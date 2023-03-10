17 комментариев

«Локо» и «Крылья»!

Рестарт футбольного сезона уже подарил несколько судейских сюжетов.

• «Локомотив» остался категорически недоволен работой Сергея Иванова в кубковом матче со «Спартаком». Из трех спорных эпизодов экспертно-судейская комиссия РФС признала одну ошибку: при борьбе в партере Михаил Игнатов все-таки нарушал правила на Наире Тикнизяне перед вторым голом «Спартака».

• В первом весеннем туре пострадал сам «Спартак». Виталий Мешков забыл про рекомендации доигрывать эпизод, дал преждевременный свисток, лишил московский клуб гола в концовке (очень похоже, что и победы) и смазал юбилейный 200-й матч в РПЛ.

Теперь у РФС проблемы с назначениями: Виталий Мешков оказался в «запасе», а Сергей Иванов получил работу только на ВАР. В итоге ждем два судейских дебюта в РПЛ: Сергей Чебан, сын исполнительного директора лиги, будет главным в матче «Сочи» – «Оренбург», а Артур Федоров – на игре «Зенита» с «Химками». Кроме того, второе назначение подряд получил Роман Галимов, который до этой весны из-за ошибок не работал на матчах РПЛ с 2018-го и даже проходил проверку на полиграфе.

Пора обновлять судейскую турнирную таблицу!

В этом сезоне от судей страдают «Локомотив» и «Крылья», а в выигрыше – «Урал»!

Мы подводили итоги прошлого сезона после резонансных высказываний Леонида Федуна о потере 13 очков из-за судейских ошибок. Подсчитаем промежуточные результаты этого сезона.

Все данные – из официального раздела ЭСК на сайте РФС по матчам РПЛ и кубкового Пути РПЛ. Напомним, комиссия оценивает решения в ключевых эпизодах матчей (голы, пенальти, удаления) по жалобам клубов и/или РФС. Да-да, мы понимаем, что система считает только ошибки, признанные ЭСК, и такой подсчет не дает полной картины. Но сейчас это все, что есть из открытых источников.

Значительный отрицательный баланс «Локо» удивляет даже больше, чем лидерство «Урала» – предыдущие два сезона московский клуб был лидером по ошибкам в свою пользу . А вот «Краснодар» и «Ростов», наоборот, переместились вверх. Раньше они страдали больше остальных.

В «клубных предпочтениях» судей, к счастью, нет явных закономерностей. Кирилл Левников допустил две ошибки в одном матче в пользу «Урала», а Алексей Сухой – в пользу «Краснодара». Сергей Карасев в двух разных матчах ошибся в пользу ЦСКА.

У Сергея Иванова уже две ошибки против «Локо» – напомним, в 11-м туре он зря удалил Максима Ненахова в матче с «Уралом». Три из четырех игр, в которых арбитры ошибались в пользу соперника, «Локомотив» проиграл.

Большинство судей ошибается чаще, чем в прошлом сезоне. Ну или РФС чаще признает ошибки

А теперь к судьям.

Выводы.

• У Кирилла Левникова аномальный рост ошибок – в этом сезоне их в три раза больше, чем за два предыдущих.

• Выделяются нули в части жалоб и ошибок у Артема Чистякова: на него есть только одна безрезультатная жалоба в ФНЛ.

• Иван Сиденков после четвертого места в итоговом рейтинге РФС за прошлый сезон (о нем ниже) получил только два назначения как главный судья в этом (при этом одно из них в прошлом туре). Хотя заявлялось, что рейтинг влияет на назначения арбитров, в том числе на топовые матчи.

• Общий процент ошибок остался на уровне прошлого сезона: неверное решение в каждом седьмом матче. При этом практически все ошибки повлияли на результат – только дважды признали ошибку в пользу проигравших. Это объяснимо, победители редко обращаются в ЭСК.

• Главный вывод – существенный рост жалоб (за весь прошлый сезон была 101, а в этом уже 108). Здесь есть объяснение – резко выросла активность РФС. Департаменты судейства и инспектирования (плюс КДК) совместно инициировали рассмотрение более тридцати эпизодов, а это почти треть от общего числа. Для сравнения: за весь прошлый сезон РФС самостоятельно запустил только 10% разбирательств – по 12 эпизодам.

• Когда разбирательство инициирует РФС, ошибки находят чаще, чем при обращениях клубов. Комиссия удовлетворяет каждую вторую жалобу Союза и только каждую седьмую от команд.

• В таблицу не включен Роман Галимов с одним матчем в этом сезоне – провел его в предыдущем туре.

Система подбора арбитров РПЛ признана лучшим ИТ-проектом в спорте, но о ней мало что известно

В сентябре 2020-го РФС рассказал о внедрении системы назначения судей, разработанной совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Мы уже гадали год назад, работает эта система или нет . Понять это по обрывкам информации из РФС было очень сложно.

Но вот, похоже, появилось подтверждение – в конце января загадочный проект получил премию профессионального IT-сообщества Global CIO. Но информации не стало больше. По прежнему лишь дежурные фразы: «…чтобы рекомендовать наиболее подходящего для конкретного матча судью, алгоритм учитывает 30 параметров: рейтинг арбитров, категорию матча, место его проведения, необходимость ротации и так далее».

Как и ранее, очевидно, что основа алгоритма – рейтинг судей. О нем еще в 2019-м году говорил экс-председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Правда, рейтинг заявлялся как «публичный по прозрачной методике», но пока его показывали в очень странном виде.

Например, как писал сайт РФС, Владислав Безбородов получил лучший средний балл по итогам сезона-2021/22. Детали: 21 матч, в большинстве из них ни одной ключевой ошибки. У Владимира Москалева со второго места пять ключевых ошибок, четыре исправил ВАР.

У Сергея Карасева просто отмечена стабильность и указано, что он в 30-м туре получил травму.

На этом все. Дальше топ-10 (кстати, на аутсайдеров тоже очень бы хотелось посмотреть) с минимумом полезной информации. Возраст и количество матчей за сезон – детали, которые мы знаем и без РФС. Понять, почему один судья выше другого – невозможно.

Отсутствие в лидерах этого рейтинга Алексея Амелина, Яна Бобровского, Евгения Турбина и Антона Фролова (арбитров с нулем признанных ЭСК ошибок в прошлом сезоне) на первый взгляд, объяснимо – слишком мало матчей главными. Но лишь семь игр в качестве главного не помешали попасть на четвертое место Ивану Сиденкову – вероятно, он хорошо себя проявил за 22 матча на ВАР. При этом Кирилла Левникова, проведшего сезон без единой признанной экспертами ошибки, РФС поставил только на седьмое место.

Вопросов меньше не стало, а ответов мы наверняка и не узнаем: рейтинг в таком же виде публиковали и по итогам сезона-2020/21, легко предположить, что нечто подобное увидим и этим летом.

Важный нюанс: не каждую ошибку судей обсуждает ЭСК

На этой неделе ЭСК рассмотрел только жалобу «Оренбурга» на судейство Евгения Турбина. Действия Виталия Мешкова в игре «Спартака» с «Уралом» не рассматривали – видимо, его ошибки отражены в рапорте инспектора. Кстати, у клубов есть только день на подачу жалобы, а у департаментов – до пяти.

«У Виталия одна неисправленная ошибка (из-за раннего свистка), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР, – рассказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев. – Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка. На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге».

На рейтинг судей влияют два компонента: решение ЭСК и оценка инспектора. До комиссии дело доходит в том случае, если ошибку не зафиксировал инспектор либо его оценка – спорная.

Разборы ЭСК публикуются, а вот рапорты инспекторов – все еще тайна. К тому же неверные решения, исправленные видеоассистентом (такие случаи вообще не попадают на ЭСК) – еще одна загадка. Так что пока о рейтинге можно догадываться только по инсайдам и назначениям на следующих тур.

Именно поэтому до полной прозрачности еще далеко.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович