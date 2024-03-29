Как одолеть Малинина? Золото 40-летней Стеллато-Дудек – это приговор фигурке? Главные вопросы после ЧМ

Фигурный сезон финишировал чемпионатом мира – одним из самых остросюжетных за последние годы.

Экватор олимпийского цикла позади, и после него осталось несколько вопросов.

Малинин выиграл с тремя мировыми рекордами, прибавил в компонентах и накопил титулы. Теперь он непобедим?

19-летний Илья Малинин – лидер не только чемпионата мира, но и всего сезона. Он забрал два главных золота (ЧМ и финала Гран-при) и вообще за последний год проиграл лишь однажды. Увез серебро с этапа во Франции, преодолев отметку в 304 балла – это по-прежнему одна из лучших оценок мужчин на турнирах-2023/24.

В Монреале он выдал настолько сложные программы, что обновил три мировых рекорда: по баллам за произвольную, базовой стоимости контента и максимальной оценке за технику. Даже если бы главные конкуренты Шома Уно и Юма Кагияма не допустили крупных срывов, чисто математически Малинин все равно обошел бы их.

За прошедший год Илья продвинулся в чистоте исполнения (более чем на 11 баллов плюсами по GOE, если сравнивать персональные рекорды), в трудности контента (на 3,13) и в компонентах (на 7,83). Вместе с Ше-Линн Бурн они приготовили насыщенную хореографией короткую, чтобы опробовать новый стиль. И если осенью подросшая вторая оценка выглядела авансом Илье как рекордсмену, то теперь его катание действительно приближается к этой планке.

Психологически Малинин проходит соревнования стабильнее: за сезон ни одного сорванного проката, максимум – одно падение или бабочка при четырех заявленных квадах. Выдержки хватает для того, чтобы в финале чемпионата мира заменить тройной аксель на четверной за 30 секунд до начала выступления.

При таком сочетании факторов Илья недосягаем. Это признают даже соперники, но они не намерены останавливаться – Кагияма пообещал прибавить до миланской Олимпиады:

«Я успел посмотреть вторую половину ошеломляющего проката Ильи Малинина. Мне предстоит еще много лет соревноваться с ним. Я осознаю, что пока – если мы оба прокатаем чисто – я не смогу его победить. Так что мне надо улучшаться – и в катании, и в технической стороне. Особенно если вспомнить, что скоро Олимпийские игры. Я хочу бороться за золото – и это мой план».

Серебро в Монреале Кагияма получил не с максимально трудным для себя контентом, в запасе еще минимум один четверной в произвольной. Однако, чтобы обыгрывать Малинина, нужны гораздо более ценные программы и надежная форма. По ходу сезона-2023/24 Юма восстанавливался после перелома ноги и вернул почти весь контент.

К тому же преимуществом японца остаются компоненты – в среднем на 7 баллов больше, чем у Ильи.

Не потерпевший ни одного поражения на турнирах сезона-2022/23 Шома Уно теперь сомневается , продолжать ли ему карьеру. В Монреале он уверенно лидировал после первого дня, но сорвал произвольную.

«Если бы турнир закончился после короткой программы, я бы сказал, что доволен сезоном, хоть он и был сложным. Но сейчас – нет, сказать такого не могу. Этот прокат я не смогу посмотреть еще лет десять».

Сезон действительно вышел трудным: восстановление после травмы в марте 2023-го, за год всего одна победа (на чемпионате Японии), ни одного соревнования с обоими чистыми прокатами. Уно уже переживал кризис в 2019-м, да и фраза о раздумьях насчет ухода прозвучала на фоне усталости и горечи от падений.

Однако сейчас в карьере Шомы, возможно, и правда наступил переломный момент. Для него – 26-летнего, уже титулованного, не раз травмированного – два года до следующих Игр протянутся медленнее, чем для соперников.

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Сакамото не отдает золото уже три года. Есть ли кто-то, способный сместить ее с первого места?

В женском катании золото чемпионата мира третий год подряд забрала японка Каори Сакамото.

В текущем олимпийском цикле она одновременно и очень уязвима, и недосягаема: ошибается на каждом старте, но все еще надежнее соперниц из топа. Имеет реальный шанс на золото миланской Олимпиады, но говорит , что скучает по россиянкам.

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Сакамото действительно не безупречна: за два сезона ни одно соревнование не прошла с абсолютно чистыми прокатами. Периодически у Каори всплывают по одному-два недокрута, а еще неясное или вовсе неверное ребро на лутце – ошибка, с которой она борется всю карьеру. Эти снижения съедают не так много баллов с учетом уверенного исполнения остальных элементов, но случались и крупные срывы.

Всего их два – на Gensan Summer и очень некстати в финале Гран-при-2023, где в итоге Каори оказалась на пятом месте. Однако при этом японка – самая стабильная взрослая одиночница. Средняя техническая оценка по сезону выше только у юниорок Мао Шимады и Чжи А Син.

Этого вполне хватает для победы на большинстве турниров, но Каори хочет больше и пробует на тренировках четверной риттбергер.

«Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», – призналась она.

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У Сакамото много опасных соперниц и без россиянок. Изабо Левито, Луна Хендрикс и периодически сменяющие друг друга кореянки всегда где-то рядом и, как правило, в большинстве случаев уступают в исполнении. Скоро к топ-одиночницам корейской сборной присоединится и Чжи А Син, а вот Шимаду задержит в юниорах повышение возрастного ценза.

Но полноценно сместить Сакамото с первого места рейтинга ISU пока не удается никому. В ней сбалансированы чистота, компоненты, конкурентоспособный контент, титулы/статус и желание изучать новое.

Стеллато-Дудек выиграла ЧМ в 40 лет. Правы ли те, кто называют их с Дешамом победу приговором парному катанию?

