Можно ли пропустить Олимпиаду из-за Георгиевской ленты? Она и правда запрещена – вот все критерии от МОК

До Олимпиады в Париже два месяца, и вопрос поездки россиян все актуальней.

Флаги и символику запретили не только спортсменам. А первый пример недопуска из-за критериев МОК уже на старте – теннисист Карен Хачанов может пропустить Игры из-за поздравления с Днем Победы.

Какие еще ограничения работают? Могут ли что-то добавить?

Вяльбе ждет вопросов про Крым, Хачанов рискует из-за Георгиевской ленты

В последние дни вопрос ограничений актуализировался. И сразу с трех сторон:

1. Зимой глава ОКР Станислав Поздняков много раз упоминал декларацию о нейтральности, подписав которую, спортсмены могут нарушить законодательство России.

Вот только МОК перед Играми не требует от россиян подписания уникальных документов – только согласие на участие в Олимпиаде. Его подписывают вообще все, не только нейтральные атлеты или участники из России. Отдельной декларации для наших никогда не существовало.

Да, некоторые федерации предлагают подписать документы для участия в международных стартах, но провокационных вопросов там нет, фактически – это дублирование критериев МОК (о них подробно – ниже). И ничего, что могло бы нарушить законы РФ.

Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?

На днях глава наших лыж Елена Вяльбе заверила, что спортсменов (видимо, и зимников, и летников) заставят подписать дополнительные бумаги по линии международных федераций. И даже перечислила несколько потенциальных вопросов:

«Я слышала, что якобы МОК убрал эту декларацию. Но я знаю, что ее передали в международные организации. То есть не МОК будет ее давать подписывать – там вы будете подписывать декларацию для всех спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Это немножко другая история.

Но международная организация вам подсунет, безусловно: без флага, без гимна – вы согласны? Опять этот вопрос – чей Крым? Как вы относитесь к президенту России? И так далее.

Я не говорю, что надо бойкотировать – слова «бойкот» вообще не должно быть. Но в хартии МОК написано: там не соревнуются государства, там соревнуются спортсмены. Должен приехать спортсмен – он в любом случае из какой-то страны.

Но если вы ущемляете спортсменов, почему сейчас никто не говорить про израильтян? Все в порядке? Они могут ехать? Это идет долгие годы, с 2014 года основательно нас…»

При этом лыжники выступали без флага и гимна России в 2018-м и 2022-м.

2. В критериях МОК (как и в критериях федераций) нет вопросов про Крым и президента. Зато там подробно описан запрет на национальную символику. Из-за него, вероятно, влип теннисист Карен Хачанов .

9 мая он опубликовал в соцсетях поздравление с Днем Победы. На открытке была изображена георгиевская ленточка, сложенная в форме цифры 9. Через несколько дней в твиттере призвали отстранить Хачанова от Олимпиады и других турниров, потому что это может расцениваться как нарушение правил получения нейтрального статуса.

И если опасения Вяльбе – лишь конспирологические догадки (FIS пока вообще не допускает наших лыжников), то в случае Хачанова действительно можно опасаться недопуска.

Георгиевская ленточка закреплена в критериях МОК как национальный символ России. И запрещена до, во время и после Игр.

С другой стороны, Карен пока и не отобрался на Олимпиаду. ATP предоставит списки квалифицировавшихся спортсменов только летом.

«Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) (вместе с критериями и обоснованием, использованными для подтверждения права на участие) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/ дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», – отметили в комитете.

3. Наконец, третья новость, которая напомнила об ограничениях в Париже-2024, касается не спортсменов, а журналистов. Им тоже нельзя использовать символику России на Играх.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», – сообщили в МОК.

Запрет на букву Z и цвета флага даже на ногтях

Самое время вспомнить, что же запрещено нашим.

● Квалифицированные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты. И выступят под аббревиатурой AIN (сокращение от французского Athlete Individuel Neutre). Запрещены все эмблемы, символы, талисманы, связанные с Россией и Беларусью. Если эмблема необходима в соответствии с правилами международной федерации, следует использовать разработанную в МОК.

● Российские и белорусские спортсмены не допускаются до командных соревнований.

● Спортсмены, активно поддерживающие конфликт, не допущены до соревнований. Персонал, активно поддерживающий конфликт, не приглашен.

● Спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными структурами или органами национальной безопасности, не допущены до соревнований. То же самое касается персонала.

