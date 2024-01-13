Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!

Адам Сяо Хим Фа с легкостью забрал второе золото чемпионата Европы. Любимый элемент французского фигуриста – сальто. Трюк давно запрещен, но Адам добавил его в прокат.

Итог – штраф и все-таки победа.

● Сальто – очень эффектный элемент, который давно запретили. Его лишь однажды исполняли легально – американец Терри Кубичка на чемпионате мира-1975. Вскоре от опасного трюка отказались, хотя он остался в показательных номерах фигуристов.

● Сяо Хим Фа – флагман европейской фигурки последних сезонов. Год назад впервые выиграл ЧЕ и сейчас на турнир в Литве ехал уже главным фаворитом. В этом сезоне он дважды побеждал на Гран-при, перешагнул гроссмейстерский рубеж в 300 баллов по сумме программ и перепрыгал на домашнем этапе Илью Малинина.

Единственный срыв – четвертое место в финале Гран-при, где француз шел последним после короткой программы, а потом не слишком удачно откатал и произвольную.

● Впрочем, на Евро грозных соперников у Сяо Хим Фа не было: даже сбой на четверном лутце в первый день оставил его в лидерах с запасом в три балла. В произвольной Адам тоже ошибался: падение с квад-тулупа, помарка на четвертном сальхове.

И все равно решился на шалость прямо в прокате. Чтобы минусы не коснулись других элементов, Адам поставил прыжок между хореографической последовательностью и вращением.

● Конечно, судьи отреагировали на такое хулиганство – за сальто Сяо Хим Фа получил штраф в два балла, как и предусматривают правила.

Несмотря на это, Адам – первый с большим запасом. По сумме программ он на 20 баллов оторвался от сенсационного серебряного медалиста Александра Селевко. Остальные – еще дальше.

● Сальто – главная фишка Сяо Хим Фа в этом сезоне. На Shanghai Trophy он тоже вставил запрещенный прыжок в произвольную, а на этапах Гран-при показывал его уже после выступлений. И в кисс-энд-край сидел с табличкой «Адам Сальто Хим Фа»

Вот философия теперь уже двукратного чемпиона Европы: «Нашему виду спорта нужен человек, который даст ему определенный толчок и добавит свежести. То же сальто назад является базой для многих новых элементов, которые можно было бы привнести в фигурное катание. Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, то это добавило бы оригинальности и креативности».

Как вам креатив от Адама?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Мужчины

Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 276,17

2. Александр Селевко (Эстония) – 256,99

3. Маттео Риццо (Италия) – 250,87

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 246,09

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 242,46

6. Денис Васильев (Латвия) – 237,42

Произвольная программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 182,04

2. Маттео Риццо (Италия) – 170,44

3. Александр Селевко (Эстония) – 166,94

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 162,58

5. Владимир Самойлов (Польша) – 159,12

6. Ника Эгадзе (Грузия) – 156,16

Фото: eastnews.ru/DANIEL MIHAILESCU