В парном катании за прошедший год обновился почти весь топ.

Чемпионы мира предыдущего сезона японцы Рику Миура и Рюичи Кихара в Канаде остались вторыми, взявшие бронзу Сара Конти и Никколо Мачии в этом году сорвали и Евро, и ЧМ, а серебряные призеры-2023 Алекса Книрим и Брендан Фрэйзер больше не выступают.

Теперь в лидерах канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. В 2023-м они были 4-ми на ЧМ и в финале Гран-при, а в 2024-м взяли на этих турнирах золото и бронзу. Третье место в Пекине – единственное их поражение за последние несколько месяцев.

Говоря о победах Деанны и Максима, обычно добавляют: они соревнуются без российских спортсменов, главные соперники (японцы) пропустили половину сезона из-за травмы, а чемпионат мира выиграли домашний. Возраст партнерши и 15-летний перерыв в карьере выглядят как неоспоримое доказательство того, что уровень парного катания без россиян падает.

«Там уже 40-летние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели», – поглумился Александр Жулин.

На деле Стеллато-Дудек и Дешам сейчас один из самых профессиональных дуэтов в мире. Они владеют вполне конкурентоспособным современным контентом: тройным сальховом и секвенцией из тройного тулупа + одинарного и двойного акселей, тройными выбросами, вращениями четвертого уровня (в редких случаях третьего), тодесами, подкрутками и поддержками.

Базовая стоимость этого набора уступает только заявке венгров Марии Павловой/Алексея Святченко и двух российских пар – Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Но разница небольшая: 3,2 балла с учениками Москвиной, 1,5 – с учениками Тутберидзе и 0,7 – Марии с Алексеем. Жулин вряд ли об этом знает.

Что до лояльного судейства на ЧМ, то оно укладывалось в привычные рамки соперничества в фигурке. В короткой лучшими Деанну и Максима признали единогласно. В произвольной щедростью выделялись судьи из Канады и Австралии, но их уравновешивала строгость американки, венгерки и немки. К слову, оценка за технику канадского арбитра лишь на 0,55 превышает баллы от японского судьи. Во взглядах на чистоту исполнения здесь сошлись даже принципиальные соперники.

Да, взлетевшие на 5 баллов компоненты выглядят подозрительно. Впрочем, во второй оценке не скупились и для японцев. По этому критерию разница между парами получилась 1,76 балла за два проката – две трети этого разрыва образовались в короткой программе. Ощущения субъективны, но она действительно казалась прокатом жизни Стеллато-Дудек и Дешама.

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Лидерство еще нужно отстоять.

Канадцы нестабильны, а поблизости Минерва Хазе и Никита Володин из Германии. В первом же совместном сезоне они выиграли финал Гран-при и взяли бронзу ЧМ.

Павлова и Святченко за прошедший год тоже пробились в топ, сейчас у них самый серьезный прыжковый набор на международном уровне. В произвольной они и вовсе обновили мировой рекорд по базовой стоимости контента – 61,3. А вот в компонентах соперникам пока уступают. По второй оценке существенно – держатся на 14-м месте в мире.

Конкуренция в танцах замкнулась на трех дуэтах после Игр-2022, но к ним могут ворваться Пападакис и Сизерон. Действительно ли они возвращаются?

Единственный вид, в котором топ-3 остается прежним – танцы на льду.

Американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс, канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри лишь меняются местами на пьедестале. Причем не только на чемпионатах мира, но и в финале Гран-при. В трех случаях из четырех выше всех оказывались фигуристы из США. Однако в финале серии-2022/23 они все же опустились на второе место, уступив канадцам.

С уходом Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона и Мэдисон Хаббел/Захари Донахью «очередь» в танцах продвинулась. Следующий сдвиг случится, вероятно, после ухода одного из дуэтов нынешней лидирующей тройки. Или в случае возвращения французов.

В течение сезона-2023/24 множились слухи о возвращении Пападакис и Сизерона к Олимпийским играм 2026 года. Аргументы в пользу этой теории уже приводила Майя Багрянцева. Ключевой среди них – комментарий тренера пары Ромэна Агенауэра.

«Понятно, что у них много сомнений, мы часто видимся и разговариваем на эту тему. Конечно, мы все будем счастливы, если они решат вернуться. Они молоды, в хорошей форме и могут бороться на самом высоком уровне. Но есть один нюанс. Решение надо принимать быстро – время поджимает. Если возвращаться, то в предолимпийский сезон, а к нему еще тоже надо подготовиться. Поэтому я бы ждал решения в ближайшие месяцы», – рассказал он в конце января. Значит ли это, что уже в это межсезонье все прояснится?

Французы поддерживают форму, близкую к соревновательной, не отвечают прямо на вопросы о завершении карьеры, пробуют новые хореографические ходы в показательных для шоу – им еще есть чем удивить зрителей.

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Мотивация вернуться тоже ощущается. Взять второе олимпийское золото в личном зачете (столько же было у главных соперников Тессы Виртью и Скотта Моира) и к тому же прожить Олимпиаду не при пустых из-за ковида трибунах.

Виртью/Моир перед Пхенчханом-2018 тоже сделали паузу и восстановились за сезон до Игр. Возраст у них тогда был примерно такой же, как у Габриэлы и Гийома сейчас – 28 и 29 лет. Все призеры монреальского ЧМ старше.

Их возвращение точно внесло бы больше интриги в борьбу за олимпийские медали. Впрочем, еще неизвестно, сколько сюрпризов преподнесет всем фигуристам следующий сезон.

В материале использованы фрагменты интервью Sport24 и Sports.

Фото: Raniero Corbelletti/Global Look Press