17 комментариев

На судей РПЛ в этом сезоне жалуются гораздо чаще. А кто страдает больше всех?
«Локо» и «Крылья»!
Рестарт футбольного сезона уже подарил несколько судейских сюжетов.
• «Локомотив» остался категорически недоволен работой Сергея Иванова в кубковом матче со «Спартаком». Из трех спорных эпизодов экспертно-судейская комиссия РФС признала одну ошибку: при борьбе в партере Михаил Игнатов все-таки нарушал правила на Наире Тикнизяне перед вторым голом «Спартака».
• В первом весеннем туре пострадал сам «Спартак». Виталий Мешков забыл про рекомендации доигрывать эпизод, дал преждевременный свисток, лишил московский клуб гола в концовке (очень похоже, что и победы) и смазал юбилейный 200-й матч в РПЛ.
Теперь у РФС проблемы с назначениями: Виталий Мешков оказался в «запасе», а Сергей Иванов получил работу только на ВАР. В итоге ждем два судейских дебюта в РПЛ: Сергей Чебан, сын исполнительного директора лиги, будет главным в матче «Сочи» – «Оренбург», а Артур Федоров – на игре «Зенита» с «Химками». Кроме того, второе назначение подряд получил Роман Галимов, который до этой весны из-за ошибок не работал на матчах РПЛ с 2018-го и даже проходил проверку на полиграфе.
Пора обновлять судейскую турнирную таблицу!
В этом сезоне от судей страдают «Локомотив» и «Крылья», а в выигрыше – «Урал»!
Мы подводили итоги прошлого сезона после резонансных высказываний Леонида Федуна о потере 13 очков из-за судейских ошибок. Подсчитаем промежуточные результаты этого сезона.
Все данные – из официального раздела ЭСК на сайте РФС по матчам РПЛ и кубкового Пути РПЛ. Напомним, комиссия оценивает решения в ключевых эпизодах матчей (голы, пенальти, удаления) по жалобам клубов и/или РФС. Да-да, мы понимаем, что система считает только ошибки, признанные ЭСК, и такой подсчет не дает полной картины. Но сейчас это все, что есть из открытых источников.
Значительный отрицательный баланс «Локо» удивляет даже больше, чем лидерство «Урала» – предыдущие два сезона московский клуб был лидером по ошибкам в свою пользу. А вот «Краснодар» и «Ростов», наоборот, переместились вверх. Раньше они страдали больше остальных.
В «клубных предпочтениях» судей, к счастью, нет явных закономерностей. Кирилл Левников допустил две ошибки в одном матче в пользу «Урала», а Алексей Сухой – в пользу «Краснодара». Сергей Карасев в двух разных матчах ошибся в пользу ЦСКА.
У Сергея Иванова уже две ошибки против «Локо» – напомним, в 11-м туре он зря удалил Максима Ненахова в матче с «Уралом». Три из четырех игр, в которых арбитры ошибались в пользу соперника, «Локомотив» проиграл.
Большинство судей ошибается чаще, чем в прошлом сезоне. Ну или РФС чаще признает ошибки
А теперь к судьям.
Выводы.
• У Кирилла Левникова аномальный рост ошибок – в этом сезоне их в три раза больше, чем за два предыдущих.
• Выделяются нули в части жалоб и ошибок у Артема Чистякова: на него есть только одна безрезультатная жалоба в ФНЛ.
• Иван Сиденков после четвертого места в итоговом рейтинге РФС за прошлый сезон (о нем ниже) получил только два назначения как главный судья в этом (при этом одно из них в прошлом туре). Хотя заявлялось, что рейтинг влияет на назначения арбитров, в том числе на топовые матчи.
• Общий процент ошибок остался на уровне прошлого сезона: неверное решение в каждом седьмом матче. При этом практически все ошибки повлияли на результат – только дважды признали ошибку в пользу проигравших. Это объяснимо, победители редко обращаются в ЭСК.
