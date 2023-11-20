Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

Ксения Синицына приехала на этап Гран-при в Самаре после перелома в самом начале сезона.

Подготовка к турниру заняла меньше месяца, но, несмотря на это, в активе не просто победа, а два почти идеальных проката.

Татьяна Тарасова называет себя ее поклонницей, Инна Гончаренко отмечает тонкий вкус фигуристки и тренеров, Александр Жулин еще юниорке Синицыной пророчил большое будущее. И с тех пор она действительно не выпадала из десятки лучших, хотя катается без ультра-си.

В выступлениях Ксении прыжки не приоритет, она покоряет публику иначе.

Боролась с юной квадисткой Тутберидзе, но победила благодаря стабильным прокатам

Синицына выиграла в Самаре и короткую, и произвольную, оба раза заявляя надежный набор с тройными прыжками. В дополнение к ним вращения максимальной сложности и дорожки шагов третьего уровня. С этим контентом удается избегать серьезных ошибок.

Синицына выполняет элементы на скорости, со сложных шагов и практически без подготовки, на прыжках показывает высоту, пролетность и уверенные выезды, на вращениях безупречную центровку и постепенное ускорение. Отсюда и высокие надбавки за исполнение: от +2 до +4.

В произвольной техконтроллер все же увидел два недокрута в четверть и неясное ребро на флипе в секвенции во второй половине. Однако даже с учетом этих ошибок Ксения обыграла всех по оценкам за исполнение, а по базовой стоимости уступила только ученице Дарье Садковой из группы Тутберидзе. Та зашла в прокате на четверной флип, но упала, а после не устояла на тройном флипе.

По компонентам Ксения тоже лидер в оба дня, хотя в короткой Садкова отстала всего на 0,61 балла. По мнению судей, в первый день фигуристки выступили на равных, однако Инна Гончаренко по окончании этапа подметила, что Дарья все же уступает в выразительности и умении чувствовать музыку. Воспитаннице «Хрустального» 15 лет, она проводит первый сезон на взрослых турнирах, но по-прежнему считается юниоркой по международным правилам.

19-летняя Синицына во взрослые перешла три года назад, но только сейчас выиграла этап. Для нее эта победа – неожиданность:

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Осознания полного нет, это большой сюрприз. Я была готова, в мыслях было, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а чтобы выиграть турнир – это вообще большой шаг вперед».

Делает редкие вращения и дорожки шагов, а еще может по часу работать над одной тройкой. Увы, судьями это не ценится

Главные козыри Синицыной – презентация и уверенное владение коньком. Настолько виртуозное, что в технической дорожке ей ставят связку шагов на одной ноге, в отличие от большинства фигуристов.

Выполняет шаги она безусильно и плавно, не прерывая движение, показывает глубокие ребра и четкие повороты.

«Вера Анатольевна [Атурюнян] ставила скольжение, мы часами отрабатывали. Могли час отрабатывать одну тройку, чтобы правильно ее делать», – важная деталь от Ксении.

При этом, по современным правилам, подобные усложнения не помогают набрать четвертый уровень и максимальную базовую стоимость. Формально комбинации трудных поворотов вообще не обязательно выполнять на одной ноге – это выбор фигуристки и постановщика. Связки в таком стиле отнимают больше сил и требуют мастерства, зато украшают прокат, как и необычное расположение элементов.

«Она [Атурюнян] ставит так, что элементы должны ложиться под музыку. Не ты выбираешь, как элементы прыгать, а она выбирает: «Вот здесь ложится вращение, здесь будет дорожка, а флип – в конце, по музыке так лучше»» – объяснила Ксения.

В короткой программе Синицына заявляет во второй половине не каскад (хотя физически вполне может приземлить его в конце), а сольный прыжок, теряя на этом полбалла бонусов – так контент лучше гармонирует с музыкой. Однако в протоколах судьи это особенно не отмечают: оценки за композицию у Синицыной средние по сравнению с топами сборной – 8,5. Чуть ниже у Садковой с Хромых – 8,25 и 8,3.

Еще одно преимущество Ксении – вариативность. Она часто катает классику, как в короткой этого сезона – под непростой «Ноктюрн» Шопена, но умеет отыгрывать и игривые женственные образы, как в произвольной под Quizás, Quizás, Quizás.

В сезоне-2021/22 Синицына выделялась программой под музыку из сериала «Ход королевы». В ней дважды стремительно нарастал, а затем спадал темп, так же быстро перестраивалась и Ксения. А еще показывала фирменное комбинированное вращение сначала по часовой стрелке, затем против. Она одна из немногих фигуристок в мире, способных одинаково хорошо вращаться в обе стороны.

По сложности прыжкового набора Синицына проигрывает соперницам из топ-6 ЧР. Она работает над четверными тулупом и сальховом, плюс тренирует тройной аксель, но в программы пока не вставляет. Попытка тулупа была на чемпионате России-2022, но привела к падению. В июле Ксения пообещала дожать один из ультра-си до конца сезона-2023/24, но затем снова повредила ногу.

Пока травмы, вероятно, главная проблема, мешающая выступать стабильно (или хотя бы регулярно).

Постоянно пропадает из-за травм – ни одного полноценного сезона за 3 года

С сезона-2020/21 Ксения прошла всего 9 турниров. Осенью 2020-го пропала из-за травмы (какой именно, тренеры не уточняли), потом заболела, едва возобновив нагрузки, дальше вмешался ковид.

Перед отборочным на Игры-2022 чемпионатом России снова случилась микротравма, однако Синицына выступила, причем зашла на четверной тулуп. Оставшуюся часть сезона пропустила, а уже осенью призналась, что думала уйти в парное катание и даже тренировалась с потенциальным партнером:

«Я неделю покаталась с Гошей Куницей у Сергея Сергеевича (Рослякова) в Медведково, но поняла, что не мое. Одиночное люблю больше».

Сезон-2022/23 тоже завершился досрочно – выявили стрессовый перелом малоберцовой кости. Оправившись от него, через полгода Синицына повредила стопу на контрольных прокатах. Сначала рассказала, что пробила ногу коньком, но месяц спустя объяснила, что причина совсем в другом.

«Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду».

По словам Ксении, врачи не заметили трещину сразу, она продолжила тренировки с облегченным контентом, но все же прервалась на восстановление, когда поставили верный диагноз. Из-за этого случился пропуск Гран-при в Омске. «Собрать себя в кучу», призналась она, удалось только за полторы недели до самарского этапа.

Однако это не помешало выступить стабильнее соперниц и победить.

Учитывая почти полное исчезновение ультра-си с российских этапов, Ксения со своими козырями, при удачных прокатах (и конечно, без травм) вполне готова претендовать на медаль ЧР. Очень символично для фигуристки, которая катанием показывает: прыжки здесь – не главное.

Видео: Первый канал

В тексте использованы фрагменты интервью «Первому каналу», ТАСС и Sport24.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; кадры трансляции