Ди Мария был в тени Роналду и Месси. Но Анхель сыграл важнейшую роль в трофеях «Реала» и Аргентины – и помогает в Катаре

Клещенок – о недооцененном аргентинце.

Анхель Ди Мария выиграл 29 трофеев, среди которых Лига чемпионов, Кубок Америки и Олимпийские игры – то есть почти все, о чем мечтают в футболе. И все равно остался недооцененным. Ему не повезло побеждать рядом с Роналду и Месси, парой титанов, величие которых бесспорно и временами чрезмерно. Их удивительный дар всегда концентрировать внимание на себе сделал Ди Марию почти случайным спутником великих побед – простой деталью, сопутствовавшей гениям.

Но давайте поговорим не об Анхеле Ди Марии, к которому мы привыкли, не о тощем художнике с утомленным лицом и мешками под глазами, ложно свидетельствующими о постоянной разочарованности карьерой и миром, а об Анхеле настоящем – теневом герое последней десятилетки. Давайте выведем его из тени. Представим, что Роналду и Месси все еще существуют, но уже не крадут заголовки безотносительно своей и чужой игры – и наконец отдадим Ди Марии должное.

В 2008-м Ди Мария выиграл Олимпиаду: забил решающие мячи и стал лучшим по гол+пас

Олимпийское золото долго было единственным международным трофеем в карьере Месси. И вспоминали победу, как правило, только в определенном контексте. Она никого не интересовала сама по себе – в футболе вообще редко котируются молодежные титулы, – но приобретала вес потому, что оставалась единственной в коллекции Лео.

Сам Месси говорил о ней так: «Олимпиада-2008 – самый ценный трофей. В этом турнире можно сыграть всего раз в жизни».

Аргентинцы привезли в Пекин 20-летних Месси, Агуэро и Ди Марию, расположили за ними Маскерано с Банегой и укрепили 30-летним Рикельме. Предполагалось, что легенда поможет новому поколению выиграть первый трофей – и начать эпоху мировой доминации.

Все внимание концентрировалось на Месси. Олимпийский календарь совпал с лигочемпионской квалификацией, и «Барса» отказалась отпустить его. Федерация неделями уговаривала каталонцев. Ситуацию разрулил Гвардиола. «Пеп поступил феноменально, – вспоминал Лео. – Никто не хотел меня отпускать. А он разрешил. На предсезонке в Италии он подошел и спросил: «Хочешь уехать, верно?» Я ответил: «Да».

В первом же матче с Кот-Д’Ивуаром Месси сделал 1+1, но дальше пришло время Ди Марии. На турнир он приехал запасным – Лавесси котировался выше. После второго тура расклад изменился. Аргентина так и не взломала австралийскую оборону за час игры, и тренер Серхио Батиста запустил в игру Анхеля. На 76-й минуте он тонко набросил на дальнюю штангу – команда выиграла 1:0 и обеспечила выход в четвертьфинал.

В четвертьфинале сказка едва не закончилась. Голландцы перевели игру в добавленное время и уверенно тянули к пенальти, но упустили проникающий Месси на левый край – Ди Мария ушел от защитника и пробил под вратарем. У соперника не осталось времени отыграться.

В следующем раунде аргентинцы разнесли бразильцев – 3:0. После матча в медиа разлетелось фото, на котором Месси утешал Роналдиньо – символ смены власти в футболе. Сам Месси, впрочем, ушел без результативных действий. Бразилия рассыпалась после первого гола – в начале второго тайма Ди Мария использовал Агуэро как стену : прострелил так мощно, что мяч отлетел в сетку от груди Серхио.

Финал с Нигерией после таких титанов казался простой прогулкой, но африканцы едва не перебегали изящных латиноамериканцев. Аргентина выиграла 1:0. Единственный гол забил Ди Мария: убежал в контратаку от центра поля и технично перебросил кипера.

Анхель закончил турнир с 2+3 в 6 матчах и поделил с Месси титулы лучшего ассистента и лидера по гол+пас, но превзошел в эффективности – тратил меньше минут на результативное действие. Именно действия Ди Марии принесли победу в каждом из трех матчей плей-офф.

Ди Мария был лучшим ассистентом ЛЧ-2013/14. Его проход принес «Реалу» десиму

«Реал» ждал десятый Кубок чемпионов больше десяти лет. А когда дождался, главным героем сделал лучшего бомбардира. Криштиану сотворил почти невозможное – забил 17 голов в 11 матчах. Когда год закончился, ФИФА не пришлось даже переносить голосование на «Золотой мяч» – португалец вообще не рассмотрел конкурентов.

Сценарий турнира не предполагал, что Ди Мария станет протагонистом. Свою статистику он набил в группе, где «Реал» весело покуражился над «Галатасараем» и «Копенгагеном». Ди Мария сделал 3+5 по гол+пас и стал лучшим ассистентом турнира, но его цифры не сделали разницы.

К финалу ситуация изменилась. Анчелотти перевел аргентинца в полузащиту и сделал ключевой тактической деталью в гибридной схеме. Анхель переключал команду с 4-3-3 в атаке на 4-4-2 в обороне. Этот ход сформировал очень вертикальный и компактный «Реал». Свобода Криштиану компенсировалась шириной и контролем пространства в защите, а сэкономленная энергия конвертировалась в дополнительные голы.

В финале все это едва не сломалось. В соперниках был тот классический «Атлетико» Симеоне, которого все боялись. «Реал» проигрывал до 92-й минуте и спасся благодаря удару Серхио Рамоса, а десиму забрал в добавленное время.

Как бы ни менялся футбол, дриблинг остается главным оружием против плотно закрытых команд. К 110-й минуте Ди Мария остался единственным топовым дриблером на поле – наверное, ему суждено было изменить исход. Анхель убежал от одного защитника, проскочил крокетой еще двоих и пробил – Куртуа потянул, но Бэйл добил.

«Когда соперник паркует автобус, важно расслабиться и сосредоточиться на движении мяча и поиске щелей в защите, – объяснял Ди Мария. – Вингер делает что должен – двигается, созидает, собирает фолы и грузит в штрафную. Но важно играть нестандартно, делать что-то особенное, чтобы пройти оборону и создать шанс».

В последние пару минут «Реал» забил раскрывшемуся соперника еще дважды, но Лигу выиграл именно этим голом. Без Ди Марии создать его было бы некому.

Единственный трофей Аргентины в XXI веке – Копа Америка-2021. Его принес гол Ди Марии

Между Олимпиадой-2008 и чемпионатом мира в Катаре прошло 14 лет. Аргентинское поколение, предопределенное править миром, почти ушло. Его путь стал для фанатов разочарованием. Команда всегда недотягивала до победы. В сводной иерархии продуктивности она уступила даже чилийской генерации костоломов.

Ближе всего аргентинцы подобрались к величию в 2014-м. Возможно, в финале не хватило именно травмировавшегося Ди Марии: в первых двух стадиях плей-офф именно его действия приводили к голам и минимальным победам.

Единственный трофей поколение выиграло год назад – Кубок Америки. Месси разорвал соперников и заслуженно забрал «Золотой мяч». Но история закольцевалась удивительно кинематографично. Когда в финале магия Лео в очередной раз отказала, Ди Мария вышел на первый план: открылся под пас, убежал от защиты и перебросил кипера. Как в олимпийском финале.

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Анхель Ди Мария никогда не был звездой с первых полос, и в 34 года поздно ждать, что это изменится. Возможно, после чемпионата мира он разорвет контракт с «Юве» и вернется на родину. И на самом деле он уже не тот – где-то не добегает, не дотягивается, не успевает. Нет ни прежней скорости, ни остроты в обводке. Но по крайней мере можно быть уверенным в том, что когда прижмет, Анхель выйдет на сцену и сделает что нужно. Забьет, ассистирует, – неважно. Если понадобится, скажет даже, что голевой пас был случаен и плох.

Ди Мария уйдет одним из лучших распасовщиков поколения – творцом, далеко перешагнувшим за планку в 200 голевых. Но вся его карьера – сплошной ассист: Анхель отправлял партнеров на первые полосы, определяя исход из их тени.

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Alexandre Schneider, Mark Dadswell