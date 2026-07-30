Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду. Плющенко отреагировал: «Что там с этим контентом у Малинина?»

Фигуристка Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду.

Российская фигуристка Любовь Рубцова показала, как делает шесть сальто подряд на льду.

Тренер спортсменки Евгений Плющенко отреагировал : «Что творит наша Любаня Рубцова на льду и в зале? Остановите, я выйду! 6 сальто подряд! Так, что там с этим контентом у Ильи Малинина?»

Рубцовой 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани.

В декабре Рубцова первой из российских фигуристов прыгнула сальто в соревновательной программе.