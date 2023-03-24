81 комментарий

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Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?

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сборная России сборная России
Александра Бойкова Александра Бойкова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Тамара Москвина Тамара Москвина
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Артур Минчук
Александр Галлямов Александр Галлямов
Фигурное катание Фигурное катание

Группа Этери Тутберидзе уже два сезона ассоциируется не только с одиночным катанием, но и с парным.

В 2021-м за прогрессом туда отправились Евгения Тарасова и Владимир Морозов (и получили желаемое), теперь заходит еще один топ-дуэт – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Они сменили тренера после одного из лучших сезонов в карьере, объявили об этом сами и с предыдущими наставниками – Тамарой Москвиной и Артуром Минчуком – расстались по-дружески. Подобный трансфер в нашем фигурном катании редкость. Хотя его ждали давно.

Есть минимум три причины для перехода. Главную назвали сами спортсмены – все ради прогресса

Пара объяснила переход желанием двигаться дальше и пробовать новое. Тренеры подтвердили: обид и конфликтов нет.

Эта мотивация вполне понятна. С Минчуком Бойкова и Козловский работали с начала совместной карьеры, а это почти 8 лет. С Москвиной они еще раньше встречались на подкатках. Порой сменить школу и тактику подготовки необходимо для развития.

Дуэт ярко ворвался сначала в юниорский, а потом и во взрослый топ, но затем несколько лет катался в роли догоняющих. За успехами на чемпионатах России и Европы-2020 последовали два серебра на главном турнире страны, обидная бронза ЧМ и 4-е место на Играх в Пекине. Сезон-2022/23 лучший за все это время, но внутренний.

Бойкова и Козловский попробовали новые элементы, хотя значительно технику не улучшили – ошибки на прыжковых элементах по-прежнему случались почти на всех турнирах. На чемпионате России и в финале Гран-при спасало только то, что соперники ошибались еще больше. В итоге пара не проиграла ни одного старта, но ощущение, что прогресс замедлился, осталось.

Эту же мысль высказал Илья Авербух: «Думаю, что последние сезоны Александра и Дмитрий катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым. Переход к новому тренеру – это всегда рывок вперед».

Сотрудничество с Тутберидзе – хорошая встряска за счет совсем другого подхода и интенсивности работы. К тому же «Хрустальный» славится умением ставить прыжки – то, с чем у дуэта пока основные трудности.

Оба партнера очень техничные, с правильной круткой и легким коньком, но им не хватает стабильности. За предыдущие три года только на двух стартах (ЧР-2022 и пятом этапе российской серии Гран-при) они выдали оба проката без грубых ошибок. В группе Тутберидзе учат прыгать много и чисто, а главное – справляться с нервами. Именно волнением Москвина чаще всего объясняла падения учеников.

Кроме того, Бойкова и Козловский любят риск, в этом они схожи с новыми тренерами. Уже несколько лет пара мечтала о четверном выбросе, и в апреле 2023-го он наконец получился на шоу. Начало этой истории положила Москвина, но элемент еще предстоит перенести на соревновательный лед.

Дуэт наверняка продолжит эксперименты и с каскадами. В сезоне-2022/23 Бойкова и Козловский попробовали сальхов – ойлер – сальхов (из четырех попыток – одна успешная), а еще секвенцию с тройным сальховом и двумя двойными акселями (заявили один раз и получили надбавку 0,26 за недокрут в четверть на последнем прыжке).

«К сожалению, парное катание становится слишком скучным. Все делают один контент. Что самое страшное, уже на протяжении 20 лет», – объясняли они изменения в наборе элементов. О необходимости реформ два года назад говорила и Тутберидзе.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

Еще одна возможная причина – конкуренция внутри группы. Об этом говорят Тарасова, Жулин и близкие фигуристов

Вот уже три года дуэт делит лед с главными соперниками – Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Москвина заверила, что атмосфера в ее клубе хорошая, но именно тезис про усталость от спарринга на тренировках сразу предложили Татьяна Тарасова, Александр Жулин и Артур Дмитриев-младший, причем последний – с формулировкой «я знаю, что они давно хотели уйти».

Эти слова так и остались бы предположениями, но их косвенно подтвердила мама Козловского Виктория в соцсетях: «Мне жаль... Но выбора НЕ оставили! Важное и очень сложное решение! Давно пора!».

Помимо этой записи, она сделала репост из фан-аккаунта Figuristinew:

«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка. Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят, и знают, чего ожидать от соперников».

