Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду. Плющенко отреагировал: «Что там с этим контентом у Малинина?»
Фигуристка Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду.
Российская фигуристка Любовь Рубцова показала, как делает шесть сальто подряд на льду.
Тренер спортсменки Евгений Плющенко отреагировал: «Что творит наша Любаня Рубцова на льду и в зале? Остановите, я выйду! 6 сальто подряд! Так, что там с этим контентом у Ильи Малинина?»
Рубцовой 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани.
В декабре Рубцова первой из российских фигуристов прыгнула сальто в соревновательной программе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Любови Рубцовой
Комментарии
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Авторское, несколько лет назад не постеснялся Плющ даже видос этот заливать в соцсети))
Человека может обездвижить элементарная травма, что ты творишь и как родители все это позволяют.
Ну ведь последствия все равно будут,а если Люба будет прикована в коляске -кому она будет нужна,а если череп проломит в сальто таком?
Начинающий лучше бы подобные эксперименты над своим гномычем ставил, а на родителей Рубцовой уже пора в опеке дело заводить. У ребенка операция на позвоночнике была, шурупы стоят и на полу неудачно приземлилась. Или ей шурупов в спине мало, теперь в шее захотелось? Или ей взрослые не указ, поэтому фигачит сальто?
Бракадемия «Акробаты Плющенко»