● Каждый индивидуальный нейтральный атлет, как и все участники соревнований, должен соответствовать антидопинговым требованиям до Олимпийских игр и во время турнира.

● Санкции против правительств России и Беларуси остаются в силе на период проведения Игр-2024. Это означает, что:

– Флаг, гимн, национальные цвета и другая символика России и Беларуси не появятся ни в одном официальном месте и ни на одном официальном мероприятии Олимпиады.

– Никто из российского и белорусского правительства не будет приглашен или аккредитован на Олимпиаду.

● Ни одному индивидуальному нейтральному атлету не будет предоставлена новая или дополнительная возможность для квалификации на Игры. Эти спортсмены должны отбираться через утвержденные квалификационные турниры.

● В видах спорта, где по правилам международной федерации отбор на Олимпиаду может пройти только один спортсмен от НОК, допускается участие одновременно и AIN с российским паспортом, и AIN с белорусским паспортом.

● В качестве вспомогательного персонала рассматриваются только лица, занимающие медицинскую или техническую должность. Это позволит нейтральным спортсменам иметь доступ к той же медицинской, технической и материально-технической поддержке, что и остальные участники.

● Отдельный пункт посвящен символике. Индивидуальные нейтральные атлеты и их персонал должны воздержаться от любой активности, связанной с национальным флагом, гимном, гербом или любой другой символикой Российской Федерации, Республики Беларусь, их НОКов и федераций, а также с конфликтом на Украине.

В последний пункт включили символ Z, цвета георгиевской ленточки и любую другую военную символику и лозунги. Запрет распространяется на появление в официальных местах и общение с прессой (включая соцсети и репосты) до, во время и после Олимпийских игр. Это относится к любым национальным мероприятиям, связанным с участием спортсменов в Париже-2024.

● Спортсмены и персонал не должны делать никаких заявлений от имени кого-либо во время Игр и должны воздерживаться от любого поведения, несовместимого с их нейтральным статусом.

● МОК дополнительно проверит публичные заявления спортсменов, их посты в соцсетях, а также будет отслеживать участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку конфликта, демонстрацию символов, поддерживающих конфликт (например, букву Z).

● Запрет на использование флагов касается не только нынешних, но и исторических. В случаях, когда флаг необходим (например, на медальной церемонии), поднимут флаг с эмблемой AIN. Зрителям тоже запрещено проносить флаги и другие предметы, которые могут быть связаны с Россией или Беларусью.

● Гимны обеих стран тоже под запретом. Как нынешние, так и исторические, да и вообще любые мелодии, связанные с Россией и Беларусью. Во время церемоний награждения с участием нейтральных атлетов должен исполняться нейтральный гимн. Не олимпийский, как в Пхенчхане-2018, а новая музыка, которую МОК опубликовал в марте.

● Медали нейтральным спортсменам вручат. Но в зачете их результаты не будут отображаться как командные. К тому же спортсменам и персоналу запрещено участвовать в каких-либо альтернативных церемониях награждения, организованных третьей стороной во время или после Игр-2024 в принимающей стране или за ее пределами.

● Форма (любая – соревновательная, парадная, тренировочная) должна быть белой или полностью однотонной, за исключением тех случаев, когда это невозможно по правилам международной федерации. На форме можно разметить эмблему AIN.

Кроме того, любая одежда, экипировка (даже бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), тело (цвет волос, лак для ногтей) и другие личные вещи, которые спортсмены и персонал будут демонстрировать на официальный объектах Игр, не должны содержать упоминание России или Беларуси, их национальной символики (флаг, герб или неофициальный символ) на любом языке и в любом формате.

Запрещены поддержка конфликта (в том числе Z, цвета георгиевской ленты и другие милитаристические атрибуты), коммерческие и некоммерческие эмблемы российских и белорусских организаций, а также любые выражения, имеющие политический подтекст.

● Российские и белорусские спортсмены не допущены до парада делегаций на открытии, так как заявлены в качестве нейтральных атлетов, не принадлежащих к одной делегации или команде.

● При любом нарушении этих условий, а также общих условий участия в Олимпиаде-2024, положений Олимпийской хартии или антидопинговых правил, МОК вместе с оргкомитетом и федерациями может применить санкции. Это может быть немедленная дисквалификация и аннулирование всех результатов, а также отзыв аккредитации.

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Фото: РИА Новости /Кирилл Брага, Алексей Филиппов