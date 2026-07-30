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  4. Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду. Плющенко отреагировал: «Что там с этим контентом у Малинина?»

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Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду. Плющенко отреагировал: «Что там с этим контентом у Малинина?»
Фигуристка Рубцова сделала шесть сальто подряд на льду.

Российская фигуристка Любовь Рубцова показала, как делает шесть сальто подряд на льду.

Тренер спортсменки Евгений Плющенко отреагировал: «Что творит наша Любаня Рубцова на льду и в зале? Остановите, я выйду! 6 сальто подряд! Так, что там с этим контентом у Ильи Малинина?»

Рубцовой 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани.

В декабре Рубцова первой из российских фигуристов прыгнула сальто в соревновательной программе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Любови Рубцовой
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Любовь Рубцова
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Комментарии

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Это значит,что азербайджанский тренер умеет ставить сальто,не зря он гений техники мгновенного переобувания в прыжке...Как это в фигурном катании ей поможет?
ОтветСергей Круг
Это значит,что азербайджанский тренер умеет ставить сальто,не зря он гений техники мгновенного переобувания в прыжке...Как это в фигурном катании ей поможет?
Еще у него супер методика есть, запатентованная - заставлять своих подопечных фигуристов бегать на четвереньках по подземным парковкам🤣

Авторское, несколько лет назад не постеснялся Плющ даже видос этот заливать в соцсети))
В АП открывается цирковое отделение олимпийского резерва?
ОтветИрина Иванова
В АП открывается цирковое отделение олимпийского резерва?
Да-да, цирковое, только азербайджанского резерва😂
ОтветИрина Иванова
В АП открывается цирковое отделение олимпийского резерва?
такими темпами - паралимпийского
Плющ чешет своё самомнение, Люба рискует здоровьем, а Малинин не в курсе, что он участвует в этом соревновании...
Маразм крепчал, Люба как фигуристка и человек ничего против тебя не имею, но что надо иметь в голове,чтобы после операции на позвоночнике -давать такую нагрузку на позвоночный столб.
Человека может обездвижить элементарная травма, что ты творишь и как родители все это позволяют.
Ну ведь последствия все равно будут,а если Люба будет прикована в коляске -кому она будет нужна,а если череп проломит в сальто таком?
ОтветДружба11
Маразм крепчал, Люба как фигуристка и человек ничего против тебя не имею, но что надо иметь в голове,чтобы после операции на позвоночнике -давать такую нагрузку на позвоночный столб. Человека может обездвижить элементарная травма, что ты творишь и как родители все это позволяют. Ну ведь последствия все равно будут,а если Люба будет прикована в коляске -кому она будет нужна,а если череп проломит в сальто таком?
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Ответ3a_3eHuT
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А мне кажется что не меньше, а во вторых не после травм спины их делать на льду, сила удара,а значит нагрузки на суставы,голеностоп и позвоночник в разы увеличивается.И смотря какой прыжок, квады Люба не делает, не всегда тройные, поэтому думаю что нагрузочка не оправданная.
У Малинина медали ЧМ и ОИ, а у Рубцовой - только очень большие шансы на инвалидность, а больше ничего. Но это, похоже, никого не волнует
Малинин 3-х кратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде. Что там с этим у Любани и ее тренера? 😁
ОтветSkyolker
Малинин 3-х кратный чемпион мира и олимпийский чемпион в команде. Что там с этим у Любани и ее тренера? 😁
Любаня- полный ноль в ФК. Ничего нет и не будет!
ОтветЗлая-злая
Любаня- полный ноль в ФК. Ничего нет и не будет!
А была такая перспективная девочка...
Девочка, на инвалидном кресле Плющенко тебя не будет возить. Он утратит к тебе интерес сразу же после любой серьезной травмы.
Малинин там уже ссыт от страха?
Начинающий лучше бы подобные эксперименты над своим гномычем ставил, а на родителей Рубцовой уже пора в опеке дело заводить. У ребенка операция на позвоночнике была, шурупы стоят и на полу неудачно приземлилась. Или ей шурупов в спине мало, теперь в шее захотелось? Или ей взрослые не указ, поэтому фигачит сальто?
Ответsowieso
Малинин там уже ссыт от страха? Начинающий лучше бы подобные эксперименты над своим гномычем ставил, а на родителей Рубцовой уже пора в опеке дело заводить. У ребенка операция на позвоночнике была, шурупы стоят и на полу неудачно приземлилась. Или ей шурупов в спине мало, теперь в шее захотелось? Или ей взрослые не указ, поэтому фигачит сальто?
А может не было ни операции, ни шурупов, раз так резво скачет? Плющ с шурупами еле двойные крутил.
Илья говорил что в сальто вообще нет ничего сложного,это самый простейший элемент.И делает он его только потому что это нравится публике.И все равно нагрузка на приземлении с этого элемента приличная да и сам бэкфлип опасен.Но Илья здоровый атлетичный парень,а это девочка до конца несформировавшаяся да ещё с железками в спине.Зачем? Илья делает каскады из бэкфлипов на шоу,чтобы девочки визжали,но вместе с девочками визжит почему то ещё Евгений Викторович.А над своим сыном слабо эксперименты ставить?
ОтветIrinaMelnick11
Илья говорил что в сальто вообще нет ничего сложного,это самый простейший элемент.И делает он его только потому что это нравится публике.И все равно нагрузка на приземлении с этого элемента приличная да и сам бэкфлип опасен.Но Илья здоровый атлетичный парень,а это девочка до конца несформировавшаяся да ещё с железками в спине.Зачем? Илья делает каскады из бэкфлипов на шоу,чтобы девочки визжали,но вместе с девочками визжит почему то ещё Евгений Викторович.А над своим сыном слабо эксперименты ставить?
++++ Это точно. А что сынок не прыгает Сальто
Ответtull
++++ Это точно. А что сынок не прыгает Сальто
Сына жалко,это же родная кровинушка
Цирк продолжается?
Бракадемия «Акробаты Плющенко»
ОтветMarenka07
Цирк продолжается? Бракадемия «Акробаты Плющенко»
Клоуны Плющенко
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