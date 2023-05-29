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«Майами» обожает развивать игроков, от которых все отказались. Теперь вчерашние ноунеймы тащат «Хит» в серии с «Селтикс»

Омер Юртсевен Омер Юртсевен
Майами Майами
Пэт Райли Пэт Райли
Юдонис Хаслем Юдонис Хаслем
Гэйб Винсент Гэйб Винсент
НБА НБА
Данкан Робинсон Данкан Робинсон
Макс Струс Макс Струс
Хэйвуд Хайсмит Хэйвуд Хайсмит
НБА плей-офф НБА плей-офф
Калеб Мартин Калеб Мартин
Баскетбол Баскетбол

Отверженные из Майами.

«Что мы делаем – это не для всех, но нам очень нравится быть творцами мечты», – философствовал как-то главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра. 

Эти слова были произнесены в самом начале прошлогоднего плей-офф, куда «Майами» неожиданно заходил с первого места на Востоке. Почему неожиданно?

В сезоне-2021/22 «Хит» стали лишь четвертой командой в истории НБА, которая использовала минимум пять незадрафтованных игроков в 65 играх сезона (забегая вперед – в текущем сезоне лишь несколько игр не хватило, чтобы повторить достижение). И только «Майами» при такой ротации имел положительный баланс побед.

Год назад был финал конференции, где все решил один бросок. Джимми Батлер смазал трешку на победу в концовке седьмого матча – «Бостон» вышел в финал. Джимбо запомнил. Не повезло – проехали.

В этот раз опять борьба за финал НБА, на пути снова все тот же суперталантливый «Селтикс». В третьей победной игре серии вчерашние ноунеймы «Хит» набирают 81 очко – на тридцать больше старта «Бостона» с треугольником Тейтум/Браун/Хорфорд (третьи пики своих драфтов). Случайность?

«Это наша организационная философия. Мы делаем это уже несколько лет. Мы знаем, что мы ищем», – настаивает на системности коуч «Майами». 

Самое время узнать побольше о баскетбольной золушке этого сезона.

Нынешняя системность – неизбежная мутация после трех чемпионств

Несмотря на всю свою гениальность Пэт Райли, наверняка, даже не предполагал тридцать лет назад, что закладывает фундамент какой-то новой философии. 

В 1995 году Райли стал президентом и главным тренером молодого клуба «Майами Хит». Его дерзкое расставание с «Нью-Йорком» по факсу стало причиной юридической войны, где итог – миллион долларов компенсации и извечные соперники. 

Важный момент: Пэт получил полный контроль над баскетбольными операциями «Майами». Первыми звездными приобретениями стали Алонзо Моурнинг и Тим Хардуэй. В следующем сезоне-1996/97 «Майами» стал самым прогрессирующим клубом с первым местом в дивизионе. «Хит» уступили в финале конференции «Чикаго» Джордана, Пэт Райли стал тренером года. 

В разное время «Майами» привлек в свой состав множество звезд – Эдди Джонса в 2000 году, Шакила О’Нила в 2004, Леброна Джеймса и Криса Боша в 2010, Рэя Аллена в 2012, Джимми Батлера в 2019.

Стратегия сработала — чемпионства 2006, 2012 и 2013 годов (да и нынешний поход пока не окончен).

Но есть побочный эффект – за звезд надо было платить доступными активами. С момента прихода Райли «Хит» сделали лишь 15 выборов в первом раунде на 27 драфтах, из которых 3 были обменены в день драфта.

Тяжеловесные контракты звезд и отсутствие ценных пиков вынудили босса «Хит» обратить внимание на рынок свободных агентов, а точнее – незадрафтованных проспектов.

Уже начиная с середины девяностых скауты «Майами» начали рекрутировать игроков из другого баскетбольного измерения – например, Брюса Боуэна (будущего трехкратного чемпиона в составе «Сперс») выдернули из французского «Безансона» в 1997, Малика Аллена и Майка Джеймса (другого) – из полупрофессиональных ABA и CBA в 2001, Джоэля Энтони, Тайлера Джонсона и Кендрика Нанна – из Лиги развития в разные годы.

Но не только незадрафтованные игроки в фокусе «Хит». Еще один метод – хантить задрафтованных игроков, от которых отказались другие клубы. Менеджмент «Майами» не считает это волчьим билетом, в системе клуба второй/пятый шанс заслуживают все доступные (ну и дешевые) игроки на рынке. 

