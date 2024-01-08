Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?

Анастасия Губанова, несколько лет назад перешедшая из России в сборную Грузии, готовится впервые защищать титул чемпионки Европы.

К стартующему в Каунасе турниру она подходит после двух поражений на Гран-при и с претензиями к судейству, которое эмоционально критиковала прямо из КиКа.

В сезоне-2023/24 действующая чемпионка Европы усложнила контент и попробовала смелый образ в короткой, но регрессировала по результатам.

Что идет не так?

Губанова экспериментирует с хореографией и стоимостью программ, но не может вычистить ошибки. Проблема не только в прыжках

Анастасия начала сезон-2023/24 с победы на Lombardia Trophy. Она едва не уступила японке Хане Йошиде из-за ошибок в произвольной, но главное – презентовала короткую программу в непривычном стиле: вог под Mojo Клэр Лаффут.

Постановку щедро насытили хореографией: танцевальные связки интегрировали в дорожку шагов, транзишены и заходы на прыжки. В этом образе Губанова выглядит органично, хотя раньше не пробовала его на турнирах. Для соревновательных программ ей обычно ближе лирика или драматичная классика, а эксперименты остаются на показательные выступления.

Теперь прослеживается попытка держать игривое настроение на протяжении всего проката, не отвлекаясь на элементы, что пока удается не всегда.

Костюм тоже отличается от прежних – алый комбинезон с голым плечом и перчаткой до локтя. В тон ткани всегда алая губная помада.

На контрасте с короткой – лиричная произвольная под Caruso в исполнении Лары Фабиан.

«Я рада, что в этом году моя короткая и произвольная программы так отличаются друг от друга. Мне нравится показывать разные стороны своей личности, хотя энергичный и танцевальный стиль – мой любимый сейчас», – вдохновленно рассказывала Губанова в октябре.

Этот стиль ей хорошо знаком, зато контент в произвольной обновленный: с каскадом из тройного флипа и двух двойных тулупов, секвенцией тройной лутц + двойной аксель, плюс еще одним сольным лутцем вместо флипа.

Этот набор, по словам фигуристки, дается легче. Он на 2,73 дороже по базе, чем предыдущий, но на максимальную оценку пока не получился ни разу. Губанова в каждом прокате допускает минимум по одному-два недокрута (в том числе больше четверти), к тому же теряет баллы на вращениях и дорожке.

На последовательности шагов техконтроллеры выставляют то второй уровень трудности, то четвертый. Финальное вращение в либеле в текущем сезоне лишь на Lombardia Trophy оценили на третий уровень, на других стартах ниже, вплоть до первого. Подобные снижения стоят Анастасии около 2,5 балла – впрочем, эта нестабильность непрыжковых элементов тянется на протяжении нескольких сезонов.

А вот недокруты появляются чаще. На прошедших четырех стартах судьи увидели 12 – это уже на 4 больше, чем за весь предыдущий сезон. Однако не ко всем спортсменкам арбитры так внимательны, как к Губановой.

У Губановой (и не только у нее) серьезные претензии к оценкам. Больше всего вопросов к компонентам, но на деле они изменились не сильно – мы проверили

На японском этапе Гран-при-2023 Анастасия обновила личный антирекорд по оценке в короткой программе. Она упала с каскада и потеряла более четверти оборота на сольном лутце, в итоге получив 55,8 – самый низкий балл с момента выхода во взрослые.

В произвольной за четыре турнира лишь дважды удалось преодолеть отметку в 120 баллов.

Отчасти проблема в технике: отбрасывают потерянные уровни и недокруты, снижение скорости во второй половине проката и помарки даже на непрыжковых элементах. Губанова проигрывает соперницам в первую очередь в надбавках за исполнение.

Нестабильность мешала ей всегда, однако в текущем сезоне упали еще и компоненты. В среднем вторая оценка просела на 3 балла по сумме программ (91 против 94), несмотря на взятое в январе 2023-го золото Евро.

