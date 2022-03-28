В Италии задумались о лимите – таланты тухнут в молодежках. Виноваты тренеры Серии А, махинации и фиксация на тактике

Клещенок – о проблеме итальянского футбола.

Вылет Италии от Македонии – не повод делать глобальные выводы. Это несчастный случай из тех, что время от времени происходят с каждой большой командой. Бывает. Он никак не обесценивает ни работу Манчини, ни качество поколения.

Но он заставляет подумать о будущем. На следующий крупный турнир итальянцы попадут не раньше 2024-го. Иммобиле исполнится 34, Инсинье и Жоржиньо – 33, Бонуччи – 37. Кьеллини уйдет. За результат отвечать новому поколению – и вот это уже проблема. В Серии А почти нет молодежи: игроки до 21 года провели всего 4% от возможного времени.

«Вылет национальной сборной – лишь верхушка айсберга, который почти целиком затонул», – припугнул тренер молодежной сборной Паоло Николато.

В Серии А меньше молодежи, чем в других топ-лигах, а ветераны оживают. Чтобы переломить, думают о лимите

Каждый, кто давно следит за футболом, знаком с парадоксальной спецификой Серии А. Для стариков здесь время поворачивается вспять. 36-летний Эдин Джеко идет восьмым в рейтинге бомбардиров. 35-летний Жиру вытягивает чемпионские матчи. 33-летний Алексис делает результативное действие каждые 100 минут. Местные клубы охотно зовут ветеранов, а те отвечают качественной статистикой. И все довольны.

Но когда что-то прибывает, где-то обязательно убывает. Во всей лиге всего три футболиста моложе 20 лет стабильно попадают в основу – Джанлука Бузио из «Венеции», Ийенома Удоджи из «Удинезе» и Аарон Хики из «Болоньи». Только один из них итальянец. Остальные получают секунды. Туринские 19-летки вышли в полуфинал Лиги чемпионов – Аллегри подарил лучшим из них три минуты в главной команде.

«Я вижу, что в Испании, Франции, Германии и, может, даже в Англии молодежь играет чаще, чем в Италии, – пожаловался 21-летний Николо Фаджоли. В прошлом сезоне он подобрался к главной команде «Юве» и выглядел не хуже сборников Франции и Бразилии, но Аллегри слил его в Серию В – и Николо с ходу стал там лучшим полузащитником. – У нас воспитаннику дают шанс, он ошибется в одном-двух матчах, и критики тут же размазывают его. Затем его отправляют на уровень ниже – набраться опыта. Мы видим, что итальянские клубы не доверяют молодежи. Надеемся, это изменится».

В этом сезоне в Серии А сыграло меньше игроков моложе 18 лет, чем в любом другом большом чемпионате. С учетом 18-леток расклад приятнее: итальянцы хотя бы превзошли англичан и сравнялись с испанцами. Но всего один из них попадает в состав регулярно. В Ла Лиге таких семеро.

Итальянцы уже забили тревогу. Вице-чемпион мира Дино Баджо в августе разнес нынешнюю политику: «Смотрю по телеку несколько матчей за сезон. Загнулись системы подготовки и исчезли таланты, которых они выращивали. Проще взять легионера за небольшую сумму. Позор. Временами я посещаю Серию D, там все более аутентично».

Тренер молодежной сборной Паоло Николато – один из главных критиков системы. Перед игрой с македонцами он пожаловался на недоверие к молодежи в главной лиге : «Если мы продолжим так же, скоро придется вылавливать игроков в Серии С или раздавать паспорта».

После вылета Николато заговорил еще жестче – даже предложил лимит: «Не знаю, возможен ли вариант с обязательным количеством итальянцев с юридической точки зрения, но пора что-то предпринять. Если лимит возможен, он станет одним из вариантов продвижения игроков, хотя бы в молодежных командах. Пора вносить системные изменения. Есть много вещей, которые нужно исправить».

Разберемся, что происходит и так ли все плохо.

В Италии много проблем в работе с молодежью, но все равно полно талантов – дело точно не в количестве

Итальянцы часто критикуют систему подготовки, но их проблемы вполне заурядны. Как и другие, местные тренеры предпочитают акселератов и часто теряют маленьких техничных парней. Как и везде, продают места в старте богатым родителям. Как и много где, душат воспитанников фиксацией на победах. Как и во всей Европе, жалуются на новые технологии: дети играют в футбол только на тренировках и потому индивидуально уступают предшественникам.

