Бразилия – мощь: высокий прессинг, атака в 4 форварда и Винисиус с Бремером в запасе. Но две сборные – большая угроза

Андрей Клещенок – о фаворите турнира.

Бразилия летит в Катар первым номером рейтинга ФИФА и фаворитом турнира – как и должно быть с королем чемпионатов мира, впервые за долгие годы собравшим суперзвездный состав. Сборная прошла квалификацию без единого поражения – с 14 победами в 17 матчах и разницей мячей 40:5. И готова презентовать свою мощь за пределами Южной Америки.

Защита собрана из самой закрытой команды Италии, опорники – в числе лучших в мире, а в атаке нет места даже Винисиусу. Лидеры – Пакета и Неймар

Объявление состава от Тите было, пожалуй, самым интригующим событием последних недель. Бразильцы вырастили поколение, способное, кажется, выиграть чемпионат мира двумя составами. Любая заявка предполагала звездную жертву. Ей в итоге стал Роберто Фирмино – пары удачных месяцев не хватило, чтобы вернуть доверие тренера после прошлогоднего спада.

Если вы запомнили бразильцев по прошлому чемпионату мира, можете забыть все, что знали. Это другая команда. 17 из 26 игроков отсутствовали в России.

В атипично мощной оборонительной линии основной станет связка Маркиньос – Тиаго Силва, а первым сменщиком – Милитао. Лучший центрбек Серии А и растущая звезда «Юве» Бремер в этой команде лишь новичок. Но его превосходная игра 1-в-1 и великолепное чтение вертикальных пасов могут пригодиться по ходу турнира. Бразильцы почти не сталкивались с командами, легко пробивающими первую линию прессинга. Это главная проблема накануне турнира. Бремеру по силам решить ее – он классно осаживает соперников, выходящих в атаку через столба.

Фланги займет туринская пара – Данило и Алекс Сандро. Дани Алвес вызван скорее для настроения. Возможно, он и сыграет в ничего не значащем матче, но первым сменщиком на правом фланге почти наверняка тоже станет Милитао. Или Фабиньо вспомнит молодость и прикроет край.

Первым выбором в пару с Каземиро остается его новый партнер по клубу Фред. Начиная с 2021 года, полузащитник «МЮ» стартовал в 14 официальных матчах из 20. Фабиньо сидел за ним. Но есть вероятность, что на чемпионате мира расклад изменится: согласно инсайдам, Тите впечатлен формой Бруно Гимараэса и подумывает поднять его в старт.

Главный вопрос в атаке – что будет с Винисиусом? Даже стремительный прошлогодний прогресс не сделал его ключевым игроком сборной. В 2022-м он начал с первых минут 5 из 8 матчей, но в большинстве из них отсутствовал травмированный Неймар. А он в этой сборной король. Тите всего раз совместил главных звезд в официальной игре: поставил Нея ложной девяткой в 4-2-3-1 против чилийцев. Инсайдер Диого Дантас утверждает, что на ЧМ ничего не изменится: Винисиус начнет турнир запасным.

Неймар остается лидером. В зависимости от модуля он играет под нападающими, слева или ложной девяткой, но функционал остается неизменным. Неймар – высоко выдвинутый плеймейкер и главный созидатель команды. Вся игра проходит через него. Большой вопрос, найдется ли ему замена в случае травмы.

Другая важная тактическая деталь – Пакета. Его универсализм дает Тите свободу для переключения схем: Лукас без потери качества исполняет четыре роли – десятки, восьмерки, второго опорника и вингера.

Эта Бразилия – небразильская: высокий прессинг, интенсивность без мяча, оборонительные фулбеки. Атакуют в 4-2-4

Тите строит игру на европейских принципах: бразильцы подолгу владеют мячом, после потери накрывают массированным контрпрессингом и высоко давят при низких розыгрышах – делают все, чтобы не выпускать соперника с его половины. Если мяч все-таки пересек середину поля, бразильцы откатываются и перекрываются в одной из трех базовых схем – 4-4-2, 4-3-3 или 4-2-3-1.

