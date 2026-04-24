Дегтярев о допуске фигуристов: «Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена»
Дегтярев о допуске российских фигуристов: шансы есть всегда.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос о шансах российских фигуристов выступить на международных соревнованиях в следующем сезоне.
«Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена», – сказал Дегтярев.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует обсудить допуск российских юниоров в июне.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
20 комментариев
Вот правильно, молодцы журналисты, надо ему побольше вопросов о ФК задавать, что бы он обратил внимание на президента Федерации.
Правильно, задавайте еженедельно, чтобы Мандарина хоть начальник пинал. А то сейчас Тенерифе, потом отпуск и ещё один сезон фигуристам провалили.
Правильно, задавайте еженедельно, чтобы Мандарина хоть начальник пинал. А то сейчас Тенерифе, потом отпуск и ещё один сезон фигуристам провалили.
Какой начальник??? !!! В Дурдоме врачи и санитары!!! ))))
Какой начальник??? !!! В Дурдоме врачи и санитары!!! ))))
Министр спорта вполне себе может влиять на руководителя Федерации.
Давайте Михаил, уже надо. Хватит уже ждать, другие федерации спорта смогли как то. Уж постарайтесь с Сихом чтоб и ффккр смогли
Давайте Михаил, уже надо. Хватит уже ждать, другие федерации спорта смогли как то. Уж постарайтесь с Сихом чтоб и ффккр смогли
Выведем беспрерывные российские скандалы в фигурке на международный уровень!👍
Выведем беспрерывные российские скандалы в фигурке на международный уровень!👍
Да, начинать придется с одной квоты. Так что нужно скандалы поприкручивать и смотреть прежде всего на психологическую устойчивость, а тот мальчиков-колокольчиков развелось, чут что - истерика, морковку отобрали
Что то они всё говорят, а дел пока в зимних видах и в частности по ФК не видно.
Оно очень заметно, да.
Надо не за каждого спортсмена бороться, а за равные условия для спортсменов, а то получится как на последних ОИ
А ещё желательно главу ФФКР сменить, поскольку нынешний внес в ФК только еще больше блата и кринжа
С чем вы боретесь то?
С чем вы боретесь то?
Ясно с чем, кресло охраняет. Чуть прошляпишь, уже тянут ручонки. А если в немилость к царю попадёшь, считай труба 😏
Сказки Венского леса
Нет, ну что-то делает, за последний год во многих видах спорта, огромный прогресс. Понятно, что зимние виды будут отставать. Но он все же молодец, до этого 3 года никто ничего вообще не делал.
