В фигурке мода на блонд: у Валиевой новый стиль, Медведевой не зашло, Тутберидзе давно определилась

Весна в фигурном катании – всегда поиск нового. И это касается не только программ и партнеров по дуэту, но и стиля.

Наши фигуристки полюбили блонд. Кому светлые волосы идут больше?

Накануне 18-летия на эксперимент с образом решилась Камила Валиева – покрасила пряди.

Вслед за ней в салоне побывала Александра Бойкова . Она объяснила, что осветляет волосы каждый год, и каждый раз получается по-разному.

Моде поддалась и Ирина Хавронина .

А вот Елизавета Худайбердиева , наоборот, отказалась от блонда – сначала вернулась к естественному цвету, теперь пробует оттенки рыжего.

Евгения Медведева осветляла пряди в 2022-м, но носила такую прическу очень недолго – и в соцсетях почти не осталось фото.

Алина Загитова больше года почти блондинка.

Елизавета Туктамышева перекрасилась в прошлом году – и, кажется, довольна.

Главный экспериментатор со стилем нашей фигурки – Алена Косторная . Вплетала рыжие кудри, красила волосы в фиолетовый. Сейчас вернулась к родному цвету, но блонд тоже был.

Диана Дэвис сейчас брюнетка, а когда-то красилась в стиле мамы.

Саму Этери Тутберидзе сложно представить с другим цветом волос, но в 2014-м она носила каштановые кудри.

Кто следующий кардинально поменяет внешность?

Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих

«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный