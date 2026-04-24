Грицаенко о паре с Осокиной: «Бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом»
Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали слухи о возможном распаде их пары.
– В интернете пишут, что вы на грани распада.
Артем: В интернете еще пишут, что мы были женаты. Видела? (Обращается к Осокиной). Серьезно! Я прочитал: «Они были женаты, но он ей изменил». (Смеется).
Елизавета: Слухи интереснее, чем настоящая жизнь.
Артем: Пишут многое и всякое – и про нас, и про других ребят. У людей в головах своя реальность. Но из них мало кто понимает, что происходит внутри тренировок и парного катания в целом.
– И что происходит внутри?
Артем: Да, такое бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом. И у нас такое было.
Елизавета: Всегда было по-разному. Но работа продолжается.
Артем: У каждой пары есть свои проблемы, свои тараканы. Но то, что пишут, – это вообще бред.
– Артем, в интервью после финала Гран-при ты сказал, что катаешься один.
Артем: В тех словах не было ничего такого. Да, говорил на эмоциях, что мы катались как два отдельных человека.
Елизавета: Еще все обсуждали, что я не пришла на то интервью. Просто не хотела высказываться на эмоциях...
Артем: А я захотел. (Все смеются).
Елизавета: Я просто ушла после проката. Мне сказали, что я могу не давать интервью, если не готова к нему сейчас. Поэтому и решила промолчать.
– Что заставляет вас продолжать кататься вместе? Что вы цените друг в друге?
Артем: Упорство. У нас были неудачные сезоны, но мы все равно идем дальше. Пробуем новое, стараемся, пытаемся усложняться, подстраиваться под ситуацию. Мы в этом молодцы.
Елизавета: У нас приходит стабильность в некоторых элементах, даже если они не идут на стартах. В тренировках это все есть. У нас парные элементы сейчас идут стабильнее.
– Насколько отличается работа, когда вы пара в жизни и когда вы пара только на льду?
Артем: Возможно, это по-другому ощущается морально. Но на тренировках в идеале это сказываться не должно. Но мы все люди, всякое может быть.
Елизавета: Как ни старайся разделить работу и жизнь, все равно в какие-то моменты одно накладывается на другое.
Артем: В каком-то смысле сейчас даже стало проще. Мне легче кататься, когда ты не находишься в отношениях с партнершей. Хотя у кого-то получается совмещать, даже в нашей группе. У нас не получилось. Ничего страшного.
Елизавета: Кто-то выдерживает, кто-то – нет. Сейчас у нас упор только на работу в спорте.
Но если смогут работать дальше, имея нормальные отношения, то это в плюс будет и им самим.