В итальянском юношеском футболе есть только один уникальный системный изъян: даже детские тренеры повернуты на тактике. Подростки заучивают десятки вариантов исполнения аута и позиции в каждом розыгрыше. Порой даже без мяча – как на тренировках Индзаги и Конте.

«Когда я начинал, тоже предпочитал механизмы, но со временем полностью изменил подход, – рассказывал тренер Джиджи Орландини WFS. – Я понял, что если предлагать системные ответы, дети не научатся принимать решения в сложных эпизодах. Я часто ссорился с тренерами, которые говорили, что любят, когда дети играют в два касания. Это неправильно. Если довести такую игру до крайности, дети вырастут лишенными фантазии и креатива. Решения всегда определяются тем, что делает соперник. Поэтому нельзя прибегать к автоматизмам как методу обучения».

Орландини знает, о чем говорит. В начале 90-х он играл за «Интер» и «Аталанту», а затем стал одним из лучших юношеских тренеров в стране. Сейчас у него своя школа. Джиджи последовательно критикует детских специалистов: «Большинство хотят перенести футбол взрослых в молодежный сектор. В некоторых школах я видел, что дети тренируются без мяча. Это ошибка. Да, у каждого свое видение, ради Бога, но конкретно в этом случае оно означает нехватку знаний и некомпетентность».

К чему приводит такой подход, рассказывал Франческо Д’Арриго – лектор школы тренеров Коверчано: «Предлагая простые решения на основе командной тактики, мы мешаем развитию игроков. Нужно предлагать задачи, которые требуют решения, а не готовые решения для зубрежки».

Впрочем, даже с такими проблемами итальянская молодежь сейчас – одна из лучших в мире. Сборная-U17 играла в финалах двух последних чемпионатов Европы, U-20 вошла в четверку на чемпионате мира. Сразу три итальянских клуба вышли в плей-офф юношеской ЛЧ , «Юве» уже в полуфинале. Все превосходят ровесников по игре: туринцы заставили «Ливерпуль» весь матч обороняться вдесятером.

Очевидно, дело не в системе подготовки. Сколько бы талантов ни терялось, молодежные сборные получают достаточно классных парней. Сбой случается позже – на этапе перехода во взрослый футбол.

Так в чем дело? Виновата специфика Серии А – здесь сложнее, чем в других топ-лигах

Важная часть уравнения – финансовый фэйр-плей.

Италия – особенная страна. В любой другой части Европы финансовые проблемы стали бы поводом продвигать молодежь, но не здесь. Воспитанники служат фискальным топливом . Клуб берет выпускника примаверы, заряжает неадекватный ценник и толкает друзьям из другой команды. Те отдают своего взамен – тоже по завышенной стоимости. Доход фиксируется в бухгалтерских книгах моментально, а траты распределяются на весь срок контракта; оба клуба краткосрочно выходят в плюс и подают УЕФА оптимистичные сводки.

Так теряются сотни выпускников в год. Завышенные ценники убивают карьеры. Клуб не подпускает новичка к старту, но и не продает его – до бесконечности ждет, что кто-то повторит нерыночную цену. Игрок либо растворяется в десятке аренд, либо забивает на футбол. Отчасти поэтому в лиге недобор юниоров.

«Из-за этой истории я потерял мотивацию, – рассказывал Мартино Оливетти. Он вырос в «Милане», в 21 год перешел в «Кьево» по накрученной стоимости, а в 22 закончил карьеру. – Я не хотел мыкаться в арендах по всей Италии, ведь у такого футболиста нет будущего, а покупать меня никто не хотел – я стоил слишком дорого. Все, чего мне хотелось – разорвать контракт и играть с друзьями в свое удовольствие».

Другую причину выделил Маурицио Вишиди – автор революции в итальянском футболе. Двенадцать лет назад он пришел в Федерацию, модернизировал всю систему подготовки и создал четкую вертикаль сборных с выраженной тактической идентичностью. Так появилось поколение, выигравшее Евро-2020.

«Первым фактором я считаю биолого-социальное взросление, – объяснял Маурицио в интервью l’Ultimo Uomo. – Если взять 15-летнего турка и 15-летнего итальянца, первый будет более развит в плане характера и интуиции. Это влияние социальной среды, вынуждающей чаще преодолевать трудности в повседневной жизни ».