Если сравнить отдельно каждый из трех критериев, то разница уже не так заметна: сейчас среднее арифметическое около 7,4, год назад – 7,8. Выделился только тот самый победный ЧЕ, где все три оценки перемахнули за 8.

Иногда действительно встречаются странные нестыковки. За самое удачное выступление в произвольной-2023/24 (с двумя недокрутами и ошибкой на вращении) она получила такие же компоненты, как на ЧМ-2023 с падением и бабочкой, хотя они серьезнее повлияли на целостность проката. Вопрос только, в каком из этих случаев судьи ошиблись.

Особенно строги к грузинской одиночнице арбитры из США и Бельгии. На французском этапе Гран-при, где Губанова столкнулась сразу с Ниной Пинзарроне и Изабо Левито, американский судья и вовсе решил, что композиция ее произвольной не заслуживает больше 5,75. Ни у бельгийки, ни у американки подобные отклонения от общего коридора оценок не встречаются.

На челленджерах Губанова принимала оценки учтиво, оговариваясь: «Сейчас форма не на пике еще, конечно – начало сезона».

Однако на Гран-при не сдержалась. Увидев баллы за произвольную на французском этапе, она сначала разочарованно улыбнулась, потом выругалась в прямом эфире и попыталась уйти из КиКа. Тренер Евгений Рукавицын удержал, и в следующие 20 секунд Губанова молча сдерживала негодование.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места. Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно», – позже призналась спортсменка Sports.ru.

Евгения Медведева после Internationaux de France 2023 предположила, что так судьи проверяют Губанову на прочность – и баллы вырастут, если она выдержит давление. При этом Медведева заметила, что судьи закрывают глаза на ошибки у соперниц. С ней согласились Алена Леонова и Екатерина Боброва. У Изабо в произвольной действительно не увидели одно грязное ребро на лутце, а у японки Рион Сумийоши – недокрут на четверном тулупе.

В итоге на обоих этапах чемпионской серии Анастасия осталась шестой и в финал на попала.

Медаль ЧЕ сейчас далеко не очевидна. Математически шанс есть у Губановой и еще четырех фигуристок

На чемпионате Европы-2024 Губанова вновь встретится с Пинзарроне, а еще с Луной Хендрикс и Екатериной Кураковой, которые исполняют похожий контент.

Все они нестабильны, но у Хендрикс преимущество благодаря компонентам – она вторая в мире после японки Каори Сакамото. К тому же у Луны серьезная мотивация реабилитироваться за неудачные прокаты в финале Гран-при и взять, наконец, титул, к которому она как никогда была близка год назад.

Если бельгийка исполнит программы без грубых ошибок, обыграть ее будет непросто. Однако в сезоне-2023/24 подобных прокатов у Луны лишь 50%. Кроме недокрутов, падений и бабочек она порой допускает ошибки даже на дорожках.

«Я заходила на лутц и забыла шаги, попыталась сфокусироваться на самом прыжке – и, слава богу, справилась. Потом в хореодорожке снова забыла шаги. Какой-то блэкаут получился, затмение», – призналась Хендрикс после произвольной в финале чемпионской серии. Психологически она тяжело идет по сезону.

Если сравнить текущие результаты, то борьба за тройку в Каунасе вообще выглядит непредсказуемой.

В нее, вероятно, вмешается и швейцарская фигуристка Кимми Репонд, восстанавливающаяся после травмы. При равном исполнении каждая из пяти – Хендрикс, Губанова, Куракова, Репонд и Пинзаронне – может подняться на пьедестал. Впрочем, и Анастасии это уже удавалось, причем на самую высокую ступень.

В тексте используются фрагменты интервью Sports.ru, «Чемпионату», «Матч ТВ» и Golden Skate.

Фото: IMAGO/Ryan Browne/Global Look Press; East News/Daniel MIHAILESCU / AFP, Philip FONG / AFP