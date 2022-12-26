Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop

В соревнованиях фигуристов на чемпионате России-2023 случилась удивительная развязка: Евгений Семененко набрал ту же сумму баллов, что и Петр Гуменник, но победил благодаря суперудачной произвольной.

Впервые в карьере он стал чемпионом страны и впервые в истории турнира золотой и серебряный медалисты получили равные оценки (до сотой). Зато по самобытности Семененко уже нет равных в сборной: он катается под k-pop, красит волосы ради образа и берет хореографию из корейских клипов.

И вообще, в 19 лет созрел для роли лидера – по контенту, самоотверженности, изобретательности, харизме.

Вырвался в лидеры после двух тяжелых травм и «изобрел» авторский выезд с прыжков (прообраз – Юдзуру Ханю)

В короткой программе в Красноярске Семененко всего 0,85 не хватило до знаковых 100 баллов – помешал потерянный на дорожке шагов уровень (второй вместо третьего или четвертого, как на большинстве турниров).

Зато произвольная получилась чемпионской: серьезный контент с тремя четверными (сольными тулупом и сальховом и еще одним тулупом в каскаде). Приличные GOE – в среднем +2, +3 балла. И непростые выезды, добавившие остроты – это уже традиция или даже стиль.

Иногда на выходе с прыжков Семененко чуть роняет корпус (вперед и набок), низко приседает и теряет скорость, но не падает и не бросает каскады. Наоборот, делает рывок и заново вытягивает себя вверх.

Сам он называет это фишечкой: «Знаю, что некоторые говорят о моих выездах. Я просто вдохновился выездом Юдзуру Ханю на командном чемпионате мира-2021. Я видел это своими глазами и подумал – это классно, ха-ха! И иногда бывает, что если чуть-чуть вперед иду, то пытаюсь повторить, но не получается. Согласись, то спасение было классным?»

В Красноярске Семененко по-настоящему поймал кураж в конце произвольной. Почти вся вторая половина прошла под аплодисменты и восторженные крики болельщиков, а на хореографической дорожке зал взорвался: «браво» и «молодец» неслось с трибун даже во время замедленного повтора.

В восторге были и тренеры у бортика. Улыбка не сходила с лица Татьяны Мишиной, а потом и самого Евгения при виде ее реакции. Они долго шли к этой медали, ведь Семененко впервые попал на пьедестал национального чемпионата среди взрослых.

Оценка – 195,02 баллов за это выступление и 295,07 по итогам двух дней. Это очень прилично, но главный шок был впереди: такую же сумму заработал лидер короткой программы Петр Гуменник. Золотую медаль в таких случаях получает победитель произвольной.

Парни после проката пожали друг другу руки. Гуменник (кажется, немного сбитый с толку) принял результат достойно: «Это вообще неожидаемо, нереально. Наверное, сложно назвать мой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает».

Придумал программу, вдохновившись корейскими клипами. В произвольной – история про хорошего мальчика, ставшего плохим

В России никто из одиночников прежде не брал для соревнований корейскую поп-музыку.

Евгений Семененко в этом сезоне катается под хиты бойз-бенда Tomorrow X Together – хореография и внешний вид выдержаны в стиле. Движения в хореодорожке частично взяты из клипа на Good Boy Gone Bad («Хороший мальчик стал плохим»), оттуда же и костюм.

Семененко даже волосы выкрасил в белый – все ради полного перевоплощения. Прическу он меняет от старта к старту: выступает то с естественным русым цветом, то с пепельным. А во время чемпионского интервью Максиму Транькову пообещал в следующий раз примерить черный. Этой фишкой пользовалась еще три года назад Саша Трусова в показательном под Unstoppable от Sia: красилась в черный и белый одновременно.

Над корейской программой Семененко работала большая команда: Илья Авербух, балетмейстер Елизавета Навиславская, хореограф группы Мишина Татьяна Прокофьева и сам фигурист. Сколько бы он ни выступал с этой постановкой – всегда срывает овации. На контрольных прокатах-2022 Евгений настолько увлекся, что даже подвернул ногу в конце и обессиленно рухнул на лед.

От перформанса на чемпионате России в восторге была и Татьяна Тарасова: «Уникально катал. Просто уникально, по моему понятию! Он просто заворожил меня своей произвольной программой».

С k-pop фигурист экспериментировал и раньше. Весной выступал на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под трек Frost той же группы и тоже удивил образом. Тогда был серебряный верх с графичным узором, макияж в том же стиле и первый блонд. Но самый большой восторг вызвал нижний брейк на льду.

Помимо оригинальных образов у Семененко в арсенале вполне конкурентоспособная техника. Сейчас он лидер сборной по средней технической оценке, да и по компонентам держится в тройке лучших. С критерием «представление» мы уже разобрались – за него у 19-летнего ученика Алексея Мишина оценки всегда не ниже девятки.

За три сезона по взрослым он также прибавил в скольжении: катается быстро, непринужденно – уверенность в каждом шаге.

К тому же за это время Евгений научился хорошо понимать свое тело – когда стоит пойти на риск, а когда лучше поберечься. Отсюда и стабильность в исполнении: Семененко почти не валит элементы – в сезоне-2022/23 были только одно падение и сдвоенный тулуп на московском этапе Гран-при. В остальном он справлялся с любой задачей.

Уже третий год Евгений держится в топе российской сборной и все это время продолжает прогрессировать:

• усложнил контент (в 2020 году заявлял 3 квада в двух прокатах, а теперь 5 + освоил четверной риттбергер),

• нарастил баллы (+15,68 к личному рекорду на турнирах ISU),

• поднялся в национальном рейтинге (от 11-го места на ЧР-2020 до первого в 2022 году),

• отобрался на все крупнейшие турниры (8-е место на Олимпийских играх-2022 – лучшее среди россиян, 5-е на чемпионате Европы-2022, 8-е на чемпионате мира-2021).

Даже по ходу этого сезона Семененко сделал серьезный шаг вперед. Еще в конце сентября он катался совсем без ультра-си, не пробовал даже тройной аксель. Все потому, что у него сбилось межсезонье сначала из-за тяжелой травмы головы на шоу Плющенко, а потом почти полного разрыва крестообразной связки. После него Евгений три месяца не заходил на сложные прыжки.

Сейчас форма идеальна. Помимо чемпионата России Семененко выиграл пермский Гран-при, взял серебро на этапе в Москве и стал 4-м в личном зачете на чемпионате страны по прыжкам. При этом он по-прежнему учится в главном медицинским вузе Санкт-Петербурга – ПСПбГМУ им. Павлова. По словам проректора Аллы Потапчук , все успевает.

Впереди Кубок Первого канала и финал Гран-при, и на оба этих турнира Евгений поедет уже фаворитом.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф