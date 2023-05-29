Отверженные из Майами.

«Что мы делаем – это не для всех, но нам очень нравится быть творцами мечты» , – философствовал как-то главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра.

Эти слова были произнесены в самом начале прошлогоднего плей-офф, куда «Майами» неожиданно заходил с первого места на Востоке. Почему неожиданно?

В сезоне-2021/22 «Хит» стали лишь четвертой командой в истории НБА, которая использовала минимум пять незадрафтованных игроков в 65 играх сезона (забегая вперед – в текущем сезоне лишь несколько игр не хватило, чтобы повторить достижение). И только «Майами» при такой ротации имел положительный баланс побед.

Год назад был финал конференции, где все решил один бросок. Джимми Батлер смазал трешку на победу в концовке седьмого матча – «Бостон» вышел в финал. Джимбо запомнил. Не повезло – проехали.

В этот раз опять борьба за финал НБА, на пути снова все тот же суперталантливый «Селтикс». В третьей победной игре серии вчерашние ноунеймы «Хит» набирают 81 очко – на тридцать больше старта «Бостона» с треугольником Тейтум/Браун/Хорфорд (третьи пики своих драфтов). Случайность?

«Это наша организационная философия. Мы делаем это уже несколько лет. Мы знаем, что мы ищем», – настаивает на системности коуч «Майами».

Самое время узнать побольше о баскетбольной золушке этого сезона.

Нынешняя системность – неизбежная мутация после трех чемпионств

Несмотря на всю свою гениальность Пэт Райли, наверняка, даже не предполагал тридцать лет назад, что закладывает фундамент какой-то новой философии.

В 1995 году Райли стал президентом и главным тренером молодого клуба «Майами Хит». Его дерзкое расставание с «Нью-Йорком» по факсу стало причиной юридической войны, где итог – миллион долларов компенсации и извечные соперники.

Важный момент: Пэт получил полный контроль над баскетбольными операциями «Майами». Первыми звездными приобретениями стали Алонзо Моурнинг и Тим Хардуэй. В следующем сезоне-1996/97 «Майами» стал самым прогрессирующим клубом с первым местом в дивизионе. «Хит» уступили в финале конференции «Чикаго» Джордана, Пэт Райли стал тренером года.

В разное время «Майами» привлек в свой состав множество звезд – Эдди Джонса в 2000 году, Шакила О’Нила в 2004, Леброна Джеймса и Криса Боша в 2010, Рэя Аллена в 2012, Джимми Батлера в 2019.

Стратегия сработала — чемпионства 2006, 2012 и 2013 годов (да и нынешний поход пока не окончен).

Но есть побочный эффект – за звезд надо было платить доступными активами. С момента прихода Райли «Хит» сделали лишь 15 выборов в первом раунде на 27 драфтах, из которых 3 были обменены в день драфта.

Тяжеловесные контракты звезд и отсутствие ценных пиков вынудили босса «Хит» обратить внимание на рынок свободных агентов, а точнее – незадрафтованных проспектов.

Уже начиная с середины девяностых скауты «Майами» начали рекрутировать игроков из другого баскетбольного измерения – например, Брюса Боуэна (будущего трехкратного чемпиона в составе «Сперс») выдернули из французского «Безансона» в 1997, Малика Аллена и Майка Джеймса (другого) – из полупрофессиональных ABA и CBA в 2001, Джоэля Энтони, Тайлера Джонсона и Кендрика Нанна – из Лиги развития в разные годы.

Но не только незадрафтованные игроки в фокусе «Хит». Еще один метод – хантить задрафтованных игроков, от которых отказались другие клубы. Менеджмент «Майами» не считает это волчьим билетом, в системе клуба второй/пятый шанс заслуживают все доступные (ну и дешевые) игроки на рынке.

Путь Хассана Уайтсайда – яркая глава для будущего учебника прозорливости от дядюшки Пэта (если такой еще не издан). Выбранный «Сакраменто» под общим 33 пиком на драфте-2010 Уайтсайд за два сезона не впечатлил «Кингс» (больше болтался в фарме) и был отчислен. Лига развития центрового не очень впечатлила, он выбрал экзотику – за два года он успел поиграть в Ливии («Амчит», «Аль-Муттахед Триполи») и Китае («Сычуань», «Цзянсу»).

В 2014-м Хассан решил вернуться в НБА через Летнюю лигу, откуда его и рекрутировал «Майами». Хассан стал лидером НБА по блок-шотам в сезоне-2015/16 и подборам в сезоне-2016/17, а «Хит» заключили с ним четырехлетний контракт на 98 млн долларов. Уайтсайд первым в истории НБА игроком, который перешел от минимального до максимального контракта за одно лето.

Летом 2019 года в результате четырехстороннего сложного обмена Уайтсайд отправился в «Портленд». Один из результатов того трейда – «Хит» получили Джимми Батлера.

Так что стратегия «творцов мечты» начала работать не вчера.

Выбили прошлогоднего чемпиона с пятью незадрафтованными в ротации и двумя минималками в старте

Теперь зафиксируем нынешнюю уникальность «Хит» в цифрах.

Как уже было сказано, в этом сезоне «Майами» не дотянул до прошлогоднего рекорда в пять игроков в составе в 65+ матчей, но это «обман зрения». По сравнению с прошлым сезоном незадрафтованные игроки стали играть более устойчивую роль в составе – Макс Струс, Гэйб Винсент, Калеб Мартин и Хэйвуд Хайсмит провели больше матчей, в ротацию добавился Орландо Робинсон из Лиги развития. Также за клуб в регулярном сезоне играли незадрафтованные Омер Юртсевен, Дрю Смит, Джамал Кейн и Джамари Буей.

Например, в январе этого года «Хит» победил суперталантливую «Оклахому», когда из восьми участников матча шесть никогда не были задрафтованы.

В этом сезоне в концепции «Хит» пригодился даже мастодонт Дуэйн Дедмон, который никто-не-помнит-когда также прошел мимо драфта. В этом сезоне он сносно подменял Бэма Адебайо, пока не повздорил с тренером и зимой не был обменян в «Сперс». Так что возраст не помеха – даже списанные всеми ветераны получают свои шансы.

Но давайте поближе присмотримся к плей-офф.

Я предусмотрительно исключил из выборки игроков, кто провел менее половины матчей в плей-офф – их минуты (чаще всего «мусорные») не скажут чего-то важного.

Аутсайдеры из «Хит» лидируют как по проценту задействования в ротации (5 из 10 игроков), так и проценту времени на площадке. Пересобранный «Бруклин» своими 0-4 в первом раунде отлично показывает, где должно быть приблизительное место «Майами» в реальном мире.

Самые высокие номера, под которыми были выбраны нынешние игроки «Хит» – у Виктора Оладипо (2-й) и Коди Зеллера (4-й). Первый сыграл лишь один матч из-за травмы, второй – проводит чуть более девяти минут в среднем. Только ветеран Кевин Лав (5-й пик) может похвастаться местом в старте и временем. Никого из них не драфтовали «Хит» – это точечное усиление в ротацию с явным дисконтом.

Сравнение самих пиков вообще довольно безнадежное занятие – все игроки развиваются по разному. На дистанции третий номер Тейтума/Брауна/Хорфорда и первый Блэйка Гиффина имеют совсем разное содержание. Джимми Батлер со своим 30-м выбором подтвердит.

Игроки, которых драфт не заметил – другое дело. Однажды НБА забраковала их.

Сразу три таких игрока «Майами» в топе по минутам, при этом Струс и Винсент все матчи начали в основе. В индивидуальной гонке ожидаемо нет конкурентов у «деревенского Кобе» Остина Ривза, но для «Лейкерс» это больше аномалия, чем результат какого-то системного подхода.

У «Майами» сразу два игрока на минимальной зарплате выходят в старте. А что с общим уровнем зарплат самых задействованных игроков клубов?

«Майами» – третий с конца, намного ниже трех других клубов, дошедших до финалов конференции. Дешевле только основа «Бруклина» и «Мемфиса», причем показатели «Нетс» на графике не учитывают бесполезные в этом плей-офф 35,5 млн Бена Симмонса, «Мемфиса» – 17,9 млн Стивена Адамса.

«Хит» выделяются в разделе «цена-качество» даже с двумя максималками – Джимми Батлера и Бэма Адебайо (на двоих 68 млн). Калеб Мартин получает 6,5 млн, Струс и Винсент – минималки в 1,8 млн. Даже из Кайла Лаури с его 28,3 млн в год выжимают пользу – он шестой в команде по времени (26 минут) с 9 очками, 4 передачами и 3 подборами.

Аутсайдеры из «Майами». Кто они и где их откопали

Добрую часть сезона все баскетбольные аналитики крутили у виска при упоминании 17-миллионного контракта Данкана Робинсона, но прямо сейчас (не спорю, что переплатили) он ценная опция в атаке «Хит» – вовремя взял на себя броски после травмы Тайлера Хирро.

Весной 2018 года скаут «Майами» Чет Каммерер просматривал игроков для предстоящего драфта. Это при том, что у «Хит» не было своих пиков. Расчет – кого-то все равно не выберут. На одной из частных тренировок в Лос-Анджелесе он увидел игрока-снайпера. «Лучшая бросковая тренировка, которую когда-либо видел», – рапортовал он Споэльстре. После того, как Робинсон не был задрафтован, «Майами» проверил его в Летней лиге – трехочковые с процентом 55 убедили.

В пятом матче текущей серии с «Селтикс» он набрал 18 очков и сделал 9 ассистов.

Гэйб Винсент неплохо зарекомендовал себя в колледже Санты-Барбары. Однако на драфте-2018 он никого серьезно не заинтересовал. «Сакраменто» предложил ему 10-дневный контракт, который не стали продлевать. Он продолжил карьеру в Лиге развития. 23 очка, 4 подбора и 2 передачи с линейкой 47/41/90 привлекли внимание «Майами» – в январе 2020 года был подписан двусторонний контракт.

В третьем матче серии с «Бостоном» Гэйб отгрузил 29 очков с процентом 79 с игры.

Недавно Эрик Споэльстра резко отреагировал на вопрос журналистов про аутсайдеров: « ... неуважительно продолжать говорить в таком ключе. Гэйб давно с нами – он ветеран. С нами со времен пузыря. Закончим сюжетную линию про андердогов на этом ».

Калеб Мартин не был выбран на драфте-2019. Но здесь важнее другое – во втором раунде «Шарлотт» забрал его брата-близнеца Коди. Почти сразу «Хорнетс» подписал контракт и с Калебом. Два сезона в глубокой ротации закончились отчислением. Его тут же подписал «Хит», но отправил в Джи-лигу.

В нынешнем плей-офф Калеб самый стабильный шестой игрок – 30 минут, 13 очков, 6 подборов и 1,6 передачи.

Макс Струс также не был выбран на драфте 2019 года, но в Летней лиге все-таки заинтересовал «Бостон» своим дальним броском – получил двусторонний контракт. Позже он был отчислен и дебютировал в НБА уже в составе «Чикаго» против… «Майами». Через месяц Макс порвал кресты в матче за фарм «Буллз» и остался никому не нужен. Год спустя Струс пройдет месячный просмотр в «Хит» и подпишет контракт.

«Когда вы полностью погружаетесь в культуру и работу, они вознаграждают вас за все вложенные усилия… Это главное, что отличает «Хит» от многих других организаций: как они заботятся и хотят развивать вас», – Макс не скрывает своей благодарности.

В плей-офф-2023 Струс все матчи начинал в старте с 10 очками в среднем.

«Это конкурентная среда, – делился соображениями Струс. – Это подходит таким парням, как мы, потому что мы просто пытаемся использовать каждую возможность, потому что никогда не знаешь, когда ты ее получишь и будет ли она вообще у нас ».