Путь Хассана Уайтсайда – яркая глава для будущего учебника прозорливости от дядюшки Пэта (если такой еще не издан). Выбранный «Сакраменто» под общим 33 пиком на драфте-2010 Уайтсайд за два сезона не впечатлил «Кингс» (больше болтался в фарме) и был отчислен. Лига развития центрового не очень впечатлила, он выбрал экзотику – за два года он успел поиграть в Ливии («Амчит», «Аль-Муттахед Триполи») и Китае («Сычуань», «Цзянсу»).

В 2014-м Хассан решил вернуться в НБА через Летнюю лигу, откуда его и рекрутировал «Майами». Хассан стал лидером НБА по блок-шотам в сезоне-2015/16 и подборам в сезоне-2016/17, а «Хит» заключили с ним четырехлетний контракт на 98 млн долларов. Уайтсайд первым в истории НБА игроком, который перешел от минимального до максимального контракта за одно лето. 

Летом 2019 года в результате четырехстороннего сложного обмена Уайтсайд отправился в «Портленд». Один из результатов того трейда – «Хит» получили Джимми Батлера.

Так что стратегия «творцов мечты» начала работать не вчера.

Выбили прошлогоднего чемпиона с пятью незадрафтованными в ротации и двумя минималками в старте

Теперь зафиксируем нынешнюю уникальность «Хит» в цифрах. 

Как уже было сказано, в этом сезоне «Майами» не дотянул до прошлогоднего рекорда в пять игроков в составе в 65+ матчей, но это «обман зрения». По сравнению с прошлым сезоном незадрафтованные игроки стали играть более устойчивую роль в составе – Макс Струс, Гэйб Винсент, Калеб Мартин и Хэйвуд Хайсмит провели больше матчей, в ротацию добавился Орландо Робинсон из Лиги развития. Также за клуб в регулярном сезоне играли незадрафтованные Омер Юртсевен, Дрю Смит, Джамал Кейн и Джамари Буей.

Например, в январе этого года «Хит» победил суперталантливую «Оклахому», когда из восьми участников матча шесть никогда не были задрафтованы.

В этом сезоне в концепции «Хит» пригодился даже мастодонт Дуэйн Дедмон, который никто-не-помнит-когда также прошел мимо драфта. В этом сезоне он сносно подменял Бэма Адебайо, пока не повздорил с тренером и зимой не был обменян в «Сперс». Так что возраст не помеха – даже списанные всеми ветераны получают свои шансы.

Но давайте поближе присмотримся к плей-офф.

Я предусмотрительно исключил из выборки игроков, кто провел менее половины матчей в плей-офф – их минуты (чаще всего «мусорные») не скажут чего-то важного.

Аутсайдеры из «Хит» лидируют как по проценту задействования в ротации (5 из 10 игроков), так и проценту времени на площадке. Пересобранный «Бруклин» своими 0-4 в первом раунде отлично показывает, где должно быть приблизительное место «Майами» в реальном мире.

Самые высокие номера, под которыми были выбраны нынешние игроки «Хит» – у Виктора Оладипо (2-й) и Коди Зеллера (4-й). Первый сыграл лишь один матч из-за травмы, второй – проводит чуть более девяти минут в среднем. Только ветеран Кевин Лав (5-й пик) может похвастаться местом в старте и временем. Никого из них не драфтовали «Хит» – это точечное усиление в ротацию с явным дисконтом.

Сравнение самих пиков вообще довольно безнадежное занятие – все игроки развиваются по разному. На дистанции третий номер Тейтума/Брауна/Хорфорда и первый Блэйка Гиффина имеют совсем разное содержание. Джимми Батлер со своим 30-м выбором подтвердит. 

Игроки, которых драфт не заметил – другое дело. Однажды НБА забраковала их.

Сразу три таких игрока «Майами» в топе по минутам, при этом Струс и Винсент все матчи начали в основе. В индивидуальной гонке ожидаемо нет конкурентов у «деревенского Кобе» Остина Ривза, но для «Лейкерс» это больше аномалия, чем результат какого-то системного подхода.

У «Майами» сразу два игрока на минимальной зарплате выходят в старте. А что с общим уровнем зарплат самых задействованных игроков клубов?

«Майами» – третий с конца, намного ниже трех других клубов, дошедших до финалов конференции. Дешевле только основа «Бруклина» и «Мемфиса», причем показатели «Нетс» на графике не учитывают бесполезные в этом плей-офф 35,5 млн Бена Симмонса, «Мемфиса» – 17,9 млн Стивена Адамса. 

