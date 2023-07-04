22 комментария

У Малкома проблемы с налоговой Испании. Что ему грозит и откуда взялся долг?
Бразильский вингер «Зенита» Малком задолжал испанской казне 821,9 тыс евро, следует из опубликованного в пятницу списка крупных неплательщиков налогов за 2022 год.
Самое удивительное в этой новости, что бразилец провел в Испании всего сезон и перешел из «Барселоны» в «Зенит» четыре года назад. Откуда долги?
Важный дисклеймер перед разбором: налоговая задолженность сама по себе не означает, что речь о финансовых махинациях и экономических преступлениях. Поэтому дальше рассуждаем в самом широком понимании презумпции невиновности.
Малком в интересной компании – в этом списке должников были Анчелотти, Это’О и Неймар. Сейчас появился Негрейра
Список неплательщиков налогов (Lista de morosos con Hacienda) налоговая служба Испании ежегодно публикует с 2015-го. Туда включают физических и юридических лиц с налоговыми долгами более 600 тыс евро (до 2021-го – 1 млн евро) на конец предыдущего года. То есть сейчас опубликовали данные на 31 декабря 2022-го. В этом списке более шести тысяч субъектов, суммарно задолжавших испанскому бюджету более 15 млрд евро.
Основная цель таких публикаций – надавить на должников за счет репутационного ущерба. Уже несколько лет это настоящий парад знаменитостей: от политиков и бизнесменов до писателей, актеров и спортсменов. Например, в списке побывали экс-министр экономики Родриго Рато, стальной магнат Хосе Мария Аристрайн, писатель Ильдефонсо Фальконес и актриса Пас Вега.
Там перманентно присутствуют футбольные клубы не первого порядка («Реал Хаэн», «Эркулес» или «Ллейда»), а вот персоны – обычно топовые.
В первую редакцию от 2015-го попали экс-защитник «Сарагосы» и «Барселоны» Габи Милито (долг 1,83 млн евро) и бывший президент «Реала» Лоренцо Санс (1,36 млн). В 2016-м к ним добавился Дани Алвес (1,3 млн, а вскоре задолженность возросла до 2 млн).
Но главная звезда – Неймар, возглавивший список физических лиц в 2019-м с задолженностью в 34,6 млн евро. Бразилец на тот момент уже как пару лет покинул «Барселону», испанских фискалов серьезно заинтересовали детали продления контракта с каталонцами и перехода в «ПСЖ». Подозревали, что Неймар мог намеренно скрыть часть доходов.
Бразилец быстро решил свои проблемы с налогами и через год выпал из крупнейших должников, зато в списке появился тренер «Реала» Карло Анчелотти (1,46 млн). Ему припомнили период 2014-2015-го – тренер подзабыл об испанском налоговом резидентстве после отъезда, а еще не задекларировал доход от имиджевых прав. Большую часть финансовых претензий Анчелотти признал, сослался на «неверное консультирование» и вернул деньги в казну, поэтому через год выбыл из злостных неплательщиков.
В 2022-м у испанских налоговиков появились предметные претензии на 982 тысячи евро к Самюэлю Это’О – он тоже забыл отчитаться по доходам от продажи имиджевых прав, в период с 2006-го по 2009-й.
Это’О, Габи Милито и Дани Алвес в итоге тоже решили вопрос, погасив все долги. Камерунец, правда, получил 22 месяца условно и штраф за налоговое мошенничество. Он ожидаемо во всем винил своего представителя.
В перечне крупных неплательщиков-2023 из футбольного мира только двое: Малком и бывший вице-президент судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, тот самый участник темной истории с возможным влиянием «Барсы» на судей в нулевых и десятых.
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«Я просто играл в футбол, — заявил Лионель Месси в 2016-м в суде при рассмотрении дела о налоговых нарушениях. – Я подписал контракты, потому что доверял своему отцу и адвокатам, и мы решили, что они возьмут на себя все эти вопросы».
