Дегтярев о допуске фигуристов: «Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена»

Дегтярев о допуске российских фигуристов: шансы есть всегда.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос о шансах российских фигуристов выступить на международных соревнованиях в следующем сезоне.

«Шансы есть всегда. Бьемся за каждого спортсмена», – сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось , что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует обсудить допуск российских юниоров в июне.