Позднее взросление и правда может быть одной из причин. По крайней мере, оно объясняет статистический парадокс. Итальянцы отстают от других топ-лиг по количеству заигранных 17-леток, но на дистанции ситуация выправляется. По среднему возрасту Серия А держится в середине.

Любопытно, что Вишиди считает проблему общей для всей Европы. По его словам, УЕФА искусственно препятствует решению – разумеется, из-за денег:

«Во всем мире молодежки останавливаются на U20. В Европе есть команда U21, в которой к концу ее двухлетнего периода играют 23-летние футболисты. В этом нет смысла. Мы говорили об этом с УЕФА. Нам ответили, что U21 – это бренд; что молодежный чемпионат Европы очень важен с точки зрения имиджа. Спонсоры платят, болельщики раскупают билеты. Отмена невыгодна».

Но главная причина – специфика Серии А. Мы уже вспоминали, как животворно она влияет на ветеранов, но это утверждение верно и в обратном смысле: итальянский футбол тормозит молодежь. Таланты появляются регулярно – и так же регулярно сбегают . Кулусевски, Бруну и Коутиньо разрывают в Англии, Шик и Андре Силва – в Германии, Обамеянг везде. Каждому по молодости не нашлось места в Италии. Каждый выглядел в другом чемпионате так, словно попал из элиты в первую лигу.

За каждым своя история, но есть и общая причина невостребованности в Серии А – вечная помешанность лиги на тактике. Итальянский футбол строится на автоматизмах: заучиваются даже мелочи – направления передач в разных эпизодах, дистанция до мяча и партнера. Поэтому молодым сложно . В других чемпионатах чаще доверяют, меньше думают, и там намного больше пространства – а значит, больше возможностей проявить преимущества молодости: энергию, скорость и атлетизм.

С ветеранами все ровно наоборот: итальянский футбол для стареющих звезд – то же, что Флорида для американских пенсионеров. Отогрев на опыте.

«Английский футбол больше как баскетбол. Игра сквозная, более интенсивная, строится на реакции, а не предугадывании эпизодов, – объяснил разницу Фикайо Томори в свежем интервью Guardian. – Серия А похожа на американский футбол. У вас есть механизмы. Когда мяч здесь, я должен стоять вот здесь. Когда мяч летит в определенную зону, я должен сместиться на два метра в одном направлении либо накрыть конкретного игрока.

В Англии много спонтанности, эпизоды сменяются очень быстро. Вроде ты атакуешь, а в следующую секунду мяч пролетает над твоей головой, и нужно рвануть на 30 метров в защиту, а после снова вперед. В Италии так: «Ладно, мяч здесь, где одноклубник? Как расположился соперник?» Если мяч пролетает над твоей головой, нужно выбрать позицию так, чтобы успеть к нему первым, а если игра идет низом, нужно занять позицию для прессинга».

Олицетворение проблемы – Массимилиано Аллегри. В молодежке «Ювентуса» есть сразу два 18-летних таланта мирового уровня – Соуле и Миретти. Где-нибудь в «Барсе» или «Боруссии» они уже наигрывались бы в основе. Но Макс против:

«Есть физиологический закон, футболист выходит на пик в 25-26 лет. Чтобы расти, юноша обязан пройти определенный путь. Он должен поиграть в команде U23, потом показать себя в Серии В, затем в середняке Серии А, и только после этого мы оцениваем, готов ли он к «Юве». Так делали 30 лет назад. Не нужно ничего придумывать».

Такой путь губителен. Прогресс зависит от качества сопротивления. Где были бы Педри и Гави, если бы росли в «Юве»? Аллегри мариновал бы их в Серии С. И они никогда не стали бы теми, кем станут у Хави.

Чем дольше игрок тухнет на уровне, который уже перерос, тем ниже опускается потолок возможного роста. Италия выиграла Евро отчасти благодаря тому, что лидерам новой волны повезло с лояльностью тренеров. Барелла, Берарди и Кьеза заиграли в основе в 18 лет, Доннарумма – в 16. Но по юношам были и другие таланты. Где сейчас Плиццари и Верде? Увязли в середняках, потому что не получили вовремя шанса на нужной стадии.

Пролет мимо чемпионата мира случаен. Но чтобы он не повторился, нужно меняться.

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Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, LiveMedia/Claudio Benedetto; Gettyimages.ru/Marco Rosi, Adam Nurkiewicz, Gabriele Maltinti, Marco Luzzani; East News/AP Photo/Sergio Gonzalez