Нам обещали публичный рейтинг судей, но его так и нет. Составляем альтернативный (по решениям ЭСК)

В конце 2019-го новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц озвучил прорывную идею.

«Во-первых, мы собираем информацию для сквозного публичного рейтинга арбитров , который будет составляться на основе прозрачной методики. Рейтинг должен вернуть участникам игры веру в справедливость, отсутствие которой создает предпосылки для скандалов вокруг арбитража. Рейтинг будет влиять на назначения и выплаты судьям: плохо судишь, значит получаешь меньше назначений и меньше зарабатываешь. Появление рейтинга позволит избежать многих обвинений, помимо этого, мы сможем запустить в систему «молодую кровь» и отслеживать, как развивается молодежь. Аналогичный рейтинг будет составлен и для инспекторов».

В сентябре 2020-го РФС рассказал о внедрении новой системы назначения судей, разработанной совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Ее основа – тот самый рейтинг судей. На основании алгоритма Гейла-Шепли она должна была рекомендовать департаменту судейства более подходящих арбитров на каждый матч по сумме критериев: судья с наивысшим рейтингом, если он не травмирован и не имеет других ограничений, будет работать на самом сложном и ответственном матче, второй по рейтингу – на второй по важности игре и так далее. В формулу также должна была быть заложена ротация судей, которая не позволит одному (даже очень успешному) судье работать постоянно, чтобы у остальных были шансы.

«Чемпионат» сообщал со ссылкой на РФС, что систему хотели запустить с февраля прошлого года. Босс российского футбола Александр Дюков тогда же сказал: «Несколько арбитров из-за низких оценок исключены из списка тех, кто может обслуживать матчи РПЛ. Фамилии их вы знаете. Большое количество низких оценок по итогам первой части сезона привело к тому, что их отстранили. У нас уже создан рейтинг , и мы по нему каждые полгода будем принимать решения по отстранению арбитров или исключению из списков на обслуживание РПЛ».

Работает или нет эта система прямо сейчас, сказать сложно. Смущают как минимум две вещи.

1. После 21-го тура Хачатурянц публично разнес подчиненных за назначение Виталия Мешкова на игру «Рубина». Новый алгоритм дал сбой, не учел какой-то нюанс или же исполнители проигнорировали его рекомендации?

2. Несмотря на заявленную публичность рейтинга, мы видели его только однажды и в довольно странном виде.

В конце прошлого сезона «Чемпионат» с ссылкой на РФС показал две таблицы: главных судей и ВАР. Но информация была скудная: только место и почему-то количество матчей рефери. К рейтингу к тому же были вопросы: почему Кукуян на первом месте, а Любимов и Мешков выше Карасева?

Неужели именно это имелось ввиду под публичностью и прозрачностью?

Как вообще формируется этот рейтинг и как работает система оценок РФС?

Базовые принципы были сформулированы так:

• повышающий коэффициент (дополнительные баллы) за матчи повышенной сложности без совершения ключевых ошибок • снижение оценки за исправленную ошибку при помощи ВАР • для судей ВАР за «правильное вмешательство» плюс балл, неправильное – минус балл • исход матча и реакция СМИ не влияют на оценку • при серии верных решений и одном неверном в ключевых эпизодах матча арбитру не будет начислен повышающий балл, а его оценка будет снижена с базовой оценки

Очевидно, все эти нюансы не доступны публике. Кто и как считает эти баллы – вопрос. Но мы точно знаем, что есть экспертно-судейская комиссия, которая оценивает решения в ключевых эпизодах матчей :

• нарушения при забитых голах • назначение/не назначение пенальти • красные или вторые желтые карточки • ошибки в идентификации наказанных игроков • фиксация нарушения правил или выхода мяча из игры, если ошибка судьи незамедлительно привела к голу

Также ЭСК рассматривает внутренние конфликты: если судья или РФС не согласны с оценками инспектора.

Обращаться в ЭСК могут президент РФС, руководители департаментов судейства и инспектирования, председатель судейского комитета, КДК, профессиональные футбольные клубы и, собственно, сами судьи. Также комиссия вправе инициировать рассмотрение спорных моментов на основании самостоятельного изучения судейства/инспектирования и материалов СМИ.

Таким образом, решения ЭСК должны прямо влиять на судейский рейтинг – ключевой фактор при назначении на топовые матчи.

Пока РФС не публикует (нам так и не удалось найти ее в открытом доступе) текущую таблицу, остается только по открытым источникам составить примерную картину успешности судей. Сейчас такой официальный источник один – регулярно публикуемые решения ЭСК.

Понятно, что ЭСК отмечает не все ключевые ошибки судей – они могут быть зафиксированы инспектором и при отсутствии жалобы просто не попасть в фокус комиссии. У нас нет доступа к оценкам инспекторов (вероятно, самый важный фактор формирования рейтинга) и полной методологии составления рейтинга, но есть возможность составить альтернативный – посчитать, на кого чаще всего жаловались в ЭСК и чьи ошибки и сколько раз признавались.

Поехали!

Рейтинг судей по разборам ЭСК: к Левникову минимум претензий, первый по ошибкам – теперь Матюнин

В фокус попали решения ЭСК по матчам РПЛ и Кубка России-21/22. Также отдельно посчитаны ошибки арбитров РПЛ, если они работали в матчах ФНЛ. Все данные – из официального раздела ЭСК на сайте РФС.

А теперь несколько наблюдений.

• После недавнего заседания ЭСК первый по признанным ошибкам – Алексей Матюнин. Правда, одна из них чисто техническая – работая на ВАР, ошибочно вмешался в ход матча «Зенит» – «Краснодар» (тот самый штрафной Сперцяна). В итоге протокол ВАР был нарушен, но отмененный гол действительно был забит с нарушением. Но «Краснодар» подал жалобу – ЭСК зафиксировала ошибку судьи на ВАР.

• Удивительно, но это единственная признанная ошибка судьи ВАР в этом сезоне. В остальных спорных историях с участием видеосудей комиссия неизменно устанавливала «ВАР обязан вмешаться и предложить судье видеопросмотр», но ошибку фиксировала главному. Так было, когда Сергей Иванов удалил Мурило в матче «Локомотива» с «Ахматом», а Сергей Карасев, наоборот, не удалил Бека-Бека в игре «Локомотива» со «Спартаком».

• Из топовых судей (больше 10 матчей) без нареканий идет Кирилл Левников, у которого уникальная статистика за два неполных сезона – только одна официально признанная ЭСК ошибка – в предпоследнем туре прошлого сезона за неверную желтую карточку (четвертую в сезоне) для Солтмурада Бакаева из «Рубина». В этом сезоне на Левникова практически не жалуются – 3 эпизода против 13 в прошлом.

Сергей Карасев тоже долго шел без ошибок, но его, как мы помним, не подстраховал ВАР в 23-м туре.

• Сразу трое арбитров с тремя ошибками – Алексей Сухой, Игорь Панин, Артем Любимов – были забанены в начале апреля до конца сезона

• Два арбитра без ошибок – Николай Волошин (на него вообще не было ни одной жалобы) и Иван Сиденков – по какой-то причине (возможно, низкие оценки инспекторов) перестали получать назначения главными в РПЛ после зимней паузы. Теперь работают только на ВАР.

• Все ошибки Сергея Иванова и Артема Любимова связаны с удалениями, а Алексей Сухой трижды ошибочно назначил пенальти.

• По мнению ЭСК, от судей в этом сезоне больше всех страдает «Краснодар» (2 ошибки в их пользу/6 в пользу соперников), меньше всех «Зенит» (5/1) и ЦСКА (4/0). Промежуточные командные итоги я подводил здесь.

• Сигнал от пострадавшей команды – необязательное условие для разбора. В этом сезоне уже шесть случаев рассматривали по инициативе департамента судейства или КДК. Так, например, после матча первого круга «Спартака» с «Рубином» департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить решение Владислава Безбородова после фиксации нарушения со стороны Романа Зобнина.

• Несмотря на скандальные истории, клубы сейчас реже жалуются в ЭСК (с учетом, что шесть разбирательств инициировано РФС) – за четыре тура до конца чемпионата подана 101 жалоба (34 ошибки). В прошлом сезоне рассмотрели 144 эпизода с 44 признанными ошибками. Возможно, потому что некоторые клубы не видят в жалобах смысла – на результат матча это уже никак не повлияет. Кажется, это прямой сигнал к деятельности ЭСК в целом.

Есть первая жалоба в РФС на самого Хачатурянца. Матюнин подозревает, что высказывания главы ЭСК могут влиять на принятие решений остальными

Во время предыдущего тура «СЭ» процитировал комментарии Хачатурянца с резкой критикой Алексея Матюнина за работу на игре «Химки» – «Крылья Советов» и Виталия Мешкова за матч «Ростов» – «Спартак.

Позднее в эфире «Матч ТВ» президент РПЛ назвал интервью «СЭ» «фэйковой новостью»: «Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК». Хачатурянц не уточнил, о каком именно высказывании речь – про судейство Матюнина или Мешкова (или оба «фэйки»).

«Спартак» тогда так и не пожаловался на Мешкова (а органы РФС не стали сами инициировать рассмотрение), а вот «Крылья» указали в ЭСК на решения Матюнина. Комиссия признала две ошибки – пенальти в ворота самарцев (задержка за майку не тянула на нарушение) и гол «Химок» (фол Мирзова в атаке). По данным того же «СЭ», Матюнина и Павла Шадыханова (ВАР того матча) пригласили в РФС для проверки на полиграфе.

Как добавил «РБ Спорт», Матюнин в ответ пожаловался на ЭСК и лично Хачатурянца в контрольно-дисциплинарный комитет РФС – не согласен с выводами комиссии и отмечает, что на ее решение повлияли те самые слова Хачатурянца, прозвучавшие в медиа до официального рассмотрения эпизодов.

Все ли тут по регламенту? Важно, что решение ЭСК не является хоть каким-то основанием для проверки на детекторе. Полиграф может применяться только в рамках служебной проверки по решению председателя судейского комитета при подозрении в нарушений дисциплинарного или этического кодекса. Так что тут дело не в самом признании ошибок ЭСК.

Отказ от полиграфа – достаточно для бана? И нет – при достаточных подозрениях РФС может быть применен полиграф (он же детектор лжи), но от него можно отказаться без последствий, это не будет автоматически приравниваться к вине. И да – по словам Ашота Хачатурянца, «человек может какое-то время не получать назначения».

По информации «СЭ», Матюнин все-таки прошел проверку на полиграфе. Результаты будут позже.

Мог ли Хачатурянц своими высказываниями про «безобразное» судейство (до сих пор непонятно, что их них правда, а что – фейк) повлиять на ЭСК? Формально нет – он хоть и глава ЭСК, но у него есть право вовсе не голосовать, его мнение приоритетно только при равенстве голосов. Члены ЭСК должны принимать решения независимо и беспристрастно. А если не могут это сделать – обязаны брать отвод.

Может ли Матюнин жаловаться на Хачатурянца в комитет по этике? Напрямую – нет. Только через главу РФС.

Вопрос в другом – на нарушение каких именно пунктов этического кодекса жалуется судья. Унижение чести, достоинства или нанесение ущерба деловой репутации? А может, конфликт интересов? Здесь пока только догадки.

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Кажется, что необходимость в публикации рейтинга остра как никогда. Она бы сняла ряд вопросов о причинах судейских назначений и отстранений. Если, конечно, такой рейтинг еще ведется.

Фото: rfs.ru; кадры «Матч ТВ»; premierliga.ru; РИА Новости/Владимир Крайнов, Алексей Филиппов