Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

Год для Алены Косторной начался с шоу не только на льду, но еще и в соцсетях.

Дизайнер костюмов Алена Куклычева разорвала с ней сотрудничество и публично обвинила в несоблюдении обязательств.

Почему Косторная не оплатила платья и что вообще произошло?

Куклычева два года шила платья Косторной и называла Алену идеальной клиенткой

Куклычева и Косторная работали вместе с декабря 2021-го – начали с дерзкого красного платья для показательной в образе Харли Квинн. Тогда дизайнер так отвечала на вопрос о сотрудничестве с фигуристкой:

«В работе она вообще идеальная. Сказала: что сошьете, то и здорово. Очень комфортно было работать. Она такая креативная, у нее хороший вкус, как я понимаю. В главных вопросах Алена положилась на меня, поэтому работать было удобно».

С тех пор Куклычева постоянно шила Косторной – они обсуждали костюмы, вносили правки и хорошо отзывались друг о друге. Прошлой весной Алена даже выходила на подиум в платье от Куклычевой – том самом красном наряде Харли Квинн.

Шили и платья к соревновательным программам. Первый сезон в парах Косторная и Георгий Куница начинали именно в нарядах от Куклычевой. Правда, платье для короткой под саундтрек к «50 оттенкам серого» переделывали:

«Платье сто процентов будем менять, нельзя такое «голое». Может, если б оно идеально село, то было бы гармонично, а тут все сразу наложилось. Запрос переделать – значит, переделаем. На самом деле нам и самим хотелось переделать, мы же были на прокатах, смотрели, и я такая: «Кто это сшил?!».

В произвольной «Голодные игры» проблем не было – черный комбинезон, вдохновленный броней, сел хорошо и сразу запомнился.

Претензии дизайнера: Косторная требовала невыполнимое и не оплатила платья

Казалось, дизайнер и фигуристка нашли друг друга. Куклычева говорила, что с Аленой как на вулкане, но ее все устраивало: Косторная приходила с идеями и радовалась экспериментам. А сама Куклычева поздравляла фигуристку с хорошими выступлениями, часто делилась ее фотографиями в соцсетях.

В начале января все поменялось: дизайнер вышла в сторис со скринами переписки. И объявила: сотрудничество с Косторной завершилось.

Последняя работа – платье черного лебедя для шоу Евгения Плющенко.

Куклычева пошла по классической схеме скандалов в нашей фигурке – проиллюстрировала слова скринами переписки. Сначала были только сообщения от Куклычевой, которые заканчивались звонким «Я не буду больше сотрудничать с тобой».

В директ тут же написали, что выставлять личную переписку в сторис – не очень красиво. На что дизайнер ответила: «Это не переписка, это мое сообщение одно. Свое я могу выставить даже у себя на лбу, если что. Это мое публичное заявление».

Но потом все-таки не удержалась и выложила сообщения от Косторной. Алена писала, что нужно переделать пачку и добавить новые элементы на платье. Срок – вечер 1 января. Куклычева призналась, что между работой в новогоднюю ночь и домашним праздником с радостью выбрала бы второе.

И вот ее отповедь: «Наглость? Бестактность? Нахальство? Невоспитанность? Можно продолжать».

Какие же претензии дизайнера к Косторной?

● Жесткие требования по срокам заказов: «Хайп? Вы бы столько поработали, как мы? Ночами. Хайпанули бы! Я бы посмотрела на вас. Дарья (еще один дизайнер) жила неделю в мастерской!»

● Невыполнимые желания: «Хочу перья! Очередное хочу… Кто-то меня слушает? Нет. Алена вообще кого-то слушает в этой жизни? Она знает, как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу… Перья – непрактичный материал, очень сложно с ним работать. Они ломаются! Невозможно контролировать где и когда. Это шоу, можно – ее ответ всегда».

● Косторная не вернула платья, хотя обещала: «Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала».

● Отсутствие оплаты: «Она не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает. На соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них. Долг – 240 тысяч. Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы. Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна».

● Отсутствие рекламы: «Ни денег (Дарье), ни рекламы. Вы видели пост у Алены Косторной с благодарностью? Я не видела. Дети... Их жизнь накажет, если не поменяют поведение. Алена меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее это просто минута времени написать пост. Постов нет! Она обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»

Куклычеву поддержали и другие дизайнеры:

«Насчет костюмов для шоу – была договоренность лично с Аленой, что мы делаем их бесплатно, но Алена их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись. Вообще сложно было работать. Сплошные вот эти ситуации за два дня до выступления «а сшейте вот это». Наглое, неуважительное отношение. Поэтому все и вылилось в пост в соцсетях», – объяснение от Дарьи Дмитриевой.

«Костюмы для шоу делались за рекламу, соревновательные – за деньги. Я делала работу за рекламу, то есть мне обещали пост. В прошлом году сделала работу – не то что пост, там даже ни одного упоминания», – Ирина Коновалова тоже помогала с костюмами Косторной.

Ответ Косторной: платья оплачивает федерация Москвы, а реклама дизайнеров была

Алена Косторная – не из тех фигуристок, кто промолчит после таких обвинений. Поэтому и ответила на претензии Куклычевой, и сама задала вопросы по поводу ее работы: «На заборе тоже много что написано. Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы».

Судя по видео, проблема с перьями действительно была серьезной: только за 20 секунд в концовке номера 5 перьев упали на лед:

А потом Косторная прошлась по всем пунктам:

● Про невыполнимые требования и жесткие сроки: «После двух отказов исправлять некачественную работу я просто пошла к другому дизайнеру».

● Про долг: «Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне-2023/24 заключался с РОО «Федерация фигурного катания Москвы». Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Документы были оформлены правильно только в конце декабря, и сейчас новогодние праздники в стране, многие организации не работают».

Тренер Сергей Росляков подтвердил, что после праздников финансовый вопрос решится, а еще намекнул, что вины Косторной нет: «Документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Если вы сами задержали на два месяца документы, кричать что что‑то не оплачено, наверное, неправильно».

● Про невозврат платьев: «Костюмы для всех шоу были изготовлены по бартеру. Да и сейчас многие из них уже у Алены (Куклычевой). К сожалению, некоторые я не могу ей отправить из-за очень плотного графика шоу. Но не очень понятно, за что нужна оплата, если речь идет о бартере?»

● Про рекламу: «Алена Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Я не могла догадаться, что необходимо выложить пост, в котором подробно рассказать о Куклычевой».

Теперь Куклычева требует публичных извинений (одновременно называя Алену «наглой девчонкой» и обвиняя в «закосах под дурочку»).

А Косторная несколько раз подчеркнула, что хотела бы решить вопросы по-взрослому, не вынося на публику. Но… в который раз не получилось.

В тексте использованы цитаты «Матч ТВ», «Спорт-Эксперсс», ТАСС

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Ольга Бенар