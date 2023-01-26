Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?
Итальянец Даниэль Грассль впервые выступил на соревнованиях как ученик Этери Тутберидзе: 8-е место в короткой программе на чемпионате Европы, почти 20 баллов отставания перед вторым днем – скромно для действующего серебряного медалиста турнира.
Тренируется в группе Тутберидзе, а кто же сидел с ним в КиКе на Евро?
Сразу пара оговорок: Грассль работает с командой Тутберидзе лишь три недели, а официально о переходе еще не объявлено. Но сотрудничество точно вышло за рамки сбора, кое-какие перемены в катании Даниэля уже заметны, да и сам он проникся подходом Этери.
На лед «Эспоо Метро Арены» итальянца выводили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков – Тутберидзе в Финляндию не поехала. Алексея Летова и Ольги Ганичевой, под чьим руководством Грассль выступал еще месяц назад, у бортика не было. Более того, на сайте ISU они обозначены как бывшие наставники Даниэля, а в графе «действующий тренер» сейчас пустота.
Вероятно, Грассль уже прекратил сотрудничество с предыдущей командой, но еще не закрепил его юридически с новой. Никаких запретов и политического подтекста здесь быть не может – ведь, например, со страницы грузина Ники Эгадзе имена Тутберидзе и Дудакова никуда не исчезли.
Выступать без номинального тренера не запрещено правилами: пару лет назад вице-чемпион Олимпийских игр японец Шома Уно прошел в одиночестве не один турнир.
Рядом с Даниэлем сейчас полноценный тренерский штаб. Только вот в КиКе с ним сидела одна Николь Делла Моника, четырехкратная чемпионка Италии в парном катании. В конституции ISU нет четких правил о том, кто именно допускается в КиК. У Делла Моники на этом старте, скорее всего, роль Team Leader, то есть одного из официальных лиц национальной делегации. Глейхенгауз и Дудаков в их число не входят – по крайней мере, пока.
Ни Летов, ни Грассль не сообщали о разрыве отношений, но по настрою Даниэля все ясно:
«Мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат. Тренировки у Тутберидзе – это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее».
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Как и почему Грассль оказался в «Хрустальном»? А главное – что уже меняется?
Итальянец присоединился к сбору группы Тутберидзе в начале января. О переходе тогда речи будто бы не шло, но «Р-Спорт» утверждал, что Даниэль «готов к полноценному сотрудничеству».
За работу с Тутберидзе Грассля раскритиковали за границей – пришлось возражать: «Спорт – это не политика».
После короткой программы в Эспоо Даниэль объяснил переезд в Россию потерей мотивации: «Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше. Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы.
И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для моей карьеры – пошел в академию к Этери Тутберидзе, поскольку она один из лучших тренеров мира».
Если мотивацию Грассль нашел, то стабильность – пока нет. В самом начале проката на Евро он сделал двойной лутц вместо четверного: элемент не засчитали (0 баллов), так как в короткой у мужчин запрещены сольные прыжки в два оборота. Это стоило Даниэлю от 9 баллов (средняя его оценка по сезону) до 14,7 (лучшая при чистом исполнении).
Остальные элементы получились удачнее: на GOE от +0,66 до +2,06. С финала Гран-при у Грассля чуть изменилось катание: группировка на прыжках стала плотнее, хореография чище в деталях (колени, локти, носки вытянуты), скорость выросла. То ли дело в закономерном наборе формы, то ли даже недолгая, точечная работа с тренерами «Хрустального» дала плоды – после одного проката делать выводы рано, но перемены-штришки прослеживаются.
До конца выступления Даниэль, несмотря на провал с лутцем, держал лицо и не терял концентрацию, но в финале показал расстройство.
И он, и тренеры понимали, что ошибка отбрасывает очень далеко.
Итоговый балл – 77,03 и 8-е место. Оценка за компоненты – средняя по сезону, здесь вряд ли стоило ждать мгновенной прибавки (39,91); но техника просела из-за потерянного элемента.
В произвольной программе у Грассля наверняка будет сложная заявка: четверные флип и лутц, плюс, возможно, еще четверной риттбергер. Разные сочетания этих квадов он уже пробовал в сезоне-2022/23 – всегда с ошибкой на одном из прыжков.
Произвольная программа стартует 27 января в 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81
4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26
7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05
Фото: REUTERS/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press
Что такое - ДЕТВА?
И кто такой ГРАССЛАЛ?
От текущего серебра его отделяет 10 баллов - для ПП это один квад, который у него есть, а у Васильевса, например, нет. Риццо тоже не образец стабильности технической. Так что все не так уж и страшно, как вы пишите. Я думаю, он будет 3 или 4 в итоге.
По поводу Саши - у Саши человека все хорошо, у Саши фигуристки все фигово. Вопрос только в том, какие у нее сейчас приоритеты.
А насколько хорошо у Трусовой - покажут ее выступления на соревнованиях. Это не шмотками торговать и пытаться автографы раздавать.
"вот Саша себя и похоронила."
У Саши всё хорошо, а в ТШТ вот кого точно похоронили, так это карьеры Хромых и Усачевой
Провалился - ну он там всего 2 недели,что вы хотите?!
И не нужно сравнивать отношение к европейцу Грасслю и к грузинским спортсменам. Исторически совершено разные отношения с русской культурой (спортивной), с европейскими СМИ. Сравните лучше переход Грассля и Девис-Смолкин - это будет ближе.
Потом хватило ума вернуться - получило серебро ОИ.
А теперь глупость зашкалила плюс любовь - вот Саша себя и похоронила.
Даже, если он по окончании сезона примет решение искать другой тренерский штаб, будем считать, что прошел отличный мастер-класс перед важными соревнованиями. В любом случае - это лучше, чем быть одному совсем без тренеров, как это было с Шомой Уно.
Удачи тебе, Даниэль!
Я понимаю, Ваша миссия здесь на сайте - набрасывать и раскручивать комментарии. Вот и я поддалась зачем-то. (
Объясню на пальцах: сверьте даты приезда Грассля в Москву, сам спортсмен сказал в интервью, что не было времени полноценно посотрудничать. Делайте выводы.