Получив больше атакующих опций из-за травмы Хирро, четверка Винсент, Струс, Мартин и вроде списанный Робинсон вцепились в свои минуты.

В ротацию добавился и Хэйвуд Хайсмит, который пролетел мимо драфта-2018. В 2019 году он подписал двусторонний контракт «Филадельфией», дебютировал в НБА, но был отчислен. Дальше были контракты с немецким «Крайльсхайм Мерлинс» и итальянским «Ваноли Кремона». Но Хайсмит так и не сыграл в Италии – в 2021-м вернулся на краткосрочный контракт в «Сиксерс», затем – в Джи-лигу. Прежде чем дать ему минимальный контракт, «Хит» долго присматривались – Хейвуд прошел через три 10-дневных соглашения.

В пятом матче финала Востока Хэйвуд за 36 минут набрал 15 очков при 67% с игры.

Также в плей-офф засветились незадрафтованные Омер Юртсевен и ветеран Юдонис Хаслем.

Последний – настоящая легенда и олицетворение многолетней философии «Хит».

Уроженец Майами не был выбран на драфте НБА 2002 года из-за низкого роста для бигмена – едва за 2 метра. После тренировочного лагеря от него отказалась «Атланта». Юдонис отправился в Европу – провел сезон во французском «Элан Шалоне». В 2003 году он снова попытался пробиться в НБА и получил пробный контракт от «Хит». Хаслем уже двадцать сезонов в «Майами» – зацепил все три чемпионства. В этом плей-офф 42-летний ветеран вышел на паркет всего один раз, но его роль ментора для партнеров бесценна. Так что «батя в здании».

Споэльстра говорит, что развитие игроков сильно зависит от работы таких ветеранов, как Хаслем.

«Причина, по которой мы можем заставить этих ребят усердно работать, заключается в том, что еще до того, как мы заговорим с ними о баскетболе, мы даем им понять, что вы – часть нашей семьи, и мы хотим для вас самого лучшего», – делится секретом Юдонис.

« Он любит андердогов. Он любит недооцененных и рассерженных . Это идеально работает, – рассказывал Данкан Робинсон про ветерана. – Когда незадрафтованный игрок надевает майку этой команды, ему просто надо равняться на Хаслема ».

***

И всю эту банду ведет вперед железный Джимми Батлер, которого сразу после рождения бросил отец, а мать выгнала из дома в 13 лет со словами: «Мне не нравится, как ты выглядишь». Подростком он скитался по домам друзей.

Кажется, что Пэт Райли не просто так подписал Джимбо.

Майами. Шестой матч финала Востока с «Селтикс». В старте «Хит» – три незадрафтованных игрока. Первая результативная комбинация: Мартин–Струс–три очка. Калеб Мартин чуть ли не единственный, кто в первой половине держит команду в игре (у него итоговый дабл-дабл 15 очков+15 подборов), Гэйб Винсент в середине третьей четверти после попадания теряет кроссовку и бежит в защиту с обувью в руках, но Батлер и Адебайо мажут почти все первые три четверти – отставание достигает минус-13. Со скамейки включается Данкан Робинсон и десятью очками (две трехи) возглавляет погоню – чтобы передать драматический клатч в руки звезд «Майами».

Последние 0,1 секунды шестого матча (как и любой исход седьмого) не могут отменить сказку. Само наличие такого клатча от «Майами» (как и весь этот плей-офф) – уже баскетбольная легенда. Восьмая команда Востока, заползшая в матчи на вылет через две попытки в плей-ин, в первом раунде проходит лидера регулярки «Милуоки», сейчас на равных бьется со следующим фаворитом.

Игроки «Хит», которых когда-то забраковали на драфте НБА, проводят на паркете шестого матча финала конференции в среднем по 32 минуты и набирают 59 очков команды.

«Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть», – или как там у Гюго в «Отверженных». Отверженные из «Майами» «умирают» на площадке ради надежды на Завтра в НБА.

Баскетбольная философия, которая работает. Продолжение точно следует.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Megan Briggs, Mike Ehrmann, Elsa