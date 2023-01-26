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Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?

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Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Даниэль Грассль
Лоренцо Магри
Сергей Дудаков
Алексей Летов
мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Итальянец Даниэль Грассль впервые выступил на соревнованиях как ученик Этери Тутберидзе: 8-е место в короткой программе на чемпионате Европы, почти 20 баллов отставания перед вторым днем – скромно для действующего серебряного медалиста турнира.

Тренируется в группе Тутберидзе, а кто же сидел с ним в КиКе на Евро? 

Сразу пара оговорок: Грассль работает с командой Тутберидзе лишь три недели, а официально о переходе еще не объявлено. Но сотрудничество точно вышло за рамки сбора, кое-какие перемены в катании Даниэля уже заметны, да и сам он проникся подходом Этери.

На лед «Эспоо Метро Арены» итальянца выводили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков – Тутберидзе в Финляндию не поехала. Алексея Летова и Ольги Ганичевой, под чьим руководством Грассль выступал еще месяц назад, у бортика не было. Более того, на сайте ISU они обозначены как бывшие наставники Даниэля, а в графе «действующий тренер» сейчас пустота.

Вероятно, Грассль уже прекратил сотрудничество с предыдущей командой, но еще не закрепил его юридически с новой. Никаких запретов и политического подтекста здесь быть не может – ведь, например, со страницы грузина Ники Эгадзе имена Тутберидзе и Дудакова никуда не исчезли.

Выступать без номинального тренера не запрещено правилами: пару лет назад вице-чемпион Олимпийских игр японец Шома Уно прошел в одиночестве не один турнир.

Рядом с Даниэлем сейчас полноценный тренерский штаб. Только вот в КиКе с ним сидела одна Николь Делла Моника, четырехкратная чемпионка Италии в парном катании. В конституции ISU нет четких правил о том, кто именно допускается в КиК. У Делла Моники на этом старте, скорее всего, роль Team Leader, то есть одного из официальных лиц национальной делегации. Глейхенгауз и Дудаков в их число не входят – по крайней мере, пока.

Ни Летов, ни Грассль не сообщали о разрыве отношений, но по настрою Даниэля все ясно:

«Мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат. Тренировки у Тутберидзе – это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее».

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Как и почему Грассль оказался в «Хрустальном»? А главное – что уже меняется?

Итальянец присоединился к сбору группы Тутберидзе в начале января. О переходе тогда речи будто бы не шло, но «Р-Спорт» утверждал, что Даниэль «готов к полноценному сотрудничеству». 

За работу с Тутберидзе Грассля раскритиковали за границей – пришлось возражать: «Спорт – это не политика». 

После короткой программы в Эспоо Даниэль объяснил переезд в Россию потерей мотивации: «Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше. Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы.

И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для моей карьеры – пошел в академию к Этери Тутберидзе, поскольку она один из лучших тренеров мира».

Если мотивацию Грассль нашел, то стабильность – пока нет. В самом начале проката на Евро он сделал двойной лутц вместо четверного: элемент не засчитали (0 баллов), так как в короткой у мужчин запрещены сольные прыжки в два оборота. Это стоило Даниэлю от 9 баллов (средняя его оценка по сезону) до 14,7 (лучшая при чистом исполнении).

Остальные элементы получились удачнее: на GOE от +0,66 до +2,06. С финала Гран-при у Грассля чуть изменилось катание: группировка на прыжках стала плотнее, хореография чище в деталях (колени, локти, носки вытянуты), скорость выросла. То ли дело в закономерном наборе формы, то ли даже недолгая, точечная работа с тренерами «Хрустального» дала плоды – после одного проката делать выводы рано, но перемены-штришки прослеживаются.

До конца выступления Даниэль, несмотря на провал с лутцем, держал лицо и не терял концентрацию, но в финале показал расстройство.

 И он, и тренеры понимали, что ошибка отбрасывает очень далеко.

Итоговый балл – 77,03 и 8-е место. Оценка за компоненты – средняя по сезону, здесь вряд ли стоило ждать мгновенной прибавки (39,91); но техника просела из-за потерянного элемента.

В произвольной программе у Грассля наверняка будет сложная заявка: четверные флип и лутц, плюс, возможно, еще четверной риттбергер. Разные сочетания этих квадов он уже пробовал в сезоне-2022/23 – всегда с ошибкой на одном из прыжков.

Произвольная программа стартует 27 января в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81

4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26

7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05

Фото: REUTERS/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press

42 комментария

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Лека-Лека
Ответ Новый Орлеан
Значит вы - Шапокляк, а во рту у вас - теннисный мячик.
Вы зато оратор великий.
Что такое - ДЕТВА?
И кто такой ГРАССЛАЛ?
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Mary Ion
Ответ k4rmazin2007
Глупость совершил Грассль. У прежних тренеров брал серебро ЧЕ при том ч то в конкурентах были и Семененко и Мозалёв и Кондратюк. А сейчас тусуется на 8 месте после КП при не особо сильном составе участников. "вот Саша себя и похоронила." У Саши всё хорошо, а в ТШТ вот кого точно похоронили, так это карьеры Хромых и Усачевой
Ну серебро у него было в том числе за счет грязных ПП Семененко и Мозалева. Плюс он в прошлом году тоже немного косякнул в КП вроде.
От текущего серебра его отделяет 10 баллов - для ПП это один квад, который у него есть, а у Васильевса, например, нет. Риццо тоже не образец стабильности технической. Так что все не так уж и страшно, как вы пишите. Я думаю, он будет 3 или 4 в итоге.

По поводу Саши - у Саши человека все хорошо, у Саши фигуристки все фигово. Вопрос только в том, какие у нее сейчас приоритеты.
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Лека-Лека
Ответ k4rmazin2007
Глупость совершил Грассль. У прежних тренеров брал серебро ЧЕ при том ч то в конкурентах были и Семененко и Мозалёв и Кондратюк. А сейчас тусуется на 8 месте после КП при не особо сильном составе участников. "вот Саша себя и похоронила." У Саши всё хорошо, а в ТШТ вот кого точно похоронили, так это карьеры Хромых и Усачевой
Цыплят по осени считают. Так что посмотрим.
А насколько хорошо у Трусовой - покажут ее выступления на соревнованиях. Это не шмотками торговать и пытаться автографы раздавать.
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Новый Орлеан
Ответ Лека-Лека
Объяснитесь: из пяти Ваших слов два не понимаю.
Значит вы - Шапокляк, а во рту у вас - теннисный мячик.
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Новый Орлеан
Ответ Ostinato
Этот сильнейший тоже ромашковостью страдает. Вы его в предыдущие годы видели? И Риццо тоже может вообще мимо всего проехать. Это ж парни, где вы в наше время стабильного парня видали
А Грассаль типо стабилен? Может лучше о своей итальянской ромашке думать, чем закидывать шапками конкурентов?
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Anna Morgan
Ответ Oleandra
если бы он перешёл к Мишину, Плющенко или Соколовской, уверяю, никакого хейта не было бы.. хейт именно за Тутберидзе.
если бы он перешёл к Мишину, Плющенко или Соколовской, хейтили бы его вы)))
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alexnew
Ну, что может измениться за неделю?
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LSp
Ответ Картман
Участники этого ЧЕ настолько сильные и стабильные - что при чистом прокате Даниэл может отыграть и 40 баллов.
Ага, то ли дело Грассль — самый сильный, стабильный и компонентный одиночник во вселенной.
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Irina Kistler
Дудакова и Даниила в "кику" ни с кем не пустили, у меня вопрос без ответа: итальянец только как 2 недели в Хрустальном, а почему с грузинами нельзя было?
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
А какие старшие квады там у Грассля?
Могут быть лутц, флип и ритт под вопросом.
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LSp
Ответ Блинчик
Должно быть Глейха взяли на ЧЕ не просто так. Перед ПП он даст Грасслю понюхать ватку, и Грассль всех порвёт, то есть не упадёт, а остальное сделают лакерниковские судьи.
Или даст попить из дедовского стакана
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U-hoho
Ответ Oleandra
если бы он перешёл к Мишину, Плющенко или Соколовской, уверяю, никакого хейта не было бы.. хейт именно за Тутберидзе.
Как минимум спорное утверждение. А по факту есть и хейт и политический подтекст тоже есть - его не может не быть, когда все спортивное русское сообщество отстранено от всех мировых соревнований. Мы же не вакууме живем, как и Грассль. И его это тоже коснулось.
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Oleandra
Ответ U-hoho
Как можно говорить об отсутствии политического подтекста, если Грассля сразу же стали критиковать за переход к Тутберидзе?! Во-первых к русским, во-вторых - к русским с шлейфом допинга? Как только он начнёт показывать результат, его просто сожрут. И не нужно сравнивать отношение к европейцу Грасслю и к грузинским спортсменам. Исторически совершено разные отношения с русской культурой (спортивной), с европейскими СМИ. Сравните лучше переход Грассля и Девис-Смолкин - это будет ближе.
если бы он перешёл к Мишину, Плющенко или Соколовской, уверяю, никакого хейта не было бы.. хейт именно за Тутберидзе.
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k4rmazin2007
Ответ Лека-Лека
Я никогда не критиковала Трусову за смену штаба как такового. А вот за глупость, из-за которой она штаб поменяла - всегда. Потом хватило ума вернуться - получило серебро ОИ. А теперь глупость зашкалила плюс любовь - вот Саша себя и похоронила.
Глупость совершил Грассль. У прежних тренеров брал серебро ЧЕ при том ч то в конкурентах были и Семененко и Мозалёв и Кондратюк. А сейчас тусуется на 8 месте после КП при не особо сильном составе участников.
"вот Саша себя и похоронила."
У Саши всё хорошо, а в ТШТ вот кого точно похоронили, так это карьеры Хромых и Усачевой
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KMR
Ждал чего-то подобного. Если бы вышел в лидеры - О,ТШТ какие крутые!
Провалился - ну он там всего 2 недели,что вы хотите?!
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U-hoho
Как можно говорить об отсутствии политического подтекста, если Грассля сразу же стали критиковать за переход к Тутберидзе?! Во-первых к русским, во-вторых - к русским с шлейфом допинга? Как только он начнёт показывать результат, его просто сожрут.
