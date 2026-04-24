Грицаенко о паре с Осокиной: «Бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом»

Фигурист Грицаенко о слухах про распад пары с Осокиной: это вообще бред.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали слухи о возможном распаде их пары.

– В интернете пишут, что вы на грани распада.

Артем : В интернете еще пишут, что мы были женаты. Видела? (Обращается к Осокиной). Серьезно! Я прочитал: «Они были женаты, но он ей изменил». (Смеется).

Елизавета : Слухи интереснее, чем настоящая жизнь.

Артем : Пишут многое и всякое – и про нас, и про других ребят. У людей в головах своя реальность. Но из них мало кто понимает, что происходит внутри тренировок и парного катания в целом.

– И что происходит внутри?

Артем : Да, такое бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом. И у нас такое было.

Елизавета : Всегда было по-разному. Но работа продолжается.

Артем : У каждой пары есть свои проблемы, свои тараканы. Но то, что пишут, – это вообще бред.

– Артем, в интервью после финала Гран-при ты сказал, что катаешься один.

Артем : В тех словах не было ничего такого. Да, говорил на эмоциях, что мы катались как два отдельных человека.

Елизавета : Еще все обсуждали, что я не пришла на то интервью. Просто не хотела высказываться на эмоциях...

Артем : А я захотел. (Все смеются).

Елизавета : Я просто ушла после проката. Мне сказали, что я могу не давать интервью, если не готова к нему сейчас. Поэтому и решила промолчать.

– Что заставляет вас продолжать кататься вместе? Что вы цените друг в друге?

Артем : Упорство. У нас были неудачные сезоны, но мы все равно идем дальше. Пробуем новое, стараемся, пытаемся усложняться, подстраиваться под ситуацию. Мы в этом молодцы.

Елизавета : У нас приходит стабильность в некоторых элементах, даже если они не идут на стартах. В тренировках это все есть. У нас парные элементы сейчас идут стабильнее.

– Насколько отличается работа, когда вы пара в жизни и когда вы пара только на льду?

Артем : Возможно, это по-другому ощущается морально. Но на тренировках в идеале это сказываться не должно. Но мы все люди, всякое может быть.

Елизавета : Как ни старайся разделить работу и жизнь, все равно в какие-то моменты одно накладывается на другое.

Артем : В каком-то смысле сейчас даже стало проще. Мне легче кататься, когда ты не находишься в отношениях с партнершей. Хотя у кого-то получается совмещать, даже в нашей группе. У нас не получилось. Ничего страшного.

Елизавета : Кто-то выдерживает, кто-то – нет. Сейчас у нас упор только на работу в спорте.