«Хит» выделяются в разделе «цена-качество» даже с двумя максималками – Джимми Батлера и Бэма Адебайо (на двоих 68 млн). Калеб Мартин получает 6,5 млн, Струс и Винсент – минималки в 1,8 млн. Даже из Кайла Лаури с его 28,3 млн в год выжимают пользу – он шестой в команде по времени (26 минут) с 9 очками, 4 передачами и 3 подборами.

Аутсайдеры из «Майами». Кто они и где их откопали

Добрую часть сезона все баскетбольные аналитики крутили у виска при упоминании 17-миллионного контракта Данкана Робинсона, но прямо сейчас (не спорю, что переплатили) он ценная опция в атаке «Хит» – вовремя взял на себя броски после травмы Тайлера Хирро. 

Весной 2018 года скаут «Майами» Чет Каммерер просматривал игроков для предстоящего драфта. Это при том, что у «Хит» не было своих пиков. Расчет – кого-то все равно не выберут. На одной из частных тренировок в Лос-Анджелесе он увидел игрока-снайпера. «Лучшая бросковая тренировка, которую когда-либо видел», – рапортовал он Споэльстре. После того, как Робинсон не был задрафтован, «Майами» проверил его в Летней лиге – трехочковые с процентом 55 убедили.

В пятом матче текущей серии с «Селтикс» он набрал 18 очков и сделал 9 ассистов.

Гэйб Винсент неплохо зарекомендовал себя в колледже Санты-Барбары. Однако на драфте-2018 он никого серьезно не заинтересовал. «Сакраменто» предложил ему 10-дневный контракт, который не стали продлевать. Он продолжил карьеру в Лиге развития. 23 очка, 4 подбора и 2 передачи с линейкой 47/41/90 привлекли внимание «Майами» – в январе 2020 года был подписан двусторонний контракт.

В третьем матче серии с «Бостоном» Гэйб отгрузил 29 очков с процентом 79 с игры. 

Недавно Эрик Споэльстра резко отреагировал на вопрос журналистов про аутсайдеров: « ... неуважительно продолжать говорить в таком ключе. Гэйб давно с нами – он ветеран. С нами со времен пузыря. Закончим сюжетную линию про андердогов на этом».

Калеб Мартин не был выбран на драфте-2019. Но здесь важнее другое – во втором раунде «Шарлотт» забрал его брата-близнеца Коди. Почти сразу «Хорнетс» подписал контракт и с Калебом. Два сезона в глубокой ротации закончились отчислением. Его тут же подписал «Хит», но отправил в Джи-лигу.

В нынешнем плей-офф Калеб самый стабильный шестой игрок – 30 минут, 13 очков, 6 подборов и 1,6 передачи.

Макс Струс также не был выбран на драфте 2019 года, но в Летней лиге все-таки заинтересовал «Бостон» своим дальним броском – получил двусторонний контракт. Позже он был отчислен и дебютировал в НБА уже в составе «Чикаго» против… «Майами». Через месяц Макс порвал кресты в матче за фарм «Буллз» и остался никому не нужен. Год спустя Струс пройдет месячный просмотр в «Хит» и подпишет контракт.

«Когда вы полностью погружаетесь в культуру и работу, они вознаграждают вас за все вложенные усилия… Это главное, что отличает «Хит» от многих других организаций: как они заботятся и хотят развивать вас», – Макс не скрывает своей благодарности.

В плей-офф-2023 Струс все матчи начинал в старте с 10 очками в среднем.

«Это конкурентная среда, – делился соображениями Струс. – Это подходит таким парням, как мы, потому что мы просто пытаемся использовать каждую возможность, потому что никогда не знаешь, когда ты ее получишь и будет ли она вообще у нас».

Получив больше атакующих опций из-за травмы Хирро, четверка Винсент, Струс, Мартин и вроде списанный Робинсон вцепились в свои минуты. 

В ротацию добавился и Хэйвуд Хайсмит, который пролетел мимо драфта-2018. В 2019 году он подписал двусторонний контракт «Филадельфией», дебютировал в НБА, но был отчислен. Дальше были контракты с немецким «Крайльсхайм Мерлинс» и итальянским «Ваноли Кремона». Но Хайсмит так и не сыграл в Италии – в 2021-м вернулся на краткосрочный контракт в «Сиксерс», затем – в Джи-лигу. Прежде чем дать ему минимальный контракт, «Хит» долго присматривались – Хейвуд прошел через три 10-дневных соглашения.

