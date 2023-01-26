Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?

Итальянец Даниэль Грассль впервые выступил на соревнованиях как ученик Этери Тутберидзе: 8-е место в короткой программе на чемпионате Европы, почти 20 баллов отставания перед вторым днем – скромно для действующего серебряного медалиста турнира.

Тренируется в группе Тутберидзе, а кто же сидел с ним в КиКе на Евро?

Сразу пара оговорок: Грассль работает с командой Тутберидзе лишь три недели, а официально о переходе еще не объявлено. Но сотрудничество точно вышло за рамки сбора, кое-какие перемены в катании Даниэля уже заметны, да и сам он проникся подходом Этери.

На лед «Эспоо Метро Арены» итальянца выводили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков – Тутберидзе в Финляндию не поехала. Алексея Летова и Ольги Ганичевой, под чьим руководством Грассль выступал еще месяц назад, у бортика не было. Более того, на сайте ISU они обозначены как бывшие наставники Даниэля, а в графе «действующий тренер» сейчас пустота.

Вероятно, Грассль уже прекратил сотрудничество с предыдущей командой, но еще не закрепил его юридически с новой. Никаких запретов и политического подтекста здесь быть не может – ведь, например, со страницы грузина Ники Эгадзе имена Тутберидзе и Дудакова никуда не исчезли.

Выступать без номинального тренера не запрещено правилами: пару лет назад вице-чемпион Олимпийских игр японец Шома Уно прошел в одиночестве не один турнир.

Рядом с Даниэлем сейчас полноценный тренерский штаб. Только вот в КиКе с ним сидела одна Николь Делла Моника, четырехкратная чемпионка Италии в парном катании. В конституции ISU нет четких правил о том, кто именно допускается в КиК. У Делла Моники на этом старте, скорее всего, роль Team Leader, то есть одного из официальных лиц национальной делегации. Глейхенгауз и Дудаков в их число не входят – по крайней мере, пока.

Ни Летов, ни Грассль не сообщали о разрыве отношений, но по настрою Даниэля все ясно:

«Мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат. Тренировки у Тутберидзе – это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее».

Как и почему Грассль оказался в «Хрустальном»? А главное – что уже меняется?

Итальянец присоединился к сбору группы Тутберидзе в начале января. О переходе тогда речи будто бы не шло, но «Р-Спорт» утверждал, что Даниэль «готов к полноценному сотрудничеству».

За работу с Тутберидзе Грассля раскритиковали за границей – пришлось возражать : «Спорт – это не политика».

После короткой программы в Эспоо Даниэль объяснил переезд в Россию потерей мотивации: «Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше. Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы.

И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для моей карьеры – пошел в академию к Этери Тутберидзе, поскольку она один из лучших тренеров мира».

Если мотивацию Грассль нашел, то стабильность – пока нет. В самом начале проката на Евро он сделал двойной лутц вместо четверного: элемент не засчитали (0 баллов), так как в короткой у мужчин запрещены сольные прыжки в два оборота. Это стоило Даниэлю от 9 баллов (средняя его оценка по сезону) до 14,7 (лучшая при чистом исполнении).

Остальные элементы получились удачнее: на GOE от +0,66 до +2,06. С финала Гран-при у Грассля чуть изменилось катание: группировка на прыжках стала плотнее, хореография чище в деталях (колени, локти, носки вытянуты), скорость выросла . То ли дело в закономерном наборе формы, то ли даже недолгая, точечная работа с тренерами «Хрустального» дала плоды – после одного проката делать выводы рано, но перемены-штришки прослеживаются.

До конца выступления Даниэль, несмотря на провал с лутцем, держал лицо и не терял концентрацию, но в финале показал расстройство.

И он, и тренеры понимали, что ошибка отбрасывает очень далеко.

Итоговый балл – 77,03 и 8-е место. Оценка за компоненты – средняя по сезону, здесь вряд ли стоило ждать мгновенной прибавки (39,91); но техника просела из-за потерянного элемента.

В произвольной программе у Грассля наверняка будет сложная заявка: четверные флип и лутц, плюс, возможно, еще четверной риттбергер. Разные сочетания этих квадов он уже пробовал в сезоне-2022/23 – всегда с ошибкой на одном из прыжков.

Произвольная программа стартует 27 января в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81

4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26

7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05

Фото: REUTERS/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press