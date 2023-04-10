24 комментария

В сезоне-2022/23 сложность и зрелищность мужского катания дошли до предела.

По крайней мере, пока кажется, что больше чем на четверной аксель и шестиквадку в произвольной программе человеческий организм не способен. Без ультра-си, по сути, невозможно пробиться даже в топ-15 мирового чемпионата – и все же есть одно исключение.

Американец Джейсон Браун уже пару лет без единого четверного отбирается в сильнейшую разминку и получает оценки уровня топ-3 этапов Гран-при.

Из элементов повышенной трудности в его арсенале только тройной аксель, который приземляют даже юниоры. Но результаты Джейсона – не парадокс и не ошибка, а закономерный итог развития фигурного катания. А его стратегия, возможно, самая правильная.

Получает надбавки уровня Валиевой и опережает Уно по компонентам. В России его результаты считают позорными

Три года назад Браун заявлял тулуп или сальхов в четыре оборота почти на каждый турнир, но ни разу не исполнил их чисто. Из-за недокрутов и падений итоговая оценка выходила ниже, чем за чистый тройной, и тогда они с тренером Брайном Орсером сменили тактику .

«Я много лет комплексовал по поводу четверных. Думал, что недостаточно хорош, что не заслуживаю побед, не дотягиваю до стандартов, установленных другими. Но я просто фигурист, который каждый день работает над тем, чтоб стать лучше. Это спорт. Ты выходишь на лед и показываешь, на что способен», – рассуждал Браун.

«Не дотягивает» американец и по мнению Алексея Ягудина. «Он сейчас будет ноги задирать – и, в принципе, все. Сказать, что Джейсон Браун – это вообще ничто, неправильно и несправедливо. Он очень хорошо скользит, у него хорошие линии, классные вращения. Но все-таки мужское катание в современном мире – это четверные прыжки», – говорил Ягудин во время Skate America-2019.

А когда в том же сезоне Браун не вышел в финал Гран-при, проиграв Сергею Воронову на этапе в Японии, Ягудин и вовсе написал в соцсетях: «Спасибо огромнейшее Сергею Воронову за то, что мой «любимый» Джейсон Браун не попал в финал, иначе это был бы позор».

Еще спортсмену доставалось от Татьяны Мишиной и от Ирины Слуцкой – они обвиняли арбитров в завышении оценок. Компоненты мощнее, чем у Юдзуру Ханю, на Играх-2022 в Пекине, и правда вызвали вопросы. А спортивный агент Ари Закарян (участник Конгрессов ISU) вообще предлагал вычитать по 10-15 баллов из итоговой суммы у фигуристов без квадов.

Да, у Джейсона относительно простой и недорогой прыжковый набор. Самый ценный элемент в нем – секвенция из тройного и двойного акселя – стоит 11,3 балла. Для сравнения: один только четверной тулуп, которым владеет каждый фигурист из первой десятки рейтинга ISU, принесет 9,5. Для спортсменов из топа – это необходимость: вращения и дорожки четвертого уровня уже не спасают.

Секрет Брауна в чистейшем исполнении и высоких компонентах. Он получил третьи по величине GOE на чемпионате мира-2023, выше только у Джун Хван Чха и Шомы Уно. Самая низкая оценка в его протоколах +1, но в основном там +4, +5.

Прыжки у американца высокие и пролетные, с безусильным отрывом и мягкими приземлениями. На вращениях у него всегда хорошая центровка, четкие позиции и быстрая смена положений, на дорожке – глубокие ребра и крутые дуги. Владение коньком у американца мастерское (это признает даже Ягудин).

Кроме того, он отлично подстраивается под меняющийся ритм композиции и точно попадает в музыкальные акценты.

Браун уже выработал особый стиль и чаще всего ставит программы под лиричные треки или джаз-модерн, в котором выглядит наиболее выгодно. Судьям такой выбор явно нравится: на ЧМ в этом сезоне он получил вторые (после Уно) компоненты в короткой и самые высокие в произвольной.

По итогам турнира Джейсон занял 5-е место – обогнал француза Сяо Хим Фа и японцев Томоно и Ямомото, сделавших по пять квадов за два дня. А еще Даниэля Грассля, владеющего сложнейшим четверным лутцем и риттбергером. Даже суперрекордсмен Илья Малинин, суммарно на 50 баллов опережающий соотечественника по базе, в итоговой оценке выиграл у него всего 8.

Почему так?

В ISU явно дают понять: стабильность, скольжение и перфоманс едва ли не важнее техники. Для победы мало зрелищных прыжков, даже если это четверной аксель (иначе он стоил бы куда больше, чем 12,5) . Насколько опасны такие нагрузки для организма, тоже пока не ясно, вот судьи и не спешат поощрять сумасшедший риск.

Зато опытный Браун, поднимающий прокатом зал на крупнейших стартах, выгодно выделяется на фоне конкурентов. Этот путь боссам мировой фигурки хорошо знаком, его они и выбирают как вектор развития на ближайшие годы. А правильный это курс или нет, покажет только время.

Весь сезон катался в шоу больше, чем на турнирах, и даже поставил программу сопернику – они дважды соревновались

Помимо результатов поражает отношение Брауна к спорту. Он не совмещает карьеру с ледовыми шоу и работой постановщика, а наоборот – внесоревновательную жизнь дополняет турнирами.

В сезоне-2022/23 Джейсон выступил на Japan Open, чемпионате США и ЧМ, а все остальное время провел на гастролях. С учетом трудности его контента, поддерживать форму при таком графике вполне реально.

К тому же конкуренция в американской сборной невысокая, а запас прочности у Джейсона внушительный: он может пропустить пару стартов и не потерять место в команде. Увлекаться, правда, не стоит, ведь рейтинг ISU при этом снижается.

Философия Брауна: не разделять показательные и соревнования. Для него все это об одном – общении со зрителями и самовыражении на льду. Он уверяет , что бесконечные турне заряжают и даже помогают кататься лучше: «Иногда мне приходилось выступать в шести шоу за два дня, да еще по пять прокатов в каждом. Это закалило меня».

При этом Джейсон работает телеведущим, комментатором и постановщиком. Он помогает с общими номерами на гала-концертах, а в сезоне-2022/23 создал короткую программу для Даниэля Грассля. Итальянец доволен : «Он раскрыл меня по-новому, научил не бояться эмоций на льду. Посмотрите, как чувственно он катается, как общается с публикой во время выступления – да все, что он делает, суперкруто!»

В течение года они дважды встретились на одном льду. На Japan Open Грассль оказался выше, но на чемпионате мира проиграл.

Джейсону 28 лет. Он признает, что уже не готов тренироваться как раньше, а уж разучивать новые элементы – тем более. Он давно мог бы уйти и почти сделал это в конце прошлого сезона, но задержался, потому что знает: при действующих правилах есть шанс значительно продлить карьеру, развивая исполнительское мастерство.

Это ли не спасение для тех, кто не справляется с ультра-си, но хочет соревноваться.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; globallookpress.com/Naoki Nishimura/AFLO Naoki Morita/AFLO; instagram.com/jasonbskates ; РИА Новости/Владимир Трефилов