Тите использовал их приблизительно поровну, но по некоторым инсайдам, чемпионат мира начнет с 4-2-3-1. Впрочем, вряд ли это особенно важно. Все эти модули включаются в фазе без мяча. А без мяча бразильцы бывают редко. Во владении команда всегда перестраивается в 4-2-4 – независимо от того, какая схема выбрана базовой.

Именно эти переключения делают ключевым Лукаса Пакета. Только он легко перестраивается с относительно оборонительной роли в защите на атакующую во владении. Скажем, в 4-3-3 он выходит восьмеркой, но становится вторым форвардом в позиционной атаке. Или начинает под нападающим в 4-2-3-1, но во владении перевоплощается в вингера.

Самое необычное в этой 4-2-4 – функционал крайних защитников. После Кафу и Карлоса бразильские латерали прочно укрепились в сознании исполнителями с феноменальным атлетизмом и неестественной тягой к чужой штрафной. Но Тите реально атакует в 4-2-4. Оба крайних защитника строят атаку от обороны и не спешат вперед (еще одно важное стилистическое отличие от Бразилии-2018). Такая страховка освобождает вингеров – благодаря Данило и Сандро они поднимаются очень высоко и широко, растягивая соперника по вертикали и упрощая задачу Неймару в последней трети.

Иначе говоря, Тите ставит на качество, а не количество атакующих. Учитывая набор исполнителей, это логично.

Другая важная стилистическая деталь, определяющая рисунок бразильской сборной – стремление к контролю мяча, но отказ от высокого владения. Тите побаивается автобусов, а потому избегает длительного перепаса в атакующей трети. Бразильцы обычно катают мяч в средней линии, выманивая чужую полузащиту, а после достигают ворот в несколько передач. Навесы не приветствуются (в этом серьезное отличие от прежней Бразилии, которая была одним из лидеров ЧМ-2018 по количеству кроссов).

Качество таких переходов зависит от Неймара. Он не привязан к зоне и исполняет творческую десятку с широким диапазоном действий. В начале владения он располагается рядом с девяткой, но свободно уходит на фланги или – еще чаще – опускается в центр. Тите предоставил Неймару свободу в интерпретации эпизодов: если он видит, что команда увязла и нуждается в дополнительном адресате в полузащите, сразу опускается на свою половину. Когда Ней надолго задерживается в глубине, 4-2-4 восстанавливает один из опорников (как правило, правый – Фред или Гимараэс).

Риски бразильцев – потеря Неймара, автобусы (возможно) и две сборные: европейская и южноамериканская

Главное достижение Тите за последние год-полтора – создание удивительно синергичной и эффективной атаки из путающего мысли богатства, которым порадовали местные академии. Несмотря на это, бразильцы кажутся слишком зависимыми от Неймара. Только он сочетает превосходное индивидуальное качество с творческой одаренностью и тонким пониманием игры. Заменить его без потери общего уровня и коррекции стиля просто некем.

Другая потенциальная проблема – крепкие автобусы, которые не поведутся на средний перепас и лишат Неймара пространства между линиями. Быстрые техничные фланги обеспечивают победы 1-в-1 с переходом в угрозы, но это единственное оружие против автобусов. Если края не сработают, брать больше нечем – нет ни мощи, ни превосходства вверху.

Но главное – бразильцы почти не сталкивались с командами, способными быстро преодолевать высокий прессинг либо вообще лишить их мяча. В их привычном окружении такой уровень технического оснащения предлагают только аргентинцы. И у бразильцев с ними как-то не вяжется: оба своих поражения за последние три года они потерпели от команды Скалони.

В Европе гораздо больше команд, способных обернуть заготовки Тите против него самого. А еще есть Испания. Какое бы поколение ни вырастили бразильцы, контролировать мяч против испанцев они не смогут – и не факт, что спасутся в позиционной защите.

Так что Бразилия хоть и фаворит, но не главный – слишком многое должно совпасть, чтобы они продрались через плей-офф.

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Фото: Gettyimages.ru/Kenta Harada, Buda Mendes