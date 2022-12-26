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Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop

Татьяна Мишина
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Евгений Семененко Евгений Семененко
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Фигурное катание Фигурное катание

В соревнованиях фигуристов на чемпионате России-2023 случилась удивительная развязка: Евгений Семененко набрал ту же сумму баллов, что и Петр Гуменник, но победил благодаря суперудачной произвольной.

Впервые в карьере он стал чемпионом страны и впервые в истории турнира золотой и серебряный медалисты получили равные оценки (до сотой). Зато по самобытности Семененко уже нет равных в сборной: он катается под k-pop, красит волосы ради образа и берет хореографию из корейских клипов.

И вообще, в 19 лет созрел для роли лидера – по контенту, самоотверженности, изобретательности, харизме.

Вырвался в лидеры после двух тяжелых травм и «изобрел» авторский выезд с прыжков (прообраз – Юдзуру Ханю)

В короткой программе в Красноярске Семененко всего 0,85 не хватило до знаковых 100 баллов – помешал потерянный на дорожке шагов уровень (второй вместо третьего или четвертого, как на большинстве турниров).

Зато произвольная получилась чемпионской: серьезный контент с тремя четверными (сольными тулупом и сальховом и еще одним тулупом в каскаде). Приличные GOE – в среднем +2, +3 балла. И непростые выезды, добавившие остроты – это уже традиция или даже стиль.

Иногда на выходе с прыжков Семененко чуть роняет корпус (вперед и набок), низко приседает и теряет скорость, но не падает и не бросает каскады. Наоборот, делает рывок и заново вытягивает себя вверх.

Сам он называет это фишечкой: «Знаю, что некоторые говорят о моих выездах. Я просто вдохновился выездом Юдзуру Ханю на командном чемпионате мира-2021. Я видел это своими глазами и подумал – это классно, ха-ха! И иногда бывает, что если чуть-чуть вперед иду, то пытаюсь повторить, но не получается. Согласись, то спасение было классным?»

В Красноярске Семененко по-настоящему поймал кураж в конце произвольной. Почти вся вторая половина прошла под аплодисменты и восторженные крики болельщиков, а на хореографической дорожке зал взорвался: «браво» и «молодец» неслось с трибун даже во время замедленного повтора.

В восторге были и тренеры у бортика. Улыбка не сходила с лица Татьяны Мишиной, а потом и самого Евгения при виде ее реакции. Они долго шли к этой медали, ведь Семененко впервые попал на пьедестал национального чемпионата среди взрослых.

Оценка – 195,02 баллов за это выступление и 295,07 по итогам двух дней. Это очень прилично, но главный шок был впереди: такую же сумму заработал лидер короткой программы Петр Гуменник. Золотую медаль в таких случаях получает победитель произвольной.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

Парни после проката пожали друг другу руки. Гуменник (кажется, немного сбитый с толку) принял результат достойно: «Это вообще неожидаемо, нереально. Наверное, сложно назвать мой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает».

Придумал программу, вдохновившись корейскими клипами. В произвольной – история про хорошего мальчика, ставшего плохим

В России никто из одиночников прежде не брал для соревнований корейскую поп-музыку.

Евгений Семененко в этом сезоне катается под хиты бойз-бенда Tomorrow X Together – хореография и внешний вид выдержаны в стиле. Движения в хореодорожке частично взяты из клипа на Good Boy Gone Bad («Хороший мальчик стал плохим»), оттуда же и костюм.

Семененко даже волосы выкрасил в белый – все ради полного перевоплощения. Прическу он меняет от старта к старту: выступает то с естественным русым цветом, то с пепельным. А во время чемпионского интервью Максиму Транькову пообещал в следующий раз примерить черный. Этой фишкой пользовалась еще три года назад Саша Трусова в показательном под Unstoppable от Sia: красилась в черный и белый одновременно.

Над корейской программой Семененко работала большая команда: Илья Авербух, балетмейстер Елизавета Навиславская, хореограф группы Мишина Татьяна Прокофьева и сам фигурист. Сколько бы он ни выступал с этой постановкой – всегда срывает овации. На контрольных прокатах-2022 Евгений настолько увлекся, что даже подвернул ногу в конце и обессиленно рухнул на лед.

От перформанса на чемпионате России в восторге была и Татьяна Тарасова: «Уникально катал. Просто уникально, по моему понятию! Он просто заворожил меня своей произвольной программой».

С k-pop фигурист экспериментировал и раньше. Весной выступал на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под трек Frost той же группы и тоже удивил образом. Тогда был серебряный верх с графичным узором, макияж в том же стиле и первый блонд. Но самый большой восторг вызвал нижний брейк на льду.

Морозный концерт нашего фигуриста: покрасил волосы и лицо в белый, надел стальной костюм и выдал брейк на льду

Помимо оригинальных образов у Семененко в арсенале вполне конкурентоспособная техника. Сейчас он лидер сборной по средней технической оценке, да и по компонентам держится в тройке лучших. С критерием «представление» мы уже разобрались – за него у 19-летнего ученика Алексея Мишина оценки всегда не ниже девятки.

За три сезона по взрослым он также прибавил в скольжении: катается быстро, непринужденно – уверенность в каждом шаге.

К тому же за это время Евгений научился хорошо понимать свое тело – когда стоит пойти на риск, а когда лучше поберечься. Отсюда и стабильность в исполнении: Семененко почти не валит элементы – в сезоне-2022/23 были только одно падение и сдвоенный тулуп на московском этапе Гран-при. В остальном он справлялся с любой задачей.

Уже третий год Евгений держится в топе российской сборной и все это время продолжает прогрессировать:

• усложнил контент (в 2020 году заявлял 3 квада в двух прокатах, а теперь 5 + освоил четверной риттбергер),

• нарастил баллы (+15,68 к личному рекорду на турнирах ISU),

• поднялся в национальном рейтинге (от 11-го места на ЧР-2020 до первого в 2022 году),

• отобрался на все крупнейшие турниры (8-е место на Олимпийских играх-2022 – лучшее среди россиян, 5-е на чемпионате Европы-2022, 8-е на чемпионате мира-2021).

Даже по ходу этого сезона Семененко сделал серьезный шаг вперед. Еще в конце сентября он катался совсем без ультра-си, не пробовал даже тройной аксель. Все потому, что у него сбилось межсезонье сначала из-за тяжелой травмы головы на шоу Плющенко, а потом почти полного разрыва крестообразной связки. После него Евгений три месяца не заходил на сложные прыжки.

Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей

Сейчас форма идеальна. Помимо чемпионата России Семененко выиграл пермский Гран-при, взял серебро на этапе в Москве и стал 4-м в личном зачете на чемпионате страны по прыжкам. При этом он по-прежнему учится в главном медицинским вузе Санкт-Петербурга – ПСПбГМУ им. Павлова. По словам проректора Аллы Потапчук, все успевает.

Впереди Кубок Первого канала и финал Гран-при, и на оба этих турнира Евгений поедет уже фаворитом.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

