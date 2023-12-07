Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?

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Сага о продаже «МЮ» Глейзерами близка к развязке. В следующий понедельник британский миллиардер Джим Рэтклифф купит четверть клуба за 1,25 млрд фунтов.

История, в которой было суперпредложение катарского шейха Джассима бен Хамада Аль-Тани в 5,5 млрд фунтов, заканчивается неожиданно – «Ман Юнайтед» продают частично.

А что это вообще меняет (ведь у Глейзеров остается контрольный пакет)? Пора освежить в памяти ключевые детали сделки.

Кто такой Рэтклифф?

Джеймс Рэтклифф – второй богатейший человек Великобритании с состоянием в 29,6 млрд фунтов по версии Sunday Times Rich List. Бывший инженер-химик – основатель, глава и владелец контрольного пакета акций химической компании Ineos. Расположенный в Лондоне конгломерат производит все: от синтетических масел и пластмасс до растворителей, используемых для производства инсулина и антибиотиков. В 2018 году Рэтклифф получил титул рыцаря-бакалавра в знак признания заслуг «в бизнесе и инвестициях» – к его имени добавился титул «сэр». Уже владеет двумя футбольными клубами – французской «Ниццей и швейцарской «Лозанной»

Что он обещает «МЮ»?

По данным Sky News, он дополнительно инвестирует в «МЮ» 245 млн фунтов и будет управлять спортивной деятельностью клуба.

На поверхности две основные проблемы: стареющая инфраструктура (и «Олд Траффорд», и тренировочной базы в Кэррингтоне) и хаотичная трансферная политика.

Рэтклифф считает, что деньги – важнейший фактор успеха в футболе, и ему трудно понять, как один из крупнейших генераторов доходов в мире может так плохо играть. В общем, его идея проста: сейчас плохо, а надо сделать хорошо.

Кадровые перестановки в клубе уже начались: в середине ноября клуб объявил об отставке генерального директора Ричарда Арнольда после менее чем двух лет работы. Его временно подменит главный юрисконсульт клуба Патрик Стюарт). Ожидается, что другие руководители уйдут после завершения сделки.

Разве можно с четвертью акций изменить судьбу «МЮ»?

По данным Reuters, семья Глейзеров через компанию Red Football Ltd контролирует (пока) 96% голосующих акций Manchester United Plc – холдинговой компании футбольного клуба, остальные 4% принадлежат миноритариям или находятся в свободной продаже на фондовом рынке. Реестр публичных компаний Британии подтверждает: более 75% голосующих акций все еще у Глейзеров.

Что такое голосующие акции? Это результат хитрого трюка Глейзеров. В 2012 году для привлечения дополнительного капитала они разместили 10% акций «МЮ» на Нью-Йоркской бирже (выпущено 163 млн акций), но с одним нюансом: голос этих акций равнялся 0,1 голоса акций класса Б (они были у Глейзеров). То есть стоимость одинаковая, а вот управленческий вес – разный.

Sky News сообщает, что Рэтклифф приобретает 25% «глейзеровских» акций по цене 33 доллара за штуку – то есть на 44 процента дороже рыночной цены (на момент сообщения о возможной сделке) в 18,43 долларов за штуку.

Так мы можем примерно рассчитать реальную стоимость клуба – около 5 млрд (биржевая – 2,5 млрд), а также оставшуюся долю Глейзеров – 71% акций на 3,5 млрд.

Но это условно, рынок очень подвижен – оценивать свою долю могут только сами Глейзеры и потенциальные покупатели.

У Рэтклиффа будет пакет акций, блокирующий любые решения, для которых требуется более трех четвертей голосов – например, перестановки в менеджменте (в том числе тренерские решения) или изменение класса акций (помните про А и Б?). Также он войдет в совет директоров клуба.

Важнее не сколько голосов получил Джим, а что у Глейзеров останется меньше 75% (а именно 71%). С точки зрения корпоративного права 75% – важный порог для практически полного контроля над клубом.

Может ли Рэтклифф выкупить остальную часть?

Да, но есть ключевая переменная – жадность настроение и отсюда расчетливость сговорчивость Глейзеров. Они видят, что акции растут (за один день после сообщения о сделке с Рэтклиффом плюс 10%), а значит, их можно в будущем продать подороже.

Правда, важные договоренности, возможно, уже есть: например, соглашение об опционе (будущей покупки конкретного пакета по конкретной цене) или преимущественное право выкупа оставшейся доли Глейзеров (по цене не выше предложенной сторонним покупателем). Такие детали разглашаются редко – может быть, мы узнаем что-то после оформления сделки.

Финансовый эксперт Дэн Пламли считает, что у Рэтклиффа есть долгосрочный план полного контроля над «МЮ», а оценка клуба вырастет до 7 млрд фунтов.

Почему сделка идет так долго?

Чтобы провести подобную сделку, обязательно одобрение АПЛ, Футбольной ассоциации и британского Управления по финансовому регулированию.

Сроки очень сильно зависят от покупателей и обстоятельств. Например, продажу «Ньюкасла» саудовскому инвестиционному фонду согласовывали почти год, изначально АПЛ даже заблокировала сделку. И дала зеленый свет только после ряда условий (например, отмену судовского запрета катарской телесети beIN Sports) и гарантий невмешательства Саудовской Аравии в дела клуба.

Продажу «Челси» консорциуму во главе с американцем Тоддом Боули согласовали за пару месяцев – сделку торопили и контролировали на уровне правительства Великобритании из-за санкций против Романа Абрамовича.

Вряд ли у британца Рэтклиффа могут возникнуть проблемы с финансовым контролем в Великобритании. Так что проблем и задержек в согласовании не будет, прогноз на следующую неделю – вполне оправдан.

Кстати, у АПЛ есть тест для владельца. Его ужесточили после эпохи Абрамовича

Человек под санкциями или подозрением в нарушениях прав человека теперь не пройдет тест клубных владельцев и директоров (OADT). Весной также расширили перечень недопустимых правонарушений из бэкграунда претендента: насилие, коррупция, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и преступления на почве ненависти. Теперь лига может остановить любую сделку или назначение, даже если вина человека не доказана, и он просто находится под следствием. Результаты теста владельца или директора еще проходят дополнительную проверку – новой независимой надзорной группой.

Ужесточения связывают с огромными инвестициями в клубы АПЛ из США и Ближнего Востока. Вводили их как раз на фоне слухов о покупке «МЮ» катарским шейхом Джассимом. Возможно, Глейзеры отказались от переговоров с ним из опасений слишком сложного согласования с непонятными перспективами.

Вероятно, будущее «МЮ» все же без Глейзеров

Очевидно, «МЮ» ждет новая эпоха. Меркантильность нынешних владельцев давно бесит фанатов. В прошлом году при клубном долге в 507,3 млн фунтов Глейзерам и остальным акционерам выплатили 33,6 млн дивидендов.

Позади пока только четверть пути. Но полное поглощение «МЮ» очень вероятно. Все зависит от того, когда Глейзеры поймут, что выжали из клуба максимум.

«Просто в глубине души Глейзеры осознают, что из «МЮ» еще можно извлечь какую-то выгоду», – резюмирует финансовый эксперт Дэн Пламли.

Фото: Gettyimages/Michael Regan, Stu Forster / Staff, Julian Finney / Staff, Ben Radford / Staff, Bryn Lennon / Staff, Christopher Furlong / Staff; East News/BERTRAND GUAY / AFP