Это классическое объяснение подходит всем футболистам, кого в Испании подозревали в неуплате налогов. За последние десять лет проблемы с налогами возникали у многих суперзвезд Ла Лиги, при этом нарушения типичные. Как правило, звезды футбола забывали декларировать доходы от индивидуальных спонсорских сделок. А еще винили во всем своих финансовых консультантов и адвокатов (что отчасти справедливо).
• Лео Месси не отчитался о доходах по сделкам со своими имиджевыми правами за период с 2007-го по 2009-й – в результате сложной схемы через офшорные гавани в Уругвае и Белизе недоплатил 4,1 млн евро налогов. Несмотря на то, что аргентинец сразу погасил долг, он и его отец получили штрафы и 21 месяц условного срока за налоговое мошенничество. Решение осталось в силе после апелляции в Верховном суде.
• Экс-полузащитник «Барсы» Хавьер Маскерано в 2015-м получил штрафы и год условно за все ту же схему спонсоры-офшоры. В суде игрок пояснил, что не разбирается в налоговых вопросах и полностью доверял специалистам.
• В июле 2017-го испанские налоговики обвинили экс-звезду «Реала» Криштиану Роналду в уклонении от уплаты налогов почти на 14,5 млн евро с 2011-го по 2014-й. Снова сокрытие прибыли от продажи имиджевых прав, опять офшоры (Ирландия и Британские Виргинские острова). Роналду выплатил долги, признал вину и пошел на сделку со следствием – отделался двумя годами условно и 16,8 млн штрафа.
• Анхеля Ди Марию приговорили к году без отбывания срока в тюрьме и штрафу в 2 млн евро после признания вины в налоговом мошенничестве на сумму чуть более миллиона в период игры за «Реал» с 2010-го по 2014-й.
• 750 тыс евро штрафа и четыре месяца условно получил экс-латераль «Реала» Марсело за утаивание 490 тысяч евро через офшоры.
• Лука Модрич признал себя виновным по той же статье (не платил около 800 тысяч евро) и получил восемь месяцев условно со штрафом 400 тысяч.
• Были проблемы с финансовыми органами Испании у экс-игроков «Атлетико»: Фалькао приговорили к 16 месяцев условно со штрафом 9 млн евро, а Диего Косту – к условному году с полумиллионный оплатой.
• Год условно со штрафом получал экс-тренер «Реала» Жозе Моуриньо. Имиджевые права, 3,3 млн евро, офшор на Британских Виргинских островах – классика.
Практически все обвиняемые признавали вину, оплачивали задолженности и шли на сделку со следствием в обмен на срок не более двух лет. Причина проста: по испанским законам при таком приговоре срок заменяют на условный, если нарушение совершено впервые.
Никто из вышеперечисленных не появлялся в ежегодных списках крупных неплательщиков налогов. Что можно объяснить как раз моментальным погашением долга перед налоговой после появления такой информации.
Неудивительно, что большинство (если не все) нарушителей – легионеры. Это последствия «закона Бекхэма»
Специальный налоговый режим для работников (или «закон Бекхэма») приняли в начале нулевых. Считается, что эта мера привлекала в Ла Лигу мировых суперзвезд, которых прежде отпугивали высокие испанские налоги. Дэвид Бекхэм был одним из первых, кто воспользовался правилом после перехода в «Реал» в 2003-м – отсюда неофициальное название.
Суть закона: иностранцы при получении налогового резидентства Испании, то есть если находятся на территории страны более 183 дней в году, первые шесть лет имели право платить подоходный налог на заработки внутри страны по ставке нерезидента в 24 процента (вместо 43). И самое главное: доход за рубежом не облагался налогом на территории Испании – за исключением трудовых отношений.
По этой причине многие футболисты «выводили» свои дополнительные доходы из Испании. В 2009-м налоговый спецрежим использовали 43 игрока Ла Лиги, среди них – Криштиану Роналду, Кака и Златан Ибрагимович. Выбирали этот режим по желанию.
Но в 2010-м испанское правительство закрыло такую практику. Неправильно говорить, что «закон Бекхэма» отменили – власти просто установили лимит годовых доходов, 600 тыс евро.
Очевидно, что почти все легионеры выпали из диапазона заработка, на который распространяется закон. Но выросшие налоги – полбеды. Доходы резидентов за рубежом тоже стали облагать налогом. Скорее всего, именно поэтому звезды прятали такие контракты от налоговиков в офшорные зоны. Как эти заработки находит испанская налоговая – вопрос другой.
Кстати, специальный налоговый режим действует в Испании до сих пор (естественно, с изменениями) и так же называется в обиходе, хотя Бекхэм уехал из Испании еще в 2007-м.
Насколько все серьезно для Малкома?
Гадать о происхождении налоговой задолженности Малкома (как и любого другого) на основании только цифр – безнадежно. Предполагать, о каких конкретно нарушениях речь – тем более. Просто прикинем варианты – ооочень теоретически.
Это может быть задолженность, например, от сделки с недвижимостью или от пассивного дохода в Испании. Надо понимать, что футболист вряд ли сам занимается финансами – абсолютно нормально, что потом виноватыми оказываются личные юристы и финансисты. Речь может идти про доначисленный налог за неправильно составленную декларацию или, например, задекларированный, но неоплаченный долг.
Даты тоже не должны смущать: в Испании срок давности для выявления и взыскания налоговой недоимки – четыре года, в случае налогового правонарушения – пять лет, а в чрезвычайных ситуациях – до десяти лет.
Очень многое зависит от того, сколько дней в 2019-м бразилец провел в Испании до перехода в «Зенит», вопрос налогового резидентства ключевой. Резиденты Испании (в стране более 183 дней в году) обязаны отчитываться по любым доходам, полученным в любой точке мира, а нерезиденты отчитываются лишь по доходам, полученным на территории Испании.
При этом между Испанией и более 80 странами мира (в том числе Бразилией, Францией и Россией) действует конвенция об избежании двойного налогообложения, по которой рабочие доходы спортсменов-резидентов одной страны могут облагаться налогом в другой. Вопрос: в какой бюджет платил Малком и уведомил ли испанскую налоговую, если оставался ее резидентом?
Очевидно, что Малком в сезоне-2018/19 платил налоги со своей зарплаты в «Барсе» в 4,4 млн евро и любых доходов в Испании. Скрывать их бесполезно, если вообще возможно.
Так что сейчас проблемы возникли из-за других заработков.
Важно, что по решению верховного суда Испании с этого года в список не попадают долги, которые могут быть оспорены (то есть пограничные ситуации), а также возникшие в результате уголовных преступлений. Поэтому, если Малком выплатит всю сумму, у него не будет проблем с испанским правосудием.
Еще деталь: фигурантов списка обязательно уведомляют перед публикацией, так что для Малкома и его финансовых представителей нет никаких неожиданностей.
Более того, долг теоретически может быть уже полностью погашен, так как мы говорим о данных на конец прошлого года.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno; РИА Новости/Алексей Филиппов
Нет никакого понятия о морали в Газпроме, а ведь на него смотрят дети!
Ну- вот примерно так в комментариях под этим постом будут писать защитники одного махателя ножом из одной московской команды))))
футболисты думают что они обходят закон ,а налоговым органам все равно на это ...есть испанское налоговое президентство, значить будешь платить налог в испании . даже если выводишь деньги на офшор !
тут наоборот напрашивается другой вывод! Испания -это стана здорового человека, а не курильщика !
роботяга с завода платит налоги ..а бизнесмены и звезды хотя сокрыть свои доходы через офшор ...где справедливость?
"прогрессивное налогообложение" наоборот, хороший тамада и налоги интересные
пенсионный не помню точно а медицинские страховые перестают начисляться уже с сумм в районе миллиона (рублей конечно, учитывая что зарплаты игроков такого уровня в РПЛ это миллионы евро - считай что эти сборы для него "несколько процентов от одного процента")
поправь если ошибаюсь
p.s. апдейт - уточнил сам, 22% пенсионных выше суммы в 1.15 ляма (рублей конечно, учитывая что у игроков такого уровня зарплаты в миллионах евро - этот порог доли процента) превращаются в 10%, но подоходный из 13% в 15%
мед и страх налагаются по сути только на первый лям
на круг 25% с копейками получится
прокачай финансовую грамотность