В фигурке мода на блонд: у Валиевой новый стиль, Медведевой не зашло, Тутберидзе давно определилась
Весна в фигурном катании – всегда поиск нового. И это касается не только программ и партнеров по дуэту, но и стиля.
Наши фигуристки полюбили блонд. Кому светлые волосы идут больше?
Накануне 18-летия на эксперимент с образом решилась Камила Валиева – покрасила пряди.
Вслед за ней в салоне побывала Александра Бойкова. Она объяснила, что осветляет волосы каждый год, и каждый раз получается по-разному.
Моде поддалась и Ирина Хавронина.
А вот Елизавета Худайбердиева, наоборот, отказалась от блонда – сначала вернулась к естественному цвету, теперь пробует оттенки рыжего.
Евгения Медведева осветляла пряди в 2022-м, но носила такую прическу очень недолго – и в соцсетях почти не осталось фото.
Алина Загитова больше года почти блондинка.
Елизавета Туктамышева перекрасилась в прошлом году – и, кажется, довольна.
Главный экспериментатор со стилем нашей фигурки – Алена Косторная. Вплетала рыжие кудри, красила волосы в фиолетовый. Сейчас вернулась к родному цвету, но блонд тоже был.
Диана Дэвис сейчас брюнетка, а когда-то красилась в стиле мамы.
Саму Этери Тутберидзе сложно представить с другим цветом волос, но в 2014-м она носила каштановые кудри.
Кто следующий кардинально поменяет внешность?
Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих
«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный
Ждём, когда она наконец-то полноценно покрасится в блонд и станет настоящей героиней стереотипных анекдотов, благо всё остальное уже на уровне!