24 комментария

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Американский фигурист без суперпрыжков держится в топе в эпоху квадов. Чему учит его история?

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Джейсон Браун Джейсон Браун
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Илья Малинин Илья Малинин
Фигурное катание Фигурное катание

В сезоне-2022/23 сложность и зрелищность мужского катания дошли до предела.

По крайней мере, пока кажется, что больше чем на четверной аксель и шестиквадку в произвольной программе человеческий организм не способен. Без ультра-си, по сути, невозможно пробиться даже в топ-15 мирового чемпионата – и все же есть одно исключение.

Американец Джейсон Браун уже пару лет без единого четверного отбирается в сильнейшую разминку и получает оценки уровня топ-3 этапов Гран-при.

Из элементов повышенной трудности в его арсенале только тройной аксель, который приземляют даже юниоры. Но результаты Джейсона – не парадокс и не ошибка, а закономерный итог развития фигурного катания. А его стратегия, возможно, самая правильная.

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Три года назад Браун заявлял тулуп или сальхов в четыре оборота почти на каждый турнир, но ни разу не исполнил их чисто. Из-за недокрутов и падений итоговая оценка выходила ниже, чем за чистый тройной, и тогда они с тренером Брайном Орсером сменили тактику.

«Я много лет комплексовал по поводу четверных. Думал, что недостаточно хорош, что не заслуживаю побед, не дотягиваю до стандартов, установленных другими. Но я просто фигурист, который каждый день работает над тем, чтоб стать лучше. Это спорт. Ты выходишь на лед и показываешь, на что способен», – рассуждал Браун.

«Не дотягивает» американец и по мнению Алексея Ягудина. «Он сейчас будет ноги задирать – и, в принципе, все. Сказать, что Джейсон Браун – это вообще ничто, неправильно и несправедливо. Он очень хорошо скользит, у него хорошие линии, классные вращения. Но все-таки мужское катание в современном мире – это четверные прыжки», – говорил Ягудин во время Skate America-2019.

А когда в том же сезоне Браун не вышел в финал Гран-при, проиграв Сергею Воронову на этапе в Японии, Ягудин и вовсе написал в соцсетях: «Спасибо огромнейшее Сергею Воронову за то, что мой «любимый» Джейсон Браун не попал в финал, иначе это был бы позор».

Еще спортсмену доставалось от Татьяны Мишиной и от Ирины Слуцкой – они обвиняли арбитров в завышении оценок. Компоненты мощнее, чем у Юдзуру Ханю, на Играх-2022 в Пекине, и правда вызвали вопросы. А спортивный агент Ари Закарян (участник Конгрессов ISU) вообще предлагал вычитать по 10-15 баллов из итоговой суммы у фигуристов без квадов.

Да, у Джейсона относительно простой и недорогой прыжковый набор. Самый ценный элемент в нем – секвенция из тройного и двойного акселя – стоит 11,3 балла. Для сравнения: один только четверной тулуп, которым владеет каждый фигурист из первой десятки рейтинга ISU, принесет 9,5. Для спортсменов из топа – это необходимость: вращения и дорожки четвертого уровня уже не спасают. 

Секрет Брауна в чистейшем исполнении и высоких компонентах. Он получил третьи по величине GOE на чемпионате мира-2023, выше только у Джун Хван Чха и Шомы Уно. Самая низкая оценка в его протоколах +1, но в основном там +4, +5.

Прыжки у американца высокие и пролетные, с безусильным отрывом и мягкими приземлениями. На вращениях у него всегда хорошая центровка, четкие позиции и быстрая смена положений, на дорожке – глубокие ребра и крутые дуги. Владение коньком у американца мастерское (это признает даже Ягудин).

Кроме того, он отлично подстраивается под меняющийся ритм композиции и точно попадает в музыкальные акценты.

Браун уже выработал особый стиль и чаще всего ставит программы под лиричные треки или джаз-модерн, в котором выглядит наиболее выгодно. Судьям такой выбор явно нравится: на ЧМ в этом сезоне он получил вторые (после Уно) компоненты в короткой и самые высокие в произвольной.

