81 комментарий

Группа Этери Тутберидзе уже два сезона ассоциируется не только с одиночным катанием, но и с парным.

В 2021-м за прогрессом туда отправились Евгения Тарасова и Владимир Морозов (и получили желаемое), теперь заходит еще один топ-дуэт – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Они сменили тренера после одного из лучших сезонов в карьере, объявили об этом сами и с предыдущими наставниками – Тамарой Москвиной и Артуром Минчуком – расстались по-дружески. Подобный трансфер в нашем фигурном катании редкость. Хотя его ждали давно.

Есть минимум три причины для перехода. Главную назвали сами спортсмены – все ради прогресса

Пара объяснила переход желанием двигаться дальше и пробовать новое. Тренеры подтвердили: обид и конфликтов нет.

Эта мотивация вполне понятна. С Минчуком Бойкова и Козловский работали с начала совместной карьеры, а это почти 8 лет. С Москвиной они еще раньше встречались на подкатках. Порой сменить школу и тактику подготовки необходимо для развития.

Дуэт ярко ворвался сначала в юниорский, а потом и во взрослый топ, но затем несколько лет катался в роли догоняющих. За успехами на чемпионатах России и Европы-2020 последовали два серебра на главном турнире страны, обидная бронза ЧМ и 4-е место на Играх в Пекине. Сезон-2022/23 лучший за все это время, но внутренний.

Бойкова и Козловский попробовали новые элементы, хотя значительно технику не улучшили – ошибки на прыжковых элементах по-прежнему случались почти на всех турнирах. На чемпионате России и в финале Гран-при спасало только то, что соперники ошибались еще больше. В итоге пара не проиграла ни одного старта, но ощущение, что прогресс замедлился, осталось .

Эту же мысль высказал Илья Авербух: «Думаю, что последние сезоны Александра и Дмитрий катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым. Переход к новому тренеру – это всегда рывок вперед».

Сотрудничество с Тутберидзе – хорошая встряска за счет совсем другого подхода и интенсивности работы. К тому же «Хрустальный» славится умением ставить прыжки – то, с чем у дуэта пока основные трудности.

Оба партнера очень техничные, с правильной круткой и легким коньком, но им не хватает стабильности. За предыдущие три года только на двух стартах (ЧР-2022 и пятом этапе российской серии Гран-при) они выдали оба проката без грубых ошибок. В группе Тутберидзе учат прыгать много и чисто, а главное – справляться с нервами . Именно волнением Москвина чаще всего объясняла падения учеников.

Кроме того, Бойкова и Козловский любят риск, в этом они схожи с новыми тренерами. Уже несколько лет пара мечтала о четверном выбросе, и в апреле 2023-го он наконец получился на шоу. Начало этой истории положила Москвина, но элемент еще предстоит перенести на соревновательный лед.

Дуэт наверняка продолжит эксперименты и с каскадами. В сезоне-2022/23 Бойкова и Козловский попробовали сальхов – ойлер – сальхов (из четырех попыток – одна успешная), а еще секвенцию с тройным сальховом и двумя двойными акселями (заявили один раз и получили надбавку 0,26 за недокрут в четверть на последнем прыжке).

«К сожалению, парное катание становится слишком скучным. Все делают один контент. Что самое страшное, уже на протяжении 20 лет», – объясняли они изменения в наборе элементов. О необходимости реформ два года назад говорила и Тутберидзе.

Еще одна возможная причина – конкуренция внутри группы. Об этом говорят Тарасова, Жулин и близкие фигуристов

Вот уже три года дуэт делит лед с главными соперниками – Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Москвина заверила, что атмосфера в ее клубе хорошая, но именно тезис про усталость от спарринга на тренировках сразу предложили Татьяна Тарасова, Александр Жулин и Артур Дмитриев-младший, причем последний – с формулировкой «я знаю, что они давно хотели уйти» .

