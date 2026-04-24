  • Грицаенко о паре с Осокиной: «Бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом»
53

Грицаенко о паре с Осокиной: «Бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом»

Фигурист Грицаенко о слухах про распад пары с Осокиной: это вообще бред.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали слухи о возможном распаде их пары.

– В интернете пишут, что вы на грани распада.

Артем: В интернете еще пишут, что мы были женаты. Видела? (Обращается к Осокиной). Серьезно! Я прочитал: «Они были женаты, но он ей изменил». (Смеется).

Елизавета: Слухи интереснее, чем настоящая жизнь.

Артем: Пишут многое и всякое – и про нас, и про других ребят. У людей в головах своя реальность. Но из них мало кто понимает, что происходит внутри тренировок и парного катания в целом.

– И что происходит внутри?

Артем: Да, такое бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного. Кто-то может кататься и вообще не разговаривать друг с другом. И у нас такое было.

Елизавета: Всегда было по-разному. Но работа продолжается.

Артем: У каждой пары есть свои проблемы, свои тараканы. Но то, что пишут, – это вообще бред.

– Артем, в интервью после финала Гран-при ты сказал, что катаешься один.

Артем: В тех словах не было ничего такого. Да, говорил на эмоциях, что мы катались как два отдельных человека.

Елизавета: Еще все обсуждали, что я не пришла на то интервью. Просто не хотела высказываться на эмоциях...

Артем: А я захотел. (Все смеются).

Елизавета: Я просто ушла после проката. Мне сказали, что я могу не давать интервью, если не готова к нему сейчас. Поэтому и решила промолчать.

– Что заставляет вас продолжать кататься вместе? Что вы цените друг в друге?

Артем: Упорство. У нас были неудачные сезоны, но мы все равно идем дальше. Пробуем новое, стараемся, пытаемся усложняться, подстраиваться под ситуацию. Мы в этом молодцы.

Елизавета: У нас приходит стабильность в некоторых элементах, даже если они не идут на стартах. В тренировках это все есть. У нас парные элементы сейчас идут стабильнее.

– Насколько отличается работа, когда вы пара в жизни и когда вы пара только на льду?

Артем: Возможно, это по-другому ощущается морально. Но на тренировках в идеале это сказываться не должно. Но мы все люди, всякое может быть.

Елизавета: Как ни старайся разделить работу и жизнь, все равно в какие-то моменты одно накладывается на другое.

Артем: В каком-то смысле сейчас даже стало проще. Мне легче кататься, когда ты не находишься в отношениях с партнершей. Хотя у кого-то получается совмещать, даже в нашей группе. У нас не получилось. Ничего страшного.

Елизавета: Кто-то выдерживает, кто-то – нет. Сейчас у нас упор только на работу в спорте.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Очень мне нравится эта пара. Лиза, можно сказать, выросла у нас на глазах. Помню её ещё юниоркой-одиночницей в эпоху ТЩК. Пусть ребята выбросят из головы личные тараканы и уже покажут всё, что умеют. Вон у Рыжиков получилось после личного разрыва, сосредоточились на работе.
Очень мне нравится эта пара. Лиза, можно сказать, выросла у нас на глазах. Помню её ещё юниоркой-одиночницей в эпоху ТЩК. Пусть ребята выбросят из головы личные тараканы и уже покажут всё, что умеют. Вон у Рыжиков получилось после личного разрыва, сосредоточились на работе.
Тоже хотела Рыжиков припомнить. Как же жестко у них было. Ради цели справились.
Тоже хотела Рыжиков припомнить. Как же жестко у них было. Ради цели справились.
Ну не просто ради цели. Настолько отношения наладили, что даже после завершения карьеры вместе в шоу продолжают кататься.
Короче, расстались как пара в жизни, но пока намерены продолжать кататься в паре на льду.
Ребята вы такая классная пара. Не надо расставаться, работайте, исправляйте ошибки. Когда все получается вы просто заглядение
Я прошу пардону, "на гранЕ распада"? Вот так и пишется? Точно? Анна Лаптева, вы в одном институте с Заги учились что ли?))) Гран распада! В цитаты великих!
Я прошу пардону, "на гранЕ распада"? Вот так и пишется? Точно? Анна Лаптева, вы в одном институте с Заги учились что ли?))) Гран распада! В цитаты великих!
Алину вы зря упомянули. Но "на гранЕ распада" - это, конечно, шедевр)).
Я прошу пардону, "на гранЕ распада"? Вот так и пишется? Точно? Анна Лаптева, вы в одном институте с Заги учились что ли?))) Гран распада! В цитаты великих!
Справедливости ради, это скопированный текст из источника новости.
Дай Бог, чтоб это все было правдой, а не потому что тренер сказал прилично отвечать на вопросы, чтоб получить финансирование на сборников.
Дай Бог, чтоб это все было правдой, а не потому что тренер сказал прилично отвечать на вопросы, чтоб получить финансирование на сборников.
второе более вероятно
Дай Бог, чтоб это все было правдой, а не потому что тренер сказал прилично отвечать на вопросы, чтоб получить финансирование на сборников.
именно что финансирование сейчас будет распределяться. Вот и нужно улыбаться)
Время всё расставит по местам, но как-то странно, вроде как в отпуске и тут же подъехало интервью.
Но если смогут работать дальше, имея нормальные отношения, то это в плюс будет и им самим.
Время всё расставит по местам, но как-то странно, вроде как в отпуске и тут же подъехало интервью. Но если смогут работать дальше, имея нормальные отношения, то это в плюс будет и им самим.
Так потому и вынуждены были дать интервью, что нездоровые слухи распускать начали вокруг их пары.
Время нужно, чтобы все устаканилось. Главное - не рубить сгоряча, пока они проходят кризис
Ребятам есть, что терять. Думаю, что они это хорошо понимают.
Это просто нужно пережить и не рубить с плеча. Надеюсь, что ребята преодолеют этот кризис, наладят хорошие рабочие отношения и продолжат радовать нас. Все перспективы и данные у них есть, главное успокоиться, остудить голову, отпустить и работать. Удачи!
Это просто нужно пережить и не рубить с плеча. Надеюсь, что ребята преодолеют этот кризис, наладят хорошие рабочие отношения и продолжат радовать нас. Все перспективы и данные у них есть, главное успокоиться, остудить голову, отпустить и работать. Удачи!
Пусть берут в данной ситуации пример с ТМ!!! Все преодолели, и стали СЕРЕБРЯНЫМИ
"Да, такое бывает, что мы ссоримся. Но ничего страшного", - сказал человек, который выбрасывает партнёршу, как ненавистный мусор какой-то.
