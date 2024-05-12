Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

Школа фигурного катания Алины Загитовой в Казани – проект, о котором почти ничего неизвестно. Когда стартует стройка? Когда открытие? Кто будет работать? На сколько человек рассчитана?

А главное – какова роль самой Алины? Есть несколько версий, самая актуальная – от министра спорта Татарстана Владимира Леонова: кураторство без переезда.

Впервые о школе имени Загитовой заговорили почти год назад – в июне об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Идея принадлежит самой Загитовой.

Школу планировали открыть в Казани в начале 2024-го на другом льду, а в течение года возвести собственный центр. Пока проект не перешел от теории к практике – старт строительства планируют на лето. Нет ясности и с источниками финансирования.

Возможно, со строительством не спешат не только из-за денег. Дело в том, что Загитова пока не может быть директором спортивного объекта или работать тренером.

Для первого ей необходимо высшее образование в сфере менеджмента и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет. Это прописано в профстандарте для руководителей организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта.

Для работы тренером Загитовой тоже нужно образование. Сейчас она параллельно учится на продюсера в РАНХиГС и, что важнее в контексте школы, в РГУФК на профиле «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках».

Впрочем, роль для Алины точно найдут, вот только пока не определились какую – варианты меняются: от руководства всем до дистанционного курирования. Но все настаивают: Загитова не просто дает свое имя, но и активно участвует в процессе. Хотя пока у школы только и есть что имя.

Варианты от министра спорта Татарстана: куратор и управленец

В Казани ждут школу Загитовой, поэтому чиновники охотно рассказывают о будущих задачах Алины. Вот таймлайн от министра Леонова. Оцените, как на дистанции меняется взгляд на роль Алины: от комплектования и тотального ведения школы до частичной занятости на удаленке.

16 июня 2023: «У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания . Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой».

24 июня 2023: «Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу . То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы».

7 июля 2023: «Это не будет просто присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением . Она сама призналась, что созрела для открытия школы. Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой».

19 октября 2023: «Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься ».

20 октября 2023: «Она будет не просто лицом. Она занимается школой. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет.

Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя . В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока».

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

3 декабря 2023: «Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему».

21 декабря 2023: «Есть примерное понимание по начинке, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины».

26 декабря 2023: «Алина активно участвует в подготовке проекта, консультирует, смотрит ».

20 февраля 2024: «Алина занимается поиском тренеров, общаемся в рабочем формате, у нее есть наработки по некоторым ребятам, которые в перспективе готовы здесь работать со спортсменами. Она будет курировать, она пока не тренер, все-таки больше спортсменка.

Думаю, что она будет больше таким, как в хоккее говорят, general manager, генеральным менеджером , будет все равно их подбирать, их курировать, мониторить, ставить задачи».

28 февраля 2024: «Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься . Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные».

16 апреля 2024: «Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все ее требования, это будет компактный центр».

12 мая 2024: «Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе . Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки».

Варианты Загитовой: проектировщик и тренер

Со слов Леонова больше похоже на то, что Загитова пока выступает заказчиком центра, которому даст имя. А что же говорит сама Алина?

24 июня 2023: «Для меня это не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Конечно (готова работать тренером), но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики , которые пока я бы не хотела раскрывать полностью».

17 ноября 2023: «Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Действительно приходится вникать абсолютно во все процессы.

В Казани у нас уже собралась большая команда, которая занимается разработкой моего катка и его возведением. Я, в свою очередь, тоже отношусь к происходящему максимально серьезно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера . Мне нравится передавать знания ребятам».

5 декабря 2023: «Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком . Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров.

Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное».

7 февраля 2024: «Показательные выступления на «Битве школ» переносят меня в начало моей карьеры – волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас. Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер».

12 февраля 2024: «Я хочу совмещать (роль тренера и управленца), мне надо все и сразу . Я люблю контролировать».

В отличие от Леонова, уже столкнувшегося с реальностью (отсутствие финансирования, несоответствие профстандартам), Алина еще упорствует.

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Пока Загитова определяется с тем, кто она: тренер, менеджер или архитектор, в Татарстане ей вручают награду «Татарка года» – именно за проект школы. Так что одна должность уже есть.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Р-Спорт», ТАСС.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Александр Гальперин, Кирилл Каллиников