Возникает вопрос: если кататься в одной группе тяжело, почему не ушли раньше? Вероятно, потому что только сейчас наступило время для кардинальных перемен. Сезон-2021/22 – олимпийский, следующий – год естественного спада формы и полной неопределенности из-за отстранения. Рисковать в обоих случаях было бы слишком тяжело и опасно.

Слухи о напряженных отношениях между фигуристами появились еще два года назад. Их подкрепил эмоциональный выпад Бойковой в КиКе после бронзы на ЧМ-2021. «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», – выпалила она, но Москвина отнеслась к такой реакции спокойно.

Она и раньше работала с двумя лидирующими дуэтами одновременно. В 1990-е так соперничали Наталья Мишкутенок – Артур Дмитриев и Елена Бечке – Денис Петров, а после них Оксана Казакова – Артур Дмитриев и Елена Бережная – Антон Сихарулидзе.

Такова методика Москвиной: «Чем конкуренция острее, тем лучше для тренера. Просто спортсменов высокого класса не может быть чересчур много. Две пары вполне достаточно, чтобы вывести и ту, и другую на уровень Олимпийских игр».

Теперь в команде Москвиной чуть спадает внутренняя конкуренция, но внешняя для Мишиной и Галлямова будто бы обостряется: ключевые соперники представляют другие лагерь, метод, идеологию.

У Бойковой сдали нервы после поражения: надерзила тренеру и отбросила аккредитацию

Чем этот переход интересен самой Тутберидзе?  

В первую очередь, это новый вызов, возможность углубиться в работу со спортивными парами и расширить горизонты. С Тарасовой и Морозовым сложные элементы они так и не покорили (лишь однажды была четверная подкрутка на чемпионате России по прыжкам). А дерзкие молодые фигуристы – шанс сделать это.

Правда, в «Хрустальном» трансфер еще не прокомментировали, так что остается только предполагать, каким там видят будущее Бойковой и Козловского.

Времени и внимания для второй пары точно хватит. Для Евгении и Владимира собрали большую команду, в которой помимо привычного трио (Тутберидзе – Дудаков – Глейхенгауз) работают Максим Траньков, Павел Слюсаренко и Алексей Тихонов. Пространство для тренировок тоже скоро увеличится. В 2024-м в Москве достроят Ледовый дворец Этери Тутберидзе.

При этом нет уверенности в том, что Тарасова и Морозов продолжат карьеру. Еще в начале марта они неопределенно высказывались о следующем сезоне, а вскоре их будущее стало еще более туманным. МОК выпустил новые критерии по допуску россиян к турнирам, по ним дуэт скорее всего не пройдет из-за участия в митинге-концерте в Лужниках в марте 2022-го.

Траньков вполне может уйти с ними. На работу с Александрой и Дмитрием он пока не строит планы: «Сейчас мы все находимся в отпуске, встретимся в Новогорске в июне и тогда уже будем обсуждать дальнейшие моменты, связанные с парным катанием в группе Тутберидзе. Сейчас об этом даже не думаю».

Если после перехода фигуристы улучшат результаты, это докажет универсальность тренерского штаба Тутберидзе. С Тарасовой и Морозовым они взяли серебро чемпионата Европы и Олимпийских игр после череды неудач и спада формы.

Но с Александрой и Дмитрием все сложнее. Они пришли практически на пике и хотят развиваться дальше. Задача непростая, ведь это и так одна из лучших пар мира. Но в «Хрустальном» не раз достигали и более амбициозных целей.

Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Нина Зотина; AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

81 комментарий

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nik svt
Мне кажется, они удачно перешли именно сейчас - в статусе победителей. Если бы ушли в прошлом году - все бы комментировали, что не выдержали конкуренции, надо уметь побеждать, а не бегать по тренерам. А так - комар носа не подточит: не проиграли в прошлом году ни одного важного старта, попрощались как положено, не стали лить негатив в прессу. Хорошо, что они выучили ошибки прошлого, научились действовать более обдуманно. Если б еще родители не вмешались своими комментариями - вообще бы все было бы хорошо.
А теперь - успехов на новом месте, не растерять, а добавить и преумножить!
+82
-6
+76
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Маргарита В Сафронова
Конечно, этот трансфер выгоден всем. У Москвиной станет поспокойнее. БК получили возможность работать с великолепным ТШ. ТШТ могут продолжать работу с топовыми парами. Болельщики получат огненную конкуренцию не только топ-спортсменов, но и топ-школ.
+43
-8
+35
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Kovka Gnutik
1. Тезис, что парное катание становится скучным, опровергала Савченко, опровергали, когда были в форме, китайцы, да и прежде опровергала Москвина. Посмотрим, что получится у Тутберидзе.
2. Перешли, конечно, из-за внутренней конкуренции. Когда учитель начинает делить любовь еще с кем-то, это мало кто выдерживает. Примеры тому устанешь перечислять.
+36
-2
+34
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nik svt
Ответ SALMON
Когда Косторная ушла от Этери в статусе победителя, то в сми такое творилось. Или хотите сказать, что это другое?)
Когда я писала комментарий - я никого ни с кем не сравнивала. Мне понравилось, как ребята смогли оформить переход.
+30
-2
+28
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ccc6srcv2n
Кстати, я вообще не помню, чтобы Козловский падал или ошибался или Сашу ронял. Вот у кого железная стабильность.
+28
-1
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Евгения Гринева
Ответ Сяява
Я всё таки думаю, что лучше свои пары растить. Если Тарасову и Морозова брали, фактически, как никому не нужных на тот момент и надо было просто нанести немного лоска и стабильности, то тут реально риск для ТШТ, это примерно то же, что и переход Трусовой к Плющенко, очень похоже. Да и спортсмены, которые убегают от конкуренции..., обычно ничем хорошим это не заканчивается..., хотя может просто хотят спокойно поработать, может и так.
Плющенко с Трусовыми год переговоры вел, нет тут ничего похожего. И риска никакого для тшт нет, потому что инициатива была от спортсменов, причем уйти они хотели давно то к Морозову, то к Мозер. Риски здесь только для БК, конкуренция у них никуда не уйдет, на стартах все равно придется встречаться, а там еще сильное молодое поколение подрастает
+23
-5
+18
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Delirium
Ответ Kareglazaya
Бойкова и Козловский, несмотря на победы в двух крупных турнирах, так и остались второй парой страны. Это видно по протоколам: практически за все основные элементы (прыжки, выбросы, тодес, подкрутка) они получили меньше, чем МГ. Даже когда базовая стоимость элемента была выше, по сумме всё равно получалось меньше из-за недочетов и, как следствие, низких ГОЕ. И это не очень хорошая тенденция. Если МГ в новом сезоне еще и добавят усложненный прыжковый набор, который попробовали в этом, то отрыв будет еще больше. А они добавят. Скорее всего, именно из-за этого и случился переход. Это последняя возможность попробовать что-то исправить. Я не думаю, что переход сильно что-то изменит - у ТМ, не считая рывка на ОИ, ничего не поменялось - но часть ошибок устранить всё же можно.
ТМ все-таки старше, да и не похоже, чтобы они сами стремились уже что-то менять и тем более усложнять. У них было желание выйти на последнюю охоту в ОИ сезон, и они с этим справились. Сейчас явно докатывают.

С БК ситуация противоположная. Будут прилагать все усилия, чтоб усложниться и добавить во всех компонентах, главное, чтоб повезло не травмироваться сильно. Четверные выбросы и подкрутки, таки, не шутка, многие на них поломались.
+19
-2
+17
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Kareglazaya
Бойкова и Козловский, несмотря на победы в двух крупных турнирах, так и остались второй парой страны. Это видно по протоколам: практически за все основные элементы (прыжки, выбросы, тодес, подкрутка) они получили меньше, чем МГ. Даже когда базовая стоимость элемента была выше, по сумме всё равно получалось меньше из-за недочетов и, как следствие, низких ГОЕ. И это не очень хорошая тенденция. Если МГ в новом сезоне еще и добавят усложненный прыжковый
набор, который попробовали в этом, то отрыв будет еще больше. А они добавят.
Скорее всего, именно из-за этого и случился переход. Это последняя возможность попробовать что-то исправить. Я не думаю, что переход сильно что-то изменит - у ТМ, не считая рывка на ОИ, ничего не поменялось - но часть ошибок устранить всё же можно.
+21
-4
+17
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фуфырка
Ответ SALMON
Когда Косторная ушла от Этери в статусе победителя, то в сми такое творилось. Или хотите сказать, что это другое?)
Она не ушла, а сбежала. Видите разницу? Трубки не брала, ничего не объясняла.
+20
-4
+16
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Любитель_ФК
Ну что, продолжается обсуждение события последних двух дней. Это еще подкасты не подключились. И главная нить, зачем? Каковы причины? И почему к Тутберидзе? Вопросы, зачем и каковы причины, описаны в комментариях болельщиков и специалистов очень подробно и здесь пожалуй ясность наибольшая, хотя теперь уже все это не имеет особого значения, переход состоялся и главное это очень оперативно подтвердило все руководство федерации, как будто с ним заранее все было согласовано (видимо так оно и было). Но все-таки самый обсуждаемый , скандальный, если хотите пикантный вопрос, почему к Тутберидзе? Я думаю, если бы переход был в любой другой тренерский штаб, это не вызвало такого громкого и интригующего эффекта и действительно такого перехода ждали, а здесь целая детективная история, со множеством предположений. Авербух в этой статье высказал фразу: " Переход к новому тренеру - это всегда рывок вперед". На самом деле, переход к новому тренеру, в подавляющем большинстве случаев, носит неудачный, негативный характер и примеров этого достаточно много, причем примеров с очень известными фигуристами. А вот удачных переходов, можно назвать единичными. Из последних, Шома Уно к Ламбьелю, да больше и не вспомню, может вы что-то добавите. А вот неудачных и заметных достаточно. Ну вот самые громкие, переходы от Тутберидзе Трусовой и Косторной в конечном итоге закончились катастрофой для обеих фигуристок, можно привести примеры и по мельче. Такого громкого перехода, на таком высоком уровне, пожалуй не было в новейшей истории российского ФК. Главный критерий оценки при любом переходе, это куда идет спортсмен? На повышение уровня или на понижение. Поясню свою мысль примером, Трусова и Косторная тренируясь у Тутберидзе, переходили к Плющенко, вообще начинающему тренеру, явно на понижение. Бойкова и Козловский, тренируясь у Москвиной, пожалуй лучшей школы на данный момент, переходят вроде как на понижение, тоже как бы к начинающему тренерскому штабу, хотя этот начинающий штаб на олимпиаде обыграл обе пары Москвиной, своей единственной парой и не смотря на все проблемы пары ТМ, это произвело, на мой взгляд, главный эффект на всех тренеров, спортсменов и главное судей. Думаю этот эффект сильно подействовал в выборе дальнейшего места тренировок и на БК. Но самое важное, что имело значение в выборе тренерского штаба, это эффект, имидж, статус, как хотите назовите, самой Тутберидзе , как личности, как новатора в женском ФК и вообще в спорте. Переход к Тутберидзе, чисто в психологическом плане, это как прыжок с парашютом, столько адреналина, столько внимания со стороны прессы и болельщиков, не получишь никогда. Оставшись у Москвиной, сталкиваешься с повседневной рутиной, перейдя к любому другому тренеру, это то самое понижение статуса, а здесь ажиотаж на всю страну и думаю на весь спортивный мир ФК. Чем закончится вся эта эпопея, увидим довольно скоро, но интерес к этой паре и соперничеству с другими, будет высочайший, что собственно действительно пойдет на пользу всем, особенно нам , болельщикам. Вся интрига парного ФК впереди.
+19
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+16
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imaxim
Ответ Сяява
Я всё таки думаю, что лучше свои пары растить. Если Тарасову и Морозова брали, фактически, как никому не нужных на тот момент и надо было просто нанести немного лоска и стабильности, то тут реально риск для ТШТ, это примерно то же, что и переход Трусовой к Плющенко, очень похоже. Да и спортсмены, которые убегают от конкуренции..., обычно ничем хорошим это не заканчивается..., хотя может просто хотят спокойно поработать, может и так.
Ягудин ушёл от конкуренции. Результат - на табло. До сих пор некоторые не угомонятся
+17
-4
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Allbee
Ответ imaxim
У Ягудина были контры именно с Мишиным, а не с Плющенко/Урмановым
Не знаю, Ягудин просто по именам не рассказывал от кого дедовщина была, а была она там всегда и подпитывал её Мишин
+14
-1
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Kareglazaya
Ответ ccc6srcv2n
Кстати, я вообще не помню, чтобы Козловский падал или ошибался или Сашу ронял. Вот у кого железная стабильность.
Да, чаще всего ошибается партнёрша. Ее слабое место - выбросы и некоторые виды тодеса.
+11
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Соль.
Потому что это стравливание и типа спарринг двух главных соперников выхолащивает. Тут Москвина просчиталась. Мне БК больше МГ нравятся. Удачи им. МГ на меня всегда производили впечатление физкультурников. Да и Галлямов в последнее время звезду словил.
+27
-16
+11
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nik svt
Ответ imaxim
Так выиграли мизер на ошибках основных соперников. А мама просто высказала то, что Дима побоялся сказать сам
Мизер или не мизер - никто никогда не вспомнит (кроме вас, наверное)). Мизер выиграть тоже надо суметь. Ведь соперники не смогли его удержать в решающую минуту.
А мамы - папы, по-моему, редко вносят гармонию в отношения спортсмен - тренер - пресса. Стремление защитить чадо иногда мешает, трудно быть идеальным в эпоху интернета )).
+12
-1
+11
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Маргарита В Сафронова
Ответ k4rmazin2007
Может тогда Акатьеву или Петросян отправим в другую школу? В ЦСКА например. Почему бы нет? Будет же огненная конкуренция между школами
Не будет никакой конкуренции)))) Мы это видели на примерах других ушедших. Только пришедшие к ТШТ создают огненную конкуренцию.
+16
-6
+10
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Евгения Гринева
Ответ Elena Savanuk
По поводу усложнения технического : к сожалению, в частности, у Саши далеко не те антропометрические данные, которые от природы достались Алене Савченко. Амбиции амбициями, но выдержит ли пресловутые нагрузки ТШТ организм Саши ...
Если Женя Тарасова выдерживает, то почему более молодая Бойкова не выдержит?
+15
-5
+10
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Oleandra
С Тарасовой-Морозовым Козловским нечего делить.. они на равных условиях, в штабе, который их с детства не растил, взял готовых спортсменов.. поэтому отношения должны быть нормальными.. да и трудно представить, что Женя Тарасова на кого-то может обижаться или как-то своё неудовольствие изобразить.. следовательно и БК так делать не будут.
+17
-7
+10
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Delirium
Ответ SALMON
Когда Косторная ушла от Этери в статусе победителя, то в сми такое творилось. Или хотите сказать, что это другое?)
Одни ушли открыто, со словами благодарности за вложенный труд, в период, когда разрешены переходы. Другая выставила ультиматум, а получив на него отказ свалила не попрощавшись прямо перед стартом сезона. Прямо-таки идентичные переходы, правда?
+14
-4
+10
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Валерий Петров
Ответ Евгения Гринева
Удивительно, что Мишиным такое поощряется. Лозко вообще всей группой игнорили
Не слышал такого, что вся группа игнорила.
Хотя да, в питерской федре дедовщина вполне могла быть, достаточно вспомнить, как пару лет назад на всех юниорских питерских соревнованиях тащили ядреными грибами Вайткус и Мороз поверх других более перспективных юниорок. Где теперь эти Вайткус и Мороз? Ау! Исчезли как и не бывало. Но хейтерами Хрусталя всё жуется мулька про загубленные карьеры молодых фигуристок, и пофиг на то, что в других ТШ почти нулевой выхлоп
+10
-1
+9
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Флер де Лис
Очень интересная пара! Удачи!
+10
-1
+9
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фуфырка
Ответ Veronika spuria
Это вы с Трусовой попутали. Косторная открыто сказала, что уходит.
Нет не говорила. Обе некрасиво ушли.
+12
-3
+9
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floret
Ответ ccc6srcv2n
Кстати, я вообще не помню, чтобы Козловский падал или ошибался или Сашу ронял. Вот у кого железная стабильность.
Не стабильна там Бойкова по психологии, кстати ещё с юниоров, ошибалась именно она.
+9
-1
+8
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nik svt
А я связываю с этим переходом еще и личные надежды на любимую пару Тарасова-Морозов - а вдруг такое близкое соседство с молодой и энергичной парой придаст им уверенности в прыжковых :).
+13
-5
+8
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Delirium
Ответ Сяява
Я всё таки думаю, что лучше свои пары растить. Если Тарасову и Морозова брали, фактически, как никому не нужных на тот момент и надо было просто нанести немного лоска и стабильности, то тут реально риск для ТШТ, это примерно то же, что и переход Трусовой к Плющенко, очень похоже. Да и спортсмены, которые убегают от конкуренции..., обычно ничем хорошим это не заканчивается..., хотя может просто хотят спокойно поработать, может и так.
Чтобы растить свои пары, как минимум нужен лед. Для ТМ специальное расписание создавали, чтоб вместить в Хрустальный. Молодежь они свою наверняка растить начнут, но со следующего года, когда новый каток получат.
+8
-1
+7
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