• Главный вывод – существенный рост жалоб (за весь прошлый сезон была 101, а в этом уже 108). Здесь есть объяснение – резко выросла активность РФС. Департаменты судейства и инспектирования (плюс КДК) совместно инициировали рассмотрение более тридцати эпизодов, а это почти треть от общего числа. Для сравнения: за весь прошлый сезон РФС самостоятельно запустил только 10% разбирательств – по 12 эпизодам.
• Когда разбирательство инициирует РФС, ошибки находят чаще, чем при обращениях клубов. Комиссия удовлетворяет каждую вторую жалобу Союза и только каждую седьмую от команд.
• В таблицу не включен Роман Галимов с одним матчем в этом сезоне – провел его в предыдущем туре.
Система подбора арбитров РПЛ признана лучшим ИТ-проектом в спорте, но о ней мало что известно
В сентябре 2020-го РФС рассказал о внедрении системы назначения судей, разработанной совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Мы уже гадали год назад, работает эта система или нет. Понять это по обрывкам информации из РФС было очень сложно.
Но вот, похоже, появилось подтверждение – в конце января загадочный проект получил премию профессионального IT-сообщества Global CIO. Но информации не стало больше. По прежнему лишь дежурные фразы: «…чтобы рекомендовать наиболее подходящего для конкретного матча судью, алгоритм учитывает 30 параметров: рейтинг арбитров, категорию матча, место его проведения, необходимость ротации и так далее».
Как и ранее, очевидно, что основа алгоритма – рейтинг судей. О нем еще в 2019-м году говорил экс-председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Правда, рейтинг заявлялся как «публичный по прозрачной методике», но пока его показывали в очень странном виде.
Например, как писал сайт РФС, Владислав Безбородов получил лучший средний балл по итогам сезона-2021/22. Детали: 21 матч, в большинстве из них ни одной ключевой ошибки. У Владимира Москалева со второго места пять ключевых ошибок, четыре исправил ВАР.
У Сергея Карасева просто отмечена стабильность и указано, что он в 30-м туре получил травму.
На этом все. Дальше топ-10 (кстати, на аутсайдеров тоже очень бы хотелось посмотреть) с минимумом полезной информации. Возраст и количество матчей за сезон – детали, которые мы знаем и без РФС. Понять, почему один судья выше другого – невозможно.
Отсутствие в лидерах этого рейтинга Алексея Амелина, Яна Бобровского, Евгения Турбина и Антона Фролова (арбитров с нулем признанных ЭСК ошибок в прошлом сезоне) на первый взгляд, объяснимо – слишком мало матчей главными. Но лишь семь игр в качестве главного не помешали попасть на четвертое место Ивану Сиденкову – вероятно, он хорошо себя проявил за 22 матча на ВАР. При этом Кирилла Левникова, проведшего сезон без единой признанной экспертами ошибки, РФС поставил только на седьмое место.
Вопросов меньше не стало, а ответов мы наверняка и не узнаем: рейтинг в таком же виде публиковали и по итогам сезона-2020/21, легко предположить, что нечто подобное увидим и этим летом.
Важный нюанс: не каждую ошибку судей обсуждает ЭСК
На этой неделе ЭСК рассмотрел только жалобу «Оренбурга» на судейство Евгения Турбина. Действия Виталия Мешкова в игре «Спартака» с «Уралом» не рассматривали – видимо, его ошибки отражены в рапорте инспектора. Кстати, у клубов есть только день на подачу жалобы, а у департаментов – до пяти.
«У Виталия одна неисправленная ошибка (из-за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР, – рассказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев. – Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка. На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге».
На рейтинг судей влияют два компонента: решение ЭСК и оценка инспектора. До комиссии дело доходит в том случае, если ошибку не зафиксировал инспектор либо его оценка – спорная.
Разборы ЭСК публикуются, а вот рапорты инспекторов – все еще тайна. К тому же неверные решения, исправленные видеоассистентом (такие случаи вообще не попадают на ЭСК) – еще одна загадка. Так что пока о рейтинге можно догадываться только по инсайдам и назначениям на следующих тур.
Именно поэтому до полной прозрачности еще далеко.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович
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