По итогам турнира Джейсон занял 5-е место – обогнал француза Сяо Хим Фа и японцев Томоно и Ямомото, сделавших по пять квадов за два дня. А еще Даниэля Грассля, владеющего сложнейшим четверным лутцем и риттбергером. Даже суперрекордсмен Илья Малинин, суммарно на 50 баллов опережающий соотечественника по базе, в итоговой оценке выиграл у него всего 8.

Почему так?

В ISU явно дают понять: стабильность, скольжение и перфоманс едва ли не важнее техники. Для победы мало зрелищных прыжков, даже если это четверной аксель (иначе он стоил бы куда больше, чем 12,5). Насколько опасны такие нагрузки для организма, тоже пока не ясно, вот судьи и не спешат поощрять сумасшедший риск.

Зато опытный Браун, поднимающий прокатом зал на крупнейших стартах, выгодно выделяется на фоне конкурентов. Этот путь боссам мировой фигурки хорошо знаком, его они и выбирают как вектор развития на ближайшие годы. А правильный это курс или нет, покажет только время.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

Весь сезон катался в шоу больше, чем на турнирах, и даже поставил программу сопернику – они дважды соревновались

Помимо результатов поражает отношение Брауна к спорту. Он не совмещает карьеру с ледовыми шоу и работой постановщика, а наоборот – внесоревновательную жизнь дополняет турнирами.

В сезоне-2022/23 Джейсон выступил на Japan Open, чемпионате США и ЧМ, а все остальное время провел на гастролях. С учетом трудности его контента, поддерживать форму при таком графике вполне реально.

К тому же конкуренция в американской сборной невысокая, а запас прочности у Джейсона внушительный: он может пропустить пару стартов и не потерять место в команде. Увлекаться, правда, не стоит, ведь рейтинг ISU при этом снижается.

Философия Брауна: не разделять показательные и соревнования. Для него все это об одном – общении со зрителями и самовыражении на льду. Он уверяет, что бесконечные турне заряжают и даже помогают кататься лучше: «Иногда мне приходилось выступать в шести шоу за два дня, да еще по пять прокатов в каждом. Это закалило меня».

При этом Джейсон работает телеведущим, комментатором и постановщиком. Он помогает с общими номерами на гала-концертах, а в сезоне-2022/23 создал короткую программу для Даниэля Грассля. Итальянец доволен: «Он раскрыл меня по-новому, научил не бояться эмоций на льду. Посмотрите, как чувственно он катается, как общается с публикой во время выступления – да все, что он делает, суперкруто!»

В течение года они дважды встретились на одном льду. На Japan Open Грассль оказался выше, но на чемпионате мира проиграл.

Джейсону 28 лет. Он признает, что уже не готов тренироваться как раньше, а уж разучивать новые элементы – тем более. Он давно мог бы уйти и почти сделал это в конце прошлого сезона, но задержался, потому что знает: при действующих правилах есть шанс значительно продлить карьеру, развивая исполнительское мастерство.

Это ли не спасение для тех, кто не справляется с ультра-си, но хочет соревноваться.

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Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; globallookpress.com/Naoki Nishimura/AFLO Naoki Morita/AFLO; instagram.com/jasonbskates ; РИА Новости/Владимир Трефилов

