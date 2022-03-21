Новый финансовый фэйр-плей: порог убытков в 2 раза выше, онлайн-контроль трат, запуск с 2024-го. Босс «ПСЖ» за!

Финансовый фэйр-плей фактически потерял силу еще летом 2020-го, когда УЕФА утвердил послабления из-за пандемии. Правила предельно смягчились – практически любые клубные убытки можно было списывать на последствия ковида. Но даже когда мир адаптировался к вирусу, ФФП не вернулся в прежнем виде.

Официальная причина переформатирования финансовых правил – новая реальность после пандемии.

«Никто не мог предсказать, что в наше время мы столкнемся с величайшим испытанием для футбола, спорта и общества, – объяснялся президент УЕФА Александер Чеферин весной прошлого года. – Однако благодаря почти десятилетнему следованию финансовому фэйр-плей европейский футбол вряд ли мог быть в лучшем финансовом состоянии до этой чрезвычайной ситуации. Пандемия серьезно нарушила всю футбольную экосистему, профессиональную, любительскую и молодежную. Мы сейчас работаем в новой финансовой реальности, и становится ясно, что наши текущие правила финансового фэйр-плей необходимо адаптировать и обновить».

Но слишком наивно предполагать, что дело только в пандемии. Чеферин никогда не говорил об этом открыто, но после угрозы Суперлиги тон его разговора с топ-клубами изменился.

«Мы должны объединиться перед лицом этой позорной и болтливой Суперлиги, – говорил он в сентябре. – Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова.

Мы должны оставаться едиными, двигаться к нормальной жизни. Мы должны быть образцом для подражания в футболе. Мы должны быть вместе. Мы должны объединять в себе всю футбольную семью».

Новый ФФП стоит воспринимать шагом к этому единению. Чтобы не потерять топ-клубы, им нужны удобные правила. И вот что из этого получилось.

5 ключевых пунктов нового ФФП: когда, что изменится, насколько жесткий?

Официально ФФП 2.0 еще не представлен, но у RMC Sport есть инсайды. Вот ключевое о будущих правилах.

• Реформа заработает этим летом в «адаптивно-испытательном режиме» до 2024 года, после чего наступит трехлетний цикл нового ФФП — 2024-2027. Вероятно, это значит, что первые серьезные проверки УЕФА проведет через 5 лет.

• Порог убытков, покрываемых владельцем, увеличат – с 30 до 60 миллионов евро за три года.

• На трансферы, зарплату и агентские вознаграждения можно будет тратить только определенный процент от оборота. Какой именно – пока неизвестно.

• Усилят контроль за собственным капиталом клубов. При «отрицательном капитале» (когда за отчетный период финансовые обязательства превышают активы), клубу нужно будет улучшать показатели на 10% ежегодно. Чуть ниже разберем это детальнее.

• Клубам подскажут, сколько можно тратить в конкретном сезоне, чтобы не попасть под санкции по итогам трехлетнего периода. Для этого им нужно будет отчитываться о деятельности оперативнее, чем сейчас.

Скорее всего, это только часть изменений, некоторые формулировки пока очень обтекаемы, но кое-какие выводы сделать можно.

Пока это не новые правила, а точечные послабления существующих лимитов

Основной вывод: европейский ФФП не упраздняется, а просто видоизменяется.

«Позвольте мне прояснить: этого [отмены ФФП] не произойдет, – говорил Чеферин прошлой весной. – Нам нужно исправить некоторые несправедливости, к которым может косвенно привести финансовый фэйр-плей в нынешних обстоятельствах»

Коротко пройдемся по каждому пункту.

Безубыточность клубов будет рассчитываться с текущего сезона

Сейчас клубы сдают отчетность за предыдущий год до 30 апреля (до пандемии – до 31 марта) текущего. УЕФА обрабатывает информацию прошлого года в совокупности с еще двумя. То есть в 2020-м вы должны сдать отчетность за 2019-й, а рассматривают его в сумме с 2017-м и 2018-м.

Бюрократические особенности иногда приводили к тому, что клубы узнавали о нарушениях через год-полтора после трат. В реальном времени было сложно рассчитать, сколько можно себе позволить, чтобы не получить наказание. Теперь это попробуют исправить.

По новым правилам клубы будут отчитываться прямо во время сезона, пока непонятно как именно – возможно, ежеквартально.

Звучит прогрессивно, но хватит ли УЕФА ресурса следить за клубами в онлайн-режиме?

Контроль собственных капиталов клубов

Цель изменений читаема – собственные активы должны покрывать возможные убытки, чтобы клуб не утонул в долгах.

Собственный капитал простыми словами – это разность между активами (имущество и финансы) и обязательствами (задолженностью), который очень важен для оценки платежеспособности. Он может быть отрицательным, когда сумма обязательств превышает сумму активов. Это не только красный флажок для инвесторов, но и для УЕФА – показатель давно используется для оценки безубыточности. Теперь, если разница между активами и обязательствами отрицательная, УЕФА потребует ежегодного роста показателя минимум на 10%. Какие санкции будут в случае невыполнения требований – пока вопрос.

Но это правило может развязать руки богатым клубам. Возможно, им разрешат улучшать собственный капитал за счет прямых инвестиций владельцев вне лимитов ФФП, чтобы как раз и не допустить отрицательности. Но здесь очень важны нюансы, которые мы увидим в окончательной редакции реформ.

Повышение порога убыточности с 30 до 60 млн евро

Существующий лимит убыточности клуба за трехлетний период – 5 млн евро. Но про эту отметку уже все забыли , так как можно уйти в минус на 30 млн евро, если затраты покрываются владельцем или связанной с ним компании.

При подсчетах убыточности игнорируют траты на стадионы, тренировочные базы, развитие детско-юношеского и женского футбола.

Теперь клубы могут залетать в минус еще глубже – наглядный показатель того, что правила стали мягче.

Особый контроль за трансферами, заработной платой и агентскими вознаграждениями

Все эти расходы уже учитываются при расчете ФФП. О каком дополнительном контроле речь – пока неясно.

Сейчас, например, в правилах есть лимит отрицательного трансферного баланса в 100 млн евро за одно трансферное окно, а также расходов на оплату труда не более 70% совокупного дохода (как основание для дополнительной проверки).

Но инсайд, что клуб может тратить на зарплаты и трансферы определенный процент от оборота (речь о денежных поступлениях без учета расходов, не путать с прибылью), освежают теорию потолков зарплат.

Предполагалось, что такой подход полностью заменит существующий ФФП, но это лишь часть будущих правил. Пока неясно, введет ли УЕФА ранее обсуждаемый налог на роскошь. Его принцип: если клуб выходит за установленные трансферно-зарплатные лимиты, то просто доплачивает в УЕФА какую-то установленную сумму (обсуждались 50-100% от суммы нарушения).

Еще один возможный плюс для клубов-олигархов – никакой угрозы бана и снятия с турнира, нужно просто заплатить УЕФА.

«ПСЖ» за новые правила! Босса парижан считают главным вдохновителем

Босс «ПСЖ» и президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер ​​Аль-Хелайфи считается основным вдохновителем реформ.

Поэтому не так сложно догадаться, в чьих интересах обновляется ФФП.

«ПСЖ» вместе «Ман Сити» больше остальных страдали от внимания УЕФА. В 2014-м оба клуба впервые попали под санкции за нарушения ФФП, получив штрафы, сокращение заявки на Лигу чемпионов и временный трансферный бан.

Позже их подозревали в искусственном завышении спонсорских контрактов как способа обхода ФФП.

После совместного расследования Der Spiegel/Football Leaks «Сити» ушел от серьезных санкций через спортивный арбитражный суд (CAS), потому что почти по всем случаям истек срок давности (пять лет). Клуб только оштрафовали за отказ сотрудничества с УЕФА и воспрепятствование расследованию.

«ПСЖ» воспользовался неповоротливостью футбольных чиновников после покупки Неймара и Мбаппе более чем за 400 млн долларов – после первого странного решения в пользу парижан (считается, что клубу сильно помогал следователь, бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм) УЕФА просто не успел отправить дело не пересмотр в установленные 10 дней. А когда отправил, «Сити» через CAS остановил процесс – указав на нарушение сроков.

Теперь судебных войн, вероятно, будет меньше. Основной посыл новых правил – «повышение финансовой стабильности». Простым языком это означает ослабление лимита на прямые инвестиции от владельцев . Стабильность клубов будет еще больше зависеть от толщины кошельков боссов.

УЕФА можно критиковать за податливость, но вряд ли тут был выбор. Либо компромисс, либо Суперлига.

Как исходный ФФП показал себя за 10 лет?

В 2009-м чистые убытки европейских клубов составили 1,6 млрд евро (в 2008-м – 1,3 млрд). В среднем на зарплаты игроков клубы тратили 64% дохода, но при этом в 78 клубах зарплаты превышали доход. При этом чуть ранее в европейский футбол впервые пришли практически бесконечные деньги — в августе 2008-го шейх Мансур купил «Сити».

Реакция на это – запуск финансового фэйр-плей в 2011-м. Клубы должны были жить по средствам и в равных условиях.

В 2019-м чистый убыток европейского футбола составил 125 млн евро (снижение на 92% по сравнению с 2009-м) после первых лет подряд общей прибыльности в 2017 и 2018 годах . Таким образом, по цифрам действие ФФП следует считать успешным.

Но дальше пришел ковид – клубы потеряли более 7 млрд евро запланированных доходов за два года из-за пустых стадионов и других срывов бизнес-активностей. Именно тогда УЕФА фактически приостановил действие ФФП, потому что соблюдать его было невозможно. Хотя некоторые клубы быстро справились с последствиями (возможно, только на бумаге). Например, «Сити» после аномального минуса в 126 млн фунтов в сезоне 2019/2020 в последнем отчете гордо заявил, что уже на следующий сезон снова вышел в плюс.

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УЕФА может принять новые правила уже 10 мая. Тогда реформа вступит в силу с 1 июля этого года с испытательным сроком до 2024-го, а после полноценно заработает одновременно с запуском Суперлиги обновленной Лиги чемпионов.

Фото: globallookpress.com/Domenic Aquilina via www.imago-i/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Sebastien Muylaert, Gabriele Maltinti / Stringer, Julian Finney, Francois Nel , Ian MacNicol / Stringer, David Ramos, Alex Livesey / Stringer