 30 метров.

В 18 Батистута пришел в футбол, в 19 дебютировал в аргентинском чемпионате, а в 22 попал в сборную – и сразу привел ее к титулу. Кубок Америки-1991 стал первой Копой за 32 года, покорившейся аргентинцам.Батигол забил 6 голов в 6 матчах, включая решающую игру с колумбийцами – подправил навес и принес сборной трофей.

«Мое лучшее качество – сосредоточенность, – говорил Батистута. – Мой уровень концентрации превышал норму. Я никогда не скучал без мяча. Есть форварды, которые тухнут без мяча, ищут его, потому что нуждаются в контакте. Я мог оставаться без мяча 90 минут. Игра состоит из замедлений и взрывов – моей фишкой была неожиданность».

Год спустя аргентинцы выиграли товарищеский турнир в Японии – Батистута забил все мячи и снова стал лучшим бомбардиром. Но матчи с японцами и валлийцами были разогревом. Тогда же ФИФА организовала первый Кубок конфедераций. Аргентинцы опять выиграли, а Батигол снова забил больше всех – 2 мяча в 2 матчах.

Через пару лет его голы уже не удивляли. Батистута захватил Серию А и забирал «золотые бутсы» на каждом международном турнире. Его удар так пугал, что сам по себе стал тактическим элементом. Однажды «Фиорентина» разгромила «Анкону» 7:1, а проигравший тренер радовался, что закрыл Батигола. Габриэля в том матче держали по трое – напарники повеселились без присмотра.

В 1993-м случился первый турнир, на котором Батистута проиграл бомбардирскую гонку – упустил венесуэльца Дольгетту на Кубке Америки. Но победу все равно обеспечил.

Бати забил оба гола в сложном финале с мексиканцами (2:1). Первый мяч продемонстрировал удивительную кинетическую энергию аргентинца: Габриэль выиграл забег, снес защитника, не снижая скорости, и прошил ближний. Это концентрированный Батистута – ничего лишнего.

На ЧМ-94 Батистута прилетел главным аргументом сборной в борьбе за титул. То было время, когда флорентийские болельщики сопровождали его штрафные нарастающим «ууух!», словно он бил пенальти – потому что с 30 метров Батигол забивал даже чаще. В первом же матче с греками он сделал хет-трик. Во втором отдал голевой пас, а в 1/8 забил румынам – но этого мало, когда играешь против Хаджи. Аргентина отхватила три гола и улетела домой.

Сборную принял Даниэль Пассарелла, и у девятки начались проблемы. Если и был кто-то, кому не нравился Батистута, то именно он. Пассарелла потребовал, чтобы бомбардир постригся, но не доверял ему даже с короткой бойцовской прической. Хотя причин вроде бы не было. В 1995-м Батигол стал лучшим бомбардиром Кубка Америки и вторым на Кубке конфедераций. Но его голов не хватило для побед, и тренер разуверился в нападающем.

Возможно, дело было именно в тотальной любви аргентинцев. Сборная вылетела с Копы в четвертьфинале. В том матче команда вела 2:1, тренер заменил Батистуту защитником – и пропустил, а потом проиграл по пенальти. Пассарелле не простили ошибку. Пресса противопоставила тренера-лузера форварду-победителю – и тем самым определила несколько лет смуты.

В конце 96-го Пассарелла вычеркнул номер нападающего из записной книжки. На Кубок Америки сборная отправилась без него и ожидаемо облажалась – выиграла один матч из четырех. Но тренера не уволили, и перед чемпионатом мира он снова не позвонил: «У Батистуты квадратные ноги и несуразная техника».

Решение вызвало бунт. Марадона поднял связи, разогрел толпу и прижал тренера. Пассареллу вынудили вернуть Батистуту. И тот сразу взялся за дело. Габриэль начал с 7 голов в 7 предстартовых спаррингах, в первом же туре принес победу с японцами, а во втором разнес ямайцев – и стал единственным человеком в истории, сделавшим хет-трики на двух чемпионатах мира.

Плей-офф Батигол начал лучшим бомбардиром турнира – и сразу забил англичанам. В Европе заговорили о «Золотом мяче». Но в четвертьфинале аргентинцы все-таки вылетели, недосчитавшись гола от Батистуты: свой момент он привычно нашел и чуть не сломал штангу, но мяч отскочил в поле – 1:2.

На этом его история в сборной почти закончилась. В следующие 4 года он сыграл всего 7 матчей (7 голов) и пропустил все турниры. Нападающего, никогда не игравшего наполовину, догнали травмы. На ЧМ-2002 прилетела его тень. В первом же туре тень Батистуты принесла 3 балла с Нигерией, но победа так и осталась единственной – Аргентина запорола следующие матчи и вылетела на групповой стадии.

Больше 33-летний Батистута не вызывался. Но относительно короткого периода в сборной хватило, чтобы переписать ее рекорды. Батигол ушел лучшим бомбардиром команды (56 голов в 78 матчах), и даже Месси понадобилось в полтора раза больше матчей, чтобы обойти его. При этом Бати остается самым забивным аргентинцем на чемпионатах мира. Он забил 10 голов в 12 матчах – у Лео пока 9 мячей в 23 играх.

Сейчас Габриэлю 53. Он давно не играет – даже с друзьями. Его лодыжка опухла и изогнулась вокруг своей оси, а кости однажды заболели так, что он попросил врача отрезать обе ноги. Операции поставили его на ноги, но не вернули прежней мощи. Его сочетание силы и резкости, неповторимое умение придать мячу такую скорость и мощь, что после 40 метров полета он попадал в перекладину, ударялся оземь и с такой же силой отскакивал в перекладину, было вовсе не даром. Только способностью, у которой была цена.

Вряд ли он пожалел, что заплатил ее. Пиковый Батистута был футбольным воплощением джаггернаута – неудержимой силой, сметающей всех со своего пути. С ним Аргентина выиграла все. Кроме чемпионата мира – но точно не по его вине.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Shaun Botterill , Henri Szwarc / Stringer, Frederic Nebinger