24 комментария

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orlitza
Ответ Залина Малина
Чему учит его история? Что амеканцев всегда продвинут вперёд. Ну а если серьёзно... Вторая оценка сейчас состоит из 3-х компонентов. Достоин ли Джеймсон оценки 9-10 баллов по каждому из них? Сомневаюсь, но допустим. А Андрей Мозалев не достоин? А Дима Алиев? А Кевин Эймоз? А Киган Мессинг? Артистизм - понятие субъективное. Чем выше перечисленные по-разному, но прекрасны в представлении своих программ. Получается, нужно быть женственным, как Браун и Риппон, чтобы нравится мужьям. Это мужское одиночное?
Никого из перечисленных (при всём уважении к труду остальных) не сравнить ни с Брауном, ни с Ламбьелем, ни с Джоном Карри, ни с Робином Казинсом, ни с Владимиром Котиным, ни с Игорем Бобриным.
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Виктор Дмитриев
его история учит тому, что фигуристу важно иметь правильный паспорт и еще важнее - правильную ориентацию. Тогда будет сразу два лобби. Но для призовых мест этого не хватает уже, по счастью.
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Александр Шульгин
Чему учит его история, надо быть в повесточке
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Маргарита В Сафронова
Браун не держится, а его держат в топе квадов.
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шампион
Браун это ответ Ису на квадоманию. Уже невозможно смотреть мужскую одиночку, все одинаковые - вышел, попрыгал, лирическая музыка дает возможность на передышку между прыжками, проги как таковой нет.
Но как по мне, всесто грибования Брауна и придержания Малинина нужно просто ограничить количество квадов. Пусть будет 3 или 4 максимум. Прыгнул - умеешь, молодец. Но давай-ка делай остальные элементы.
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elzakun
"стабильность, скольжение и перфоманс едва ли не важнее техники" - стабильность и скольжение это часть техники. Скольжение это то самое "катание", которое мы смотрим. Скольжение в идеале должно быть принципиальным компонентом оценки, и то что его не оценивают адекватно и приводит к тому, что мы смотрим, как фигуристы на двух ногах чухают от прыжка к прыжку, периодически делая пассы руками для изображения хореографии, и делают корявые дорожки, потому что выполнить предписания правил они могут, но для эстетики у них нет техники, и времени нарабатывать ее тоже нет, потому что все пашут на прыжки.
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Karamazoff
Ответ Princess23
потому что шикарный фильм с классными актерами
Фильм неплохой, но не более - драматургия слабая, диалоги не везде правдоподобные, управляющая идея спорная т.к. чудовищным образом теряет актуальность в современном мире. С Брауном ситуация похожая.
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Princess23
Ответ Natalia_777
а без "хуа" ответить не можете? ))) и покажите мне , где я вам помешала "наслаждаться" ))) а в фигурном катании надо различать спорт и ледовые шоу , это моё ИМХО
вы и вам подобные так надоели своим нытьем, что не не могу. На весь топ один такой Джейсон есть и толпа фигуристов с "мужским контентом" но нет ходят и ноют-ноют-ноют...хотя казалось бы смотри на любого другого и даже не все они табуретки как Малинин
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Natalia_777
Ответ Princess23
Вы видели как одевается Вейр в реальной жизни? Джейсон такого не делал ни разу хотя запретов нет, так на хуа свои фантазии вываливать???? Не нравится не смотрите и не мешайте наслаждаться его катанием тем кто любит фк а не прыжковые турниры
а без "хуа" ответить не можете? ))) и покажите мне , где я вам помешала "наслаждаться" ))) а в фигурном катании надо различать спорт и ледовые шоу , это моё ИМХО
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Princess23
Ответ Karamazoff
"Горбатая гора" тоже несколько оскаров получила.
потому что шикарный фильм с классными актерами
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Princess23
Ответ Natalia_777
мне кажется , если бы правила позволяли , он уже давно в платье бы женское нарядился и чулки какие-нибудь )))) я тоже считаю , пусть со своей "пластикой" и вилянием бедрами чешет по японским шоу и не засоряет настоящий спорт.
Вы видели как одевается Вейр в реальной жизни? Джейсон такого не делал ни разу хотя запретов нет, так на хуа свои фантазии вываливать???? Не нравится не смотрите и не мешайте наслаждаться его катанием тем кто любит фк а не прыжковые турниры
+8
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Lana74
А мне нравится Браун, эстетика на льду, такой же как и Ламбьель. И не всем дано быть Ханю, который и прыгал и катался.
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jonnysilverhand01
У меня жена так же на мне прыгает
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Залина Малина
Чему учит его история? Что амеканцев всегда продвинут вперёд. Ну а если серьёзно... Вторая оценка сейчас состоит из 3-х компонентов. Достоин ли Джеймсон оценки 9-10 баллов по каждому из них? Сомневаюсь, но допустим. А Андрей Мозалев не достоин? А Дима Алиев? А Кевин Эймоз? А Киган Мессинг? Артистизм - понятие субъективное. Чем выше перечисленные по-разному, но прекрасны в представлении своих программ. Получается, нужно быть женственным, как Браун и Риппон, чтобы нравится мужьям. Это мужское одиночное?
+8
-5
+3
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Natalia_777
Ответ Туц
Вот честно: терпеть не могу в мужском ФК женскую эстетику. А у Джейсона она именно женская. Дело не в программах и костюмах даже (хотя они тоже мужественности не прибавляют) а в нем самом, в его пластике. Самые искренние эмоции которые вызывает его катание это "Фу". Не только он использует такую манеру подачи, но у других фигуристов все таки пластику уравновешивают сложностью. Нет такого отторжения. А тут и не пытаются уравновесить. Наоборот выпячивают и эксплуатируют. Так давно уже кажется что это путь в никуда но заоблачные оценки опровергают это... Время идет а Джейсон все в топе...
мне кажется , если бы правила позволяли , он уже давно в платье бы женское нарядился и чулки какие-нибудь )))) я тоже считаю , пусть со своей "пластикой" и вилянием бедрами чешет по японским шоу и не засоряет настоящий спорт.
+6
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Allbee
Его история учит максимально неспортивному поведению?
+2
-2
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Туц
Вот честно: терпеть не могу в мужском ФК женскую эстетику. А у Джейсона она именно женская. Дело не в программах и костюмах даже (хотя они тоже мужественности не прибавляют) а в нем самом, в его пластике. Самые искренние эмоции которые вызывает его катание это "Фу". Не только он использует такую манеру подачи, но у других фигуристов все таки пластику уравновешивают сложностью. Нет такого отторжения. А тут и не пытаются уравновесить. Наоборот выпячивают и эксплуатируют. Так давно уже кажется что это путь в никуда но заоблачные оценки опровергают это... Время идет а Джейсон все в топе...
+9
-6
+3
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Светлана Папкова
Ответ Lesana
Джейсона всегда интересно смотреть. Делает упор на то, что у него лучше получается.
А мне не интересно. Сладко сладкое, к концу программы становится неприятно от самолюбования. Он как-бы себя поглаживает всё время посматривая в зеркало. Какое-то рождает неприятное чувство. Это балет на льду все-таки. Простите, но это моё личное мнение.
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Блинчик
ФК - это не только прыжки! Джейсон Браун - настоящий фигурист, а Малинян - пикирующая табуретка. Надо было Брауна на 3 место на ЧМ поставить.
+2
-9
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orlitza
О чём здесь дискутировать: надо иметь катание уровня Джейсона. За всё время можно назвать максимум 10 фигуристов, которые так катались. И их всё помнят и постоянно вспоминают при соответствующем случае. И пересматривают, получая удовольствие и от катания, и от ностальгии: когда-то я увидел это впервые ...
+12
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Lesana
Джейсона всегда интересно смотреть. Делает упор на то, что у него лучше получается.
+10
-5
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Karamazoff
"Горбатая гора" тоже несколько оскаров получила.
+8
-5
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Liudmila Petrakova
В общем-то это и есть истинно спортивное поведение: показывать на максимум то, что умеешь. Не умеешь четверные - ну, значит, без них. А какие ставят оценки - не его ответственность. Он катает своё и катает прекрасно, остальное к судьям
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tanya_1111
Но надо признать Джейсон очень хорош на льду, уж не знаю насколько оправданы его оценки, но в этом году из мужского ЧМ я повторно пересмотрела только его прокат и прокат корейца. Отличные дуги, четкие ребра, хорошие вращения, он прекрасно слышит музыку в общем молодец. Но некоторые его позы в прошлых годах немного смущали если честно, в этом году такого не было. И постановки у него всегда достойные.
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