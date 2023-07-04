22 комментария

Бразильский вингер «Зенита» Малком задолжал испанской казне 821,9 тыс евро, следует из опубликованного в пятницу списка крупных неплательщиков налогов за 2022 год.

Самое удивительное в этой новости, что бразилец провел в Испании всего сезон и перешел из «Барселоны» в «Зенит» четыре года назад. Откуда долги?

Важный дисклеймер перед разбором: налоговая задолженность сама по себе не означает, что речь о финансовых махинациях и экономических преступлениях. Поэтому дальше рассуждаем в самом широком понимании презумпции невиновности.

Малком в интересной компании – в этом списке должников были Анчелотти, Это’О и Неймар. Сейчас появился Негрейра

Список неплательщиков налогов (Lista de morosos con Hacienda) налоговая служба Испании ежегодно публикует с 2015-го. Туда включают физических и юридических лиц с налоговыми долгами более 600 тыс евро (до 2021-го – 1 млн евро) на конец предыдущего года. То есть сейчас опубликовали данные на 31 декабря 2022-го. В этом списке более шести тысяч субъектов, суммарно задолжавших испанскому бюджету более 15 млрд евро.

Основная цель таких публикаций – надавить на должников за счет репутационного ущерба . Уже несколько лет это настоящий парад знаменитостей: от политиков и бизнесменов до писателей, актеров и спортсменов. Например, в списке побывали экс-министр экономики Родриго Рато, стальной магнат Хосе Мария Аристрайн, писатель Ильдефонсо Фальконес и актриса Пас Вега.

Там перманентно присутствуют футбольные клубы не первого порядка («Реал Хаэн», «Эркулес» или «Ллейда»), а вот персоны – обычно топовые.

В первую редакцию от 2015-го попали экс-защитник «Сарагосы» и «Барселоны» Габи Милито (долг 1,83 млн евро) и бывший президент «Реала» Лоренцо Санс (1,36 млн). В 2016-м к ним добавился Дани Алвес (1,3 млн, а вскоре задолженность возросла до 2 млн).

Но главная звезда – Неймар, возглавивший список физических лиц в 2019-м с задолженностью в 34,6 млн евро . Бразилец на тот момент уже как пару лет покинул «Барселону», испанских фискалов серьезно заинтересовали детали продления контракта с каталонцами и перехода в «ПСЖ». Подозревали, что Неймар мог намеренно скрыть часть доходов.

Бразилец быстро решил свои проблемы с налогами и через год выпал из крупнейших должников, зато в списке появился тренер «Реала» Карло Анчелотти (1,46 млн). Ему припомнили период 2014-2015-го – тренер подзабыл об испанском налоговом резидентстве после отъезда, а еще не задекларировал доход от имиджевых прав. Большую часть финансовых претензий Анчелотти признал, сослался на «неверное консультирование» и вернул деньги в казну, поэтому через год выбыл из злостных неплательщиков.

В 2022-м у испанских налоговиков появились предметные претензии на 982 тысячи евро к Самюэлю Это’О – он тоже забыл отчитаться по доходам от продажи имиджевых прав, в период с 2006-го по 2009-й.

Это’О, Габи Милито и Дани Алвес в итоге тоже решили вопрос, погасив все долги. Камерунец, правда, получил 22 месяца условно и штраф за налоговое мошенничество. Он ожидаемо во всем винил своего представителя.

В перечне крупных неплательщиков-2023 из футбольного мира только двое: Малком и бывший вице-президент судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, тот самый участник темной истории с возможным влиянием «Барсы» на судей в нулевых и десятых.

Испанская налоговики постоянно ловят футболистов на налоговых преступлениях. Но в публичные списки попадали не все

«Я просто играл в футбол, — заявил Лионель Месси в 2016-м в суде при рассмотрении дела о налоговых нарушениях. – Я подписал контракты, потому что доверял своему отцу и адвокатам, и мы решили, что они возьмут на себя все эти вопросы».

Это классическое объяснение подходит всем футболистам, кого в Испании подозревали в неуплате налогов. За последние десять лет проблемы с налогами возникали у многих суперзвезд Ла Лиги, при этом нарушения типичные. Как правило, звезды футбола забывали декларировать доходы от индивидуальных спонсорских сделок. А еще винили во всем своих финансовых консультантов и адвокатов (что отчасти справедливо).

• Лео Месси не отчитался о доходах по сделкам со своими имиджевыми правами за период с 2007-го по 2009-й – в результате сложной схемы через офшорные гавани в Уругвае и Белизе недоплатил 4,1 млн евро налогов. Несмотря на то, что аргентинец сразу погасил долг, он и его отец получили штрафы и 21 месяц условного срока за налоговое мошенничество. Решение осталось в силе после апелляции в Верховном суде.

• Экс-полузащитник «Барсы» Хавьер Маскерано в 2015-м получил штрафы и год условно за все ту же схему спонсоры-офшоры. В суде игрок пояснил, что не разбирается в налоговых вопросах и полностью доверял специалистам.

• В июле 2017-го испанские налоговики обвинили экс-звезду «Реала» Криштиану Роналду в уклонении от уплаты налогов почти на 14,5 млн евро с 2011-го по 2014-й. Снова сокрытие прибыли от продажи имиджевых прав, опять офшоры (Ирландия и Британские Виргинские острова). Роналду выплатил долги, признал вину и пошел на сделку со следствием – отделался двумя годами условно и 16,8 млн штрафа.

• Анхеля Ди Марию приговорили к году без отбывания срока в тюрьме и штрафу в 2 млн евро после признания вины в налоговом мошенничестве на сумму чуть более миллиона в период игры за «Реал» с 2010-го по 2014-й.

• 750 тыс евро штрафа и четыре месяца условно получил экс-латераль «Реала» Марсело за утаивание 490 тысяч евро через офшоры.

• Лука Модрич признал себя виновным по той же статье (не платил около 800 тысяч евро) и получил восемь месяцев условно со штрафом 400 тысяч.

• Были проблемы с финансовыми органами Испании у экс-игроков «Атлетико»: Фалькао приговорили к 16 месяцев условно со штрафом 9 млн евро, а Диего Косту – к условному году с полумиллионный оплатой.

• Год условно со штрафом получал экс-тренер «Реала» Жозе Моуриньо. Имиджевые права, 3,3 млн евро, офшор на Британских Виргинских островах – классика.

Практически все обвиняемые признавали вину, оплачивали задолженности и шли на сделку со следствием в обмен на срок не более двух лет. Причина проста: по испанским законам при таком приговоре срок заменяют на условный, если нарушение совершено впервые.

Никто из вышеперечисленных не появлялся в ежегодных списках крупных неплательщиков налогов. Что можно объяснить как раз моментальным погашением долга перед налоговой после появления такой информации.

Неудивительно, что большинство (если не все) нарушителей – легионеры. Это последствия «закона Бекхэма»

Специальный налоговый режим для работников (или «закон Бекхэма») приняли в начале нулевых. Считается, что эта мера привлекала в Ла Лигу мировых суперзвезд, которых прежде отпугивали высокие испанские налоги. Дэвид Бекхэм был одним из первых, кто воспользовался правилом после перехода в «Реал» в 2003-м – отсюда неофициальное название.

Суть закона: иностранцы при получении налогового резидентства Испании, то есть если находятся на территории страны более 183 дней в году, первые шесть лет имели право платить подоходный налог на заработки внутри страны по ставке нерезидента в 24 процента (вместо 43) . И самое главное: доход за рубежом не облагался налогом на территории Испании – за исключением трудовых отношений.

По этой причине многие футболисты «выводили» свои дополнительные доходы из Испании. В 2009-м налоговый спецрежим использовали 43 игрока Ла Лиги, среди них – Криштиану Роналду, Кака и Златан Ибрагимович. Выбирали этот режим по желанию.

Но в 2010-м испанское правительство закрыло такую практику. Неправильно говорить, что «закон Бекхэма» отменили – власти просто установили лимит годовых доходов, 600 тыс евро.

Очевидно, что почти все легионеры выпали из диапазона заработка, на который распространяется закон. Но выросшие налоги – полбеды. Доходы резидентов за рубежом тоже стали облагать налогом. Скорее всего, именно поэтому звезды прятали такие контракты от налоговиков в офшорные зоны. Как эти заработки находит испанская налоговая – вопрос другой.

Кстати, специальный налоговый режим действует в Испании до сих пор (естественно, с изменениями) и так же называется в обиходе, хотя Бекхэм уехал из Испании еще в 2007-м.

Насколько все серьезно для Малкома?

Гадать о происхождении налоговой задолженности Малкома (как и любого другого) на основании только цифр – безнадежно. Предполагать, о каких конкретно нарушениях речь – тем более. Просто прикинем варианты – ооочень теоретически.

Это может быть задолженность, например, от сделки с недвижимостью или от пассивного дохода в Испании. Надо понимать, что футболист вряд ли сам занимается финансами – абсолютно нормально, что потом виноватыми оказываются личные юристы и финансисты. Речь может идти про доначисленный налог за неправильно составленную декларацию или, например, задекларированный, но неоплаченный долг.

Даты тоже не должны смущать: в Испании срок давности для выявления и взыскания налоговой недоимки – четыре года, в случае налогового правонарушения – пять лет, а в чрезвычайных ситуациях – до десяти лет.

Очень многое зависит от того, сколько дней в 2019-м бразилец провел в Испании до перехода в «Зенит», вопрос налогового резидентства ключевой. Резиденты Испании (в стране более 183 дней в году) обязаны отчитываться по любым доходам, полученным в любой точке мира, а нерезиденты отчитываются лишь по доходам, полученным на территории Испании.

При этом между Испанией и более 80 странами мира (в том числе Бразилией, Францией и Россией) действует конвенция об избежании двойного налогообложения, по которой рабочие доходы спортсменов-резидентов одной страны могут облагаться налогом в другой. Вопрос: в какой бюджет платил Малком и уведомил ли испанскую налоговую, если оставался ее резидентом?

Очевидно, что Малком в сезоне-2018/19 платил налоги со своей зарплаты в «Барсе» в 4,4 млн евро и любых доходов в Испании. Скрывать их бесполезно, если вообще возможно.

Так что сейчас проблемы возникли из-за других заработков.

Важно, что по решению верховного суда Испании с этого года в список не попадают долги, которые могут быть оспорены (то есть пограничные ситуации), а также возникшие в результате уголовных преступлений. Поэтому, если Малком выплатит всю сумму, у него не будет проблем с испанским правосудием .

Еще деталь: фигурантов списка обязательно уведомляют перед публикацией, так что для Малкома и его финансовых представителей нет никаких неожиданностей.

Более того, долг теоретически может быть уже полностью погашен, так как мы говорим о данных на конец прошлого года.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno; РИА Новости/Алексей Филиппов