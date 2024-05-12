Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя
Школа фигурного катания Алины Загитовой в Казани – проект, о котором почти ничего неизвестно. Когда стартует стройка? Когда открытие? Кто будет работать? На сколько человек рассчитана?
А главное – какова роль самой Алины? Есть несколько версий, самая актуальная – от министра спорта Татарстана Владимира Леонова: кураторство без переезда.
Впервые о школе имени Загитовой заговорили почти год назад – в июне об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Идея принадлежит самой Загитовой.
Школу планировали открыть в Казани в начале 2024-го на другом льду, а в течение года возвести собственный центр. Пока проект не перешел от теории к практике – старт строительства планируют на лето. Нет ясности и с источниками финансирования.
Возможно, со строительством не спешат не только из-за денег. Дело в том, что Загитова пока не может быть директором спортивного объекта или работать тренером.
Для первого ей необходимо высшее образование в сфере менеджмента и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет. Это прописано в профстандарте для руководителей организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта.
Для работы тренером Загитовой тоже нужно образование. Сейчас она параллельно учится на продюсера в РАНХиГС и, что важнее в контексте школы, в РГУФК на профиле «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках».
Впрочем, роль для Алины точно найдут, вот только пока не определились какую – варианты меняются: от руководства всем до дистанционного курирования. Но все настаивают: Загитова не просто дает свое имя, но и активно участвует в процессе. Хотя пока у школы только и есть что имя.
Варианты от министра спорта Татарстана: куратор и управленец
В Казани ждут школу Загитовой, поэтому чиновники охотно рассказывают о будущих задачах Алины. Вот таймлайн от министра Леонова. Оцените, как на дистанции меняется взгляд на роль Алины: от комплектования и тотального ведения школы до частичной занятости на удаленке.
16 июня 2023: «У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой».
24 июня 2023: «Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы».
7 июля 2023: «Это не будет просто присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением. Она сама призналась, что созрела для открытия школы. Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой».
19 октября 2023: «Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься».
20 октября 2023: «Она будет не просто лицом. Она занимается школой. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет.
Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя. В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока».
Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
3 декабря 2023: «Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему».
21 декабря 2023: «Есть примерное понимание по начинке, какие помещения будут, оснащение, учитываются пожелания Алины».
26 декабря 2023: «Алина активно участвует в подготовке проекта, консультирует, смотрит».
20 февраля 2024: «Алина занимается поиском тренеров, общаемся в рабочем формате, у нее есть наработки по некоторым ребятам, которые в перспективе готовы здесь работать со спортсменами. Она будет курировать, она пока не тренер, все-таки больше спортсменка.
Думаю, что она будет больше таким, как в хоккее говорят, general manager, генеральным менеджером, будет все равно их подбирать, их курировать, мониторить, ставить задачи».
28 февраля 2024: «Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные».
16 апреля 2024: «Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все ее требования, это будет компактный центр».
12 мая 2024: «Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена как минимум в стадию реализации инфраструктурного проекта, мы полностью согласовали с ней и ее командой специалистов все планировки».
Варианты Загитовой: проектировщик и тренер
Со слов Леонова больше похоже на то, что Загитова пока выступает заказчиком центра, которому даст имя. А что же говорит сама Алина?
24 июня 2023: «Для меня это не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен. Конечно (готова работать тренером), но пока что не в таком большом масштабе. Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью».
17 ноября 2023: «Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Действительно приходится вникать абсолютно во все процессы.
В Казани у нас уже собралась большая команда, которая занимается разработкой моего катка и его возведением. Я, в свою очередь, тоже отношусь к происходящему максимально серьезно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам».
5 декабря 2023: «Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком. Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров.
Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное».
7 февраля 2024: «Показательные выступления на «Битве школ» переносят меня в начало моей карьеры – волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас. Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер».
12 февраля 2024: «Я хочу совмещать (роль тренера и управленца), мне надо все и сразу. Я люблю контролировать».
В отличие от Леонова, уже столкнувшегося с реальностью (отсутствие финансирования, несоответствие профстандартам), Алина еще упорствует.
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Пока Загитова определяется с тем, кто она: тренер, менеджер или архитектор, в Татарстане ей вручают награду «Татарка года» – именно за проект школы. Так что одна должность уже есть.
В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Р-Спорт», ТАСС.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Александр Гальперин, Кирилл Каллиников
- не нужно. звания "мастер спорта" - уже достаточно для работы с детьми и подростками, приравнивается к среднему специальному образованию...
Пусть пока по крайней мере детей тренирует в каком-нибудь штабе. А то сразу школу ей..
Хотя о чем это я? С самого начала ясно, что она хочет прийти на готовенькое и лицом поторговать..
Закончат проект, составят смету, найдут инвесторов, построят - тогда и увидим, и обсудим, чем Алина будет заниматься.
Сомнительные статьи сами себя не напишут )
Отдельно доставляет подбор фото каждый раз 🤣
Любое вложение и попытка развивать спорт, особенно среди детей - это круто! Добрее надо быть и поддерживать такие начинания
Как педагог, всегда придирающийся к чужим комментариям - разъясните, что имели ввиду?