И не нужно сравнивать отношение к европейцу Грасслю и к грузинским спортсменам. Исторически совершено разные отношения с русской культурой (спортивной), с европейскими СМИ. Сравните лучше переход Грассля и Девис-Смолкин - это будет ближе.
0
-1
-1
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Gemma157
Ответ Картман
Участники этого ЧЕ настолько сильные и стабильные - что при чистом прокате Даниэл может отыграть и 40 баллов.
То есть все завалят и развалят свои проги, и только один Грассль заедет на лед на белом коне и прыгнет контент Чена.. 😆
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Gemma157
Ответ Лека-Лека
О чем этот пост? Да ни о чем. В группе ТШТ Даня всего ничего. Сорвать элемент может каждый. Гнобить его и тренеров не за что. УДАЧИ и ЧИСТОГО ПРОКАТА ПП. При чистом прокате со старшими квадами и выиграть можно. Давайте будет поддерживать Грассля.
А какие старшие квады там у Грассля?
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Лека-Лека
Ответ k4rmazin2007
При это хрусты активно набрасывались на Сашу Трусову и её тренеров ещё на этапах ГП, хотя времени после смены штаба прошло всего ничего
Я никогда не критиковала Трусову за смену штаба как такового. А вот за глупость, из-за которой она штаб поменяла - всегда.
Потом хватило ума вернуться - получило серебро ОИ.
А теперь глупость зашкалила плюс любовь - вот Саша себя и похоронила.
+1
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IrinaPetrovna
В Хрустальном - не волшебники, чтобы менее чем за три недели пусть из весьма неплохого спортсмена сделать чемпиона. Главное, что у Дани есть желание, мотивация, способности и необходимый контент в арсенале. А остальное приложится. Нужно время.
Даже, если он по окончании сезона примет решение искать другой тренерский штаб, будем считать, что прошел отличный мастер-класс перед важными соревнованиями. В любом случае - это лучше, чем быть одному совсем без тренеров, как это было с Шомой Уно.
Удачи тебе, Даниэль!
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k4rmazin2007
Ответ Лека-Лека
О чем этот пост? Да ни о чем. В группе ТШТ Даня всего ничего. Сорвать элемент может каждый. Гнобить его и тренеров не за что. УДАЧИ и ЧИСТОГО ПРОКАТА ПП. При чистом прокате со старшими квадами и выиграть можно. Давайте будет поддерживать Грассля.
При это хрусты активно набрасывались на Сашу Трусову и её тренеров ещё на этапах ГП, хотя времени после смены штаба прошло всего ничего
+1
-4
-3
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Евгения Гринева
Ответ Anna Morgan
Утром посмотрела сегодня выступления. Грассль стал хуже , еще более корявый чем был. Как они его в такой короткий срок ушатали? Про остальное и говорить нечего. Зря он от Магри ушел. Мориси и Егадзе тоже в развале. Парням нельзя подходить близко к этой троице.
Да ладно? Морис, который до 27 лет на здоровье не жаловался, у вашего Магри получил серьезную травму и развалился, там и с психологическим здоровьем тоже не все хорошо, судя по настроению "что воля, что неволя" весь сезон
+5
0
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IrinaPetrovna
Ответ Anna Morgan
Утром посмотрела сегодня выступления. Грассль стал хуже , еще более корявый чем был. Как они его в такой короткий срок ушатали? Про остальное и говорить нечего. Зря он от Магри ушел. Мориси и Егадзе тоже в развале. Парням нельзя подходить близко к этой троице.
Да надоели Вы, четыре комментария за утро про одно и то же "Тутберидзе развалила Грассля".
Я понимаю, Ваша миссия здесь на сайте - набрасывать и раскручивать комментарии. Вот и я поддалась зачем-то. (
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Whiskey cat
Ответ Anna Morgan
Утром посмотрела сегодня выступления. Грассль стал хуже , еще более корявый чем был. Как они его в такой короткий срок ушатали? Про остальное и говорить нечего. Зря он от Магри ушел. Мориси и Егадзе тоже в развале. Парням нельзя подходить близко к этой троице.
Надо не иметь мозгов, чтобы думать, что "за такой короткий срок его ушатали".
Объясню на пальцах: сверьте даты приезда Грассля в Москву, сам спортсмен сказал в интервью, что не было времени полноценно посотрудничать. Делайте выводы.
+8
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+6
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Ostinato
Ответ Новый Орлеан
Бред. Там в лидерах не - Виртанен, а один из сильнейших европейских фигуристов в данный момент. Да и Риццо с Васильевсом насыплют с горкой.
Этот сильнейший тоже ромашковостью страдает. Вы его в предыдущие годы видели? И Риццо тоже может вообще мимо всего проехать. Это ж парни, где вы в наше время стабильного парня видали
+6
0
+6
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