Эти слова так и остались бы предположениями, но их косвенно подтвердила мама Козловского Виктория в соцсетях: «Мне жаль... Но выбора НЕ оставили! Важное и очень сложное решение! Давно пора!».

Помимо этой записи, она сделала репост из фан-аккаунта Figuristinew:

«Цель оправдывает средства. Всегда считала, что если спортсмены меняют тренеров, это единственное верное решение. Никто не уйдет оттуда, где все устраивает. Жизнь одна, а спортивная жизнь еще и очень коротка. Также всегда считала, что сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга. Спортсмены знают, что они готовят, и знают, чего ожидать от соперников».

Возникает вопрос: если кататься в одной группе тяжело, почему не ушли раньше? Вероятно, потому что только сейчас наступило время для кардинальных перемен. Сезон-2021/22 – олимпийский, следующий – год естественного спада формы и полной неопределенности из-за отстранения. Рисковать в обоих случаях было бы слишком тяжело и опасно.

Слухи о напряженных отношениях между фигуристами появились еще два года назад. Их подкрепил эмоциональный выпад Бойковой в КиКе после бронзы на ЧМ-2021. «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», – выпалила она, но Москвина отнеслась к такой реакции спокойно.

Она и раньше работала с двумя лидирующими дуэтами одновременно. В 1990-е так соперничали Наталья Мишкутенок – Артур Дмитриев и Елена Бечке – Денис Петров, а после них Оксана Казакова – Артур Дмитриев и Елена Бережная – Антон Сихарулидзе.

Такова методика Москвиной: «Чем конкуренция острее, тем лучше для тренера. Просто спортсменов высокого класса не может быть чересчур много. Две пары вполне достаточно, чтобы вывести и ту, и другую на уровень Олимпийских игр».

Теперь в команде Москвиной чуть спадает внутренняя конкуренция, но внешняя для Мишиной и Галлямова будто бы обостряется: ключевые соперники представляют другие лагерь, метод, идеологию.

Чем этот переход интересен самой Тутберидзе?

В первую очередь, это новый вызов, возможность углубиться в работу со спортивными парами и расширить горизонты. С Тарасовой и Морозовым сложные элементы они так и не покорили (лишь однажды была четверная подкрутка на чемпионате России по прыжкам). А дерзкие молодые фигуристы – шанс сделать это.

Правда, в «Хрустальном» трансфер еще не прокомментировали, так что остается только предполагать, каким там видят будущее Бойковой и Козловского.

Времени и внимания для второй пары точно хватит. Для Евгении и Владимира собрали большую команду, в которой помимо привычного трио (Тутберидзе – Дудаков – Глейхенгауз) работают Максим Траньков, Павел Слюсаренко и Алексей Тихонов. Пространство для тренировок тоже скоро увеличится. В 2024-м в Москве достроят Ледовый дворец Этери Тутберидзе.

При этом нет уверенности в том, что Тарасова и Морозов продолжат карьеру. Еще в начале марта они неопределенно высказывались о следующем сезоне, а вскоре их будущее стало еще более туманным. МОК выпустил новые критерии по допуску россиян к турнирам, по ним дуэт скорее всего не пройдет из-за участия в митинге-концерте в Лужниках в марте 2022-го.

Траньков вполне может уйти с ними. На работу с Александрой и Дмитрием он пока не строит планы: «Сейчас мы все находимся в отпуске, встретимся в Новогорске в июне и тогда уже будем обсуждать дальнейшие моменты, связанные с парным катанием в группе Тутберидзе. Сейчас об этом даже не думаю».

Если после перехода фигуристы улучшат результаты, это докажет универсальность тренерского штаба Тутберидзе. С Тарасовой и Морозовым они взяли серебро чемпионата Европы и Олимпийских игр после череды неудач и спада формы.

Но с Александрой и Дмитрием все сложнее. Они пришли практически на пике и хотят развиваться дальше. Задача непростая, ведь это и так одна из лучших пар мира. Но в «Хрустальном» не раз достигали и более амбициозных целей.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Нина Зотина; AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV