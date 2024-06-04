Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

Олимпийская деревня – важная точка любых Игр. Что ждет спортсменов в Париже уже через 1,5 месяца?

Возвращение картонных кроватей, отсутствие кондиционеров и картошки фри, а еще мастер-классы по выпечке и вид на Сену.

Построили деревню с нуля, после Игр здесь будут жить 6000 французов

Главная стройка Олимпиады-2024 – именно деревня для спортсменов, потому что арены возводят не в таком масштабе: всего два новых стационарных стадиона, остальные – либо временные, либо давно функционирующие.

А вот жилье для участников Игр и персонала сборных строили с нуля. Деревня расположилась на севере Парижа, в 9 км от центра. Выбрали районы, которые и без Игр нуждались в новом жилье и более развитой инфраструктуре. Вообще, это одна из ключевых задач, которые ставил перед оргкомитетом город – сделать максимальный вклад в дальнейшее развитие Парижа. Антипример для французов – Рио-де-Жанейро, олимпийские объекты которого за 8 лет после Игр превратились в заброшенные пустыри.

Рио после Игр: пустые арены и 40 миллионов долгов

Парижская деревня расположилась на территории в 53 гектара на набережной Сены. Раньше здесь функционировали промышленные объекты, потом долгие годы пустовали. На их месте построили комплекс зданий, которые примут почти 15 тысяч спортсменов во время Олимпиады, а потом еще около 9 тысяч на Паралимпиаде.

Стройка длилась 7 лет и обошлась Парижу в 1,85 млрд долларов. Но несмотря на трудности – ковид, инфляцию и обострение международных конфликтов – французы вписались в изначальный бюджет.

«Это великий день», – сказал президент Эммануэль Макрон в феврале во время открытия деревни.

Комплекс насчитывает 82 здания, в которых расположились 3 000 квартир, 7 200 номеров, ресторан на 3 500 мест, а также все удобства для спортсменов: круглосуточный госпиталь, магазины, передвижение точки питания, парикмахерские и спортивные локации.

Организаторы уверяют, что все тренировочные объекты расположены не дальше 20 минут от деревни, и 85% участников будут жить менее чем в 30 минутах от мест проведения самих соревнований. На территории деревни будут курсировать специальные автобусы, до нужного места можно добраться на электровелосипедах.

Здания строили, принимая во внимание концепцию развития Парижа до 2050 года, – в ней акцент сделан на экологичность. Поэтому использовали низкоуглеродный бетон, а здания ниже 28 метров построены в основном из дерева. При этом организовано много зеленых зон – особенно вдоль набережной Сены, куда выходят окна жилых зданий. Крыши спроектированы таким образом, чтобы птицы и насекомые могли на них жить.

Одна из целей парижских властей – интегрировать построенные объекты в будущее города. Поэтому сразу после Паралимпиады деревню переделают в жилой комплекс.

Демонтируют перегородки в комнатах, сделаю кухни, перекрасят стены и уложат паркет. В новом микрорайоне будет около 2800 квартир, 120 тысяч квадратных метров под офисы, а также магазины, две школы и парки. Планируется, что в район переедут около 6000 жителей.

Кроме основной деревни в Париже организовано жилье и в других районах, где пройдут соревнования: Шатору, Лилль, Марсель. И, конечно, на Таити , серфингисты во время Игр будут жить на круизном лайнере.

В комнатах нет телевизоров и кондиционеров, но вернулись анстисекс-кровати

Комнаты довольно скромные, как и принято на Играх: 12 квадратных метров на двоих, один санузел на две комнаты. При этом апартаменты не оборудованы кухнями. Не будет телевизоров и даже кондиционеров, хотя лето в Париже обещают знойное.

Отсутствие кондиционеров – принципиальный выбор властей города. Но в проекте сразу предусмотрели необходимость обеспечить комфортную температуру. Для этого сделали дополнительную изоляцию фасадов, а также провели систему водяного охлаждения. Такие меры должны сократить выбросы углекислого газа на 45% в сравнении со стандартным охлаждением с помощью кондиционеров.

Организаторы даже провели эксперимент с замером температур в потенциально самых жарких комнатах – на верхних этажах и выходящих на юг. Когда днем на улице было около 41 градуса, в этих комнатах сохранялась температура 27 градусов, в других помещениях было прохладнее. Правда, спортсменом рекомендуют не открывать жалюзи днем, чтобы максимально сохранять прохладу. Да и 27 градусов – не самая комфортная температура в помещении.

Для оборудования комнат понадобится более 345 тысяч предметов: от покрывал до вентиляторов и диванов. И, конечно, знаменитые картонные кровати, которые появились в Токио-2020. 16 тысяч штук уже доставили в деревню.

Картонные кровати – один из мемов предыдущих Игр – получили прозвище «антисекс». Во многом это было связано с дополнительными ограничениями из-за пандемии – спортсменам советовали воздержаться от лишних контактов, а кровати из картона будто бы препятствовали слишком уж тесным контактам. Несмотря на это, они выдерживают до 200 кг и справляются с резкими движениями и даже прыжками.

Французы с радостью заказали эти кровати опять же из-за уменьшения экологического следа. И это коснется не только оснований, но и матрасов – их после Игр не утилизируют, а отдадут в Министерство вооруженных сил и Парижскую школу оперы и балета.

Без картошки фри и авокадо, но с багетами и вегетарианским меню

Еще одна забота организаторов – питание. В столовой олимпийской деревни ежедневно будут подавать около 40 тысяч порций еды. Кроме основного здания на 3500 человек по всей территории комплекса установят фудтраки.

Компания, которая обеспечивает питание на олимпийских объектах, разработала около 500 рецептов блюд: от простых макарон до изысканных блюд авторства шеф-поваров из мишленовских ресторанов.

Каждые 8 дней меню в точках питания будет меняться. А главный акцент сделают на 4 кухни: французскую, азиатскую, африканскую и карибскую. В деревне откроют собственную булочную, в которой спортсмены не только смогут приобретать горячую выпечку, но и посетить мастер-классы по изготовлению багетов.

Кафе и рестораны оборудованы только многоразовой посудой – никакого пластика. Блюда будут готовить из сезонных продуктов, чтобы снизить углеродный след, связанный с доставкой. Даже полмиллиона бананов привезут на пароме, а не на самолете. Дополнительно разработали и вегетарианское меню.

И хотя французы обещают изысканное и сбалансированное меню, некоторых привычных блюд все-таки не будет. Так, отказались от картошки фри (иронично, что на английском это French fries – французские чипсы). Все дело в безопасности – использование в закрытых помещениях большого количества фритюрниц, наполненных раскаленным маслом, создает угрозу пожара.

Не будет на олимпийских объектах и авокадо – доставку во Францию сочли невыгодной и неэкологичной.

В деревне нельзя попробовать и местные деликатесы – фуа-гра, говядину по-бургундски и вино. Количество мясных блюд сократили из этических соображений, а алкоголь просто не продается на территории комплекса.

Фото: East News /Ludovic MARIN / POOL / AFP, Thibault Camus, Michel Euler; Gettyimages.ru /Aurelien Meunier; unsplash.com /Eddie Pipocas