22 комментария

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Оз
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Ответ Анаис_Анаис
Но нервы у него крепче. Видно, что выходит заряженным, а Андрея потряхивает.
Ну на этом чемпионате я не увидела, чтобы Андрея потряхивало. Перед каждой разминкой улыбался, в короткой был энергичен, с характером. А в произвольной с какого кораблика он начал, как шикарно вышел на программу!
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gift...!
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В отличие от многих он реально что-то делает и ищет.
цепкий боец. При таких травмах зубами грызет недостижимое .
Уважение спортсмену и тренерам. Тут хоть не мешают и не включают тотальное доминирование над спортсменом во всем.
Не оскорбляют и не стебут на камеру.
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Оле-Лукойе
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Ответ Анаис_Анаис
Но нервы у него крепче. Видно, что выходит заряженным, а Андрея потряхивает.
Все так, преимуществ Жени в стабильности и нервах не оспариваю ни в коей мере. С его нервами мне все стало понятно, когда они с Мишей квоты добыли на фоне хейта и недоверия.
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floret
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В этом сезоне с выездами с прыжков стало получше у Жени, пока не устанет. В второй половине корявость снова видна.
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Terry
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Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
А у нас ни у кого из мальчиков стабильных старших квадов нет. Разве что лутц у Самарина, ну вы сами понимаете, это такое... Петя только в этом сезоне норм флип показал, но не в прогах, у Андрея флип убрали... Риттбергер только Игнатов прыгает десять из десяти. В общем, пока только стабильными тулупами и сальховами берут...
Да, к сожалению, все именно так. Рада, что Петр созрел до такого сезона! Его прыги завораживают, как и ритт Макара! Ну Димон греет душу, когда чистый. Но это прямо событие!
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Анаис_Анаис
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Ответ Оле-Лукойе
Все-таки и Мозалев, и Гуменник превосходят Женю по пластичности, танцевальности, так сказать, выездам. Нет у него компонентности, как таковой, корявость имеется. Но радует, что пробует оригинальные образы, k-pop очень популярен во всем мире, нафталин с постановок стряхнули. Видно, что ему самому программы нравятся, кайфует от них, это важно.
Но нервы у него крепче. Видно, что выходит заряженным, а Андрея потряхивает.
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Варлампий Варлампий
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Ответ Залина Малина
То есть Плющ чуть не угробил чемпиона России? И возможно, уже угробил экс-чемпиона. Рудковская сама сказала, у них обязаны прыгать. Вопрос: какое они имеют право заставлять спортсменов идти на сложнейшие прыжки, не являясь их тренерами?
Хочешь денежки - рискуй. Никто их силком лавэ стричь не тащит
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ Terry
Женя вгрызается в прыжки и тащит на характере. За это ему респект! Но эстетически техника прыжков других парней покоряет больше. И их действительно хочется смотреть на репите. Особенно, когда парни прыгают старшие квады! Чего нет у Жени!
А у нас ни у кого из мальчиков стабильных старших квадов нет. Разве что лутц у Самарина, ну вы сами понимаете, это такое... Петя только в этом сезоне норм флип показал, но не в прогах, у Андрея флип убрали... Риттбергер только Игнатов прыгает десять из десяти. В общем, пока только стабильными тулупами и сальховами берут...
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Penarol
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Первый фигурист, который косит под Аббалбиска. Тоже из Питера. Сдержанный рэспэкт.
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Оле-Лукойе
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Ответ Екатерина Ивановская
Свою некую корявость Женя умудрился превратить в особый шарм. Помню какой хейт выдержал этот мальчик, когда его вместе с Мишей послали на ЧМ добывать квоты. А сейчас он - лидер мужской сборной России. Очень рада, что он уехал из Красноярска с золотом❤
Да, хейт был ужасный, прогнозировали, что мы чуть ли вообще квот не лишимся, а Женя с Мишей аж три нам выбили, это большое достижение, на самом деле.
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Залина Малина
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То есть Плющ чуть не угробил чемпиона России? И возможно, уже угробил экс-чемпиона. Рудковская сама сказала, у них обязаны прыгать. Вопрос: какое они имеют право заставлять спортсменов идти на сложнейшие прыжки, не являясь их тренерами?
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Вошь энтропийная
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А еще достоинство Жени - очень точно катить в музыкальные акценты с самого первого взрослого сезона, этим и покорил с первого взгляда ❤️ А я-то на том его первом ковидном этапе Кубка России чуть на нем из зала не вышла, потому что «ноунейм какой-то, пойду без очереди кофе возьму», но на звуках Бандитского Петербурга решила остаться поржать, а после проката сразу поняла, кто мой любимый мальчик в грядущем ОИ-цикле)
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pele_kan
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Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Ну на международных ему так и оценивали, с ГОЕ максимум +3 за аксель, с которого он лучше всего выезжает, за квады +1, +2. Делайте поправку на домашние оценки, они у нас всегда интересные.
ну международных стартов у нас пока нет, приходится жить с домашними оценками. И хотелось бы чтобы они были чуть менее интересными и чуть более адекватными)
+4
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Щас тут все будут писать про приземления, а я хочу отметить реально крутую фичу прыжков Жени - это их высота. Просто взлёт в космос, а в воздухе он ещё и натянут, как струна. Ось не болтает. Все его квады в воздухе смотрятся очень красиво.
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Terry
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Женя вгрызается в прыжки и тащит на характере. За это ему респект! Но эстетически техника прыжков других парней покоряет больше. И их действительно хочется смотреть на репите. Особенно, когда парни прыгают старшие квады! Чего нет у Жени!
+6
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ pele_kan
Жене респект за спасение прыжков, но все же такие приземления и выезды должны оцениваться с соответствующими понижениями, а не как сейчас на большие плюсы
Ну на международных ему так и оценивали, с ГОЕ максимум +3 за аксель, с которого он лучше всего выезжает, за квады +1, +2. Делайте поправку на домашние оценки, они у нас всегда интересные.
+3
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Manatusik
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Ответ Оле-Лукойе
Все-таки и Мозалев, и Гуменник превосходят Женю по пластичности, танцевальности, так сказать, выездам. Нет у него компонентности, как таковой, корявость имеется. Но радует, что пробует оригинальные образы, k-pop очень популярен во всем мире, нафталин с постановок стряхнули. Видно, что ему самому программы нравятся, кайфует от них, это важно.
но при этом он стабильнее Андрея, да и Петя только в этом сезоне стал стабилен.
Этим и берет.
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Екатерина Ивановская
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Свою некую корявость Женя умудрился превратить в особый шарм. Помню какой хейт выдержал этот мальчик, когда его вместе с Мишей послали на ЧМ добывать квоты. А сейчас он - лидер мужской сборной России. Очень рада, что он уехал из Красноярска с золотом❤
+16
-4
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Большое Путешествие Рузика
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Он не красится в пепельный, он накладывает на волосы алебастр) ну вот по крайней мере, на ЧР точно.
+3
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Оле-Лукойе
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Все-таки и Мозалев, и Гуменник превосходят Женю по пластичности, танцевальности, так сказать, выездам. Нет у него компонентности, как таковой, корявость имеется.
Но радует, что пробует оригинальные образы, k-pop очень популярен во всем мире, нафталин с постановок стряхнули. Видно, что ему самому программы нравятся, кайфует от них, это важно.
+16
-5
+11
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pele_kan
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Жене респект за спасение прыжков, но все же такие приземления и выезды должны оцениваться с соответствующими понижениями, а не как сейчас на большие плюсы
+11
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+9
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Товарищ Майор.
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Ну вот, оказывается корявые приземления Жени это не баг, а фича
+18
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