В пятом матче финала Востока Хэйвуд за 36 минут набрал 15 очков при 67% с игры.

Также в плей-офф засветились незадрафтованные Омер Юртсевен и ветеран Юдонис Хаслем

Последний – настоящая легенда и олицетворение многолетней философии «Хит».

Уроженец Майами не был выбран на драфте НБА 2002 года из-за низкого роста для бигмена – едва за 2 метра. После тренировочного лагеря от него отказалась «Атланта». Юдонис отправился в Европу – провел сезон во французском «Элан Шалоне». В 2003 году он снова попытался пробиться в НБА и получил пробный контракт от «Хит». Хаслем уже двадцать сезонов в «Майами» – зацепил все три чемпионства. В этом плей-офф 42-летний ветеран вышел на паркет всего один раз, но его роль ментора для партнеров бесценна. Так что «батя в здании».   

Споэльстра говорит, что развитие игроков сильно зависит от работы таких ветеранов, как Хаслем.

«Причина, по которой мы можем заставить этих ребят усердно работать, заключается в том, что еще до того, как мы заговорим с ними о баскетболе, мы даем им понять, что вы – часть нашей семьи, и мы хотим для вас самого лучшего», – делится секретом Юдонис.

«Он любит андердогов. Он любит недооцененных и рассерженных. Это идеально работает, – рассказывал Данкан Робинсон про ветерана. – Когда незадрафтованный игрок надевает майку этой команды, ему просто надо равняться на Хаслема».

***

И всю эту банду ведет вперед железный Джимми Батлер, которого сразу после рождения бросил отец, а мать выгнала из дома в 13 лет со словами: «Мне не нравится, как ты выглядишь». Подростком он скитался по домам друзей. 

Кажется, что Пэт Райли не просто так подписал Джимбо.

Майами. Шестой матч финала Востока с «Селтикс». В старте «Хит» – три незадрафтованных игрока. Первая результативная комбинация: Мартин–Струс–три очка. Калеб Мартин чуть ли не единственный, кто в первой половине держит команду в игре (у него итоговый дабл-дабл 15 очков+15 подборов), Гэйб Винсент в середине третьей четверти после попадания теряет кроссовку и бежит в защиту с обувью в руках, но Батлер и Адебайо мажут почти все первые три четверти – отставание достигает минус-13. Со скамейки включается Данкан Робинсон и десятью очками (две трехи) возглавляет погоню – чтобы передать драматический клатч в руки звезд «Майами».

Последние 0,1 секунды шестого матча (как и любой исход седьмого) не могут отменить сказку. Само наличие такого клатча от «Майами» (как и весь этот плей-офф) – уже баскетбольная легенда. Восьмая команда Востока, заползшая в матчи на вылет через две попытки в плей-ин, в первом раунде проходит лидера регулярки «Милуоки», сейчас на равных бьется со следующим фаворитом.

Игроки «Хит», которых когда-то забраковали на драфте НБА, проводят на паркете шестого матча финала конференции в среднем по 32 минуты и набирают 59 очков команды.

«Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть», – или как там у Гюго в «Отверженных». Отверженные из «Майами» «умирают» на площадке ради надежды на Завтра в НБА. 

Баскетбольная философия, которая работает. Продолжение точно следует.

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Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Megan Briggs, Mike Ehrmann, Elsa

4 комментария

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Игорь Сергеев
Автор
Ответ Комнатный олень
Статья была написана заранее?)
Добрый день. На 99% в пятницу, но под серию вносились правки. На мой взгляд, актуальности она не потеряет ни сегодня, ни после седьмого матча, ни через год.
+19
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+19
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Комнатный олень
Статья была написана заранее?)
+4
-1
+3
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Ivan Rusak
Ну прям манибол какой то
+2
0
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Роман Сприкут
Ответ Ivan Rusak
Ну прям манибол какой то
Кстати, нет. Большинство этих игроков были недооценены не только скаутами, но и аналитиками. И подход Майами не в том, чтобы нацеливаться на какие-то конкретные скиллы, цифры, профиль - между Хаслемом и Робинсоном вообще ничего общего, кроме усердия, которое манибол не оценивает - а в том, что Хит всегда дают шансы многим, максимизируют работу с двусторонками и так далее. Многие этот отсев не проходят.
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